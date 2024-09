La ingeniera que fusiona bordado, joyería artesanal y moda circular en su negocio

Nathaly Osma creó Carblan Artis Manus. Foto: Cortesía Carblan Artis Manus

Por los pasillos del Gofest, en una de las mujestras dedicadas a los emprendedores locales, encontramos a Nathaly Osma, la mujer detrás de Carblan Artis Manus, un emprendimiento que le apuesta a la creación de productos “fusionando bordados únicos, joyería artesanal y moda sostenible”. Dice, cuando le indagamos sobre su negocio, que “creemos en la libre expresión a través del estilo, ofreciendo piezas hechas a mano con amor y dedicación”. En su espacio, un ‘stand’ de los que suelen tener los nuevos negocios en este tipo de festivales, había chaquetas intervenidas, un cúmulo de accesorios, malteas diseñadas exclusivamente para usuarios de motos y todo con una historia detrás.

Nos contó, además, que en su negocio “colaboramos con comunidades de artesanos y comunidades indígenas, apoyando el talento local y preservando técnicas ancestrales. Nuestros productos están diseñados para un público de 15 a 70 años, personas que buscan destacar con prendas únicas e innovadoras, y que tienen el deseo de ser diferentes”.

Así que le enviamos nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos respondió:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 36 años. Soy Ingeniera Industrial de formación y actualmente estudio Bordado en la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea inicial fue vender bisutería comprada al por mayor para su reventa, pero pronto me di cuenta de que no me sentía cómoda ni satisfecha con esa actividad. Deseaba que las joyas fueran elaboradas por mí, lo que me llevó a comenzar a crear piezas con mis propias manos y a perfeccionar mis habilidades manuales. Esta pasión por la creación de joyas nació en abril de 2018.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Logré hacer realidad mi idea dedicando tiempo y esfuerzo diariamente. Trabajé incansablemente en perfeccionar mis habilidades manuales y en expandir mis conocimientos técnicos. Creí firmemente en mi pasión y en mi capacidad para crear piezas únicas, lo que me impulsó a seguir adelante. Con constancia y compromiso, transformé una idea en un proyecto tangible y significativo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Cuando inicié mi negocio, trabajaba como empleada en una empresa y utilicé parte de mi salario para cubrir las necesidades iniciales de mi emprendimiento. Con cada venta que realizaba, reinvertía las ganancias para seguir creciendo de manera gradual. Actualmente, mi emprendimiento, Carblan Artis Manus, cuenta con el patrocinio y apoyo del Fondo Emprender SENA y la Cámara de Comercio de Bogotá, lo que me ha permitido fortalecerlo, no solo con recursos financieros, sino también con el conocimiento necesario para consolidarlo como empresa.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con Carblan Artis Manus estoy logrando fusionar el arte del bordado, la joyería artesanal y la moda circular para ofrecer productos únicos que cuentan historias de sostenibilidad y creatividad. Estoy cambiando la forma en que las personas perciben la moda y los accesorios, promoviendo una cultura de reutilización y recuperación de materiales, al tiempo que creo piezas nuevas y exclusivas que reflejan la autenticidad y el empoderamiento de quienes las usan.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy feliz. Mi felicidad proviene de la pasión que siento al crear cada pieza artesanalmente, al ver cómo mis diseños pueden empoderar a otras personas y al contribuir a un mundo más sostenible. Además, la satisfacción de enseñar y compartir mis conocimientos a través de talleres me llena de alegría, ya que me permite conectar con otros y fomentar la creatividad y el aprendizaje.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No vendería mi emprendimiento. Carblan Artis Manus es una extensión de mi pasión y creatividad, y representa mucho más que un negocio para mí. Es un proyecto personal en el que he puesto mi corazón, mis ideas y mi visión de un mundo donde el arte, la sostenibilidad y la moda se encuentran. Sin embargo, siempre estaría abierta a colaboraciones o asociaciones que respeten y compartan mi propósito.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender ha sido un camino lleno de retos, aprendizaje y crecimiento. Ha requerido mucho esfuerzo, dedicación y la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias constantemente. Desde manejar las finanzas hasta aprender nuevas técnicas y construir una marca desde cero, cada paso ha tenido su dificultad. Pero cada desafío ha fortalecido mi convicción de que estoy en el camino correcto, persiguiendo mi verdadera pasión.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He cumplido gran parte de mi sueño al crear Carblan Artis Manus, un espacio donde puedo expresar mi creatividad y conectar con otros a través del arte y la moda. Aún me hace falta expandir mi alcance, trabajar más con comunidades indígenas y continuar aprendiendo para perfeccionar mis técnicas y fortalecer mi impacto en la moda sostenible. Mi sueño es un viaje en constante evolución.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

