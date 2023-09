La psicóloga que creó una IPS enfocada en salud mental, emocional y física

Ella es Leidy España, la emprendedora detrás de Más Humanos IPS. Foto: Cortesía Más Humano IPS

“Más Humanos es una IPS que ofrece servicios especializados en salud, con atención integral e interdisciplinaria, para atender las necesidades de la comunidad de Neiva y Huila. Nuestro principal enfoque se centra en brindar un trato humano y cercano, entendiendo la importancia de brindar atención médica con calidez y empatía, buscando establecer un vínculo con cada uno de nuestros pacientes.

Emprender ha sido muy difícil, hemos tenido que enfrentarnos a diferentes situaciones, inicialmente de cumplimiento según la normatividad, pues crear un tipo de empresa como esta, requiere cumplir muchos indicadores de alta exigencia para la habilitación de los servicios de salud; adicionalmente, dar apertura en plena pandemia mundial implicó un esfuerzo adicional por posicionarnos y mantenernos sobre todo considerando que estamos en un país donde los apoyos son escasos a las microempresas, pues nos exigen igual que a las grandes empresas sin considerar el objeto social y las condiciones mismas de apertura y funcionamiento.” La historia, completa, contada por Leidy España, su protagonista aparece en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

40 años, Psicología y he realizado varios posgrados, una especialización, dos maestrías y un doctorado.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea fue crear un centro de salud integral de salud mental y física, con un enfoque diferencial en la atención, bajo un modelo de atención humanizado y de calidad en el servicio, a esta idea le dimos el nombre de Más Humanos IPS . Esta idea nació como resultado de la experiencia de ser madre canguro por segunda vez, debido al nacimiento prematuro de mis hijos y de ver la necesidad de este tipo modelo de atención en salud en la ciudad.

En el año 2020 formalizamos la empresa ante las instancias pertinentes con la habilitación de servicios de salud mental, médicos y terapéuticos especializados con un enfoque de atención e intervención integrales con profesionales con formación de alto nivel, quienes trabajan multi e interdisciplinariamente.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Fue un recorrido largo entre el nacimiento de una idea (2014) y la realidad de la misma (2020), se requiere soñar, planear, organizar y persistir en cada paso del proceso; no basta soñar, también fue necesario tener en cuenta la normatividad colombiana para la creación y habilitación de este tipo de instituciones de la salud.

Adicionalmente, es de tener en cuenta que el proceso de apertura estuvo mediado por una pandemia a nivel mundial, lo que nos llevó a replantear algunas ideas iniciales y a abrir puertas en una época de muchos cambios en diversos ámbitos. Ha sido un proceso de grandes aprendizajes personales e institucionales, sin duda.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Para empezar, tuvimos que usar los ahorros programados que empezamos a realizar desde la idea inicial, vender un bien raíz y completar con un préstamo bancario.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Lo más satisfactorio es ver que las ideas iniciales tomaron vida con Más Humanos IPS, atendemos a niños, niñas y jóvenes con alto riesgo neurológico, en condición de discapacidad y neuro diversidad, a quienes hemos podido atender con un modelo diferente, personalizado, de manera interdisciplinaria, no solo desde el consultorio, sino que llegamos a los diferentes ámbitos como son el educativo y comunitario.

Adicionalmente, estamos integrando las especialidades de la psicología (clínica, neuropsicología, educativa, psicosocial), haciendo que la salud mental sea tenida en cuenta como parte integral no solo en la valoración sino en la intervención y rehabilitación. También atendemos a población adulta con un enfoque basado en la familia, estamos contribuyendo a romper mitos sobre la salud mental y a trabajar conjuntamente con la medicina especializada, por ejemplo, planes terapéuticos interdisciplinarios de psiquiatría y psicología.

6. ¿Soy feliz?

Sin dudarlo considero que soy feliz, ha sido muy satisfactorio y genera muchos sentimientos bonitos, ver cómo algo que empezó como una idea, se convirtió en realidad; hacer parte de una institución que no es pensada solo como una empresa más, sino que tiene un fin social claro, donde en el día a día se ve el impacto en la población que ha creído y confiado en nosotros.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Lo haría en modalidad de ampliación, para extender cobertura.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender ha sido muy difícil, hemos tenido que enfrentarnos a diferentes situaciones, inicialmente de cumplimiento según la normatividad, pues crear un tipo de empresa como esta, requiere cumplir muchos indicadores de alta exigencia para la habilitación de los servicios de salud; adicionalmente, dar apertura en plena pandemia mundial implicó un esfuerzo adicional por posicionarnos y mantenernos sobre todo considerando que estamos en un país donde los apoyos son escasos a las microempresas, pues nos exigen igual que a las grandes empresas sin considerar el objeto social y las condiciones mismas de apertura y funcionamiento.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Considero que sí he cumplido mi sueño inicial, que fue el de crear a Más Humanos IPS, sin embargo, considero que los sueños no se agotan, se van transformando porque siempre estamos imaginando y deseando ser mejores, es una virtud humana.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

La meta es seguir fortaleciéndonos, nuestros usuarios y sus familias creen en nosotros y son nuestra razón de ser, los escuchamos atentamente, de hecho, varios de nuestros nuevos servicios como, por ejemplo, el Programa de atención integran para la población neuro diversa, es fruto del dialogo y escucha activa de sus necesidades. Al mantenernos fieles en nuestra misión de una atención integral, humanizada y de calidad, continuaremos forjando camino porque queremos ser referentes en la prestación de los servicios de salud integrales e integrados.

