La marca huilense que apoya a familias caficultoras comercializando sus productos

“Opita Café nació hace cinco años con el propósito de llevar a la casa u oficina de nuestros clientes cafés especiales producidos por familias caficultoras del departamento del Huila. Esto con el fin de mejorar las oportunidades de comercialización de sus cafés mediante nuestra marca y asegurarles con esto, pagos justos por su cosecha, donde el consumidor de café se convierte también protagonista principal, sabiendo desde el primer sorbo su origen, procesos, altura, entre otros. Adicional a esto, también recibe algunas recomendaciones para preparar el café en casa y disfrutarlo sin complicaciones”.

De esta forma llegó la historia de este emprendimiento a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con Diana Ortiz, su emprendedora, y esto fue lo que nos contó del camino recorrido con su marca en el emprendimiento colombiano.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

31 años, Administración de Empresas Turísticas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea de negocio fue buscar cafés especiales en el departamento del Huila, producidos por familias de caficultores de la región, para que se aliaran con Opita Café, un emprendimiento que nació en octubre del año 2020 con el propósito de comercializar sus productos con nuestra marca.

En medio de la comercialización contamos sus historias, la importancia de sus actividades sociales y el propósito medio ambientale que emplean durante sus procesos de creación. Actualmente somos tres colaboradores directos y nueve familias de caficultoras aliadas a nuestro negocio.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Bueno, en realidad creo que la pandemia influyó bastante, este suceso me permitió salir de una zona de confort en la que me encontraba como colaboradora de un hotel en la ciudad de Neiva. Lo que hice fue aterrizar una idea de negocio que fuera propia, donde pudiera combinar el saber del sector turístico y aprovechar un producto bastante importante mi región, el café, para poderlo comercializar.

Inicialmente, se realizó la idea mediante el modelo canva el cual vi en la universidad y me permitió tener mis primeras imágenes de lo que tiempo después se convirtió en una empresa, luego lo que hice fue gestionar este proyecto mediante actividades, sub actividades y metas que empecé a trazarme y cumplir durante el proceso.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Bueno, inicialmente el dinero de la primera etapa del proyecto fue de mi hermano con el que iniciamos esta aventura de emprender, con el tiempo de acuerdo a su condición de residencia en otro país decidió recoger su parte en Colombia y empezar el proyecto en su actual país de residencia.

Yo por mi parte me quedé aquí continuando con la idea, convirtiéndola tiempo después de presentarme al Fondo Emprender del Sena, en una empresa legalmente constituida. Por aquellos días mi esposo se retiró de su trabajo y decidió ingresar a la empresa para apoyarme en el área comercial y pagar así la parte que había quedado de mi hermano. Lo hicimos mediante un crédito que actualmente nos encontramos pagando.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Personalmente superando algunos miedos, logrando algunas metas propuestas y socialmente apoyando a familias caficultoras en la comercialización de sus cafés, teniendo en cuenta la importancia de todos los procesos que se llevan a cabo en este eslabón de la economía y resaltando la importancia del saber hacer de cada actor, caficultor, trillador, tostador, catador, barista, comercializador y consumidor final.

Creo que uno de los cambios más importantes que he podido notar en el transcurso de este tiempo con mi idea hablando de forma local en el departamento del Huila es primero el pago justo de los cafés a los caficultores, segundo, la importancia de comercializar productos con énfasis en desarrollo social y medioambiental desde hace cinco años, y por último una trazabilidad honesta de nuestros productos para asegurarle al consumidor final la calidad y la transparencia en toda la cadena de valor.

6 ¿Soy feliz?

Sí, aunque ha sido una montaña rusa de emociones. Hoy puedo decir que me siento feliz, pues trabajo con mi familia, contamos con familias de caficultoras aliadas a las que apreciamos mucho y hemos tenido una cercanía muy especial durante este tiempo y pues por supuesto actualmente contamos con una amplia familia de clientes a los que les agradecemos inmensamente confiar en nuestro trabajo, conocimiento y pasión por este sector al que le hemos puesto alma y corazón.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, aunque a veces se presenten dificultades, no lo vendería, esta marca no es solo una marca. Un emprendimiento se convierte como en un hijo para uno, y uno no quiere vender a sus hijos, quiere cuidarlos, apoyarlos y verlos alcanzar todas sus metas; estando ahí siempre para compartirlas, aparte de este hijo Opita Café, tenemos una hija, Guadalupe Cuellar Ortiz, y queremos que ella sea testigo de este proceso para enseñarle que, aunque a veces sea difícil, lo que se propone y se trabaja a diario con pasión y disciplina se logra.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Al principio fue un cambio difícil, pues inicié en un sector bastante competitivo, pero con la ingenuidad de los primeros años y mis ganas de salir adelante pude continuar a pesar de muchas situaciones.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, uno de mis grandes sueños, crear empresa. Presentar mi producto a más canales de distribución que me permitan llegar a más clientes y vincular con esto a más familias de caficultores del Huila, es el siguiente paso.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir trabajando buscando oportunidades de promoción y comercialización para que más personas tengan la oportunidad de disfrutar de estos cafés con propósito y así llegar a más mercados.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, justo, nos encontramos capacitándonos para llegar en algún momento a exportar nuestros cafés. Creemos que esta es la siguiente escala y nos estamos preparando para llegar allí.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

De un desconocido no, creo que la base de las relaciones comerciales es la confianza. Seguramente en algún momento recibiría inversión para ver crecer mi empresa, pero sería de alguien conocido en el que confié para llevar a cabo esta etapa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Tener mi negocio dentro de otro negocio.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Bueno, pues desde pequeña siempre me interesó la independencia económica, crecí viendo a mis primos cada uno con su negocio, y eso me motivó mucho a buscar esa oportunidad. En el trascurso de este tiempo que llevo con Opita Café he seguido algunas otras marcas a nivel nacional e internacional del sector las cuales me han servido de mucha inspiración, me gustan mucho alguna de sus líneas y he tratado de verlas como referentes para aprender y poner en práctica con mi negocio manteniendo siempre la esencia de la marca.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sentí que lo había hecho en un tiempo que tuve que cerrar, pero no lo fue, por el contrario, fue una oportunidad para empezar con más fuerza y un poco más de madurez e inteligencia. Muchas veces, he pensado en tirar la toalla, pero luego veo mi ventana llena de papelitos de colores con los que organizo cada actividad para llegar a una meta y la agarro otra vez y sigo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, actualmente me vinculé a Emprende Pro Mujer, me agregaron al chat y en él envían varias invitaciones a capacitaciones de varios temas de gran importancia para el fortalecimiento de este proceso, como finanzas, marketing y manejo de emociones, entre otros.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro, justo creo que una de las actividades más bonitas que he desarrollado han sido los talleres en temas como preparación y catas con algunas personas. De manera personal disfruto compartir estos espacios con niños y jóvenes que ven en este sector una oportunidad para desarrollarse y escalar en este sector económico tan importante para nuestro país.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Espero ver mi marca en presentación de libras y medias libras distribuyéndose en otros países.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Un papel muy importante, en realidad han sido un apoyo fundamental en todo el sentido. Creo que cuando empezamos una idea de negocio, ellos son nuestros primeros clientes y con el tiempo se convierten en agentes de fidelidad, ellos a pesar de su temor, apoyan y recomiendan, así que ese voz a voz es fundamental en el despegue y sostenibilidad de los negocios.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, creo que compartir nuestras experiencias es muy importante para que otros aprendan. Me hubiese gustado ingresar a estos grupos de emprendimientos antes de arriesgarme a emprender para estar más preparada para afrontar uno que otro desafío que se da al inicio, así que, si aún no tienes tu emprendimiento, mi primer consejo es, empieza por rodearte de emprendedores con los que aprendas mucho, te llenes de herramientas y cuando estés listo emprendas con conocimiento.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Comercial: mi esposo es el que me apoya comercialmente, él es administrador comercial de profesión y se le facilita relacionarse con esta temática, así que le es muy sencillo vender y llevar nuestros productos a varios nichos.

Contable: nuestro contador también juega un papel muy importante, pues, es quien nos asesora en las obligaciones tributarias y en los costos de los productos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La sensibilidad, antes de empezar con todo este tema de emprender, la universidad, la administración pintaba, y esta etapa de mi vida me ayudó a desarrollar una parte de mi muy sensible, esto me ha permitido transmitir en mi marca muchas emociones a nuestros clientes.

Lo que me diferencia al resto creo que es la importancia que le ponemos a cada detalle, desde la selección hasta la comercialización de nuestros cafés.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Lo más importante que he aprendido, creo que ha sido a ser paciente, no era uno de mis fuertes, así que emprender me ha enseñado a eso; a veces no resultan las cosas en el tiempo que uno quiere, pero continúo persistiendo hasta que se dan, llegan o resultan.

