La familia que diseña y fabrica indumentaria masculina inspirada en Colombia

Él es Juan Giraldo, uno de los emprendedores detrás de Cedro. Foto: Cortesía Cedro

“En Cedro sabemos la importancia de implementar procesos que nos permitan crear industria de manera responsable, por eso trabajamos con un modelo de producción controlada, con procesos sostenibles y brindamos a todos nuestros colaboradores condiciones de trabajo dignas y justas, donde se sientan motivados a desarrollar sus habilidades y así poner todo su amor en cada proceso.

Creemos firmemente que la moda consciente es el camino para lograr una industria sostenible, por eso creamos piezas que no obedecen a tendencias, con diseños sencillos, versátiles, que nunca pasan de moda, que se adaptan a todos los estilos y pueden ser usados en cualquier temporada. Nuestro modelo nos permite brindar diseño y calidad a un precio justo durante todo el año, con un servicio superior de asesoría y acompañamiento antes, durante y después de adquirir cada pieza.” De esta manera llegó la historia de Cedro a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, hablamos con Juan Giraldo, uno de los emprendedores detrás de esta idea de negocio enfocada en moda para que nos contara más sobre este emprendimiento y aquí está su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

30 años, Diseño Gráfico

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Cedro es un espacio donde nos dedicamos al diseño y a la fabricación de indumentaria masculina. Nacimos en el año 2020 en medio del confinamiento por la pandemia. La idea surge como una respuesta a la situación económica que vivíamos como familia en ese momento, ya que como muchos colombianos nuestra situación se vio afectada por el confinamiento.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Cedro es el resultado del esfuerzo y trabajo duro de una familia (mi mamá, mi hermano y yo) donde los tres canalizamos nuestros conocimientos y experiencia laboral -durante muchos años la confección fue el sustento de nuestro hogar-, para aplicarlas a este sueño. Fue así como logramos reunir unos pocos ahorros para comprar algunas telas y hacer unas muestras. Las subimos a internet, con la fe y confianza de que todo fluyera y gracias a Dios así fue, al cabo de pocos días hicimos nuestra primera venta y al día de hoy no hemos parado.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Iniciamos con los pocos ahorros que teníamos, reunimos hasta la última moneda para empezar este sueño. Con el pasar del tiempo hemos requerido más inyección de capital por lo que gracias a nuestros resultados, hemos podido acceder a créditos bancarios los cuales la empresa misma se encarga de pagar.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

En Cedro hemos logrado brindar capacitación y empleo a jóvenes y madres cabeza de hogar que encuentran en el oficio de la confección una oportunidad para aprender, generar ingresos y llevar el sustento a sus hogares.

6. ¿Soy feliz?

Totalmente, es algo que disfruto muchísimo no solo por el beneficio personal sino también porque por medio de Cedro podemos brindar oportunidades a otras personas de crecer y desarrollar sus capacidades y poder retribuir de alguna manera positiva a la sociedad,eso es algo que me hace muy feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por el momento es algo que no hemos considerado, somos realmente felices y disfrutamos mucho el día a día, aún con todos los retos que se presentan.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Como todos los comienzos, el nuestro también fue algo complejo, no solo por las circunstancias que se vivían a nivel mundial (pandemia y confinamiento) sino por todos los miedos y las dudas que surgen al iniciar un proyecto sin ninguna certeza de lo que vendrá, aún así nunca perdimos la fe, la confianza en Dios y en el amor con el que hacemos las cosas. Afortunadamente todo ha fluido de manera óptima.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aún falta mucho, tenemos muchas metas y cosas por hacer, por eso cada día trabajamos con pasión y amor por lo que hacemos para lograrlo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguimos creciendo en el mercado colombiano gracias a todos nuestros clientes y próximamente esperamos abrirnos lugar en el mercado internacional.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Así es, trabajamos en la parte operacional con mejoras constantes, lo que nos permitan escalar el negocio para incluir más referencias, unidades de negocio y nuevos mercados.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Es algo que se podría discutir, sin embargo, nos gustaría mantener el formato de empresa familiar.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

