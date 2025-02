La oscura familia del emprendedor cripto que se cruzó con Milei

Fotografía de archivo fechada el 22 de febrero de 2025 del presidente de Argentina, Javier Milei, inclinándose después de hablar en el último día de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) anual en National Harbor, Maryland (EE.UU.). Para quienes creían que el caso de la criptomoneda $LIBRA, que tiene como actor principal al presidente de Argentina, Javier Milei, había caído en el olvido, pues no. Resulta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó la etapa inicial de una investigación tras la denuncia presentada contra el mismo Milei y el resto de los involucrados en la maniobra. EFE/EPA/JIM LO SCALZO /ARCHIVO Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Estar en medio del escándalo de criptomonedas que atrapó al presidente de uno de los países más grandes de Sudamérica no era la primera vez para los miembros de la familia Davis, que ya saben de controversias.

Mucho antes de que Hayden Davis se hiciera famoso por lograr que el presidente argentino, Javier Milei, promocionara una memecoin, su padre contó historias de falsificación de cheques y de asumir identidades falsas cuando era joven, y que finalmente terminó en prisión. Más arriba en el árbol genealógico, las historias son peores: el abuelo de Hayden fue asesinado por seguidores de su bisabuelo, jefe de un culto polígamo que practicaba sacrificios de sangre.

Hayden, de 28 años, es el director ejecutivo de Kelsier Ventures, una oscura firma de inversiones que dirige con su hermano Gideon, de 25 años, y su padre Tom, de 54. La empresa y la memecoin Libra de Hayden están al centro de un escándalo que ha sacudido a inversionistas en Argentina después de que Milei promocionara el token con la promesa de que recaudaría dinero para las pequeñas empresas del país.

Una hora después del lanzamiento de Libra el día de San Valentín, los inversionistas habían impulsado el valor de mercado del token por encima de los US$4.000 millones al apresurarse a comprarlo tras una publicación en las redes sociales de Milei. Pero, como suele suceder con las memecoins, el precio de Libra se desplomó minutos después, dejando a más del 80% de sus compradores con pérdidas estimadas que totalizaban US$251 millones. Cuando el token se hundió, Milei rápidamente eliminó su publicación en las redes sociales en la que lo apoyaba y luego dijo que su intención no había sido de persuadir a la gente a comprarlo.

Unos US$100 millones fueron cobrados en cuestión de minutos tras el debut de Libra por los llamados “francotiradores”, un término cripto para referirse a los bots o personas con información privilegiada que buscan obtener ganancias poco después del lanzamiento de los tokens. La mayoría de esos fondos fueron transferidos posteriormente a carteras propiedad de Kelsier Ventures, según muestra el análisis de la cadena de bloques realizado por Arkham Intelligence. Vestido con una sudadera negra Moncler de US$795, Hayden dijo en un vídeo del 16 de febrero que la empresa retiró esos fondos de los fondos de liquidez del token para protegerlo de su extinción.

Milei niega haber cometido ningún delito y dice que no recibió ningún beneficio económico de Libra. Se desconoce el paradero actual de Hayden y se intentó (sin éxito) hablar con él, su familia y Kelsier Ventures para obtener comentarios. La huella de la familia Davis ha desaparecido en gran medida de internet: se han eliminado las cuentas de redes sociales, se han eliminado los detalles del sitio web de Kelsier y ya no está disponible en línea un pódcast familiar.

En los días posteriores al fracaso de Libra, cuando Milei se vio envuelto en el primer gran escándalo de su presidencia, Hayden no mostró ningún remordimiento. “Es una memecoin. Si conviertes toda tu cartera a una memecoin, no es un consejo financiero, pero es una tontería”, dijo en una entrevista del 17 de febrero con el periodista de YouTube conocido como Coffeezilla.

Las memecoins son criptomonedas volátiles que, por lo general, no tienen un negocio subyacente ni implican ninguna innovación nueva. Suelen estar sujetas a esquemas de “inflar y botar”.

Cuando se le preguntó si pensaba que sus acciones representaban tráfico de información privilegiada, Hayden le dijo a un entrevistador que no existía tal cosa en el mundo de las memecoins. “La idea de información privilegiada para mí siempre es pura mi*rda, porque en cada memecoin que he conocido, en la que he invertido o de la que he formado parte, las personas que más se benefician son las que estructuran el negocio”, dijo en la entrevista de Coffeezilla. Calificando todo el evento como una “pesadilla colosal”, agregó: “Esto no es una estafa. Este es un plan que salió mal a nivel presidencial”.

