La empresa que se dedica a hacer realidad ideas a través de la impresión 3D

Él es Daniel Soto, el emprendedor detrás de Opita3D. Foto: Cortesía Opita3D

“El modelado 3D implica crear objetos virtuales tridimensionales en una computadora. Nosotros lo que hacemos es trabajar con objetos reales, capa por capa, para crear juguetes o piezas personalizadas a través de la impresión. Así, logramos copiar o modificar cosas del mundo real en una computadora. Decidimos apuntarle a estas nuevas tecnologías en nuestro emprendimiento porque tienen un potencial infinito y pueden ser muy divertidas para explorar y aprender”. Daniel Soto, uno de los emprendedores detrás de este negocio, pasó por nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, y aquí está su historia:.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

23 años, estoy terminando mi carrera de Ingeniería de Software.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Opita3D nació por mi gusto hacia la tecnología y sus avances. Conocí la impresión hace varios años, sin embargo, fue hasta hace un año que pude adquirir mi primera máquina e iniciar mi emprendimiento. Al notar la ausencia en la región de empresas que ofrecieran servicios tecnológicos diferentes, novedosos y que estuvieran al alcance de todos los públicos, decidí crear una empresa que brindara servicios como impresión, modelado y escaneado 3D, donde pudiera fabricar miles de cosas.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Inicié con una sola máquina por un buen tiempo. Los primeros cinco meses ofrecíamos el servicio por medio de redes sociales y conocidos. En el año 2022 tuvimos la oportunidad de trabajar en una feria de la cámara de comercio del Huila y de la gobernación del Huila, ExpoHuilaFest, eso marcó un gran antes y después en mi emprendimiento. La idea tomó mucha más fuerza a nivel empresarial y general, logramos visibilizarnos de manera importante.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La primera máquina la compré con recursos propios junto con insumos y algunas herramientas, sin embargo, al empezar a obtener más visibilidad y aceptación, empecé a requerir más equipos. En compañía de mi primo, Alejandro Olaya, que creyó en mi idea, se hizo una fuerte inversión donde adquirimos más equipos con sus propios recursos. Hasta el día de hoy, es dinero que aún estamos recuperando.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando cambiar la mentalidad de las personas con respecto a las nuevas tecnologías, ese pensamiento de que es algo solo de grandes empresas, que están fuera del alcance de un público general, es así como estamos logrando innovar en la creación de nuevos productos, haciendo prototipos donde las ideas se convierten en una realidad.

6. ¿Soy feliz?

Por supuesto que sí, aunque en un principio fueron frustrantes muchas situaciones y problemas, hoy en día estoy muy feliz de lo que estoy logrando en mi área.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, definitivamente no, este negocio nunca lo empecé por un interés monetario, sino por una pasión y el deseo de llevarla a los demás, donde el propósito ha sido siempre mostrar las bondades de la impresión 3D.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Al principio fue difícil, sobre todo porque el sector no es muy conocido, darnos a conocer fue el mayor de nuestros problemas, sin embargo, poco a poco, por medio de la cámara de comercio del Huila y diferentes eventos, hemos logrado visibilizar el emprendimiento.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi sueño se cumplirá cuando tengamos una granja de impresión 3D produciendo en masa para distintas instituciones, un gran equipo y traigamos la última tecnología en 3D: la impresión en metal.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Buscamos seguir dándonos a conocer a nivel empresarial y en la comunidad en general, esto con el propósito de crecer e invertir en nuevos equipos, tecnologías y un mayor equipo de trabajo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, nuestro siguiente objetivo es comprar un equipo de impresión a multicolor, y traer otras tecnologías de impresión. En este momento estamos muy limitados en algunos procesos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Es algo que evito, solamente yo conozco el rumbo que quiero para mi empresa, sin embargo, si me encuentro limitado, creería que sí, hasta cierto punto, la idea siempre será que yo conserve la capacidad de decisiones de mi emprendimiento.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Confiarme al trabajar en sociedad con otra empresa. Hay que ser muy riguroso en temas de tiempos y entregas, no se puede fallar en ese proceso.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Cuando inicié todo fue por un gusto y una pasión, pero lo que me motivó e inspiró a seguir fue ver cómo a pesar de que muchos dicen que es mejor tener un empleo “seguro”, varios familiares tenían sus propios negocios exitosos, sus empresas y eso me impulsó a seguir y a querer llegar a tener algún día una gran empresa como la de alguno de ellos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Pensé en tirar la toalla cuando arranqué porque la impresión 3D no es fácil, la máquina no lo hace todo, hay que saber muchas cosas, y aunque yo ya estaba instruido llegué a tener demasiadas fallas, así que llegué a pensar que esto no era lo mío y no iba a poder hacerlo realidad, por esa época no lograba sacar piezas de alta calidad como yo quería.

Al final de muchos intentos y de mucho aprendizaje, logré encontrar mi punto de equilibrio para cumplir mi propósito.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte de distintos grupos de Impresión 3D alrededor del mundo, donde nos retroalimentamos, compartimos nuestras experiencias y los diferentes trabajos que realizamos cada uno. De igual forma y como lo mencioné anteriormente, la cámara de comercio del Huila nos ha fortalecido con sus procesos de capacitación y eventos. Actualmente, hacemos parte del programa Joven Universitario Emprende, de la entidad cameral.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto, es justo lo que buscamos nosotros en nuestros eventos, nos enfocamos en explicar todas las bondades de impresión 3D para atraer a niños y jóvenes, mostrándoles todo lo que podemos hacer con las nuevas tecnologías.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Veo una empresa posicionada, brindando servicios a grandes instituciones y empresas de diferentes sectores y regiones, haciendo pedagogía con las nuevas generaciones sobre la impresión 3D.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido un gran apoyo, han estado ahí para motivarme y apoyarme cuando lo he necesitado, nada grande se hace solo. Mi pareja me ha acompañado a distintos eventos, donde me ha colaborado y mi socio, que es mi primo, me ha apoyado siempre en este proyecto para hacerlo crecer.

Mis amigos también han sido de gran apoyo, ellos fueron mis primeros clientes, me ayudaron a compartir mi trabajo y a darme a conocer más. Hago una mención especial a mi amigo Darbinson, él me ayudó a tocar puertas y a visibilizarme más.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, emprender no es fácil, es complicado darse a conocer e incluso avanzar. Así como tuve amigos, familia y conocidos que tocaron puertas por mí, que compartieron mis saberes, no dudaría en hacerlo con otros que estén en mi mismo camino.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Actualmente, el equipo lo conformamos mi primo y yo, él es mi socio en todo este proceso, nos encargamos de los equipos y llevamos a cabo todo trabajo solicitado, adicionalmente, contamos con un par de diseñadores 3D que no trabajan directamente con nosotros, pero que sirven de apoyo para nuestras labores.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro gran factor diferenciador es la calidad y el asesoramiento personalizado, trabajamos mano a mano con nuestros clientes para poder satisfacer sus necesidades.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Principalmente, a no rendirme, a trabajar constantemente en algo en lo que creo, entender que para ser grande se necesita de un apoyo, de la familia, de los amigos. He aprendido que nunca hay que dejar de aprender, siempre habrá algo nuevo para explorar.

