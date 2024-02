La marca que promueve el consumo de productos amigables con el medio ambiente

Ella es Claudia Elena Echavarría, la emprendedora detrás de "Los PaiSanos". Foto: Cortesía Los PaiSanos

“Mi emprendimiento ha logrado abrir nuevos mercados y obtener reconocimiento a nivel regional y nacional. Mi dedicación y pasión por la producción de alimentos naturales y sostenibles ha llevado a que Los PaiSanos se posicione como una marca confiable y de calidad en la industria local. Además, la economía circular es uno de los pilares fundamentales en la filosofía de nuestro negocio, esta se refiere a la forma en que los recursos se utilizan y se reutilizan de manera eficiente en todos los aspectos, esto incluye el uso de ingredientes de agricultura sostenible, reciclaje de residuos y la implementación de prácticas que minimizan el impacto ambiental.

El impacto de Los PaiSanos se extiende más allá de nuestro negocio principal que es la producción de huevos, también es una plataforma para colaborar con otros emprendimientos locales en Cundinamarca, fortaleciendo así la cadena de suministro y contribuyendo de la misma manera al desarrollo económico y social de la región”, así va contado la historia de su experiencia como emprendedora Claudia Echavarría. Hablamos con ella 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

49 años, tecnóloga en mercadeo y realicé un técnico en especies menores del Sena.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Fui visitadora médica por muchos años y me cansé del ajetreo de la ciudad, así que resolvimos con mi esposo regresarnos al municipio de Sopó y vivir de lo que él sabía hacer, mientras que yo aprendía del campo. Iniciamos por crear una economía solidaria donde pretendíamos cultivar y generar nuestra alimentación en casa.

Luego le dimos vida a nuestro emprendimiento, el cual llamamos Los PaiSanos, una idea de negocio que ha estado en la industria de producción y comercialización de huevos durante los últimos 7 años. Además, hemos trabajado con 23 emprendimientos de Cundinamarca para promover la economía circular y su impacto regional.

Los productos de Los PaiSanos se caracterizan por ser elaborados 100 % de forma natural y sin conservantes. Su amplia gama de artículos incluye desde huevos hasta café, envueltos, panes, arepas, granolas, encurtidos, mermeladas, entre otros. Todos los productos están elaborados con ingredientes de alta calidad y frescura, lo que los convierte en una opción saludable y deliciosa para los consumidores. Hemos logrado destacarnos en la industria de alimentos naturales y sostenibles, y nuestra participación en la economía circular ha tenido un impacto positivo a nivel regional, abriendo nuevos mercados y obteniendo reconocimiento nacional.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Iniciamos un curso en compañía del Sena y de la alcaldía del municipio en especies menores que incluía huertas, aves de postura, codornices, conejos, cerdos y ovejas. Nos decidimos por las gallinas de postura, así que empecé a abrirme camino en espacios no tan convencionales para la industria de alimentos de agriculturas limpias y de la región, añadiendo cada vez más hasta ampliar nuestro portafolio de productos, todos de emprendimientos de Sopó y Cundinamarca.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Con recursos propios y ayudas de la alcaldía del momento accedimos al programa Gallina Feliz, donde también se impartían conocimientos acerca de la comercialización a través de mercados campesinos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando hacer visible una cantidad de emprendimientos importantes con calidad y sostenibilidad en nuestra región. A través de mi experiencia comercial siento que estoy ayudando a cada emprendedor con el posicionamiento de sus productos, hablando de cada uno como si fuese mío, llevando sus marcas a cada lugar donde voy.

6. ¿Soy feliz?

Inmensamente feliz, he aprendido que el verdadero valor de emprender es darnos cuenta de que las fortalezas de otros pueden ser mis debilidades o viceversa; pero que con la unión pueden suceder cosas maravillosas.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Me encantaría tener aliados en muchas partes de Colombia e inclusive en el exterior, no es un mito que emprender requiere de un músculo financiero amplio, pero también requiere de un conocimiento que vale igual o más. He aprendido que en muchas ocasiones quien tiene el capital no tiene el conocimiento que da la práctica y viceversa.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

