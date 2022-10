La marca que cuenta historias en prendas de vestir a través del diseño gráfico

Ella es la Adriana Badillo, la emprendedora detrás de Atipika. Foto: Cortesía

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 54 años, Veterinaria- Zootecnia

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Estudié veterinaria porque me gustan los animales pero realmente no tenía nada que ver con mi verdadera pasión. Cuando llevaba 7 años ejerciendo mi carrera me di cuenta que estaba en el lugar equivocado. Esto me llevó a una crisis depresiva a los 30 años.

A los 34 años me quedé sin trabajo y me redescubrí. Entendí que mi pasión siempre fue el diseño y por fuerza mayor empezamos con mi esposo a hacer papel ecológico y collares, los 2 estábamos desempleados y con una bebé en camino. Luego diseñé bolsos artesanales y fuimos abriendo camino hasta llegar a ferias importantes como Expoartesanías y a exportar a Puerto Rico, México y Estados Unidos. Decidimos montar una tienda en Rionegro, Antioquia pero desafortunadamente las piezas artesanales no se valoraban mucho y no pagaban su precio, así que me dediqué a comercializar ropa europea .

Un tiempo después me empeñé en viajar a Italia a comprar ropa para comercializar. Cuando lo hice me encontré con una realidad que me sacudí, pues esa ropa era hecha por chinos que se ubicaron en Italia para etiquetar (Made in Italy). Estas personas trabajaban en unas condiciones de explotación laboral muy complicada. Yo siempre había querido diseñar ropa pero no sabía qué hacer. Paralelamente a esto me mantenía buscando y guardando imágenes en la web que me gustaban y las guardaba sin saber para qué. Italia me abrió los ojos, encontré una pieza que tenía estampado un castillo al costado, eso, más encontrarme a Pinocho como ícono en Italia me inspiró. Regresé de Europa con las piezas para comercializar. Esto fue en 2016, un año que fue muy complicado para las ventas de ropa. Muchas tiendas se quebraron y yo fui una de ellas.

Cerré la tienda y tenía en mi cabeza el proyecto de Atipika sin un peso. Fue ahí donde mi hermana me regaló $500.000 pesos para que lo pusiera a andar. Así empezamos, íbamos vendiendo y comprando más tela y publicando en redes sociales con excelentes resultados.

Creé Atipika , la marca que cuenta historias en prendas de vestir a través del diseño gráfico y la ilustración. Atipika trabaja de la mano de ilustradores colombianos y extranjeros. Adquirimos los derechos patrimoniales de los personajes que ellos ilustran y yo hago las composiciones gráficas. Al principio tenía que acudir a un diseñador gráfico para que me ubicara las imágenes donde las necesitaba, pero poco a poco con una tableta que tenía fui aprendiendo a hacer los diseños y a dimensionar las imágenes.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Logré hacerla realidad con las uñas pero con gran empeño y disciplina, tanto en redes sociales para comercializar como en la parte técnica para poder contar historias personalizadas para cada cliente y no depender de un diseñador que interpretara lo que quería.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La plata salía del producto de las ventas y la reinversión. En 2017 me presenté al concurso Antójate de Antioquia donde Casataller Toscana que era la comercializadora de productos en ese entonces a la cual yo representaba, ganó un incentivo de 10 millones de pesos en equipos para nuestro emprendimiento.

Recibimos los equipos necesarios para poder hacer los diseños gráficos de una forma más profesional. También Inexmoda nos escogió como caso de éxito y nos prestó gran apoyo en capacitaciones y junto a la Gobernación de Antioquia ganamos en varias oportunidades la participación en Colombiamoda. En 2019 presentamos el emprendimiento al Fondo Emprender y en 2020 salimos favorecidos y constituimos ATIPIKA HISTORIAS SAS. Este incentivo nos ayudó muchísimo ya que fue una inyección de 124 millones de pesos para la compra de equipos de estampación y confección.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con Atipika estamos logrando tocar fibras y que las personas se vistan con arte y no con una prenda que desecharán muy pronto, ya que no manejamos inventarios. Solo tenemos un showroom y ciertas tienda que comercializan como Parque Arvi y Museo Nacional. Esto de trabajar sobre pedido, lo hacemos porque somos una marca que transita a la sostenibilidad. Queremos que nuestro cliente quede totalmente satisfecho y pueda pedir la pieza que quiera y personalizarla. A esto se añade que trabajamos un gran porcentaje de nuestras telas ecológicas elaboradas a partir de fibra de PET reciclado y algodón residual de textileras.

