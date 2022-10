La ingeniera que crea productos que conectan con la naturaleza de Casanare

Vivi Ocampo y su equipo de trabajo: Ámala. Foto: Cortesía

“El arte sana el alma. Cinco años de amor, pasión y entrega no solo por la biodiversidad colombiana sino también por la reconstrucción del tejido social de la mujer de una región, le dieron paso a la creación de regalos con propósito. Ese es nuestro fuerte, además de conectar emocionalmente con las personas a través de ellos.

Vivi soy yo, una mujer quindiana con el corazón noble y la berraquera que puede tener una persona que ama a su familia y da todo por ella. Una mujer que ha tenido muchas dificultades y necesidades pero decidió ver el mundo con otros ojos. Una mujer que apoya a otras mujeres a cumplir sus sueños y a que no vean imposibles cuando existe un mar de posibilidades de crear el mundo que sueñan. Hace 12 años llego a Casanare a rehacer mi vida, y allá desnudé mi ser y me enamoré de la naturaleza, de la fauna, la flora, de la gente y sobretodo de la necesidad de amor en las mujeres. Ahí empezó un sueño que poco a poco se fue materializando con la ayuda de muchas personas, ese sueño era convertir el arte en una herramienta poderosa para transformar el entorno, para transformar vidas y para sanar el alma.

En Ámala creamos regalos con propósito, hechos a mano por mujeres con historia, sí, mujeres valientes, mujeres que inspiran. Mujeres privadas de la libertad son las que cosen a mano nuestros “Diarios de Naturaleza”; mujeres solas con hijos en condiciones especiales son las que tejen a mano nuestra historia; mujeres mayores y madres cabeza de hogar son las que le dan magia a la línea textil; mujeres con alma y amor ilustran la fauna colombiana que está en peligro; mujeres con grandes responsabilidades son las que encuentran en este sueño la oportunidad de transformar sus vidas y encontrar esperanza en medio de tanto dolor. Ámala no pretende cambiar al mundo, solo hace un aporte significativo para que el mundo cambie. Ámala es una propuesta con consciencia social, iniciativa e innovadora, en función de la comunidad, la mujer y la fauna colombiana”, estas son las palabras de Vivi Ocampo la emprendedora que se inspiró en la naturaleza para llevar a otro nivel su marca, la misma que contribuye a fortalecer el tejido social de las mujeres en Colombia. Ella pasó por 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esta es su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 33 años y soy ingeniera de sistemas, Magister en Neuromarketing e Investigación de Mercados de la universidad de Barcelona (España) y ahora mismo estoy terminando una especialización en Gestión de Empresas de la Economía Social y Solidaria en la universidad Javeriana.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Esta idea da inicio en el 2017 con el objetivo de dar a conocer la biodiversidad del departamento de Casanare, Colombia. Para ese momento solo estaba yo al frente de este sueño, unos días después logré contactar a una ilustradora colombiana que más allá de ser una excelente artista es una gran mujer y eso me inspiró a seguir creando. Ámala comenzó a desarrollar en su momento productos que conectarán con la fauna y flora del territorio a través de ilustraciones científicas y la historia de la vulnerabilidad de esas especies, pero tan solo unos meses después se ideó la forma de que la marca conectara emocionalmente con los consumidores y esto se lograría por medio de la reconstrucción del tejido social de la mujer, cosa que se convirtió en nuestro pilar y propósito fundamental.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Uff, fue y seguirá siendo un camino difícil de recorrer. Siempre he dicho que cuando piensas diferente se vuelve complejo el andar, sin embargo llena el alma ser un instrumento de inspiración para otras mujeres que quieren vivir diferente. Puedo dar tres claves que me ayudaron a lograr los resultados de los que hoy disfrutamos:

Disciplina: tener siempre claro qué quieres y qué no quieres, eso te ayuda a tomar aliento y seguir adelante en los momentos difíciles, también te sirve para rechazar ofertas o dejar pasar situaciones que te van a desviar de lo que realmente deseas.