En cuanto a la parte comercial ha sido más fácil porque es mi pasión, pero el apoyo financiero para emprendedores en Colombia es deficiente o incluso nulo, eso ocasiona pérdida de posibles negociaciones por no tener el aval financiero de entidades reconocidas, lo que conlleva también a que el pequeño productor necesite retornos monetarios de cortísimo plazo, un tema difícil en un país donde los retornos de dinero están basados entre 30, 60 y 90 días, respectivamente.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Cumplí mi sueño inicial, el cual se transformó en modo de comercio solidario donde ya no hay límites de productos o de servicios que no podamos incluir en una sola bolsa. Aún no he completado mi gran sueño, creo que vamos en buenos pasos, pero falta mucho camino por recorrer.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguirnos preparando y rodeándonos de personas que nos ayuden a crecer este sueño. En la actualidad formo parte de una asociación de comerciantes del municipio llamada Asociación Empresarial SOPOE, una iniciativa multisectorial que trabaja en pro del bienestar conjunto, Y ahora el Outlet Arauco Sopó, me abrió un espacio maravilloso, que me sirve como vitrina para resaltar mi idea de negocio.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Definitivamente, sí, es gratificante cuando asistes a diferentes lugares de formación y ya identifican tu marca, o quién eres, por lo que haces. Eso es indescriptible, esta razón acompañada de un taller que tuve con mi mentor de la Cámara de Comercio me enseñó a ver el emprendimiento no solo como un negocio sino como una empresa perdurable, sostenible y sustentable en el tiempo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa

Estoy abierta a hacer realidad mi sueño.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

A estas alturas creo fielmente que todo es necesario para prepararnos en este camino de emprender, pues este también exige cambios internos, autorreconocerte con fortalezas, debilidades, riesgos y oportunidades.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

En un momento tan dramático como los tiempos de la pandemia, donde todos necesitábamos de todos, fue vital para mí, aprender el movimiento de la economía circular, ayudándonos unos entre otros, lo cual hizo que algunas personas pudieran surgir a través de esta crisis y otras quizá se estancaron.

Personalmente, me inspiré en emprendimientos innovadores de la región y en personas que tengo como ídolos y motivación constante para todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, se trata de Albert Einstein, Nicolás Tesla y Beethoven, entre ellos es muy difícil escoger, sin embargo, me quedaría con Albert Einstein que a través de su conocimiento dejó la mejor enseñanza: el emprendimiento es confiar y creer en lo que aún no se ha dado.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Me he sentido con mucha preocupación por lo financiero, hacer empresa es muy difícil cuando estás iniciando, pero si generas empleo debes aprender desde cero toda la gestión, y todo hay que decirlo, hay muchas reglas y pocas ayudas en la preparación para afrontar este camino. De verdad uno debe tener la convicción de que quiere lograr las cosas, de lo contrario, seguro fracasa.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, como lo mencioné antes, pertenezco a la Asociación Empresarial SOPOE, donde todos trabajamos por un bien común que pueda ayudar a través de diferentes ámbitos al fortalecimiento de cualquier tipo de emprendimiento. También el acompañamiento de entidades tales como la Cámara de Comercio con todo su campus virtual y presencial, con asesorías en todos los temas de creación y sostenibilidad de nuestras empresas, ha sido vital, así como el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca en términos económicos y de formación, y por supuesto y no menos importante el Outlet Arauco Sopó que nos apoya a todos los emprendedores y que gracias a ello hoy cuento con un espacio físico permanente para visibilizar mi emprendimiento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Estoy convencida de ello en la medida en que podamos transmitirles no solo el crecimiento personal o económico, sino la grandeza que nos hace enseñar lo aprendido.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Espero estar recorriendo nuestro territorio como coach en fortalecimiento de emprendimientos y capacitando a todos aquellos que crean en nuestra apuesta de empresa, no solo vendiendo con calidad sino también ofreciendo una experiencia a cada una de las personas que llegue a nosotros.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia conformada por mi esposo y mis hijos han sido unos verdaderos cómplices en esta aventura, ellos me han ayudado muchas veces, aunque no comprendan en ocasiones por qué hago lo hago. Son el papel y el pilar más importante de cada idea, sueño, logro y satisfacciones recibidas en este camino.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto que sí, es mi día a día, sin embargo, hay que aclarar que soy yo quien más aprende de todos y cada uno de ellos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo está conformado por mi esposo, mi hija, una asistente que me ayuda para poder capacitarme, mentores que siempre están a disposición cuando los necesito y amigos que me apoyan incondicionalmente.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Siempre estoy dispuesta a aprender, a hablar menos y escuchar más. No soy una persona negativa, siempre veo una oportunidad de mejora. Estoy fielmente convencida de que si yo no tengo las herramientas necesarias para algo, siempre hay alguien en quien puedo apoyarme.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

El camino es más ameno cuando tenemos al lado en quien soportar las cargas cuando el alma necesita descanso.

