La “startup” enfocada en los usuarios que se transportan en vehículos eléctricos

Él es Pablo Maturana el CEO y cofundador de Evsy. Foto: Cortesía Evsy

“Evsy, es una startup chilena que simplifica y facilita la experiencia de carga de los usuarios que se transportan en vehículos eléctricos, es en palabras de sus fundadores “el Rappi de las cargas eléctricas para estos vehículos”. Actualmente, su aplicación tiene la mayor base de cargadores de la región, y permite: ubicar la terminal más cercana; y tener toda la oferta de comercializadoras de carga en un mismo lugar, lo que eleva la conveniencia para los consumidores.

A su vez, tiene una segunda línea de negocio con la que atiende al segmento residencial, el cual, al estar ubicado en alturas o espacios de mayor concentración, no puede desagregar las cargas por usuario ni adaptar su propia terminal. Para ese segmento, Evsy instala gratuitamente terminales de carga con las que los usuarios pueden individualizar sus consumos y pagarlos digitalmente por la aplicación.

Tras consolidarse en el mercado chileno, y con el respaldo del Grupo Kaufmannm (el conglomerado automotriz más grande del país austral), el emprendimiento está aterrizando en Colombia, donde busca posicionarse en los mercados de Bogotá y Medellín durante su etapa inicial”.

Y cuando pedimos números, nos dijeron: Evsy, con una inversión inicial de US$2 millones, es la fuente de empleo directo para cerca de 30 personas. Tiene dos principales líneas de negocio: la carga pública, que representa el 20 % de la operación, y está enfocada en agrupar en su aplicación toda la oferta de comercializadoras de carga eléctrica; y la carga privada o domiciliaria, que ocupa el 80 % restante de la operación, e instala sin ningún costo las terminales de carga en edificios residenciales, con el fin de monetizar en la medida que los usuarios cargan sus vehículos. Así que con esta información de contexto, Pablo Maturana, cuenta la historia de Evsy en nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 40 años y estudié Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Esta idea surgió al ver cómo era la experiencia de carga de los primeros usuarios de autos eléctricos; nos dimos cuenta, por ejemplo, de que en algunos puntos de carga había filas y congestiones, mientras que en otro punto, a tan solo unos pocos kilómetros de distancia, no había nadie. Eso nos llevó a desarrollar un primer sistema para indicarle a los usuarios cuál era el mejor lugar para cargar su vehículo, según su ubicación.

A partir de ahí, identificamos muchas otras interrogantes que nos llevaron a desarrollar una aplicación (app) integral, para interoperar todas las redes de carga desde un mismo lugar, de manera que pudiéramos participar y monetizar por cada transacción o carga realizada.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Iniciamos de una manera muy manual. Creamos un grupo de chat con todos los usuarios de vehículos eléctricos en Chile, en el que, por medio de personas que nos informaban del flujo en los diferentes puntos de carga, le notificábamos al usuario cuál era la opción más recomendable, dependiendo de la zona donde se encontrara.

Posteriormente, incorporamos tecnología e innovaciones digitales, con las que, además de referenciar la mejor locación en tiempo real, empezamos a unificar todos los servicios de carga del mercado, para ser la mejor alternativa a la hora de recargar un vehículo eléctrico.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Somos una startup que se empezó a incubar en la aceleradora, Güil, del Grupo Kaufmannm, el conglomerado automotriz más grande de Chile. Ellos, con una inversión inicial, nos han provisto de los recursos financieros y técnicos suficientes para materializar este proyecto y permitirnos consolidar como la aplicación con la mayor base de cargadores de la región.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

El gran objetivo de Evsy es cambiar el mundo, de lo contrario, esto no tendría sentido. Nuestro propósito superior está en poner un granito de arena para mitigar el calentamiento global. Creemos que simplificando y facilitando la experiencia de carga de vehículos eléctricos se puede favorecer la masificación de nuevas tecnologías para el desplazamiento sostenible de las personas.

6. ¿Soy feliz?

