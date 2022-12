La fábrica de dibujos que usa la ilustración para transmitir emociones

Ella es Paula Jiménez, la emprendedora detrás de "La fábrica de los dibujos". Foto: Cortesía La fábrica de los dibujos

“Mis dibujos no intentan copiar exactamente la realidad, sino crear imágenes nuevas y mágicas que no existen en una foto. Logré despegarme de intentar dibujar realista o perfecto, y encontré una gráfica muy bonita que transmite sentimientos en las personas, es algo que aun intento entender y asimilar, ya que nunca pensé que podría causar eso en los demás. Sé que la gente reconoce mis dibujos y mi marca, ese es mi sello personal y lo que me diferencia del resto”, de esta forma conocimos en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos la historia de Paula Jiménez Mojica, la emprendedora que a través de ilustraciones personalizadas, logra conectarse con las emociones de sus clientes. Sin más preámbulo aquí está su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 26 años, Artes Visuales en la Universidad Javeriana.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi emprendimiento nace en los últimos semestres de mi carrera, intentando hacer algo diferente al dibujo académico que estaba viendo en la universidad. Empiezo a hacer estos dibujos que son sencillos y muy coloridos, a las personas les gustan y ahí es cuando decido venderlos. Mi primer dibujo fue una muñeca que llamé ‘’Friolenta’', una muñeca sencilla de piel blanca y nariz roja, las personas reaccionaron a ella de una manera muy especial y empecé a venderla junto con otras nuevas friolentas. Fue la primera vez que alguien se interesó tanto por mi arte que decidió comprarlo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con mucha dedicación me dediqué a aprender de redes sociales por mi cuenta, y logré hacer crecer mi negocio por medio de dinámicas y conectando con las personas que me seguían en Instagram.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

No tuve ningún tipo de inversión inicial, todo iba saliendo de las mismas ventas que empecé a hacer.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

En este momento mi emprendimiento está en un muy buen momento, cada día tengo más productos y alternativas para que le gente pida sus regalos ilustrados. Lo que me ha impulsado a continuar y crecer es la reacción que tienen las personas al recibir mis ilustraciones, causan sentimientos muy bonitos en quienes lo reciben.

6. ¿Soy feliz?

Sí, hay días que son más complicados que otros (en el momento aun solo soy yo en mi empresa) tengo muchas responsabilidades y a veces es algo abrumador. Pero soy feliz de tener algo importante como es todo este concepto de La Fábrica de Dibujos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

A mi me ha gustado el camino. No me ha dado duro porque es algo que me apasiona todos los días.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy en proceso de completar el sueño. Siento que es el momento de dar un siguiente paso, donde mi empresa pueda darle trabajo a otras personas y que no todas las responsabilidades dependan de mí.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Trabajar en nuevos productos, la idea es seguir impactando el producto con variedad de artículos que respondan al propósito de la marca.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si eso pienso hace un tiempo, me gustaría poder llevarlo a otros países y también tener más productos de stock no personalizados. Tengo varias colecciones que he sacado estos años que siento que tienen mucho potencial para crecer. (Como las friolentas)

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, si se da la oportunidad y alguien ve algo valioso en mi empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Matarme la cabeza con clientes que no valen la pena. He aprendido con los años que hay personas con las que vale la pena trabajar y otras no.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi mayor inspiración es mi abuelita, ella es la persona que mas creía en mí y en mi proyecto, siento que desde su partida cada cosa que hago es en honor a ella y a esa confianza que tenía en mí. A futuro, me gustaría tener un proyecto parecido al de Viviana Grondona, ella, siendo artista ha logrado llevar su empresa a todo el mundo a través de productos pequeños llenos de color, me gustaría poder llegar a algo así.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Hay días difíciles pero no he pensando en rendirme jamás.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Todo el apoyo ha sido mi red en Instagram, cuando tienes una página e interactúas, vas con los años no solo adquiriendo clientes sino también haciendo amigos y aliados. Ese es un regalo que las redes sociales me han dado: conocer personas con las que nos apoyamos mutuamente en el camino de emprender.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, espero poder mostrarle a futuros artistas que se puede vivir del arte, a diferencia de lo que nos hacen creer cuando crecemos. El arte no solo está en una pared colgado en un museo, hacer arte también se trata de las emociones que le transmites a las personas, Cada día hay más maneras de plasmar el arte.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Veo mi empresa dándole trabajo a más personas y vendiendo mi arte en más objetos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Todos me han apoyado desde el principio, fueron mis primeros compradores.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Si, de hecho me encanta hacerlo, a través de mi Instagram ayudo de vez en cuando a personas que quieren emprender, me gusta contar mi experiencia porque sé que le sirve a los demás.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

No tengo equipo. Todo he sido yo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mis dibujos no intentan copiar exactamente la realidad, sino crear imágenes nuevas y mágicas que no existen tal cual en una foto. Logré despegarme de intentar dibujar realista o perfecto, y encontré una gráfica muy bonita que transmite sentimientos en las personas, es algo que aun intento entender y asimilar, ya que nunca pensé que podría causar eso en los demás. Sé que la gente reconoce mis dibujos y mi marca, eso es lo que intento dejar en la gente cada día.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

El éxito esté en ser constante, pero lo más importante es ser apasionado por lo que haces, yo amo lo que hago, me ilusiona en las mañanas, y creo esa es la clave del éxito para conseguir lo que he logrado hasta ahora. Mientras estudiaba artes visuales me sentía muy frustrada y con miedo de mi futuro, no sabia como iba a llevar una carrera de artista. Para mi La Fabrica de Dibujos es una bendición, el haber encontrado mi camino haciendo un poco de lo que no se espera un artista

En 4 años de emprender he llegado a mas de 4000 casas, tanto en Colombia como en diferentes lugares del mundo. Espero seguir creciendo y pronto no ser solo yo en este proyecto, si no poder tener un equipo que me ayude con todo.

