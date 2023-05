El emprendedor que, con software, mejora la vida de las personas

Federico Hardziej estudió Ingeniería en Sistemas. Foto: Carlos Mir

Cuando nos contactaron para ofrecer la historia de esta startup, nos dijeron que se trataba de una empresa argentina de soluciones tecnológicas que había llegado a Colombia en 2020 y que en este 2023 estaba buscando talento colombiano para desarrollar sus operaciones. Entonces pedimos más información: ¿Qué hacen? “Somos una empresa que ofrece diferentes soluciones dedicadas a proporcionar servicios y productos relacionados con la tecnología para satisfacer las necesidades de los clientes. Entre esos productos y servicios está la consultoría y el desarrollo de software en donde se puede incluir aplicaciones móviles, sistemas de análisis de datos, etc.”. ¿Y en números, cómo están? “La empresa cuenta con 180 colaboradores, de los cuales 50 se encuentran en nuestra sede de Cali. Estamos abriendo 100 nuevos empleos para Colombia de los cuales alrededor del 15% son para cargos directivos con toma de decisiones. Entre nuestros clientes se encuentra el Banco Interamericano de Desarrollo BID y Amazon”.

Dentro de sus desarrollos tienen aplicativos para el sector de la salud y que ayudan “a monitorear y administrar los crecientes datos de atención médica”; en el tema financiero y las fintech, que llegan a espacios en donde no lo hace la banca tradicional, trabajan en “soluciones más rápidas, precisas y seguras”; y también hacen lo propio en la industria energética, pues la demanda de luz es cada vez más alta y por eso se hace necesario trabajar con sectores eólicos y de paneles solares.

Entonces le enviamos nuestro cuestionario a Federico Hardziej, el emprendedor detrás de Patagonian, como se llama la compañía, y esto contestó en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Federico Hardziej, tengo 40 años, estudié Ingeniería en Sistemas y estoy pronto a graduarme en un MBA. Patagonian fue fundada en 2013 y actualmente somos 4 socios con Rodrigo Falcó (CTO), Eugenio Dias Lis (CBO) y Pedro Mones (COO).

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La empresa nació en 2013. Junto a Rodrigo, amigo y socio fundador de Patagonian, habíamos tenido experiencias profesionales previas en distintas ciudades y países. Luego de unos años, nos reencontramos en nuestro lugar de origen y fuimos gestando la idea de crear una compañía de tecnología que brinde servicios de desarrollo de software al mundo. Observamos que había mucho talento calificado en nuestra zona, y nos propusimos atraer clientes de clase mundial, con proyectos desafiantes y de alto impacto.

De a poco empezamos a crecer y, 10 años después, tenemos sedes en distintos puntos de Argentina, Colombia y Estados Unidos. Somos un equipo de 180 colaboradores de distintas disciplinas, con más de 400 proyectos realizados para clientes de más de 15 países. Siempre bajo el lema de establecernos y expandirnos en ciudades con buena calidad de vida, lejos de las grandes urbes.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Desde el comienzo siempre tuvimos clara nuestra visión. Saber lo que queríamos nos permitió mantener una dirección. Lo siguiente fue sumar al proyecto a los mejores profesionales. Para nosotros el equipo es fundamental, es el corazón mismo de la compañía.

A esto sumamos la idea de que nuestros servicios siempre deben aportar valor a nuestros clientes. Tenemos ese diferencial: la calidad de nuestros productos y la generación de valor.

Hoy ofrecemos servicios de Product Discovery, que le permite a nuestros clientes conocer el alcance de sus proyectos; Software Development, con el desarrollo de productos de cualquier tecnología y Talent Augmentation, para aquellos que necesiten hacer crecer a su equipo de IT.

Esos 3 servicios principales nos permitieron escalar nuestra operación a clientes de diversas industrias como Energy, Healthcare y Fintech, entre las principales.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Nuestro capital inicial fueron dos computadoras y nuestra dedicación de tiempo. Todo el crecimiento de Patagonian hasta aquí fue orgánico, de reinvertir nuestras ganancias en la compañía para poder seguir creciendo. No tenemos inversiones de terceros en nuestra compañía.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando consolidar una compañía que puede competir a nivel mundial, ser rentable y a su vez, ofrecer a todo el equipo un buen equilibrio entre su vida personal y profesional. Para nosotros el work-life-balance es fundamental porque es lo que buscábamos en nuestros comienzos, incluso antes de que el trabajo remoto sea una opción establecida.

Tener una cultura de trabajo centrada en las personas, en su bienestar, impacta directamente en la calidad de los productos que entregamos. La ecuación es simple: si vivimos mejor podemos trabajar mejor y esto los clientes lo perciben y agradecen.

6. ¿Soy feliz?

