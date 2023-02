“La Mujer W” que emprendió para vender carros de alta gama en Colombia

Nathalia Saldaña tiene 30 años y estudia ingeniería industrial. Foto: Cortesía

Fotos de revista automotriz, de aquellas especializadas. Eso nos llamó la atención. Cuando indagamos, nos encontramos directamente con Nathalia Saldaña o “La Mujer W”, como se hace llamar, una emprendedora que creó un concesionario digital de vehículos de alta gama. “Tomé la decisión de renunciar a mi zona de confort, mostrarme a través de redes sociales como una marca personal y emprender en el mundo de los vehículos de lujo. Vivo fascinada por la potencia, el estilo y la innovación que impulsa la industria automotriz. En mi opinión, los automóviles son más que un medio de transporte. Son un símbolo de poder y un reflejo de la incesante búsqueda del progreso de nuestra sociedad. Ya sea que sea un coleccionista experimentado o un novato curioso, son una obra de arte. Tener un vehículo es una experiencia increíblemente gratificante que brinda alegría, libertad y un sentido de aventura a la vida”, fue como nos contestó cuando le preguntamos qué era lo que hacía.

También le indagamos sobre cifras de su negocio: “A traves de mi emprendimiento digital logré vender por mi plataforma de Instagram y Twitter alrededor de 46 unidades de vehículos nuevos con la marca BMW, luego como independiente más de 70 unidades con todo el respaldo de un concesionario digital. En cifras, las ventas de estas 116 unidades de vehículos estan alrededor de $17.400 millones. Hoy somos una red de aliados que opera de manera comercial en cada proceso de venta”. Entonces le enviamos nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos respondió:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 30 años, estudio ingeniería industrial.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Convertirme en influenciadora de ventas de vehículos de alta gama. La idea surgió en medio de pandemia, en el recordado 2020. Trabajaba para BMW, en la necesidad de generar nuevos prospectos, tráfico de ventas, comencé a buscar herramientas y formas de acercarme a los clientes. Con la experiencia personal del modelo de concesionario tradicional, pude analizar cómo brindar una experiencia de compra más empática y personalizada para los clientes, ofrecer una gama más amplia de vehículos y agilizar el proceso de compra utilizando la tecnología para mejorar la experiencia del cliente. Creé una manera más ágil y eficiente de vender y comprar vehículos. A través de redes sociales pude desarrollar la idea de tener un concesionario digital, por encima de los muchos desafíos que plantean las redes sociales.

Adopté Instagram como una parte crucial de mi estrategia de marketing, vi los beneficios de llegar a los clientes donde pasan gran parte de su tiempo en línea y logré conectarme con ellos a nivel personal, lo que me permitió llegar a un público objetivo de maneras nuevas y emocionantes, así generar nuevos prospectos y ventas. Creé un concesionario digital de venta de vehículos de alta gama.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empecé por crear un nombre que me diferenciara en la industria automotriz, La Mujer W; es disruptivo en el medio. La W representa fuerza, trabajo, energía, así que tomé el nombre como impulso, cambio y viaje a una nueva experiencia. Luego de darle nombre a mi idea, creé perfiles en las redes sociales más populares, como Facebook, Instagram y Twitter para promocionar los vehículos que tenía disponibles. Decidí comenzar el proyecto en paralelo al que tenía en ese momento con BMW para vender vehículos a través de estas plataformas.

También me esforcé por crear contenido de calidad, incluyendo videos y fotos detalladas de cada vehículo. Para atraer a más clientes, comencé a participar en grupos en línea relacionados con la industria automotriz y a colaborar con influencers que compartieron mis intereses. Con el tiempo, mi proyecto comenzó a tener éxito y recibió una gran cantidad de pedidos de clientes, incluso atraje la atención de otras empresas de la industria automotriz, que querían saber cómo estaba logrando éxito en la venta de vehículos de forma digital.

Finalmente, al dejar mi trabajo en la empresa de venta de vehículos tradicionales, logré dedicarme por completo a mi proyecto en línea. Hoy en día, mi concesionario sigue creciendo en la venta de vehículos a través de las redes sociales. Creo en brindar una experiencia personalizada con un enfoque en la calidad y la satisfacción del cliente, reflejando el arduo trabajo, aprendizaje diario y la determinación que implica cada venta.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

A través de ahorros personales, préstamos e inversionistas, conté con un plan financiero para asegurar la ejecución de mi emprendimiento. Aún la estoy pagando y sonrío cada vez que pienso en la deuda, me hace recordar una frase de mi abuela: “El que algo debe, algo tiene”, una frase de cajón que puse en práctica por apostarle a mi emprendimiento.

Muchas veces nos da miedo endeudarnos y lo que hacemos es limitarnos por el capital inicial de un emprendimiento, y la verdad, con una buena idea de negocio, plan estructurado, con prueba de resultado, el capital pasa a un segundo plano, se vuelve la herramienta más fácil de conseguir, la creatividad, por el contrario, es una de las más difíciles, así qué apostemos por las ideas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Logro satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes que desean vender y comprar vehículos de alta gama de manera confiable, personalizada y cómoda. Los beneficios de encontrar los vehículos desde la comodidad de no tener que visitar un concesionario físico es un plus, encontramos los vehículos que mejor se adapten a las necesidades y preferencias de los clientes, pues entendemos que cada vehículo refleja la personalidad, estilo de vida, emociones y sentimientos de las personas que los conducen. Finalmente hacen parte de la familia.

