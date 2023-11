Un emprendimiento familiar que hace paletas artesanales con frutas del Huila

Ella es Ruth Milena Mensa, la emprendedora detrás de "La Michoacana". Foto: Cortesía La Michoacana

“Mi familia ha jugado un papel muy importante en mi emprendimiento, todos han contribuido para salir adelante con la idea de negocio. Mi mamá arma las cajitas donde se venden las paletas, mi sobrina toma las fotos que subimos a las redes sociales, mi otra sobrina hace los reels para antojar a los clientes, mi hijo es el encargado de empacar, mi esposo incrementa los seguidores de nuestras plataformas digitales, mi hermana crea sabores nuevos y yo estoy en todos los frentes para que la magia de La Michoacana siempre esté presente”, así llegó esta historia a nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con Ruth Milena Mensa, la emprendedora detrás de este emprendimiento gastronómico y así narró el nacimiento de su emprendimiento.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

36 años, Contaduría Pública

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nace en el año 2021 por el gusto hacia los helados mexicanos. Trajimos la receta mexicana a Pitalito, Huila y trabajamos con frutas de la región para evocar su sabor. Hacemos paletas artesanales que destacan la gastronomía de nuestro departamento.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Nos dirigimos a México en compañía de mi esposo y mi hijo, ellos me apoyaron para hacer el curso, luego de esto iniciamos comprando máquinas para arrancar. Inicialmente le dimos vida a nuestro emprendimiento desde el solar de la casa y ya luego todo fue equilibrándose para abrir nuestro punto físico.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Créditos y ahorros de trabajo de mi esposo y míos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando generar empleo en la región y estamos visionando la idea de crear franquicias en otros lugares con nuestra idea de negocio.

6. ¿Soy feliz?

Somos totalmente felices con lo que hacemos, disfrutamos crear y plasmar ideas nuevas en nuestro negocio.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No venderíamos nuestro emprendimiento, la idea es que se convierta en una herencia empresarial que pase de generación en generación.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Sigue siendo bastante duro el tema de dar a conocer un producto nuevo, posicionarlo cuesta, y el hacer muchas cosas a la vez es bastante agotador, pero la satisfacción más grande es ver el rostro de felicidad de nuestros clientes cuando prueban nuestro producto.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos en el proceso de cumplir nuestro sueño en su totalidad, aún falta mucho; mejorar en infraestructura, soñamos con ser pioneros en paletería artesanal, en crear una empresa industrializada y generar empleo para nuestro municipio.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora sigue poder posicionar nuestro producto en la región e iniciar con puntos autorizados mientras la empresa da el punto de equilibrio, luego queremos expandirnos por el país.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Por supuesto que es escalable, más adelante pensamos en crear una gran industria e impactar el mercado con el tema de franquicias.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No tenemos pensado hacer sociedades, somos un emprendimiento familiar y soñamos con poderlo consolidar a futuro como una empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Hasta el momento sentimos que no tenemos nada de qué arrepentirnos en nuestro proceso, todo ha sido un aprendizaje.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira totalmente mi hijo, desde que iba a la universidad soñaba con crear empresa y dejarle ese legado a él es por lo que trabajo a diario.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No he fracasado, he cambiado de rumbo. Jamás pensé que iba ser paletera o heladera, y un buen día tomé la decisión de colgar mi cartón de contadora cuando me enamoré de esto.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

La Cámara de Comercio del Huila nos dio el impulso para pasar de ser una paletería totalmente artesanal que funcionaba desde casa, a tener un establecimiento y crecer, para tal fin nos han capacitado y formado para lograrlo, además, hemos contado con la ayuda que viene de Dios, familia, amigos y ahora nuestros clientes que son nuestro mayor impulso.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí trasciende, el helado nunca pasa de moda y constantemente nos estamos renovando para nuestros clientes. La idea es que nuestro emprendimiento trascienda en el tiempo y que tenga relevo generacional.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Nos vemos teniendo una fábrica donde estemos dotados de mano de obra y maquinaria idónea para el desarrollo del producto.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Ellos hacen parte fundamental de nuestro emprendimiento, todos han contribuido. Mi mamá arma las cajitas donde se venden las paletas, mi sobrina toma las fotos que subimos a las redes sociales, mi otra sobrina hace los reels para antojar a los clientes, mi hijo es el encargado de empacar, mi esposo se encarga de incrementar seguidores, mi hermana crea sabores nuevos y así todos contribuyen.

Nuestros amigos son los que nos hacen la publicidad recomendándonos por medio del voz a voz.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, desde que iniciamos con esto nos gusta comprarles insumos a emprendedores y recomendarlos. Compartimos experiencias y eso nos fortalece a todos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi hijo es empacador de paletas, mi esposo se encarga de la atención al público y de aumentar seguidores en redes y yo, hago de todo. Manejo la parte administrativa y de producción, también atiendo al público, entre otras cosas. Como decimos en la familia Michoacana, me encargo de la magia.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello personal es la calidad de nuestros productos, somos fieles a nuestro eslogan “todo lo que desees, se te puede convertir en paleta”. Además, somos los únicos en nuestro municipio con una receta mexicana adaptada a nuestra región.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Lo más importante que hemos aprendido es a hacer las cosas con amor, pasión, perseverancia, disciplina y sin envidias. De igual forma, siempre comprar las mejores materias primas para tener el mejor producto del mercado para competir con calidad.