El siguiente paso es seguir creciendo. Quiero ampliar mi red de colaboradores, explorar nuevos mercados y seguir innovando en el uso de materiales recuperables y sostenibles. Además, planeo fortalecer la parte educativa de Carblan Artis Manus, dictando más talleres y creando alianzas con instituciones que compartan mis valores de sostenibilidad y empoderamiento.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, mi emprendimiento es escalable. Carblan Artis Manus se basa en un modelo que combina la moda artesanal con la sostenibilidad, un enfoque que puede adaptarse a diferentes mercados y audiencias. Además, la educación y la creación de comunidades alrededor del arte textil permiten replicar el modelo en diferentes regiones, fomentando la cultura del reciclaje, la reutilización y el empoderamiento a través del aprendizaje.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Consideraría recibir inversión siempre que el inversor comparta mis valores de sostenibilidad, autenticidad y respeto por la artesanía. Estaría dispuesta a ceder una parte de mi empresa si eso significara un crecimiento significativo para Carblan Artis Manus, siempre y cuando el acuerdo fortalezca la misión y la visión que tengo para mi negocio.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a dudar de mi intuición creativa ni a comprometer mi visión por intentar encajar en moldes comerciales tradicionales. Al inicio, traté de seguir caminos más convencionales, pero aprendí que mi autenticidad y mis principios son lo que realmente me diferencia y da fuerza a mi emprendimiento.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró la creatividad y la habilidad de las mujeres artesanas de mi país y del mundo, quienes con sus manos cuentan historias y preservan técnicas ancestrales. Me gustaría seguir el camino de emprendedoras que han sabido combinar tradición con innovación y sostenibilidad.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, he tenido momentos de dificultad en los que pensé en renunciar, especialmente al enfrentar la incertidumbre financiera o el desgaste emocional. Sin embargo, cada fracaso fue una oportunidad para aprender y mejorar. En esos momentos, recordar mi propósito y mi pasión por la creación artesanal me motivó a seguir adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, hago parte de comunidades de emprendedores locales como el Clúster de Moda de la Cámara de Comercio de Bogotá y otros espacios de networking y apoyo empresarial. También he participado en el Fondo Emprender SENA, lo que me ha permitido acceder a recursos, capacitación y una red de contactos valiosa.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, lo que estoy haciendo trasciende porque va más allá de la creación de productos. Carblan Artis Manus promueve una forma de consumo consciente, una apreciación por el trabajo artesanal y un compromiso con la sostenibilidad. A través de la educación, los talleres y las colaboraciones con comunidades locales e indígenas, espero inspirar a nuevas generaciones a valorar lo hecho a mano, a cuidar el planeta y a encontrar formas creativas de expresarse mientras se respeta la cultura y el medio ambiente.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo como una líder en el campo de la moda sostenible y la joyería artesanal, con Carblan Artis Manus siendo un referente de creatividad, calidad y compromiso social y ambiental. Visualizo mi empresa con una presencia más sólida a nivel nacional e internacional, colaborando con más comunidades artesanales e indígenas y educando a través de programas que promuevan el arte, la sostenibilidad y el empoderamiento.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos han sido un gran apoyo emocional y moral a lo largo de mi camino como emprendedora. Me han motivado en los momentos difíciles, han celebrado conmigo cada logro y han creído en mi visión desde el principio. Su confianza y apoyo constante han sido fundamentales para mantenerme enfocada y motivada.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Definitivamente sí. Creo firmemente en el poder de la comunidad y en el impacto positivo de compartir conocimientos y experiencias. Me encantaría ayudar a otros emprendedores a alcanzar sus metas a través de mentorías, talleres y colaboraciones. Todos podemos aprender de los éxitos y los fracasos de otros, y me gustaría contribuir a una red de apoyo sólida para quienes estén comenzando su camino.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es una parte esencial de Carblan Artis Manus. Colaboro con dos bordadores talentosos y otros artesanos apasionados que aportan su experiencia y creatividad al proceso de creación. Además, cuento con el apoyo de mentores, proveedores y colaboradores que comparten mi visión y han sido clave en el crecimiento de la empresa. Juntos, trabajamos para mantener el estándar de calidad y autenticidad que define mi marca.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es la fusión de técnicas artesanales tradicionales con un enfoque contemporáneo y sostenible, ofreciendo productos únicos que cuentan historias y conectan con quienes los usan. Me diferencia mi compromiso con la moda circular, la reutilización de materiales y la preservación de técnicas de bordado ancestrales, además de la pasión por empoderar a otros a través de la educación y la creatividad.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que la perseverancia, la autenticidad y la pasión son claves en el camino del emprendimiento. También he aprendido a valorar cada paso del proceso, a adaptarme al cambio, y a ser resiliente frente a los desafíos. Más que todo, he aprendido que construir un negocio con propósito y significado personal es una de las experiencias más gratificantes de la vida.