Logramos agilizar el proceso de venta desde la financiación hasta la entrega, haciendo que sea más rápido y fácil para los clientes vender y comprar el vehículo de sus sueños. Mejoramos la accesibilidad para los clientes que viven en áreas remotas o tienen movilidad limitada, facilitándoles la venta y compra de vehículos de alta gama.

Nuestro concesionario digital está cambiando la idea del modelo de concesión tradicional y revolucionando la industria al ofrecer una forma más moderna, personalizada, eficiente y conveniente de venta y compra de vehículos de alta gama.

6. ¿Soy feliz?

En cada proceso logro identificarme con los clientes, soy el espejo de cada experiencia. Vendo sueños, por lo tanto, estoy segura de que los sueños cumplidos brindan bienestar, felicidad y alegría. Soy feliz. Me encanta poder trabajar en una industria que me apasiona, la satisfacción del cliente es una fuente de orgullo y felicidad para mí.

Me inspira ayudar a los clientes a encontrar el vehículo de alta gama perfecto para sus necesidades. Los comentarios positivos de los clientes son un testimonio del arduo trabajo que pongo en marcar la diferencia en la industria y me siento orgullosa de ser parte de este cambio.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, mi idea y modelo de negocio puede facilitar ingresos a muchas personas y empresas, buscamos realmente alianzas que desarrollen expansión.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es un desafío difícil, hay muchos obstáculos que deben superarse; la incertidumbre es una parte inevitable del emprendimiento y puede ser estresante, enfrentarse a la competencia puede ser intimidante, lograr gestionar y equilibrar el tiempo es difícil pues es fácil caer en la tentación de trabajar demasiado o de dedicar demasiado tiempo a una sola tarea, además de encontrar los recursos necesarios para iniciar y mantener el negocio.

Independientemente de la edad o las circunstancias, como joven puede haber más presión para demostrar éxito y competencia, lo que puede aumentar la ansiedad. Puede ser difícil ignorar la opinión de amigos, familiares y conocidos que pueden tener expectativas poco realistas o desfavorables sobre la capacidad de tener éxito en el mundo empresarial. En última instancia, lo más importante es tener confianza en uno mismo y en su capacidad para alcanzar sus objetivos empresariales, y estar dispuesto a trabajar duro y aprender de los errores.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Considero que he logrado llegar a vivir mi sueño diariamente, con desafíos y obstáculos que he enfrentado y superado, motivándome a seguir. Llegar al mundo automotriz fue una causalidad encantadora, durante mi tiempo en BMW, logré entender la importancia del proceso, fui escalando por diferentes cargos hasta llegar al que un día soñé, ser vendedora de una de las marcas premium más importantes a nivel mundial. Certificada por ellos después de varias capacitaciones y pruebas, forjé en mí la confianza suficiente para vivirlo, por esta razón no podría decir que lo cumplí, realmente lo vivo a diario y por supuesto que me hacen falta muchos aprendizajes, nos movemos a medida del cambio, la innovación y la visión de un mundo en constante evolución.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Trabajar en la mejora diaria de nuestras habilidades de venta y conocimientos sobre el mundo automotriz, seguirme rodeando de colegas y mentores talentosos que, a lo largo de estos 9 años en este sector, han compartido su conocimiento de una forma valiosa sobre la industria. Seguimos en la tarea de abarcar una alta participación de mercado, una fuerte recomendación de marca y lealtad de nuestro cliente.

Quiero crear entrenamientos y conferencias para la mejora vial de nuestro país. Los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en el mundo y cuando estos accidentes no causan la muerte, pueden llegar a generar traumas de por vida. La movilidad se ha basado a lo largo de los años en caos y conflicto. Quiero compartir herramientas que generen nuevas perspectivas con el fin de beneficiar a los conductores y peatones de nuestro país y por qué no, del mundo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro. Lo considero escalable en expansión a nuevas ciudades, ofrecer variedad de productos que van de la mano con la experiencia de compra de un vehículo, colaboraciones con empresas complementarias para brindar un servicio íntegro dentro del sector automotriz. Así, enfocarnos aún más en un servicio excepcional y personalizado para diferenciarnos de la competencia. Hay un camino claro hacia el crecimiento y la capacidad de escalar operaciones para brindar un valor único al cliente.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, recibiría inversión para acelerar el crecimiento y la mejora de las operaciones, asegurándome de que los recursos que se invertirán en mi empresa, tengan un origen legal que cumpla con todas las normas y leyes aplicables. No cedería parte de mi empresa, crearía una opción de negociación que permita al inversionista tener la tranquilidad de su rentabilidad.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Descuidar las necesidades del cliente por centrarme demasiado en el producto. Comprometerme con más cosas de las que puedo hacer. El no administrar de manera efectiva los ingresos, esto puede generar tensiones financieras y dificultades para escalar el negocio. El aprendizaje de estos errores diariamente me han permitido mejorar las posibilidades de éxito en la venta de vehículos y en el crecimiento de la empresa.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Camilo Sáenz (exjefe en BMW) impactó mi carrera de una forma emocionante, siempre me exigió y me hizo ver las capacidades-habilidades que podía desarrollar con compromiso y consistencia. Dentro de su enseñanza comercial, logré ascender dentro de la compañía en diferentes cargos que me llevaron a tomar experiencia y conocimiento, siempre me inspiró a ir por más, dando ejemplo de ir siempre un paso más allá.

