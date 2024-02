Un software que apoya la toma de decisiones clínicas en hospitales de Colombia

Él es Kevin Leonardo Castañeda, el emprendedor detrás de "Kumpels Pharma". Foto: Cortesía Kumpels Pharma

“En Kumpels, estamos en una misión emocionante y de suma importancia. ¿Te imaginas un poder extraordinario que asista a los profesionales de la salud para verificar si tus medicamentos son los adecuados y, que además, les ayude a tomar decisiones más rápidas en caso de algún problema? Básicamente eso es lo que hacemos. Utilizamos tecnología basada en inteligencia artificial y análisis de datos, para garantizar que recibas los medicamentos correctos y que los profesionales de la salud dispongan de toda la información necesaria, organizada y priorizada, para brindar una atención óptima a todos los pacientes.

Es como tener a un asistente que sabe de medicamentos, que puede procesar mucha información en un instante; pero en forma de software, que vela por tu seguridad y bienestar haciendo un monitoreo constante de tu medicación en busca de potenciales errores. Esperamos que algún día todos los hospitales utilicen Kumpels Pharma para hacer que la atención médica sea aún mejor”, de esta manera llegó la historia de esta idea de negocio a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con Kevin Castañeda, el emprendedor detrás de Kumpels Pharma y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 26 años, soy químico farmacéutico y especialista en Gerencia Estratégica de Proyectos de la Universidad Nacional de Colombia.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Todo nace a principio del año 2019, en el último año de mi carrera como farmacéutico, donde debía hacer una práctica hospitalaria de un año. Una de las tareas que teníamos que hacer era revisar todos los medicamentos de los pacientes hospitalizados para garantizar que no existieran errores de medicación. Sin embargo, la tarea era muy tediosa e imposible de hacerla para todos los pacientes, era 100 % manual y en papel. Ahí fue cuando identifiqué el problema y decidí pensar esta tarea de otra manera.

Junto a mis compañeros de la práctica hospitalaria, fui desarrollando y probando un prototipo que buscaba sistematizar y automatizar ciertas etapas del proceso de revisión de los medicamentos (del seguimiento farmacoterapéutico). Comencé a desarrollarlo en Google Drive con ciertas macros de Google Sheets, hasta que al finalizar el año ya contaba con una plataforma que tenía sistematizado - y en parte automatizado- este proceso. La idea tuvo gran acogida no solo en los practicantes, también dentro el hospital y el cuerpo docente. Así le di vida a lo que hoy se conoce como el software Kumpels Pharma.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Debido a que mi formación no abarca el desarrollo de software o plataformas; lo primero fue intentar materializar la idea en algo que estuviera a mi alcance con herramientas tecnológicas como Google Drive. Luego de muchas horas viendo videos de YouTube aprendí a programar macros en Google Sheets y a automatizar ciertos procesos, esto me permitió llegar al primer prototipo de la solución que existe actualmente.

Sin embargo, luego de esto y de la motivación que me dio una amiga que también es emprendedora, busqué la manera de llevar este prototipo inicial a algo más grande. Junto con otra amiga y compañera, también farmacéutica, decidimos comenzar a buscar y a aprender sobre cómo crear una empresa y emprender, esto sumado a que sabíamos que necesitábamos programar un software lo suficientemente robusto, como para que pudiera atender toda la demanda que puede tener un hospital. Y así, fue que comenzamos a buscar, expandir el equipo y buscar personas que nos pudiera ayudar en otras áreas como programación y negocios, entre otros.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

En un comienzo, todo lo que se hacía era 100 % con trabajo autónomo y extra de mi parte o de mi amiga. Futuros amigos se fueron sumando poco a poco a esta gran idea, todos sabíamos que si bien en ese momento no podríamos percibir un salario, a futuro podríamos desarrollar una gran idea que ayudara a nuestros pacientes y que al mismo tiempo nos brindará una retribución económica.

No obstante, al momento de querer constituir la empresa, financiar más desarrolladores o pagar ciertas obligaciones, tuvimos que pensar más cosas. Con otros dos amigos farmacéuticos y un amigo ingeniero industrial comenzamos a buscar financiación a través de convocatorias o premios. Fue así como logramos presentar un plan de negocio, ganando así una financiación por parte de Fondo Emprender y el Sena. Ellos nos financiaron con 80 SMMLV para conformar la empresa y poder así finalizar el prototipo actual o mínimo producto viable (MVP).

Estos recursos alcanzaron para un año de operación y posteriormente, hasta la fecha actual, he tenido que financiar mi empresa con recursos propios, mientras logramos un punto de equilibrio y buscamos más financiación.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos transformando la atención en salud y la forma en que se toman decisiones clínicas cruciales desde muchos puntos de vista, todo esto enfocado en la seguridad del paciente. Por un lado, Kumpels Pharma les ayuda a los profesionales de la salud con las labores operativas y les ayuda a centrar sus esfuerzos en la parte clínica, así como también les permite enfocarse en los pacientes que puedan pueda presentar un mayor riesgo.