A mí me encanta lo que hago. Estoy convencido que estoy en el trabajo ideal; lo que hacemos lo hacemos con mucho agrado y sentido de pertenencia.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si bien, como líderes empresariales, estamos llamados a tener una mirada de largo plazo, y en ese sentido, no se puede cerrar nunca esa puerta, en este momento no vendería mi proyecto. Esta etapa del emprendimiento es una muy desafiante, en la que la clave está en constituir un diferencial sólido; siento que vender ahora sería como dejar ese camino a la mitad.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Desde que empecé a emprender, incluso antes de este proyecto, el camino ha sido duro; sin embargo, eso no ha sido excluyente del goce. Lo que hace que el ejercicio emprendedor no sea para todos es, justamente, eso: la adversidad y la cuota de riesgo; el deseo por romper el statu quo. Pese a eso, es importante señalar que en Evsy, gracias al apoyo de Güil y al Grupo Kaufmannm, siempre hemos tenido orientación y apoyo desde el momento cero.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

A nivel de negocio, cumplí el sueño de estar en el lugar que quiero estar, eso es algo que no puedo dar por sentado. Por supuesto, aún falta suficiente camino por recorrer para decir “lo logré”. A lo largo del camino hemos tenido muchos hitos; quizás, el sueño es el camino.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Esto hasta ahora empieza. Por un lado, la transición hacia la movilidad eléctrica todavía está en una etapa muy inicial; y por el otro, nuestra visión es de alcance regional, así que ahora viene la internacionalización de Evsy, razón por la cual estamos aterrizando en Colombia.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

¡Absolutamente! La urgencia por combatir el cambio climático y la necesidad por masificar la movilidad sostenible, al ser elementos transversales en todas las economías de la región y el resto del mundo, nos ubican como un jugador altamente estratégico.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Ya hemos recibido capital externo y, de hecho, nos encontramos explorando la posibilidad de cerrar una nueva ronda de capitalización. Consideramos que es la mejor dinámica para seguir escalando nuestro negocio en toda América Latina.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Buena pregunta. Con toda certeza, no apostaría todo en un solo emprendimiento, pienso que es un riesgo muy alto y que actualmente existen alternativas para diversificar el riesgo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

La idea de generar valor, desarrollar modelos de negocio innovadores y contribuir a una economía más sostenible son cosas que me movilizan. De cierta forma, es una motivación adicional el hecho de emprender y participar activamente en el cambio que demanda el planeta.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, claro. Fracasar hace parte del camino, me sucedió con emprendimientos anteriores y esos errores hacen parte del emprendedor que soy al día de hoy. Sin embargo, jamás he pensado en tirar la toalla; la perseverancia es uno de mis valores.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, soy un emprendedor Endeavor, uno de los principales ecosistemas emprendedores del mundo. Ha sido y es una red de apoyo muy importante para mí.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

¡Desde luego! Estamos siendo participes de la transición de vehículos de combustión hacia los de cero emisiones. Es un aporte que le dejamos a nuestros hijos y las generaciones venideras.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo llevando el propósito superior que persigue Evsy a cada rincón de la región.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y mis allegados son la base, el pilar que me da el equilibrio en lo que hago. Es lo que justifica, lo que me da el propósito y me llena de energía para hacer lo que estoy haciendo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, esto se trata de devolver la mano, mano que en más de una ocasión recibí durante mis inicios. Me encanta participar como mentor, guía e inversionista de proyectos que buscan romper el statu quo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo lo es todo en este proyecto. Yo tengo la máxima de que hay que rodearse de gente mejor que uno, y pienso que con el equipo que tengo actualmente estoy aplicando esa filosofía. Ellos son los responsables del grueso del éxito que está teniendo Evsy.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Diría que mi sello personal pasa por la visión que tengo en lo que hago. Procuro que los procesos en los que me involucro sean innovadores, escalables y que persigan un propósito más allá de la rentabilidad. También, considero que soy alguien que promueve la motivación y el disfrute en lo que se hace, si no es así, para mí no tiene sentido emprender; en ese sentido, me describiría como un líder conciliador.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Son muchas cosas, sin duda. Por un lado, está la fascinación que genera ver a una idea nacer y acoplarse a las vidas de muchas personas, esa satisfacción es energía pura para la labor emprendedora. También, he aprendido que el objetivo macro tiene que trascender los aspectos financieros o monetarios, es esencial apuntar a una meta con trasfondo social y transversal.

Finalmente, pienso que emprender me ha enseñado la importancia de tomar riesgos. Es un factor determinante a la hora de intentar romper lo tradicional.