Sigo a todos aquellos emprendedores que tomaron la iniciativa de ir tras sus sueños e ideas, a los empresarios que se apasionan, que no descansan hasta ver el resultado de sus esfuerzos en grande y toman con responsabilidad el desafío. Sin duda alguna, mi fe y confianza en Dios fueron mis herramientas de inspiración.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, claro. Recuerdo mucha la frase famosa de Antonio Machado que dice: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. El éxito y el progreso se logran a través de la acción y la experiencia, no a través de la planificación o la teoría solamente, es importante reconocer el fracaso como parte del aprendizaje continuo, verlo como aliado y como lección, así mejoraremos nuestras habilidades con constancia y coherencia.

Comencé por reconocer el fracaso y aceptar la responsabilidad de mi parte, con determinación y resiliencia he logrado demostrarme que los esfuerzos continuos me permiten avanzar con mayor firmeza.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, la comunidad automotriz es demasiado grande. Como todo sector, cuenta con una cadena de procesos desde el alistador, mecánico, tramitador, vendedores, asesores financieros, concesionarios, clientes y amigos nos hemos apoyado y retribuido en conocimiento y experiencias.

Me gusta trabajar de manera efectiva en equipo. Somos una comunidad con acceso a una gran cantidad de recursos, de mejores prácticas que crean relaciones valiosas, haciéndonos crecer y dando lo mejor de nosotros como empresas a nuestros clientes.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Trasciende más allá de la industria automotriz. Lo que hago realmente y me hace igual a usted, lector, es innovar ideas, pensamientos y ponerlas en acción. Es arriesgarme, adaptarme, aprender y sobre todo ser, me refiero al ser apasionado, creativo, soñador sin limites que somos.

Claro, el impacto que pueden vivir las nuevas generaciones están ligadas a la innovación continua de las nuevas tecnologías sostenibles de movilidad y la creación de herramientas que permitan avanzar más ágilmente.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo capacitando procesos de ventas, descodificando miedos viales, aportando a la disminución de accidentalidad vial, explorando e innovando en herramientas que brinde una experiencia única de atención al cliente. Veo a mi empresa en un futuro como un líder en el mercado, reconocido por su dedicación a ofrecer productos de alta calidad y un servicio excepcional a mis clientes. En este futuro, mi empresa será reconocida por mi capacidad para anticipar y responder a las necesidades y deseos de mis clientes y futuros clientes.

Además, será valorada por su cultura inclusiva y diversa y por su apoyo a la comunidad local y a las iniciativas que buscan mejorar la vida de las personas. En términos de expansión, veo mi emprendimiento en nuevos mercados y ofreciendo una gama aún más amplia de vehículos de alta gama que combinan tecnología avanzada y diseño innovador.

En resumen, veo mi empresa como una empresa exitosa y reconocida en el futuro, valorada por su dedicación a ofrecer productos y servicios de alta calidad y por nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la inclusión.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos son un elemento clave para mi vida y para mi empresa, me han ofrecido apoyo emocional, consejos, recursos, marketing y una fuente de alegría inmensurable. Durante los altibajos de cualquier emprendimiento, es importante tener una red de apoyo en la que se pueda confiar. Algo clave para mí, es la motivación para superar los desafíos, en mi caso es mi hija, el motor que impulsa mis días.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, inspiracion, creatividad, herramientas y mucha asistencia colectiva para las personas que busquen mi apoyo. Fomentar la colaboracion es importante en cualquier sector, pues cada persona es un mundo de probabilidades diferentes, de perspectivas no vistas desde nuestro angulo. Bienvenidos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Cada persona que trabaja en un proceso de ventas conmigo se vuelve indispensable. Asesores comerciales, aesores financieros, retomadores, tramitadores, alistadores, fotografos, asesores de taller, concesionarios, cada uno de estos cargos es crucial para el éxito de cada venta, de la empresa, del equipo y comunidad que construimos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La energía, confianza, dispocision y solución con la que trabajo. Brindar una experiencia de venta y compra de vehículos cómoda, fácil y segura para mis clientes ha sido la clave para construir mi sello personal como marca, además de tener excelentes opciones con exclusividad de venta dando valor a cada de detalle.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Resiliencia, siempre encontraremos obtaculos desafiantes en el camino, aprender a mantenernos óptimos a pesar de las circustancias dificiles me han permitido creer en mi, en mis capacidades, en mis habilidades y en la exploracion de soluciones creativas.A no limitarme, a confiar en el proceso, ser paciente y diariamente mantenerme con conciencia, coherencia y constancia.