Por otro lado, le ayudamos a los hospitales y al sistema de salud a contar con sistemas que les permiten reducir sobrecostos en la atención, y a tener control sobre sus procesos para tomar decisiones administrativas más acertadas. Todo esto, sin dejar de lado a nuestros pacientes, dándoles la tranquilidad de que se les presta una atención segura que busca mitigar errores potenciales con la ayuda de la tecnología.

Nuestra idea está cambiando el juego al proporcionar a los profesionales de la salud un aliado digital que analiza datos complejos para garantizar tratamientos más seguros y efectivos. Estamos logrando no solo una gestión más eficiente de la información médica, sino también contribuyendo a salvar vidas al prevenir posibles errores de medicación, centrándonos en impulsar un cambio significativo hacia una atención médica más precisa y enfocada en el paciente.

6. ¿Soy feliz?

El hecho de saber que estoy enamorado de mi carrera, que vi una oportunidad de emprender, vivir de ello, y que estoy contribuyendo a salvaguardar vidas me hace feliz. Ha sido un camino que ha tenido dificultades y por supuesto frustraciones, pero me enorgullece decir que he superado cada obstáculo satisfactoriamente, y eso contribuye a sentirme una persona que está en constante realización personal y profesional.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Mi pasión personal se basa en buscar hacer siempre las cosas más fáciles y mejorar lo que ya existe. Mientras que mi pasión como profesional de la salud es buscar que la atención médica sea lo más eficiente y segura para todos. Dicho esto, vender mi empresa es una opción porque creé la semilla que podrá seguir creciendo y buscaría así otros problemas que resolver.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Sigue siendo muy duro, es un proceso en el que aún me encuentro, y por ser la primera vez emprendiendo creo que lo hace más difícil. Tener que ir a ciegas en un camino completamente desconocido, tocando miles de puertas que no siempre se abren o te reciben de la mejor manera, arriesgar tu patrimonio y no contar con una estabilidad financiera o el simple hecho de no saber si lo que estás haciendo bien y que a lo que le estás invirtiendo va a ser exitoso es un reto constante.

Manejar el carrusel de emociones que se viven cuando te dicen que tu idea quizás no va a funcionar, luego cuando te ganas algún premio o ver que tus amigos van forjando una carrera profesional y van ascendiendo en puestos de trabajo en los que cada vez ganan más dinero, mientras tú intentas sobrevivir y hacer que tu empresa no perezca en el proceso, es muy complejo. A pesar de todo, persisto con la convicción de que cada obstáculo es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Me alegra decir que mis sueños son constantes y se transforman, así que en este momento estoy en proceso de cumplirlo, cada vez veo que me acerco más. Me hace falta consolidar a más profundidad mi empresa para que se logre mantener y así mismo logre generar los suficientes ingresos para que me mantenga y poder seguir innovando en el sector de salud. Mi meta es consolidar a Kumpels Pharma y luego desarrollar más productos para otras necesidades que he visualizado en el sector de la salud.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora sigue demostrar con datos y números por qué Kumpels Pharma es necesario para los hospitales desde el punto de vista económico, para así lograr facturar y poder seguir creciendo en más innovación necesaria y urgente en los sistemas de salud. Sin embargo, siempre habrá algo más que hacer y sinceramente eso me emociona, porque emprender te da la oportunidad de aprender y crear y crear sin límite alguno.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Definitivamente, está diseñado para ser altamente escalable. Nuestra plataforma utiliza tecnologías innovadoras que nos permite adaptarnos y crecer a medida que más instituciones de salud se unen a nuestra red. Además, en nuestra hoja de ruta buscamos incorporar tecnologías más disruptivas que nos permitirán llegar más lejos teniendo en cuenta las tendencias hospitalarias y las nuevas tecnologías.

La arquitectura flexible de Kumpels nos permite expandirnos fácilmente a nuevos mercados y abordar diversas necesidades en el ámbito de la salud, estamos construyendo una solución que no solo es efectiva para una sola entidad, sino que tiene el potencial de impactar positivamente a nivel global, escalando de manera eficiente para beneficiar a más profesionales de la salud y, en última instancia, mejorar la atención al paciente en todo el mundo, ya que el problema que estamos resolviendo no es exclusivo de Colombia.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No de un desconocido específicamente. En este momento estamos en busca de apalancarnos con inversión por parte de fondos, aceleradoras o personas que aporten un gran valor a la compañía y que quieran hacer parte del equipo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Subestimar mis capacidades. Solía ponerme barreras limitantes frente a proyectos o responsabilidades muy grandes, pero luego de darme cuenta de que lograba resolver todo eso de lo que dudaba, pasé de caminar a correr, todo esto fruto de la confianza que fui construyendo en mí.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Ursula Nicholls, una gran amiga, farmacéutica y emprendedora que también emprendió empíricamente con su boticario de cosméticos, Eccora. Ella fue la persona que justo me dijo, “no dejes todo lo que hiciste en el hospital como una tarea más, llévalo a algo más grande, no solo por ti sino porque es muy necesario y podría llegar a tener un gran impacto.”