A lo largo de estos años hemos estado en un proceso de aprendizaje constante, en este hemos podido crecer a nivel personal y laboral, así que creo que aún en las fallas que se presentan podemos aprender a sacar la experiencia para tomar las acciones necesarias a favor de la empresa en el futuro.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspiramos en los paisajes de nuestra tierra, en la música de sus regiones, la historia de nuestra herencia y la gran riqueza cultural que fluye en cada rincón de Colombia. También a nivel particular de los diseños nos inspira la sastrería tradicional y los procesos artesanales, influencias que tratamos de reflejar en cada pieza.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Claro que sí, en el camino del emprendedor hay muchos momentos y situaciones donde aparecen muchos cuestionarnos y pensamos en rendirnos, sin embargo, es importante contar con un sistema de apoyo, en mi caso cuento con el apoyo de mi mamá y mi hermano. Los tres somos un equipo y nos apoyamos en aquellos momentos donde las fuerzas flaquean.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Nosotros forjamos nuestro camino solos, no tuvimos ningún tipo de asesoría o acompañamiento y supongo que tal vez ese camino de retos constantes mezclado con la necesidad de resolverlos de la mejor manera, y siempre en beneficio del cliente, es lo que nos ayuda a crecer y a formar una identidad empresarial sólida.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Para nosotros es importante siempre generar un impacto positivo en la sociedad, por eso creemos firmemente en el poder de las oportunidades para hacer la diferencia, es por esta razón que trabajamos constantemente generando capacitaciones y empleos que beneficien de manera positiva a familias de la región.

También trabajamos constantemente en innovación para incluir proveedores y materiales con serias políticas de sostenibilidad y producción responsable, para así generar también un impacto positivo en el medio ambiente.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Lo veo como una de las empresas líder en el sector, con presencia en varios países y con muchas personas que se sumen a este sueño de trabajar para llevar hasta la puerta de cada cliente, prendas fabricadas con todo el amor.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

En nuestro caso, al ser solo nosotros tres personas, hemos podido trabajar muy duro y con todo el amor por este sueño, sin embargo, es verdad que generalmente la vida del emprendedor suele ser un poco solitaria. Al principio debes ajustar no solo tu tiempo sino también tus gastos y presupuestos, para que no se presenten “fugas” . Cada peso cuenta y al crear empresa se adquieren muchas responsabilidades que no se pueden descuidar, y si eres un emprendedor como nosotros, que al principio no cuentan con un soporte o respaldo económico, es importante poder tener un mejor manejo del tiempo y los recursos para tratar de optimizar al máximo los resultados.

Así el tiempo ya no sea el mismo, los buenos amigos siempre estarán ahí para brindar una voz de aliento y para alegrarse por lo bueno que nos pase.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, es algo que en lo personal me gustaría mucho, a pesar de que cada emprendimiento es diferente y tiene unas condiciones específicas, hay muchas cosas generales que se pueden aplicar en todas las ideas de negocio que salgan a la luz.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Al día de hoy somos más de 12 personas que trabajamos para brindar a nuestros clientes prendas fabricadas con todo el amor y la responsabilidad social que requiere.

Tratamos de generar oportunidades de empleo desde el hogar con talleres satélite donde su mayoría de integrantes son mujeres cabeza de hogar, que ven en Cedro la oportunidad de generar ingresos y así poder estar más tiempo con sus hijos. Esto lo hacemos también en retribución, a mi mamá por muchos años le ofrecieron esta posibilidad para que pudiera estar pendiente de nosotros.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Somos una marca que busca exaltar la magia de nuestra tierra con un compromiso social, claro, para nuestros colaboradores y para nuestros clientes. Buscamos siempre ofrecer la mejor calidad, con prendas atemporales, versátiles y cómodas fabricadas con mano de obra y textiles de productores nacionales.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Es un camino de aprendizaje constante donde cada día se presentan situaciones donde debemos poner a prueba nuestras capacidades para resolverlas y generar a todos nuestros clientes una experiencia de compra superior .

Una de las enseñanzas más grandes es que el cliente va primero y siempre se debe trabajar en pro de construir una relación de confianza con nuestros clientes.

Nuestro público general es masculino, de 28 a 40 años, aunque durante el último año hemos visto un incremento en el público femenino de ese mismo rango de edad. Trabajamos bajo un concepto que mezcla las bases de la moda artesanal, muchos detalles a mano, procesos sostenibles, materiales de lujo combinados con una estética fresca, minimalista y versátil que se adapta a todos los estilos.

Le apuntamos a finalizar el 2023 con un crecimiento del 200 % con respecto al año anterior, una cifra aterrizada y acorde con el crecimiento constante que tenemos año a año, teniendo en cuenta que el crecimiento del año 2022 con respecto al 2021 fue del 137 %.

