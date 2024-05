La marca de “tote bags” que destaca la personalidad y el estilo de sus clientes

Isabella Posada e Isabella Villa, las emprendedoras detrás de INTO. Foto: Cortesía INTO

“Con lona de alto gramaje, bordados meticulosos y correas intercambiables, nuestra marca INTO se ha convertido en mucho más que un simple accesorio; ahora es un infaltable del closet colombiano. Hasta el día de hoy hemos vendiendo aproximadamente 3.000 unidades de tote bags al año. Ahora mismo tenemos como objetivo expandir nuestro portafolio de productos y llevar la marca a nuevos horizontes internacionales. Hoy sabemos que la visión de nuestra marcaINTO va má s all á de lo monetario; se trata de inspirar a otros a perseguir sus sueños, enfrentar desafíos con valentía y encontrar la felicidad en cada paso del camino“, les dimos la bienvenida a nuestro espacio de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos a las amigas detrás de INTO y aquí está su historia:.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Las dos tenemos 27 años y estudiamos Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

A nosotras siempre nos ha unido el arte y queríamos que las personas sintieran lo mismo que nosotras cuando pintábamos o creábamos. Analizando todas nuestras opciones nos dimos cuenta de que queríamos que las personas tuvieran lienzos en blanco que pudieran personalizar pero que los acompañaran en su día a día, en todos sus momentos.

Con ganas de entregarle a la gente un mundo de posibilidades llegamos al concepto, en ese momento inexplorado en Colombia, de los totebags que son este tipo de bolsas de tela que usan hombres y mujeres y las veíamos muy en tendencia en Europa y Asia. Así entonces quisimos traer las totebags acá, pero dándoles un giro: con un poco más de estructura para que fueran más útiles y cómodas al usar y, además, con correas intercambiables para que cada persona tuviera una versión más única y con la que se sintiera 100 % identificado, así nació INTO.

Hace poco tuvimos una gran satisfacción, logramos una colaboración con una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, Adidas. Diseñamos este artículo con tradición a la medida de la madre del hogar. ¡Estamos felices!

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Siempre hemos sido personas determinadas; creemos que lo que nos proponemos lo logramos. Ya habíamos trabajado juntas en otros emprendimientos y conocíamos cómo funcionaba el asunto y la persistencia que requiere. Empezamos haciendo todo nosotras mismas y metiéndole todo el tiempo libre que teníamos (porque al inicio cada una tenía un trabajo a tiempo completo y presencial).

Hacíamos “doble turno”, salíamos de las oficinas a seguir trabajando, a empacar, repartir, crear contenido y publicar. Pronto invertimos en hacer crecer el equipo, en mejorar nuestro ecommerce, en ampliar el inventario, pero, sin duda, lo que nos ayudó a hacerlo realidad, y lo que hasta el día de hoy sigue siendo nuestro lema, es no rendirse ante los problemas y siempre buscar cómo solucionar.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Cada una puso $1.500.000 para la primera producción (que era casi un mes completo de salario de nuestro trabajo en ese momento) y durante un año no nos repartimos ni nos pagamos nada a nosotras. Tampoco nos devolvimos el capital inicial; todo el crecimiento fue con esos $3.000.000 iniciales que nos ayudaron a construir una base sólida para poder después enfrentarnos a retos más costosos y a crecer al ritmo que el mercado nos demandaba.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

El logro más grande para nosotras es materializar nuestros sueños en un producto y que ese producto se haya convertido en el punto de unión de una comunidad enamorada del arte y la creatividad; un espacio seguro para hombres, mujeres y cualquier género. Estamos cambiando el día a día de las personas, entregándoles un momento de creatividad cada vez que van a vestirse e impulsando a que no usen exactamente lo que está usando otra persona, sino que tengan un momento de introspección y piensen qué resuena con ellos y decidan portar eso que son de forma visible y orgullosa.

Este ejercicio de creatividad al que nos referimos empieza en el momento de la compra cuando escoges qué tamaño de tote bag quieres para tu día a día, qué color se acomoda a tu personalidad y con qué correa lo quieres combinar. Teniendo este conjunto puedes agregarle también extras que le den ese toque que estás buscando para que sea aún más tuyo como, por ejemplo, los “pines”.

Estamos cambiando la mentalidad tradicional que tenemos en Colombia, donde usualmente este tipo de bolsos han sido utilizados solo por mujeres. Para nosotros desde el inicio conquistar el público masculino era una meta y día a día nuestra base de clientes hombres crece más y más, siendo ya algo común ver a hombres usando totes.

6. ¿Soy feliz?

