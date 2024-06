La ingeniera que creó una marca de bolsos y accesorios en cuero PVC

Ella es Paola Acuña, la emprendedora detrás de "Un Alma". Foto: Paola Acuña

“Para mí fue muy duro emprender. Cuando dicen que para hacerlo debes tener corazón de acero, es real, hay que ponerle más ganas de lo normal, debes creer para no desfallecer en los malos momentos que pueden atravesarse en el camino. Hay que tener oídos sordos al ruido externo y ponerse en modo avión para seguir adelante. Hay que enamorarse del proceso para que puedas ver el resultado.

La producción de nuestra marca cambia constantemente y siempre busca ser asequible. Un Alma es un concepto atrevido, práctico y versátil para todos. Además, es el reflejo de una mamá fuerte y perseverante que busca transmitir inspiración y ganas”. Estas son las palabras de Paola Acuña, la emprendedora detrás de este negocio que le apunta al negocio de la marroquinería. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí va su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

30 años, Ingeniera Industrial.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea nace en el 2017, cuando por temas económicos tomé la decisión de emprender. Siempre busqué algo que estuviera alineado a mi esencia, que fuera práctico y que yo supiera que le podía servir a cualquier persona. De allí nace Un Alma, un proceso de amor por los bolsos, un accesorio que creo que es ideal para todos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En un principio considero que mi profesión me ayudó mucho a estructurar correctamente el flujo de trabajo que debía seguir para poder llevar a cabo la idea, pero más allá de eso en el proceso existen variables que solo la realidad nos lleva a percibir. Particularmente considero que la clave fue encontrar el proveedor correcto y el taller adecuado.

Tener humildad para aprender fue clave para conocer un poco más de aquellos que ya llevaban un camino recorrido y me ayudó a seguir alimentando la estructura de ideas que ya teníamos dispuesta.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Fue de un ahorro de las primas que me pagaron en ese momento en la empresa en la que trabajaba. Destiné ese valor para arrancar con unas muestras, y para sorpresa mía, las muestras se vendieron todas y pude suplir ese inicial con el que habíamos comenzado.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

El tiempo me ha demostrado que Un Alma es el reflejo de mis procesos, siento que estoy logrando mostrarle cada vez más a más mujeres lo increíble que es empoderarnos, seguir el proceso cuando amamos lo que hacemos. Estoy orgullosa de saber que a diario cada bolso llega a la persona correcta, con el mensaje de que sí podemos, con miedos, dudas, pero siempre es posible lograrlo.

La versatilidad de nuestros bolsos, está cambiando esa ideología de que tienes que tener muchas carteras para cada ocasión, cuando sabemos que con una sola puedes hacer varias cosas en tu día.

6. ¿Soy feliz?

Hoy puedo decir que sí. Tomar la decisión de dedicarme 100 % a mis sueños y a mi familia ha sido la mejor elección, busqué la riqueza emocional y encontré la respuesta.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, mi emprendimiento es aún un mundo en construcción, tiene futuro y quiero estar en cada paso para ver sus éxitos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Muy duro. Cuando dicen que para emprender tienes que tener corazón de acero es real, porque tienes que ponerle más ganas de lo normal, debes creer de forma ciega para no desfallecer en los malos momentos que pueden llegar a pasar. Hay que tener oídos sordos al ruido externo y ponerse en modo avión para seguir adelante. Tienes que enamorarte del proceso para que puedas ver el resultado, y vale 100 % la pena.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy en ello. Nos hace falta seguir trabajando, aprendiendo, estructurándonos más como empresa. Tenemos muchas metas que aún están en proceso de cumplirse.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora sigue un momento de revolución para Un Alma. Siento que ahora viene lo grande, vienen en camino esos sueños que yo sé que se van a cumplir porque los estamos trabajando. Viene Un Alma internacional.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí es escalable. Es un negocio estable que puede adaptarse a los cambios del mercado y mantenerse en el tiempo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Todo depende de las condiciones de las situaciones. Sí, estaríamos dispuestos a recibir inversión, pero no tanto a ceder una parte de nuestra empresa en este momento.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Siento que uno debe apostarle a los sueños desde el inicio, y algo que me queda de aprendizaje es que no volvería a compartir mi tiempo entre lo que debo y lo que quiero hacer, el emprendimiento crece en un principio de forma adecuada y edificada si estás en él.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Bueno, realmente en este momento hay muchas marcas que me inspiran, pero principalmente Ana María de la marca de joyas Avemaría. Esa marca me inspira a diario.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, muchas veces, creo que uno, por lo menos una vez al día, piensa en tirar la toalla, pero realmente es el final del día el que define la realidad. Siempre elijo seguir.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No en este momento, no, pero con la cámara de comercio, nos hemos apoyado de una buena manera para hacer un círculo de apoyo en todo este proceso.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, totalmente, siempre he dicho que todo lo que hacemos por redes sociales trasciende positiva o negativamente, así que el impacto que queremos generar a diario es creer en los sueños. Hay que trabajarse y trabajar muy duro para poder cumplirlos, sabiendo que es un camino que tiene altos y bajos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años veo a Un Alma más estructurada, exportando a diferentes países, con más de una tienda física en Colombia. También como líder en nuestra región y como referente en todo el tema de marroquinería, generando por supuesto trabajo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido mi pilar, mi soporte y en muchas ocasiones, cuando voy muy rápido, se han convertido en mi estabilidad para poder avanzar de forma adecuada. Mis amigos han sido apoyo y ayuda siempre, ellos son los que me dan los mensajes adecuados en el momento correcto.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Siempre, soy pro emprendimiento, lo importante es que te den un consejo y te muestren claridad cuando no sabes cómo empezar o qué hacer. Así que siempre estoy disponible para ver a otros crecer en sus sueños.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es mi esposo. Él ha jugado todos los papeles posibles desde que nació esta idea, desde logística, control de calidad y finanzas, entre otros, cuando lo hemos necesitado. Pero más allá de todo esto, él ha sido mi fuente inagotable de seguridad y amor. Siempre tiene la energía que me hace falta, él siempre está presente.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Un alma es mi reflejo. Habla de una persona auténtica, trabajadora, creativa, amorosa, soñadora y arriesgada, no obstante, siempre he dicho que arriesgada por lo que realmente quiero, que en este caso son mis sueños y mi familia. Creo que esto ha sido el distintivo, poder transmitir la autenticidad con la que vivo a diario, cada una de las situaciones que me trae ser mamá, esposa y emprendedora.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que en el camino de emprender y lograr ver los sueños cumplirse, el afán es el peor enemigo. Que hay que disfrutarse el proceso y tomar las decisiones en el momento correcto, no esperar a que todo salga siempre perfecto para poder tomar una decisión, porque las cosas normalmente no salen tal cual uno las espera.

Así que arriesgarse con miedo y dudas, pero con mucha disposición para trabajar en el proceso, es lo que nos va a llevar al éxito. Antes de todo, hay que elegir cuál será tu éxito, para que sepas realmente en el camino todo lo bueno que puedes celebrar.

