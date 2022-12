Una aplicación de inversiones digitales que crea hábitos financieros saludables

Él es Gabriel Farah, CTO y Cofundador de tyba. Foto: Cortesía tyba

“Somos una plataforma aliada, digital, confiable y accesible que ayuda a romper las barreras del mundo financiero y de inversión tradicional. Transformamos nuestro conocimiento y experticia en información relevante, fácil de comprender y sencilla, acercando el mundo financiero a tus manos.

El dinero de nuestros usuarios nos importa tanto como a ellos, por eso les damos oportunas herramientas para que juntos tracemos la ruta que más se ajuste a sus metas, empoderándolos en cada parte del proceso, hablándoles de frente, de lo bueno y de lo no tan bueno, somos muy trasparentes. Vamos más allá, porque nuestro respaldo así nos lo permite. Vemos lo que otros no ven y ofrecemos lo que otros no pueden.

Al día de hoy tyba tiene presencia en 3 países de Latam: Colombia, Perú y Chile, y cuenta con aproximadamente 700 mil usuarios (acumulado entre los 3 países). Dentro de sus alternativas de inversión hay: fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones voluntarias y CDT digital en Colombia, y fondos mutuos en Perú y Chile. Por último, vale la pena mencionar que tyba tiene una comunidad digital de 135 mil personas. Actualmente, somos más de 270 personas las que componen el equipo de tyba”, de esta forma conocimos en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos la historia de tyba, la herramienta tecnológica que educa para tener hábitos financieros saludables. Hablamos con Gabriel Farah, CTO y Cofundador de esta aplicación y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

33 años, Ingeniería de Sistemas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea inicial, que nació hace un poco más de 3 años y medio, era poder ayudar a personas que habían nacido en Latinoamérica a acceder a productos de inversión de calidad para poder ayudarlos a cumplir sus metas.

Hemos creado una plataforma digital que hoy día permite a personas de Colombia, Perú y Chile invertir en productos financieros de talla mundial de forma digital, simple, accesible y transparente.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Construyendo un equipo excepcional (calificado y experto), escuchando las necesidades de nuestros usuarios y retándonos todos los días por llevarles mejores productos y experiencias más sencillas y cercanas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

tyba es una fintech que hace parte de Credicorp Ltd. y del portafolio de Krealo, que es el Corporate Venture Capital del holding. Credicorp, nos ha permitido poder armar la empresa y crecer en estos 3 años.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

tyba ha permitido que aproximadamente 700 mil personas entren al mundo de la inversiones sin barreras, empoderándolos para convertir la inversión en un hábito saludable para sus finanzas personales. Hemos acompañado a nuestros usuarios a través de educación financiera para que comprendan que invertir puede ser fácil y que es el camino ideal para proyectar y cumplir sus metas a futuro.

Esta idea de negocio ha sido para muchos de nuestros usuarios la primera inversión que habían realizado en su vida. Hemos cambiado la mentalidad de que invertir es difícil o qué se necesita mucho dinero para empezar. Estamos inculcando la cultura de la inversión en vez de solo el ahorro.

6. ¿Soy feliz?

Mucho, lo que hemos construido en tyba me llena de orgullo. Ver cómo nuestros usuarios comienzan a entender y cuidar mejor sus finanzas personales, y a la vez construyen un capital para cumplir sus metas… Saber que yo aporté un grano de arena a eso, es mi razón para empezar feliz a trabajar todos los días

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, aún hay mucho que sueño por construir desde tyba.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Aunque tyba ha sido mi quinta startup, emprender siempre es muy duro. Si no se tiene pasión por el problema que se está tratando de resolver, pueden ser días muy difíciles y desesperanzadores.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta

¿Con tyba? Algunos sí… Ahora mis sueños se han vuelto más grandes. Aún me falta llegar a que la mayoría de las personas en Latinoamérica conozcan tyba y sea su primera opción como app para acceder a inversión.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir enseñando a invertir a las personas en Latinoamérica, mejorar aún más la experiencia en nuestra app y añadir mejores opciones de inversión.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, porque cada día tratamos de optimizar los procesos y mejorar continuamente para que nuestros usuarios se sientan tranquilos y disfruten los beneficios que ofrecemos, mientras ven crecer su inversión.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Afortunadamente contamos con el apoyo financiero de Credicorp Ltd. (que es uno de los holding financieros más relevantes de la región), por lo tanto no creo que sea necesario a futuro contar con un inversionista desconocido.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Esperar a tener un equipo grande para crear un plan de carrera. Lo crearía desde el principio con la primera persona que entró al equipo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

He tenido la oportunidad de poder trabajar para grandes emprendedores en mi carrera profesional como B. Grist y D. Miyoshi, considero que fueron grandes mentores para mí y me inspiraron a seguir sus pasos. En particular, aprendí que desde las fintech se pueden plantear negocios exitosos con impacto social.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Iniciar una startup no es fácil. Todas las equivocaciones iniciales se convirtieron en grandes enseñanzas y aprendizajes para el presente. Nunca tuve la idea de “tirar la toalla”, pero en los momentos de dificultad e inciertos para el futuro, tenía el apoyo de mis compañeros. Un empujoncito hacia adelante nunca sobra.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Recientemente, tyba ingresó como miembro a Colombia Fintech, una comunidad muy importante para el sector y que dentro de sus esfuerzos está el apoyar el crecimiento de las fintech que son miembros de su comunidad.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

El cliente promedio en tyba en Colombia tiene 32 años, pero un 40% de nuestros usuarios es menor de 26 años. Por lo tanto, siento que estamos impactando positivamente a las nuevas generaciones todos los días con lo que hacemos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Imagino a tyba como la app de inversiones más conocida y de mayor penetración en Latinoamérica. Siendo la app que define la categoría y que la gente descarga porque sabe que ahí va a encontrar todo lo que necesita.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Me han apoyado en mis trasnochadas, me han dado ideas de cómo hacer el producto mejor y me han servido de “conejillos de indias” para todas las funcionalidades o productos que hemos sacado al mercado.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Definitivamente sí.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

En toda startup el equipo y la pasión por resolver el problema es lo más importante. En tyba hemos sido muy afortunados ya que logramos armar un equipo excepcional con personas apasionadas por las inversiones y la tecnología.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Lo que más disfruto en la vida es aprender, mi tiempo libre lo invierto en eso. Esto me ha sido muy útil para las startups en las que he participado.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que Latinoamérica tiene un potencial enorme para desarrollar startups innovadoras y disruptivas.