Muchísimo. Somos personas felices, incluso antes de emprender, emprendimos desde la felicidad y las ganas de crear. Hoy nos hace felices pertenecer al ecosistema emprendedor, generar empleo, hacer parte de la economía local y ser actores del cambio desde la empresa privada. Vemos la felicidad como un estado del ser más allá de las emociones, nos sentimos completas y felices en nuestros roles, incluso en días donde hay frustración o retos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sentimos que en este momento no existe una suma razonable por la que nosotros entregaríamos nuestro sueño. Todavía nos quedan algunos años de crecer, madurar el negocio y llegar a donde queremos y sabemos que podemos llegar. En el momento en el que lo hayamos dado todo e INTO necesite unas alas más grandes para volar más lejos, lo dejaríamos ir teniendo la tranquilidad de que lo dimos todo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Empezar fue fácil, lo hicimos sin pensar mucho y ya teníamos conocimientos previos, estábamos en nuestra zona de confort haciendo lo que sabíamos que podíamos hacer bien. Aun así, los retos no tardan en llegar y el día a día se empieza a convertir en una suma de obstáculos a superar que no paran, no descansan ni salen de vacaciones.

Sin duda ha sido muy duro, pero creemos que son este tipo de experiencias las que logran demostrar nuestro verdadero potencial. Además, contamos con una red de apoyo de familia y amigos que nos han sostenido en cada paso y no ha sido un camino solitario ni en sus peores momentos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

INTO hoy es la suma de muchos sueños cumplidos y otros miles pendientes por cumplir. Cada sueño que se convierte en logro genera una expansión de la concepción que tenemos de nuestra realidad, lo que nos obliga a estar teniendo sueños cada vez más grandes y retos más difíciles. Sin duda estamos viviendo nuestro sueño, pero no vamos a sentir nunca que lo hemos “cumplido” porque este sueño crece con nosotras y trabajamos activamente para soñar más grande y tener siempre metas pendientes que nos impulsen.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

En este momento estamos trabajando en construir un equipo de trabajo fuerte, comprometido, capacitado y que nos lleve al siguiente nivel mientras ampliamos nuestro portafolio de productos para seguir creciendo como ecommerce. Tenemos varios productos pendientes por sacar y queremos explorar algunos mercados nuevos sin salirnos del segmento moda.

Aun así, nuestra meta es la internacionalización y llevar el nombre de Colombia muy lejos. Queremos expandirnos en territorio: primero en algunos países de América Latina, que ya tenemos estudiados, y después en Estados Unidos.

Queremos también seguir trabajando activamente para que más empresas y personas integren la creatividad a su día a día, por lo que seguiremos haciendo experiencias presenciales y talleres de creatividad, pero ahora no solo en Medellín sino en todo el país.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente. Uno de nuestros retos definitivamente es encontrar aliados en producción que tengan la capacidad de crecer al ritmo que INTO lo necesita. Estamos buscando activamente proveedores que nos permitan seguir creciendo al ritmo en el que venimos haciéndolo y que nos demanda el mercado. Pero al ser un negocio basado en producto, sabemos que con el apoyo operativo de una buena confección podremos escalar el negocio sin tener un tope.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No nos cerramos a esta oportunidad, es más, somos conscientes de que para escalar el negocio una de las posibilidades es este camino. Pero nos gustaría que en el momento de hacerlo, pudiéramos apoyarnos en un inversionista que, además de capital, entre como un mentor con conocimiento, contactos y experiencia, y venga con un know-how que nos nutra más allá de la inversión neta. Todo el tiempo queremos aprender y crecer en conocimiento y esta oportunidad no sería la excepción.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Al principio nos costaba mucho hacer varias cosas bien, al mismo tiempo. No volveríamos a descuidar las cosas pequeñas por ponerle atención a las grandes, como descuidar el canal virtual por tener toda la energía puesta en una feria grande e importante, o detener producciones propias por sacar una colaboración con otra marca.

No nos volveríamos a asustar de las copias, que siempre llegan, y no volveríamos a dudar de la capacidad que tenemos para llevar a cabo lo que nos propongamos (que implica a veces no escuchar los consejos de otras personas y confiar en la capacidad y el potencial de INTO y su equipo).

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspiraron las empresas con las que trabajamos antes, que eran emprendimientos también. Nos inspiró el ecosistema emprendedor que conocimos en las grandes ferias de emprendimiento de Bogotá a las que tuvimos la oportunidad de ir y nos inspira nuestra familia, sobre todo Camilo Posada, el papá de Isa Posada, quien hoy es nuestro proveedor y creyó en nosotros desde el momento cero.