Pasión: cuando haces las cosas con pasión las personas se enamoran e involucran en tu sueño, tanto que lo hacen suyo y trabajan a la par.

Innovación: ir más allá de lo convencional, crear nuevas oportunidades, estudiar las brechas y necesidades para entregar más valor a que el mercado espera.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Ámala como muchos emprendimientos colombianos inician en cero. Yo venía atravesando un momento muy difícil de mi vida, la verdad no tenía más que perder (así lo veía en ese entonces). Decidí hablar con la ilustradora para que me ayudará con 5 ilustraciones inicialmente y me diera la forma de poder pagarle a plazos y así fue, mientras ella ilustraba yo iba creando producto y vendiendo. Así que puedo resumir que el dinero salió de las mismas ventas y cada que se hacia un inversión se pagaba con la misma utilidad del negocio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Todo, se está logrando todo lo que soñaba y ahora que somos más de 15 personas permanentes trabajando es todo lo que soñamos. Se están cambiando vidas, se están transformando realidades y se está reconstruyendo el tejido social de la mujer.

6. ¿Soy feliz?

Inmensamente feliz, ser emprendedor no es una tarea fácil y realmente todos tus días los vives en una adrenalina pura, no solamente los días que se acercan los impuestos o la nómina sino también cuando quieres comprar una nueva máquina que optimiza los procesos o cuando quieres mejorar las condiciones de trabajo de tu grupo de colaboradores para lograr ser felices. Pero con todo lo malo y bueno que trae ser emprendedor yo soy muy feliz cuando una persona mejora su vida y la de su entorno, yo soy feliz cada que las veo empoderadas y tomando decisiones de vida, ahí radica mi felicidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En definitiva no, Ámala es mi niña chiquita y así como somos las mamás que aunque nuestros hijos estén gigantes los vamos a ver toda la vida como unos bebés, eso me pasa con Ámala. A futuro quiero que mis colaboradores tengan una participación en mi empresa y que yo pueda seguir ayudándoles a crecer.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Todo, ser mujer y emprender no es fácil, ser ingeniera y vender arte tampoco fue fácil y sobretodo ser mamá sola con una obligación en casa y jugando a crear a ver qué pasaba fue lo más difícil. Pero cada segundo ha valido la pena.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Enamorar a todo el mundo de la riqueza natural de Colombia, sembrar pasión en todas las personas por la conservación de la biodiversidad colombiana y sobretodo empoderar a millones de mujeres para que se enamoren de sí mismas y sientan ese poder interno de lograr cada sueño que tengan.

También puede leer: Los tres hermanos que encontraron en la tradición el arte de hacer hojaldre

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Inundar a Colombia con Ámala, con nuestras piezas de arte y con nuestra historia.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sin duda alguna, uno de nuestros pilares es la innovación y esto hace que estemos en adaptación continua dependiendo de la necesidad. Ámala es muy versátil en cuanto a desarrollo de producto y diseño, eso nos facilita la escalabilidad.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Siempre he tenido en mi cabeza que el dinero por sí solo no genera resultados. Pensaría en una inversión de un tercero si este se apasiona por el modelo de negocio y la filosofía social que se tiene, de lo contrario prefiero seguir creciendo de a poco.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Son muchos errores que se cometen por la pasión e incertidumbre que genera el mismo negocio, pero sin duda hay que tener un equilibrio entre la emoción y la razón. Los emprendedores debemos entender el momento en el que dejamos de ser emprendedores para ser empresarios y esto nos lleva a ser más racionales que emocionales.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Juan Felipe, mi hijo. Desde sus 4 años tiene un sueño y siempre ha luchado por el a pesar de las dificultades, él es la muestra más grande de entrega y disciplina. Durante toda mi vida he tomado lo bueno de las personas para aprender, entonces no tengo una persona en particular. Me gusta leer mucho y observar todo con otra perspectiva.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

