La ingeniera que crea productos especializados en cuidado capilar

“Curly Lovers es una empresa familiar que promueve el concepto del amor propio, por medio de productos naturales para el cabello rizado. Además, damos asesorías gratuitas para que las personas aprendan a manejar su cabello sin tantas complicaciones. Manejamos una línea que va desde champú natural, crema para peinar, gel definidor hasta mascarillas de mayonesa cosmética. También tenemos un centro de experiencia especializado en cabello rizado donde hacemos cortes, nutriciones capilares, definiciones y asesorías personalizadas.

Para el año 2025 Curly Lovers será reconocida en la región Andina y Norte América como la marca que logró generar entre la comunidad un sentimiento de amor propio mediante el uso de productos naturales de alta calidad.”. Su historia, completa, contada por Susana Arango, su protagonista aparece en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

32 años, Ingeniería Financiera

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea nació cuando todo el mundo me preguntaba cómo definía mi cabello. Era muy tedioso tener que decir lo mismo una y otra vez, así que empecé a hacer videos para YouTube, eran de alta calidad, pues un amigo que estudiaba cine los grababa y editaba. Vi la gran acogida que tenían mis videos, y me comenzaron a preguntar cómo hacía los productos que usaba, sobre todo el gel de linaza, así que en vez de explicar el proceso, comencé a venderlo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Mi idea era seguir con los videos en YouTube y vendiendo a los interesados, pero todo mejoró cuando creé la cuenta de Instagram en el 2018. Realmente fue un boom hablar del cuidado de los rizos en ese momento. Empecé a hacer videos en formato para Instagram y comenzaron a pedir mi producto de todas las ciudades en Colombia. Fue un poco difícil porque en ese momento era yo sola con el negocio, y también trabajaba como visitadora médica.

Luego, los fines de semana, hacía definiciones en un puesto de una peluquería, para demostrar que el producto funcionaba para así generar fidelidad en las clientas. Después mi hermana Laura se unió, con su ayuda era posible hacer más productos y fuimos creciendo gracias al poder de las redes sociales. Mi papá y mi hermano se unieron también y en el 2019 participamos en la feria de salud y belleza en Bogotá, ya contábamos con Invima para comercializar el gel, y fue un punto clave en el crecimiento de la marca.

En el 2020 renuncié a mi trabajo de visitadora médica y me dediqué por completo a Curly Lovers.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Fue increíble la inversión que hice para comenzar con la marca. Sólo pagué 4130.000 por unos pocos tarros y cremeras e invertí $50.000 en ingredientes y conservantes. Mi amigo Pipe me cobraba $50.000 por cada video grabado, y todo lo sacaba de mi sueldo como visitadora médica.

Todo el capital de Curly Lovers creció gracias a que no sacamos nada, todo se iba reinvirtiendo hasta lograr lo que es hoy en día.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con mi emprendimiento estoy impactando la autoestima de mujeres principalmente, ya que con los productos y asesoría, ellas aprenden a llevar su melena con estilo y salud. Un factor que les permite aceptar su cabello y mejorar su calidad de vida. También impactamos la vida de familias, pues acuden a nosotros muchas mamás que no saben qué hacer con el pelo de sus hijos, y al enseñarles todo el proceso del cuidado capilar, ya no es un tema tedioso sino de aprovechamiento.

6. ¿Soy feliz?

Soy inmensamente feliz. Ver lo que mi familia y yo creamos de la nada me hace sentir muy orgullosa. Además, me apasiona el tema de desarrollo de productos, la belleza y el cuidado capilar. Para mí venir a trabajar todos los días a mi empresa es un placer, es muy duro porque tengo muchas responsabilidades, pero me hace muy feliz poner todo el esfuerzo en este proyecto personal y familiar que sigue creciendo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No la vendería, ya es un estilo de vida muy rico que hemos creado mi familia y yo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender para mí fue durísimo. Yo no conté con una inyección grande de capital, por lo que todo fue al ritmo de la venta y no tuvimos la oportunidad de acelerar el paso en un inicio. Pero lo más duro para mí era la mentalidad, pues toda la vida había trabajado para otros, al igual que mi familia, y cuando ya comienzas a trabajar en un proyecto propio, no sabes qué hacer ni cómo organizar tu agenda, hay mil cosas por hacer al mismo tiempo y eso es muy frustrante.

Otra parte difícil fue aprender a convivir en el trabajo con mi familia, pues hasta el 2022 trabajamos desde casa y todos vivíamos juntos, así que tuvimos que tener mucha madurez, tolerancia y respeto por el otro.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi sueño si lo cumplí. Yo siempre decía que quería tener una empresa, pero no sabía de qué, ni cómo, ni cuándo. Las cosas se me dieron gracias al universo, a mi dedicación y a mi familia, así que me siento muy orgullosa. Ahora el sueño es seguir sosteniendo la empresa familiar, que siga creciendo y expandiéndose a nivel mundial. Ya con el sueño cumplido de empresa, lo que sigue es posicionar a Curly Lovers en América y Europa como una gran marca de productos naturales, aumentar más la venta de los cursos online y presenciales para ganar más prestigio y convertirnos en un referente de conocimiento en el tema del rizado.