Sentimos que estamos creando un camino que no ha sido recorrido con anterioridad tal cual como a nosotras nos gustaría, por ende no tenemos referentes exactos para seguir. Aun así, sentimos que Colombia está llena de historias inspiradoras que nos demuestran que crear empresa es posible, como Isabella Espinosa de Baobab o Daniela Salcedo.

Nos gusta mucho también la visión de Miguel McAllister de Merqueo, que para temas de tecnología sin duda es un referente. Buscamos inspiración más allá de personas puntuales en culturas, países e industrias enteras. Japón para nosotras es un referente enorme. Siempre vemos qué están haciendo allá y cómo lo logran.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, tuvimos un momento donde el servicio al cliente no funcionaba como queríamos y estábamos al borde de una crisis reputacional que iba a tener consecuencias graves para INTO. Aun así, nunca pensamos en tirar la toalla y si bien fue un pequeño fracaso, el verdadero fracaso hubiera sido rendirse y eso no estaba en los planes. Fue un momento revelador y tomamos las correctivas necesarias para hoy, un año después, poder decir que es un tema superado.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí hacemos parte de grupos de emprendedores, como la Asociación de Emprendedores que son los creadores de la feria VASSAR. Sin embargo, más que el grupo, que es un recurso increíble, a nosotras nos ayudaron mucho algunos amigos que también emprendieron como Maria Carolina Gutierrez de Domenica, Juan Sebastián Botero de Boteromedia y otros más a los que les estamos completamente agradecidos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Nuestra intención es ser más que un producto. Sentimos que somos un espacio seguro, que estamos tumbando estereotipos de género, que traemos felicidad y creatividad a las personas y que siempre estamos tratando de crear una comunidad que gire alrededor de estar orgulloso de quién es cada uno. Más allá de que te conviertas en algo que no eres o venderte un ideal, con nuestra marca invitamos a las personas a que se sientan orgullosos de quienes son y lo saquen a relucir.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años nos vemos como una empresa internacional, con un componente tecnológico diferencial que le permita a las personas llevar la personalización de sus productos a otro nivel, incluso en la distancia. También nos visualizamos con un equipo más grande, con ventas que representen 50 veces lo que vendemos ahora.

Para ese momento queremos tener un portafolio de productos mucho más amplio con la posibilidad de llevar a cabo cualquier diseño que se nos ocurra, usando como vitrina tiendas físicas y teniendo inventario en algunos de los grandes retailers internacionales, y claro, siempre felices y creando.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Todo. Nuestros amigos son nuestros clientes más fieles, los modelos, los asesores. Siempre nos han ayudado en cada paso y nos han animado a seguir adelante. No se sorprenden de los logros de INTO porque siempre supieron que llegaríamos lejos. Nuestra familia es nuestra junta directiva y nuestro bastón, nos han permitido todo, nos han ayudado desde a repartir pedidos hasta a correr a comprar rollos de tela para producciones urgentes.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sin duda alguna, acá todos tenemos espacio para crecer y nosotras no estaríamos donde estamos sin los emprendedores que nos ayudaron. Es un favor que uno paga con la siguiente persona y que hace que este ecosistema sea tan increíble. Amamos las ganas de los emprendedores de ayudar y nosotras también las tenemos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

En el mundo de emprender el equipo es más que las personas que tienes a cargo. Si bien hoy tenemos personas increíbles en el equipo, llegar a donde estamos hoy ha sido todo un reto y requirió que nuestros amigos, familia y personas alrededor entraran a apoyarnos de mil maneras. No se llega solo a la meta, eso está claro. Aprender a coordinar todo esto, y además a gestionarlo, fue un gran reto que tuvimos como socias y para lograrlo entendimos que para ser capaces de todo, necesitábamos tener buenas personas de apoyo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Cuando llegas a INTO te sientes con un amigo. La cercanía con nuestra comunidad es nuestro sello y siempre queremos promoverla sea desde los canales virtuales o en encuentros presenciales. La creatividad, el arte y el impulso a personalizar tus productos también es algo que nos diferencia.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Crear INTO ha sido una experiencia que nos cambió por completo. Emprender te enseña a liderar, a entender lo complicada que es la logística, a admirar a otros emprendimientos, a desarrollar tus habilidades blandas y aprender a tratar con tacto y respeto a los demás, incluso cuando ellos no lo están haciendo. A que el cliente siempre tiene la razón, a ser resiliente. Necesitas aprender a amar el cambio, a fluir pero a resistir y, sobre todo, a gozarla.