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Creo que más que fracasos, he tenido varios momentos que me han redireccionado y que he sabido aprender para no volver a cometer los mismos errores. Sin embargo, en varios de esos momentos de estrés y crisis, he pensado en dejar todo y dedicarme a buscar un trabajo convencional, sin sentir la necesidad de tener un montón de preocupaciones extra; pero ha sido la motivación de mi familia y de mis amigos la que me ha hecho continuar.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, desde 2021 el grupo Innovate de la Universidad Nacional de Colombia me ha venido apoyando y guiando en este camino de emprendimiento. También hago parte de Mentor, una comunidad que busca apoyar proyectos de emprendimiento, también en la universidad. En octubre del año pasado logré ganarme una beca con Kumpels, llamada Puentes de Talento, que me llevo a Madrid, España, por dos meses a una inmersión en el ecosistema de emprendimiento, allí logré construir una red amplia de contactos. Este programa también creó una comunidad de emprendedores de los cuales he recibido un gran apoyo.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sin duda, creemos que lo que estamos haciendo trasciende las fronteras temporales y puede tener un impacto significativo en las generaciones futuras. Estamos trabajando para transformar la forma en que se proporciona la atención médica, mejorando la eficiencia, reduciendo errores y, en última instancia, salvando vidas. Al abordar los desafíos actuales en la gestión de medicamentos y la toma de decisiones clínicas, estamos buscando cambiar la manera en la que se presta la atención médica para las generaciones venideras, estableciendo nuevos estándares, usando la tecnología para facilitar los procesos y mejorando la calidad de vida para pacientes.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Visualizo a mi empresa como un referente en el ámbito de la salud digital, reconocida por su impacto positivo en la atención médica y sintiéndome orgulloso de decir que es una solución 100 % colombiana. Nos vemos también como líderes en innovación, continuando con el desarrollo de soluciones tecnológicas que aborden desafíos críticos en la gestión de medicamentos, la toma de decisiones clínicas y la reducción de los errores de medicación. Además, esperamos haber ampliado nuestra presencia a nivel internacional, colaborando estrechamente con diversas instituciones y contribuyendo significativamente a la mejora de la atención médica.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Por un lado, gracias al apoyo de mi familia (mi mamá y papá) creo que puedo decir que hoy puedo seguir luchando por sacar adelante mi empresa, ellos siempre han estado dispuestos a apoyarme en otros aspectos que no necesariamente se relacionan con la empresa. Sin ese apoyo sería sumamente difícil seguir con esta idea, sumado a toda la fuerza emocional que me imparten.

Gracias a mis amigos existe Kumpels, tengo una amplia red de conocidos de diferentes áreas que siempre me han brindado su ayuda o han contribuido significativamente a las necesidades de mi empresa, desde temas de diseño gráfico, hasta temas de orientación estratégica. Son más de 10 amigos los que al día de hoy han aportado en gran medida a consolidar mi emprendimiento, así que estoy muy agradecido con ellos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro, como lo mencionaba anteriormente, es un camino en el que la mayoría de personas que emprenden van a ciegas, así que algo que me llena de mucha satisfacción es poder guiar a otros por los mismos caminos que me han funcionado o evitar que comentan los errores que cometí.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo ha jugado un papel fundamental en el funcionamiento de mi emprendimiento, cada uno de los participantes ha sido la columna vertebral de esta idea. Kumpels ha tenido un equipo que ha estado en constantes cambios, que ha aportado en los momentos de más necesidad en las demás áreas en las que no soy experto, como la tecnológica, la financiera y administrativa, la de desarrollo e investigación, entre otras.

Como mencionaba anteriormente soy químico farmacéutico, pero como emprendedores necesitamos contar con conocimiento más allá de nuestro campo disciplinario para complementar y construir una mejor idea. Actualmente, aunque todos mis amigos que han contribuido no se encuentran directamente relacionados con mi emprendimiento, siempre han estado presentes y a disposición en los momentos que más los he necesitado.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es la disciplina, la resiliencia y la inteligencia emocional. Algo de lo que me siento agradecido es de mi disciplina, ella me ha traído hasta donde estoy. Me tomo muy en serio los compromisos y tareas en todos los aspectos de mi vida. Me gusta pensar que lo que sembramos hoy es el fruto que recogemos mañana.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

En la parte técnica, millones de cosas, desde temas de programación, administración de empresas, contabilidad, diseño, hasta manejo de personal. Sin embargo, creo que lo más relevante para mí de todo este proceso ha sido la construcción de todo un set de habilidades blandas, autodisciplina y manejo de emociones. Hoy en día creo que son mi mayor ganancia.

