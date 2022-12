La historia del emprendedor que recaudó US$380 millones para su emprendimiento

Dileep Thazhmon, fundador y CEO de Jeeves. Foto: Cortesía

¿Qué es Jeeves? “Es una plataforma integral para la administración de gastos diseñada pensando en compañías globales con operaciones en múltiples países, construida con la idea central de facilitar la manera de hacer negocios. Opera en México, Colombia, Chile, Perú, Canadá, el Reino Unido y Europa. Atiende a más de 3.000 empresas en todo el mundo y recientemente recaudó US$380 millones en fondos de inversionistas como Tencent, Andreessen Horowitz, Y Combinator, CRV, GIC y Bank of Silicon Valley para fortalecer su expansión internacional”.

¿Cuáles son sus números? “Con su ronda C de inversión de US$ 180 millones, alcanzó una valuación de USD $2.1 mil millones (unicornio), hoy más de 220 personas trabajan en Jeeves a nivel mundial, ha desplegado más de US$ $100 millones entre empresas, startups y SMBs en América Latina, más de 10.000 clientes atendidos desde su fundación en el año 2020, más de 200,000 transacciones mensuales y presencia en 24 países, entre ellos México, Colombia y Brasil”.

Sí, este es uno de esos casos que se va convirtiendo en ejemplo de que sí es posible llegar a la cumbre, de que emprender con una idea clara es un buen camino y que es posible conseguir recursos incluso en los fondos más importantes del mundo. Así que la historia de Dileep Thazhmon, fundador y CEO de Jeeves, llegó a nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos (aunque algunas de ellas no fueron contestadas, pero por el tamaño de la compañía, decidimos publicar las demás).

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

38. Estudié ciencias computacionales y administración de negocios en la Universidad Drexel y un MBA en Stanford University.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Siempre pensé que, al abrir una cuenta bancaria, esta es única para su país y su moneda. Por ello estamos construyendo un banco global que trabaja en múltiples monedas y en múltiples países. La idea surge en 2020 y hoy por hoy Jeeves es una plataforma integral para la administración de gastos diseñada pensando en compañías globales.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En el verano de 2020 fui parte del grupo de incubación de YCombinator, la famosa aceleradora de startups en Silicon Valley, donde presenté mi idea y recibí una inversión de US$ $150K para desarrollarla.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La inversión inicial de US$ 150K de YCombinator fue cubierta con un porcentaje de propiedad de la compañía.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Empoderamos a más de 4.000 negocios en 24 países para ayudarlos a alcanzar sus metas. En ocasiones es difícil para estas empresas obtener un crédito internacional, hemos resuelto eso, ya que estamos integrados de manera vertical.

6. ¿Soy feliz?

Sí, Jeeves me brinda una manera de tener un impacto directo en la economía de 24 países.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, la meta es que Jeeves se vuelva una empresa pública.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Muy difícil, pero lo he disfrutado. Muchas personas no entendían por qué estamos construyendo la plataforma a través de múltiples países.

La clave es que las compañías están incrementando su presencia global, pero la banca continúa siendo local y específica para cada país. Muchas personas no vieron esto en 2019.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aún no, seguimos en el día uno y hay un largo camino por seguir.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Fortalecer nuestra oferta y mejorarla específicamente en este momento que vive el mercado. Queremos construir una compañía que deje un legado.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Esto es en lo que estamos invirtiendo en ingeniería y desarrollo de producto. Lo que funcionó con 400 clientes no necesariamente funciona cuando escalas a más de 4.000 clientes.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sin respuesta.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Sin respuesta.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis padres me enseñaron que cuando estás en una posición privilegiada, esta es también una posición llena de responsabilidades. Mis padres eran médicos trabajando en distintos países y enfrentando problemas particulares en cada uno de ellos, colaborando con empleados de distintas idiosincrasias y culturas.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Emprender nunca es tan bueno como se ve desde fuera y nunca es tan duro como se ve desde dentro. He podido estar cómodo sin tener todas las respuestas y aun así poder seguir avanzando.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, de YCombinator, la famosa incubadora de Silicon Valley.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sin respuesta.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Espero que aún tenga un impacto en la sociedad.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Ellos me brindan el apoyo necesario, ya que construir una compañía conlleva una carga enorme para un individuo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sin respuesta.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Soy el fundador y CEO, mi papel es contratar a las mejores personas y darles la oportunidad de crecer y que hagan lo que mejor saben hacer.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

A diferencia de las entidades tradicionales, Jeeves aprueba las tarjetas de crédito en tiempo récord, para permitir operar a las compañías de manera inmediata. Con el respaldo, solidez y red de Mastercard.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Es indispensable seguir moviéndose y construyendo. Algunos días serán buenos, otros no tanto, pero moverse en una dirección clara es fundamental.

