“Estamos creando lugares de trabajo más felices. Estamos midiendo indicadores respecto a la felicidad y ayudando también a nuestros clientes a mejorar. Estamos concientizando a las empresas sobre la importancia de potenciar el talento y tener a tus colaboradores felices para ser una empresa líder en el mercado. Eso por supuesto tiene un impacto muy positivo para las nuevas generaciones”. Las palabras son de Jaime Arrieta, CEO y cofundador de Buk, quien creó junto con Felipe Sateler, Ricardo Sateler y Santiago Lira un emprendimiento con base tecnológica para gestionar las áreas de recursos humanos en las empresas.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, Jaime escarba en su memoria para contar cómo comenzó todo, cómo las ideas se van nutriendo cuando se comparten y de la necesidad de roderarse de gente más talentosa que uno para poder aprender más cada día.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 35 años y estudié ingeniería civil con mención en Tecnologías de la Información. También tengo un MBA en Kellogg, Northwestern University

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nuestra idea fue resolver los dolores de cabeza que implica gestionar el talento humano dentro de una organización. Desde temas administrativos como el pago de nómina, firmar contratos digitales, etc; hasta temas de talento y cultura como evaluaciones de desempeño, capacitaciones, comunicación, entre otros.

Esto nació cuando me tocó asesorar a una empresa que tenía graves problemas en la gestión de persona. Me tocó ver con mis propios ojos cómo pagaban a destiempo o con errores en la nómina, tenían una muy alta rotación de personas y problemas para atraer y potenciar el talento. Vi que el principal problema no era la gente del equipo, sino que simplemente les faltaba una herramienta tecnológica que los ayudara.

Lo que creamos fue un software en la nube que entrega todas las herramientas de gestión de personas en un mismo lugar para las áreas de personas (RRHH). Esto quiere decir que no hay necesidad de instalar algún otro software ya que cubrimos toda la vida del colaborador. Esta ha sido la clave de nuestro éxito y la principal propuesta de valor.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Mientras empezaba mi postgrado nos picó el bichito de emprender junto a otro compañero. Como vimos que iba a ser un producto 100% tecnológico, sumamos al equipo fundador a 2 socios que tenían mucha experiencia en tecnología. Con eso partimos.

Para llevar un emprendimiento a cabo se deben conjugar varios elementos, desde tener un equipo diverso pero cohesionado, tener la idea o el “problema”, los recursos para realizarlo (no solo dinero, sino que también tiempo) y un buen Market timing. En nuestro caso fue perfecto porque se dieron cada uno de esos elementos.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

¡Lo más interesante de todo es que jamás levantamos capital! Fuimos 100% bootstrapped. Una de las gracias de la tecnología hoy en día es que le permite a uno probar ideas usando pocos recursos. Por ejemplo, uno puede pagar el uso de un servidor sin necesidad de comprar uno. Dicho eso, el principal recurso que usamos lógicamente fue el tiempo que le dedicamos al proyecto entre escribir el código y generar las relaciones comerciales.

Una vez que comenzamos los mismos recursos que iba generando el negocio los fuimos reinvirtiendo, lo que nos ha permitido mantener un crecimiento de triple dígito año a año.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

¡Hemos logrado impactar en más de 3 mil empresas de todo Latam que ahora pueden gestionar su talento de mejor manera! No solo eso, nuestro propósito es crear lugares de trabajo más felices y estamos orgullosos de decir que lo hemos estado logrando gracias al impacto que tiene nuestra herramienta en mejorar la cultura y la comunicación dentro de las organizaciones.

Lo que estamos cambiando con la idea es poner a las personas en el centro de la organización. Los colaboradores que la componen son el corazón de la empresa y ésta gestión ha estado en un segundo plano. Las empresas se están dando cuenta de que retener al mejor talento es clave para continuar creciendo y ser rentables. Nuestra idea está rompiendo justamente ese paradigma.

6. ¿Soy feliz?

Por supuesto. Más que los logros que hemos alcanzado, como ser 300 bukers y estar en 4 países, todavía quedan muchos proyectos por hacer y mucho por crecer en Buk. Es justamente recorrer este camino y armar una empresa regional lo que me mantiene feliz y motivado todos los días para continuar empujando. Todavía me queda mucho por dar y aprender dentro de Buk y eso me mantiene feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por el minuto tenemos cero intenciones de vender y lo vemos como una opción muy remota. Buk es como un hijo para nosotros. Dicho eso, si en un futuro vemos que es necesario vender, para el bien de Buk y su crecimiento, no nos cerraremos a esa opción. Siempre y cuando sea estrictamente necesario para el bien de la empresa y genere valor tanto para nuestros colaboradores y accionistas como también para nuestro ecosistema y cartera de clientes.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender siempre ha sido difícil y a veces la gente cree que son solo cosas positivas. No siempre es así. Emprender requiere muchos sacrificio y dedicación. Diría que uno vive una montaña rusa de emociones. Hay días increíbles donde todo resulta bien y otros días donde uno siente el miedo de que tu idea no puede resultar. Hay que saber vivir con esa adrenalina y poca certeza que tiene el hecho de emprender.