Historia familiar

En las descripciones de la infancia de la familia Davis realizadas por Hayden y su hermano Gideon en otros pódcast, retratan una educación sana. Sus padres criaron a sus siete hijos en una casa de 560 metros cuadrados en Colorado, donde su padre Tom trabajó como ministro y director de una organización benéfica cristiana durante varios años. Tom también escribió cinco libros, según sus hijos, exploró la minería de oro en Guyana y pasó un tiempo encubierto en Rusia para investigar y combatir la industria del comercio sexual. Más tarde también vendió suplementos para el cuidado de la salud bajo una empresa de marketing multinivel. La familia viajaba con frecuencia, incluidas más de 50 visitas a Rusia, donde la pareja adoptó a dos de sus hijos.

Sin embargo, antes de formar una familia (y luego convertirse en presidente de Kelsier Ventures), Tom había descrito sus años de juventud como marcados por la delincuencia, el abuso de drogas y las estancias en prisión. “Solía falsificar todo lo que había en el planeta”, dijo en un episodio del pódcast de su familia, grabado en 2022 pero eliminado de internet este mes. “Consumía muchas sustancias ilegales”.

Cuando era adolescente, Tom trabajó con un grupo que usaba las identidades de otras personas para “crear dinero de la nada”, recordó en una entrevista con Club 700 de la Christian Broadcasting Network. Después de asistir a la escuela bíblica para cambiar su vida, su pasado le pasó factura.

“Finalmente fui a la oficina de mi abogado y me senté con dos oficiales del FBI”, dijo al 700 Club. “Les conté todo el panorama. Me miraron y dijeron: ‘Nunca hemos visto a nadie tan honesto como usted’. Acababa de incriminarme a mí mismo. Acababa de condenarme a 60, 70 años en una penitenciaría federal”. Sin embargo, terminó cumpliendo solo alrededor de un año de prisión, según el 700 Club.

Su esposa Emily tuvo que lidiar con su propio trauma infantil. Nació en el ámbito de la Iglesia de los Primogénitos del Cordero de Dios en México, un grupo fundamentalista mormón polígamo dirigido por su abuelo Ervil Morell LeBaron, que tuvo 13 esposas y más de 60 hijos a lo largo de su vida. Entre otras formas de culto, el grupo practicaba un tipo de sacrificio de sangre, lo que llevó al asesinato tanto de opositores como de seguidores de las enseñanzas de LeBaron.

“Mi abuelo enseñó este principio de que si no derramabas la sangre de otras personas que habían cometido pecados imperdonables, entonces esas personas que cometían esos pecados no irían al cielo”, dijo Emily en el pódcast de la familia en 2021. Cuando LeBaron murió en prisión en 1981, les dio a sus seguidores una lista de personas a las que matar, incluido el padre de Emily, Mark Chynoweth, que había escapado del grupo con su esposa y sus seis hijos.

Chynoweth fue asesinado en un taller de reparación en Houston, Texas, en 1988, exactamente al mismo tiempo que otros dos exmiembros de la secta. La madre de Emily se quitó la vida en los meses posteriores a la muerte de su marido. Más tarde, apodado 4 O’Clock Murders (los asesinatos de las 4), Emily y su hermana Lisa describieron sus experiencias en el documental de ABC News Hijas de un culto el año pasado.

Para los hijos de la familia Davis, la vida era mejor. En 2015, la familia se mudó a Barcelona, España. Allí surgió un talento para el fútbol, y tanto Hayden como Gideon jugaron para equipos universitarios en Virginia, Denver y Washington. Gideon, ahora director de operaciones de Kelsier, fue convocado varias veces por el equipo nacional masculino de jóvenes de EE.UU. Uno de los hermanos menores, Hudson, firmó un contrato de dos años en 2023 para jugar con el equipo de fútbol español Girona FC, según Transfermarkt.

“Soy la primera generación de una larga línea de oscuridad”, dijo Gideon al pódcast Unscripted Arena el año pasado.

Encuentro con Milei

Tom fue el primero de la familia en interesarse por las criptomonedas poco después de que la familia llegara a España. Más tarde, cuando la pandemia afectó al negocio de liderazgo de la familia, dirigió su atención a Dubái, donde obtuvo la residencia y comenzó a trabajar en Kelsier Ventures con Hayden.

