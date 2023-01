La marca familiar colombiana que crea pijamas inspiradas en mascotas

Ella es Paula Posada junto con la familia de Tekila y la Café, en emprendimiento ideado para los amantes de las mascotas. Foto: Cortesía Tekila y la Café

Nuestra marca Tekila y la Café lleva 2 años en el mercado, realizamos envíos a nivel nacional e internacional y en este momento contamos con más de 60 referencias creadas y confeccionadas en Colombia. Todas las pijamas son ilustradas a mano por artistas locales con quienes nos aliamos para crear piezas únicas para personas amantes de las mascotas, las mismas que consideran a sus peludos parte de la familia”, de esta forma llegó a la sección de Emprendimiento y Liderazgo la historia de una idea de negocio que pisa fuerte el mercado de la industria textil en el país. Hablamos con Paula Posada, la emprendedora detrás de esta marca colombiana y esto fue lo que nos contó en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mi nombre es Paula Posada, tengo 23 años y soy profesional de Mercadeo de la Universidad EAFIT.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Hace 5 años llegó Tekila a nuestra casa, una perrita Australian Collie, era la primera vez que tenía una mascota y aunque mi familia no estaba muy convencida al principio de la llegada de esta integrante, le fueron cogiendo mucho amor con el tiempo. Hace 2 años mi familia y yo nos sentamos a pensar en un emprendimiento donde pudiéramos crear algo que nos apasionara e inmediatamente se nos vino Tekila a la cabeza.

Mis papás han trabajando durante más de 20 años en el sector textil, así que decidimos combinar nuestra pasión por las mascotas con nuestra habilidad para diseñar y fabricar prendas, fue entonces cuando decidimos emprender con pijamas para mujer y hombre ilustradas con perros y gatos, para todas las personas amantes de las mascotas, así nació Tekila y la Café.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

El proceso para crear la marca fue un trabajo en conjunto de toda mi familia, unimos los conocimientos de cada uno para poder crear algo único, la experiencia de diseño y confección de mi mamá, la habilidad numérica de mi papa, la creatividad de mi hermana y mi conocimiento en mercado. Así fuimos creando las primeras colecciones, montando nuestra pagina web, redes sociales y realizando nuestras primeras ventas. Es un proceso lento y de mucha persistencia, que cada vez crece más.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El dinero para crear las primeras colecciones y suplir los primeros gastos fue recaudado de los ahorros de mi familia.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con nuestro emprendimiento estamos dándole una intención especial a las prendas de vestir, representando por medio de nuestras pijamas el amor a las mascotas, promoviendo así el cuidado y la adopción de ellas en todo Colombia. Creamos piezas únicas donde pueden encontrar a su peludo y recordar la importancia que tiene como parte de la familia.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz de poderme dedicar a lo que más me apasiona acompañada de mi familia que es mi gran apoyo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En el momento no la venderíamos, tenemos muchas nuevas ideas y proyectos que queremos implementar para darle más forma y estructura a la marca.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es un camino de altibajos, hay días muy buenos y otros muy difíciles, es cuestión de sentir pasión por lo que haces, ser muy persistente y tener clara una meta en la cabeza.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy en proceso de cumplir lo que sueño con la marca. Es un trabajo de cada día y me falta poner en práctica más proyectos para hacer crecer la empresa desde varios frentes.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigue seguir innovando, seguir a la vanguardia, atentos al mercado, a las tendencias y buscar siempre nuevas maneras de sorprender a nuestros clientes.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si claro, le falta mucho por crecer, siempre habrá algo nuevo que crear y lograr. La marca está en una etapa de crecimiento y aprendizaje constante.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si lo consideraríamos, pues para crear una marca se necesita una inversión grande y estaríamos dispuestos a ceder una parte de la marca en pro de un mayor crecimiento a futuro.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a preocuparme tanto por situaciones que no puedo controlar o que no sé cómo se resolverán, me dedicaría a trabajar con pasión y fe sabiendo que todo resultará.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis papás son un gran modelo a seguir, ellos me inspiran a trabajar por mis sueños.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si hubo varios momentos donde quería tirar la tolla, el camino de emprender no es fácil, pero siempre son más las ganas de lograr lo que uno se sueña.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si puede trascender, siento que las mascotas cada vez son más importantes en la vida de las familias y en un futuro podrán tener un mayor impacto en el mercado no solo de la moda, sino en otros en donde se resalte el valor de las mismas.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años veo una empresa con más de 20 trabajadores, autosostenible, con varios puntos físicos a nivel nacional e internacional y con exportación a todos los países.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Un papel muy grande en cuanto a apoyo, habilidades, conocimientos y aprendizajes constantes.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, siempre que puedo ayudar a alguien con lo que he aprendido o descubierto a través de este proceso, lo hago para que los demás aprendan también de mi experiencia.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

La marca existe gracias a mi familia que es mi equipo, cada uno tiene un rol muy importante dentro de la empresa y cada uno aporta algo diferente que la hace grande en el mercado textil que estamos impactando.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Somos una marca muy emotiva, que llega más al corazón que a la cabeza, las personan se enamoran de nuestras prendas porque evidencian una parte muy especial de su vida, que pocas veces pueden ver representada.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a ser constante, a que la actitud y las ganas son lo más importante, que no se necesita tener mucho conocimiento para crear algo, solo voluntad de aprender y dejarse ayudar.