Adicionalmente es una actividad que te exige una dedicación 24/7 al principio. Uno se duerme, sueña y se despierta pensando en el emprendimiento. Eso a veces es desgastante. En mi caso me costó un bien tiempo volver a encontrar un equilibrio en mi estilo de vida que sea compatible con mi familia, amigos y otros intereses que uno tenga.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí. Yo soy un agradecido de lo que ya hemos logrado y es algo que nunca había pensado que ibamos a alcanzar y en tan poco tiempo. Por lo tanto considero que el sueño ya se cumplió.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Si bien cumplimos un sueño, aún quedan muchos desafíos por delante. A medida que uno avanza empiezan a aparecer miles de proyectos y oportunidades. Por ejemplo, podemos seguir entrando a nuevos países dentro de la región o complementar nuestra herramienta pensando ya en los colaboradores de nuestros clientes y no solo en el área de recursos humanos. Ofrecer servicios dentro de nuestra app como adelanto de sueldo, créditos, beneficios, seguros, etc.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Por supuesto. Una vez que los clientes terminan la implementación de nuestro servicio son pocos los recursos que nos consumen. Para que tengan una idea, son cerca de 300.000 usuarios que usan nuestra plataforma. Estamos hablando de 1.000 usuarios por un trabajador de Buk. Eso no sería posible si no fuese escalable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí. Nosotros somos de la filosofía de primero tener el uso de fondo antes que los fondos. Hasta el momento todos los proyectos (o usos) hemos podido autofinanciarlos, pero vemos en un futuro no muy lejano que nuestros proyectos requieran una inyección importante de capital y para ese entonces vemos muy posible invitar inversionistas que quieran formar parte de este proyecto. Entendemos que eso puede significar ceder parte de la empresa, pero si el valor que se genera es mayor, no le veo problema. Más que un desconocido nos gusta el concepto de smart money, ojalá recibir inversión de personas o fondos que se hayan visto enfrentados a problemáticas similares para aprender de ellos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No me arrepiento de ninguna de las decisiones. Creo que cada error que hemos cometido en el camino (que no han sido pocos), nos ha permitido mejorar en otros aspectos para no volver a repetirlos. Hasta el minuto todos los errores nos han traído un aprendizaje muy valioso.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Para este caso particular no hubo un alguien o algo en particular que nos haya inspirado. Obviamente siento mucha admiración por varias personas que sigo y encuentro que hacen un trabajo increíble y trato de aprender un poco de todos ellos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Al principio, siempre. Tuvimos fracasos que obviamente te llevan a cuestionar si lo que estás haciendo está realmente solucionando el problema de la gente y generando valor para el ecosistema. A medida que uno va avanzando y superando barreras son cada vez menos esos pensamientos, pero reconozco que en un principio lo pensé más de alguna vez.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Formalmente no pertenezco a ninguna comunidad, pero informalmente pertenezco a varios grupos que hemos realizado con distintos emprendedores donde recibimos y compartimos consejos. Lo mejor que entrega el mundo del emprendimiento es ese apoyo incondicional y constante. Sabemos lo difícil que es emprender y lo importante que es para el ecosistema que hayan más emprendimientos, por lo mismo nace de forma natural.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Estoy seguro que sí. Estamos creando lugares de trabajo más felices. Estamos midiendo indicadores respecto a la felicidad y ayudando también a nuestros clientes a mejorar. Estamos concientizando a las empresas sobre la importancia de potenciar el talento y tener a tus colaboradores felices para ser una empresa líder en el mercado. Eso por supuesto tiene un impacto muy positivo para las nuevas generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Diez años lógicamente es mucho tiempo, pero espero continuar con la misma motivación y felicidad dentro de Buk. También ayudando a otros emprendedores a lograr sus sueños, sea como inversionista o simplemente de un emprendedor a otro.

Me veo orgulloso de lo que logramos con Buk. Empezar una empresa de 0 y terminar siendo el software HR-Tech líder de la región. No solo eso, también orgulloso del impacto directo que vamos a tener en millones de colaboradores.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El papel de ellos ha sido clave. Tanto mi familia como mis amigos han estado desde los inicios ayudándome y aconsejándome. Sin esa red de apoyo emprender hubiese sido prácticamente imposible. No solo agradecido del apoyo para mi emprendimiento, también de esos momentos de desconexión y descanso que son tan importantes para mantener una vida equilibrada.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto. Muchos emprendedores constantemente me piden ayuda y estoy siempre disponible para ayudar en lo que sea. Siento la responsabilidad de pasar la “posta” como lo han hecho otros emprendedores conmigo. Es importante mantener ese compromiso con el ecosistema.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El éxito de Buk es 100% del equipo. Es un equipo diverso y muy complementario con personas de distintos países de la región. Tenemos una regla de oro que es siempre contratar gente más capaz que uno. Admiro y me llena de orgullo trabajar con el nivel de talento que tenemos en nuestro equipo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Creo yo que son dos temas. 1) La cercanía, trato de que me vean como uno más del equipo y no como alguien lejano por el simple hecho de ser uno de los fundadores. Esto ha sido importante también para ejercer un liderazgo más natural y no porque mi cargo lo dice. 2) La flexibilidad. Dentro de una organización cada persona es distinta y por lo tanto el liderazgo que requieren también cambia. Hay gente que necesita más apoyo o discutir las ideas con uno. Otros prefieren trabajar más solitarios o asumir más responsabilidades. Todos son perfiles super válidos y yo como líder trato de ser flexible para que la experiencia de cada uno de ellos sea lo más cómoda y enriquecedora posible. Más que forzar a todos a funcionar bajo un mismo tipo de liderazgo. Reconozco que al principio fue un desafío súper importante, pero he logrado ser cada vez más flexible conforme pasa el tiempo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

De todo. He aprendido desde manejar grandes equipos hasta la importancia de la cultura y valores dentro de la organización. Pero lo más importante es que he aprendido a que se pueden tener un lugar de trabajo feliz. Así me siento cada vez que comienzo a trabajar y también lo veo en todos los bukers. Por último, creo que uno nunca deja de aprender y sorprenderse. Ansioso por los nuevos aprendizajes que se vienen en el futuro también.