He fracasado muchas veces no solo en la vida profesional también en la personal, pero cada fracaso es un aprendizaje y de cada caída nos levantamos más fuertes (literal no es mito). Mil veces he pensado en tirar la toalla, aún existen días de esos. Hace poco tuve uno de esos días grises por mi estado de salud pero cuando el sueño ya no solo es tuyo sino de otros, la piensas mil veces para dejarlo.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Muchas comunidades, de manera personal soy embajadora de premios verdes Latinoamérica, Super mentora de Innpulsa Colombia y soy parte de Greenpeace. Como empresa hacemos parte de aldea de Innpulsa Colombia, mujeres en movimiento una asociación de mujeres empresarias, somos negocio verde y somos amar para conservar SAS BIC.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que si, al brindar herramientas de transformación para las mujeres de manera automática el entorno cambia, el grupo familiar se ve beneficiado y sobretodo sus hijos creciendo en hogares más empoderados, fuertes y llenos de valores que lleven a la dignidad humana.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Viajando por todo el mundo enseñando nuestro modelo de negocio, con tiendas a nivel mundial y posicionadas como una marca colombiana que ama y protege la biodiversidad y las mujeres vulnerables.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Ha sido un papel fundamental, sin el apoyo de mi familia hubiese sido muy difícil. Sobretodo el apoyo de mi hijo, el entender que su mami no podía llegar temprano a casa o darle los últimos guayos, el entender que cuando trabajas por algo debes estar preparado para las malas. Mis amigos han sido un apoyo emocional grande, siempre me han dado la fuerza para segur luchando por todo lo que se sueña.

Lea también: Esta es la galería de cacao criollo que expone los mejores sabores del Huila

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, de hecho hace un poco menos de un año nació “Perro manso”, una aceleradora de empresas, con el fin de ayudar a todos estos emprendedores que tienen un negocio de alto impacto y quieren seguir creciendo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Ellos son mi familia. Yo llegué hace 12 años a Casanare y allá no cuento con familia, por esa razón “La Manada de Ámala” se convirtió en mi familia. A ellos les debo mi sueño y el logró de lo que somos hoy, les debo lo que se ha construido con tanto amor y empeño.

Mujeres valientes, con historia y que inspiran. Mujeres privadas de la libertad son las que cosen a mano nuestros Diarios de Naturaleza, mujeres en proceso de resocialización son las que le ponen el alma a nuestras piezas de arte. Mujeres solas con hijos en condiciones especiales, son las que tejen a mano nuestra historia, mujeres adulto mayor y madres cabeza de hogar son las que le dan magia a la línea textil, mujeres con pasión y amor ilustran la fauna Colombiana que está en peligro.

Mujeres con grandes responsabilidades son las que encuentran en este sueño la oportunidad de transformar sus vidas y encontrar esperanza en medio de tanto dolor.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi humanidad y mi pasión por crear. Como ingeniera todo el tiempo estoy buscando la optimización y solución de brechas pero con mi parte humana en todo momento busco la transformación de la vida de las personas que están cerca. Mi sello personal va más allá de un emprendimiento, es la disciplina y pasión que se ve reflejada en cada paso que damos como manada; mi diferencia radica en el pensamiento colectivo y en un modelo de negocio económico y social que permita un gana - gana entre todas las parte del emprendimiento.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A vivir de una manera diferente, a respirar y gozar cada segundo de mi vida. He aprendido a disfrutar, reír y tener momentos y espacios de compartir y de goce en las jornadas laborales. He aprendido a aportar a los demás, dejar huella y sobretodo he aprendido a dejar que los demás dejen huella en mi y soltar el mañana.

El propósito de Ámala siempre será trabajar por la reconstrucción del tejido social de mujeres valientes que buscan transformar sus vidas y por aportar a la conservación de la biodiversidad colombiana que se encuentra en peligro. Son más de 40 familias beneficiadas de nuestra actividad económica y en los últimos 5 años más de 2.500 mujeres impactadas con nuestro programa de “AIRE (ama – inspira- reconcilia - empodera)” que se dedica a empoderar a la mujer. Desde el 2020 a la fecha hemos crecido más del 35% en ventas y producción y cada día somos mas reconocidos en Colombia por nuestro aporte socioambiental. Cuando buscas un regalo con propósito sin duda, piensas en Ámala.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