Estamos integrando servicios de salud y educación, pues la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad tiene un alto componente educativo, no sólo del usuario sino de la familia y la comunidad.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Nuestro emprendimiento es de huilenses para huilenses, pero puede ser escalable a nivel regional e incluso nacional, pues atiende una necesidad de tratamiento integral, mental y físico para la población colombiana.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si lo haría, siempre y cuando el crecimiento no dañe la calidad en la prestación de nuestros servicios de salud, eso es lo que nos diferencia y no podemos perder el norte.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Dudar, creo que cuando creemos y confiamos en lo que somos y hemos podido hacer, cuando escuchamos a la gente y nos mantenemos actualizados en todos los ámbitos, no hay que dudar de las capacidades, no debemos olvidarnos de nuestro origen y de la razón por la cual decidimos emprender, son llamas que mantienen viva la ilusión y la esperanza, todo esto en su conjunto, nos da la fortaleza de seguir, pues al mirar atrás te das cuenta de todo lo que logras avanzar y te das cuenta de que ya no puedes detenerte, solo seguir.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiré en mis hijos, son el motor de todo lo que he decidido estudiar y emprender. No tengo un modelo a seguir.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No considero que haya fracasado, pero si pensé en rendirme en algún momento porque no pensé que crear empresa y mantenerla fuera tan complicado, se requiere de persistencia, creatividad y mucho amor a lo que haces para no desistir de tus sueños.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte de una comunidad académica y científica la cual me ha permitido proyectar lo que hago y formar a la población en las líneas que trabajamos: educación emocional, aprendizaje y sus dificultades, formación docente, entre otras. Adicionalmente, la cámara de comercio del Huila nos ha realizado un acompañamiento clave para la consolidación de nuestra empresa.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Considero que sí, pues todo lo que se haga por una persona siempre tendrá impacto no solo en ella, sino en su entorno familiar y comunitario, mucho más si trabajamos desde temprana edad o primeras etapas de la vida. Todas las personas tienen un propósito de vida, solo que a algunas hay que ayudarles un poco más para encontrarlo o fortalecerlo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con mayor fortaleza, recogiendo los frutos de todo el trabajo realizado. Veo a Más Humanos IPS posesionada no solo en la ciudad sino en la región, siendo testigos del crecimiento y desarrollo personal de nuestros pacientes, usuarios y todas aquellas personas que creyeron en nosotros.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El papel que ha jugado mi familia ha sido fundamental, mis hijos son la razón por la cual decidimos junto con mi esposo crear a Más Humanos IPS, con él nos hemos apoyado constantemente para su permanencia, cada día trae su afán como dice un dicho popular y hemos aprendido a sortearlos todos con el apoyo de nuestra familia y amigos quienes nunca han dudado de nuestros proyectos, son quienes alientan, proyectan y fortalecen.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sin dudarlo, creo que todos tenemos la capacidad de construir sueños y no podemos hacerlos solos, siempre cae bien una ayuda y qué mejor poder devolver a la sociedad un poco de lo que me ha dado.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Primero debo decir que soy una mujer creyente de Dios y siento que cada persona que conforma nuestro equipo ha sido escogida por él para beneficio de todos, el papel que cada una ha desempeñado o desempeña actualmente ha sido de gran valor, pues algunas se unieron antes de abrir puertas al público y otras, se han ido uniendo en el camino, pero sin dudarlo todas nos han permitido crecer y mantener.

La misión de Más Humanos IPS es prestar un servicio humanizado, diferencial y de calidad, y es gracias a nuestro equipo que podemos decir que nuestra misión se cumple en el día a día, desde la cara amable y gentil de nuestra asistente administrativa, quien hace honor a su nombre, nuestro personal asistencial que ayuda a transformar las vidas de nuestros usuarios, hasta el personal que nuestros usuarios nunca ven, pues es a la distancia que vela por el sostenimiento desde otros frentes laborales.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Creo mi sello personal, lo conforma un conjunto de varias cosas: la calidez, la sencillez, la sensibilidad, la formación, la experiencia y la creatividad. A lo largo de mi vida he acumulado experiencias personales, familiares, profesionales y laborales que han resultado en lo que hoy soy, haciéndome única.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a ser más paciente y agradecida con Dios y a ser más sensible ante las situaciones de la vida, conocer tanta gente con sus necesidades, problemas, aspiraciones y poder ser parte de su proceso de transformación o ser testigo de sus avances y progresos es maravilloso, siento que mi propósito en este mundo tiene trascendencia.