Antes de Libra, Kelsier Ventures era relativamente desconocida fuera de los círculos de las memecoin, según entrevistas con más de una docena de ejecutivos y expertos en criptomonedas del sector. La empresa comenzó asesorando sobre estrategias de marketing para proyectos de tokens no fungibles (TNF) y en 2022 pasó a centrarse en las criptomonedas y los clientes de cadena de bloques.

Una de las empresas que Kelsier respaldó, la plataforma de intercambio de bitcóin Saturn, dijo el 19 de febrero que tenía la intención de reembolsar la inversión de Kelsier en la empresa. Un portavoz de Cube Exchange dijo que había terminado su relación con Kelsier en noviembre, mencionando “preocupaciones sobre cómo operaban”. Ben Chow, cofundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas descentralizada Meteora, renunció a su cargo en la cima de uno de los lugares de comercio de memecoin más grandes después de la controversia de Argentina, luego de que se revelaran sus propias conexiones con Kelsier en una llamada filtrada.

Se anunció que Libra formaría parte del Proyecto Viva La Libertad, una iniciativa para financiar emprendimientos privados en Argentina utilizando tecnología de cadena de bloques. No está claro exactamente cuándo o quién ideó el proyecto, ya que Milei, Hayden y una empresa de cadena de bloques llamada KIP Protocol presentan versiones contradictorias. Milei dijo que conoció a Hayden el mes pasado en el palacio presidencial en Buenos Aires porque Kelsier apoyaría el lanzamiento de Libra, aunque el presidente dijo que había oído hablar del proyecto por primera vez meses antes, cuando se reunió con KIP Protocol. KIP Protocol dijo que no estaba al tanto del proyecto hasta el día anterior al lanzamiento de Libra. Hayden, Gideon y Tom Davis estaban en la primera fila de la audiencia en el Tech Forum Argentina donde Milei habló en octubre en Buenos Aires.

Javier Milei

@JMilei

LA TECNOLOGÍA ES ALIADA DE LA LIBERTAD Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para…

Sent via Twitter for Android.

View original tweet.

“Se suponía que esto sería un experimento”, dijo Hayden a Coffeezilla en la entrevista del 17 de febrero, y agregó que Libra era parte de las mayores ambiciones de Milei para las criptomonedas en Argentina. “Javier no sabe nada sobre criptomonedas”, agregó. “Es brillante y sabe algunas cosas sobre cadena de bloques. Pero no creo que se dé cuenta de lo que ha hecho”.

Un fiscal federal argentino abrió una investigación sobre Libra y nombró a Davis y Milei entre varias personas involucradas en el caso. La investigación hasta el momento no incluye a la hermana y asesora principal del presidente, Karina Milei, quien se reunió en la residencia oficial en las afueras de Buenos Aires con un empresario argentino de criptomonedas que presentó a Davis al presidente Milei.

Libra no fue la primera experiencia de Kelsier con lanzamientos de memecoin de alto perfil. Kelsier había obtenido algunas ganancias del lanzamiento de la memecoin de la primera dama estadounidense Melania Trump en enero, dijo Hayden, después de recopilar información del equipo detrás de su token de antemano. La compañía también estaba trabajando con la popular memecoin Bonk en un “plan de extensión del lanzamiento en América Latina”, dijo Gideon en noviembre, aunque un miembro del equipo de Bonk dijo que eso era inexacto.

Kelsier ahora tiene alrededor de US$110 millones en activos gracias al lanzamiento de Libra, dijo Hayden a Coffeezilla. Un análisis de Arkham Intelligence de las billeteras de Kelsier muestra que posee alrededor de US$88 millones en la stablecoin USDC y la criptomoneda Solana, así como alrededor de US$94 millones en tokens Libra. La empresa dijo que quiere devolver esos fondos a quienes perdieron dinero, pero no está segura de cómo hacerlo. Animoca Brands, un importante inversionista en criptomonedas que ha trabajado con Kelsier en el pasado, propuso crear una organización descentralizada para ayudar a distribuir los fondos.

Sin embargo, antes de desaparecer, Hayden dejó claras sus opiniones sobre el mercado de criptomonedas ante un entrevistador.

“Incluso en la cima, todo es extractivo en algún grado o un juego de suma cero. Nada de eso tiene valor. Ya sea una moneda meme o un proyecto de servicios públicos gigante, todo es una mi*rda”, dijo Hayden a Coffeezilla. “El objetivo de estar aquí es intentar que no lo sea un día, lo que requerirá enormes cantidades de progreso para lograrlo”.