Sigue el sueño de crecer la línea y tener productos para pelo afro, para clima húmedo, para cabello decolorado. En fin, las posibilidades de crecer son infinitas cuando se tienen tantas ganas de mejorar.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Para mí sigue convertirme en una autoridad en el mundo rizado, por medio de cursos magistrales y online. Ya tengo dos cursos pregrabados en Hotmart y tres más magistrales de corte en cabello rizado, definición y salud capilar y master class de autocuidado. También queremos posicionarnos en Estados Unidos e Inglaterra.

Mi sueño es poder emplear a muchas mujeres cabeza de familia sin importar su nivel de estudio, para nosotros es más importante su talento.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Eso es lo que más me gusta, que es muy escalable. Ahora la mejor manera de poder ser más grandes es con la tecnología y la inteligencia artificial, por eso implementamos esto en muchos de nuestros procesos, para automatizar varios de ellos y así poder concentrarnos en estrategias valiosas.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, ya lo he hablado con mi familia y haríamos esto para ingresar a otros países como Inglaterra, pues somos conscientes de que se necesitaría una suma importante de dinero para lograr posicionarse bien en un país nuevo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a vender un producto sin conocer exactamente su costo. Esto lo hice una vez y no sabía que vendía el tónico regenerador capilar a pérdida.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró mucho mi tía Adriana Arango, ella tiene una empresa de pijamas y deportivos y siempre la veía tan exitosa y elegante, que quería ser como ella. Así que siempre quise ser empresaria, ahora compartimos estrategias comerciales juntas.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si fracasé en un momento, pero nunca he pensado en tirar la toalla. Una vez se dañó una producción completa de dos mil geles naturales, y en ese entonces el laboratorio no nos respondió sino por mil, así que fue una pérdida grandísima para nosotros. Pero seguimos adelante y no nos rendimos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

La mejor comunidad que tengo para emprender es mi familia y mi amiga Daniela Mejía que tiene un emprendimiento de mascotas, entre todos nos damos ideas, soporte y nos mantenemos actualizados en herramientas tecnológicas.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si porque el cabello rizado siempre ha sido mal visto durante mucho tiempo, y lo han catalogado como poco elegante, difícil y complicado. Me encanta lo que hacemos, porque les demostramos a todos que no es así, que el cabello es una parte de nuestro cuerpo que luce precioso al natural, y que solo es cuestión de aprender a manejarlo y darle amor.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Es una pregunta muy difícil, pero me veo enorme. Quisiera que para ese entonces cada mujer rizada en América y Europa tenga al menos un producto Curly Lovers en su tocador. Veo a Curly Lovers muy posicionada en Colombia, América y Europa.

También me veo viviendo en otro país, encargándome de Curly Lovers, ya sea en USA o Inglaterra, y mi familia encargada aquí en Colombia.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia es todo. Ellos creyeron en mí desde el principio, vieron potencial en la propuesta y han puesto lo mejor de ellos mismos para sacar adelante la empresa. Mi papá, John Jairo, es el encargado de la logística, mi hermano Sebastián es el administrador, mi hermana Laura es la encargada de las ventas, mi mamá es la encargada del centro de experiencias, mi tía Olga es la contadora y yo, Susana, soy la encargada de la estrategia y marketing digital.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

De hecho lo hago. Tengo un programa para las distribuidoras, donde les enseño a manejar redes sociales, a dar una buena asesoría a sus clientes, a manejar los productos y a hacer definiciones para que aumenten así sus ganancias. Tenemos un caso de éxito con una ama de casa llamada Pilar, que comenzó a vender Curly Lovers, y ya tiene 10 mil seguidores en Instagram, un salón de rizos y está planeando sacar su propio producto.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo lo es todo y tengo la fortuna de que sea mi familia. Trabajan conmigo mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi tía y tengo una chica que nos ayuda en el salón llamada Rosa María, me siento muy orgullosa de ella porque ha aprendido demasiado, es muy comprometida y su calidad de vida ha mejorado muchísimo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es mi generosidad con el conocimiento y por eso me diferencio del resto. Mi contenido en redes es de pura enseñanza, sin nada de egoísmo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que la disciplina, constancia y responsabilidad aplicadas a ideas grandiosas, nos pueden llevar muy lejos. También aprendí que uno solo puede, pero que llega más lejos y rápido cuando tiene socios comprometidos y muy capaces. Aprendí a valorar mucho a mi familia, a amarlos hasta los huesos y de querer mucho a gente que no conozco, pues cada vez que alguien hace una compra en Curly Lovers, siento un agradecimiento infinito por confiar en los productos y en nuestra familia.