Sí, claro que soy feliz. Ver crecer una compañía que nació desde cero y poder dar trabajo a tantas personas, dejar una huella en lo que hacemos y estar superándonos día a día, son grandes motivos que me llenan de felicidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No se me cruza por la cabeza una venta. Los últimos 10 años fueron de preparación para este momento, para realmente crear una empresa que perdure en el tiempo y que genere valor. Así que creo que estamos en el mejor momento como compañía y como equipo de management para el desafío de crecimiento que queremos tener.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

En nuestro caso lo más difícil de emprender fue animarse. Estamos en una industria que es fácil emprender porque, como decía anteriormente, nuestro capital inicial fueron dos computadoras y nuestro tiempo. De manera que lo más duro para nosotros fue animarnos y convencernos de que podíamos hacer una gran empresa.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

¡El sueño recién empieza! Creo que la película está lejos del final. Considero que estamos recién empezando a escribir los primeros capítulos. Y lo que nos falta es seguir creciendo el proyecto, seguir sumando profesionales que puedan aportar valor a la compañía.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Patagonian ingresa ahora en una etapa en la cual la estrategia empieza a jugar un papel fundamental. Hoy enfrentamos desafíos trascendentales a nivel de industria como la llegada de la inteligencia artificial que lo está cambiando todo. Sabemos que debemos empezar a potenciar nuestra propuesta de valor y tenemos una oportunidad allí. Son momentos cruciales en la tecnología -siempre lo son-, y nuestro propósito es estar por delante de las innovaciones que se produzcan.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

El emprendimiento es hiper escalable, no tiene techo. Hoy estamos expandiéndonos en Colombia y no descartamos futuras aperturas en otros países de Latinoamérica en el corto plazo. Hay mucho talento en nuestra región que comparte nuestros valores y principios culturales; también hay necesidades de las empresas en realizar su transformación digital y requieren de nuestros servicios.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

La verdad que es una pregunta bastante difícil de responder sin un análisis previo. Hasta aquí Patagonian creció de manera orgánica pero no descartamos en un futuro recibir un apoyo financiero externo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que disfruté mucho el proceso de emprender, todo el trayecto: desde ser la persona que iba a comprar el café y firmaba un contrato, hasta quién aprobaba la compra de una computadora o, el rol que asumo hoy, que es ser el CEO de la compañía. Todo fue un aprendizaje que nos ha traído hasta aquí.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

No tengo una persona que siga o que me inspire directamente. Me gustaría pasar por esta vida y dejar un sello. Cada día me inspiro en generar valor en lo que hago para que el proyecto que hoy estamos construyendo continúe más allá de los nombres.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Los primeros años fueron bastante duros, de mucha incertidumbre. Siempre digo que el mejor boxeador no es el que más fuerte pega, sino el que más veces se levanta. Y nos hemos levantado muchas veces. A diferencia de la perspectiva de muchas personas, considero que para triunfar hay que fracasar. Fracasamos un montón de veces, nos hemos levantado un montón de veces.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hemos formado comunidades de aprendizaje dentro de Patagonian que resultaron muy satisfactorias. “Academy” es una iniciativa que lanzamos con el fin de capacitar a nuestro equipo y a terceros. Realizamos cursos, talleres y charlas que nos acercan a toda una comunidad ávida por aprender y muy inquieta. Nos gusta estar en constante formación y compartir enseñanzas con colegas de la industria.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

La industria en sí va a trascender e impactar a nuevas generaciones, eso es indudable. En nuestro caso en particular, ofrecemos una modalidad de trabajo que permite establecerse donde quieras, desempeñarse en la tecnología que quieras y con capacitación constante; creo que es de gran impacto. Las nuevas generaciones necesitan y buscan esta flexibilidad.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me gustaría en 10 años mirar hacia atrás y sentir que he disfrutado con todo lo realizado. Estoy convencido de que el crecimiento de Patagonian seguirá siendo sostenido, llegaremos a más personas con nuestros productos y tendremos un equipo más numeroso y diverso. Hasta aquí la hemos pasado muy bien y esperamos mantenernos en esta línea.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La familia y los amigos son piezas claves. En mi caso, dos personas marcaron mi vida: mi madre y mi esposa. Ambas fueron un sostén fundamental en distintos momentos. Les debo a ellas mi desarrollo como persona y como profesional, en la contención y en la formación.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Parte de lo que me gustaría dejar a los demás es compartir las enseñanzas que atravesé y las veces en las que me equivoqué. Tal vez podría ser de ayuda a nuevos emprendedores contarles mi experiencia, ser una especie de mentor o asesor para que puedan animarse a cumplir sus ideas.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Siento que no tengo socios, tengo compañeros de vida. Compartimos mucho tiempo juntos: intercambiamos ideas, disfrutamos del éxito y apaciguamos el fracaso. Los cuatro socios tenemos unos valores y una manera de pensar muy similar, cada uno juega un papel fundamental en la responsabilidad que tiene dentro de la compañía. Nuestros perfiles se complementan y eso hace que seamos un gran equipo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Supongo que la energía para hacer cosas. Soy una persona que lleva adelante lo que sueño. Me gusta convertir las ideas en realidad.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que es posible realizar ideas que mejoren la vida de las personas, que la perseverancia es un buen aliado y que el equipo, el factor humano, es la clave para cualquier proyecto.