Con mi idea estoy cambiando la mentalidad y la conciencia de las personas. Queremos que entiendan que las piezas baratas, de consumo masivo y mala calidad se desechan y contaminan demasiado el planeta. ¿Qué es más lindo que expresar tus sentimientos y tu esencia a través de una prenda?

6. ¿Soy feliz?

Soy absolutamente feliz, respiro Atipika, no me imagino haciendo otra cosa. Manejo el nivel alto de estrés que nos toca a los emprendedores, pero lo controlo y soy muy positiva.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Tendría que ser una propuesta donde yo siguiera diseñando y recibiera regalías . No creo ser capaz de desvincularme de Atipika.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender ha sido bastante difícil y estresante, pero a la vez me llena de vida. Desde que empecé a emprender me he quebrado 3 veces . Pero esto más que una pérdida ha sido una gran ganancia en conocimiento y experiencia. Así es la vida de un emprendedor, no aprende por las experiencias de otros, nuestro espíritu es muy arriesgado y esto nos lleva a caer y a levantarnos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy cumpliendo mi sueño. Me hace falta mucho por aprender, dinero, exportar, mitigar nuestra huella de carbono haciendo alianzas con fundaciones que trabajan con sostenibilidad.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora sigue salir a otros países. Planeamos el próximo año empezar a exportar nuestros productos a México inicialmente y luego seguiríamos con países europeos. También aumentar la colaboración con artistas e ilustradores tanto colombianos como extranjeros.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Atipika es absolutamente escalable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Para crecer si recibiría inversión de alguien con mucha experiencia pero me fijaría muchísimo en que esto no me quite la paz.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Emplearme en algo que no me guste.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira Walt Disney

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si, en momentos de gran estrés pienso en tirar la toalla pero este pensamiento no dura más de 10 minutos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte del grupo de emprendedores apoyados por Gobernación de Antioquia e inexmoda. Ellos ofrecen gran apoyo en capacitación en el sistema moda.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Lo que hago trasciende e impacta a nuevas generaciones, ya que su enfoque es salvar el planeta y con el concepto de Atipika concientizamos la libre expresión y la sostenibilidad tanto ambiental como social. Hemos creado una comunidad de personas que se visten y expresan diferente y no tiene nada que ver con las moda fast fashion.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años veo a Atipika en más de 50 países siendo la marca reconocida a nivel mundial por contar historias aportando a la sostenibilidad ambiental y social.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos juegan un papel demasiado importante en esto. Mi esposo me ha dado apoyo incondicional y deposita toda su confianza en mí. Mis hijos son mi motor, mi inspiración todos los dias.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Me encanta ayudar a otros emprendedores sin celos ni secretos de ningún tipo. Me encanta hacer alianzas estratégicas con emprendimientos que vayan al mismo perfil de cliente.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo de trabajo es clave para este proceso, somos 11 mujeres y dos chicos totalmente comprometidos y con la camiseta puesta. Sin ellas y ellos no sería posible avanzar. Verónica, Daiana, Delcy, Carmen, Nubia, Tere, Bibiana, Nelly, Carolina, Maria del Mar, Gabriel y José, gracias.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es que hago lo que ninguna marca hace. La historia que quieras contar ya sea lo que te gusta y te llena como un libro, una película, una canción la plasmo en tu prenda y llegamos hasta plasmar vivencias personales que solo tu conoces como sueños, mascotas, seres queridos, etc.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

De todo esto he aprendido a ser una persona extremadamente resiliente. He aprendido que el trabajo te hace feliz mientras amas lo que haces, he aprendido la importancia de trabajar en equipo y que los emprendedores nos debemos unir para lograr el éxito.

