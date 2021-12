La startup que “hace psicología para todos”: juntaron ciencia, arte y tecnología

Ian Camacho y Juan Camilo Salas crearon Psicotips.

“Estamos cambiando muchas creencias frente a la posibilidad de emprender desde la psicología inspirando a compañeros y a diferentes personas para que innoven y emprendan desde sus áreas de trabajo. Sobre todo y más importante, le estamos plantando la lucha al síndrome del “uff que pereza” que tenemos a veces las personas, impactando en la actitud de nuestros usuarios e invitándolos a ser proactivos y enérgicos en su día a día. Asimismo, estamos ofreciendo soluciones en temas de formación y desarrollo de habilidades blandas a empresas y universidades a través de talleres, experiencias personalizadas, programas de formación y cursos online”.

Esa es una buena descripción cómo Ian Camacho describe el emprendimiento que montó junto con Juan Camilo Salas y que está, de verdad, innovando en un sector que no ve el nacimiento de tantas nuevas empresas como sí lo hacen otros renglones de la educación y la economía. Por eso invitamos a Ian a nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos para entender qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Ian Camacho, tengo 22 años. He tenido la fortuna de aprender sobre varios temas a lo largo de mi vida, pero en lo que refiere a mi educación formal soy psicólogo de la Universidad del Rosario, cuento con un título como experto universitario en startup management con la Universidad de Valencia y actualmente estoy cursando una maestría en terapias psicológicas de tercera generación en la Universidad Internacional de Valencia. También soy miembro de Origen Red de Liderazgo, donde hice parte de los programas de formación de liderazgo colectivo y de alto impacto.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

PsicoTips es un proyecto que nace junto con Juan Camilo Salas, quien es mi socio y gran amigo. Nuestro fin último del proyecto es hacer psicología para todos, es decir, impactar en la actitud de las personas a través de la formación y el desarrollo de habilidades blandas para dar lo mejor de nosotros en el día a día.

Nacimos en el 2017 como un proyecto académico dentro del consejo estudiantil de psicología de la universidad para acercar la psicología a las personas de una forma práctica, innovadora y entretenida.

Hoy somos una startup que hace psicología para todos, donde juntamos lo mejor de la ciencia, el arte y la tecnología. Formamos a personas en habilidades blandas, como desarrollo creativo, trabajo en equipo, autoconocimiento, planeación estratégica, entre otras. Gracias a nuestro trabajo, hemos impactado a más de 1.000 jóvenes entre los 18 y 24 años.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Logré hacer realidad la idea identificándome plenamente con ella, haciéndola parte de lo que soy y de lo que quiero en mi proyecto de vida. Para hacerla realidad necesité de mucha paciencia y el apoyo de mi familia, de mi mentor de Origen Julián Trujillo, de amigos de la universidad, de Juan Camilo Salas, entre muchas personas que han sido parte de este camino.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Juan Camilo y yo hemos invertido progresivamente en el proyecto para cubrir sus grandes gastos y los costos cotidianos, y en la medida en la que hemos tenido contratos con clientes hemos hecho una reinversión total en el proyecto para poder hacerlo sostenible, con el fin de lograr el tan anhelado punto de equilibrio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Actualmente estoy logrando consolidar y ejecutar el modelo de negocio que por varios años hemos planeado y construido. Es decir, estamos vendiendo nuestros servicios con una propuesta de valor competitiva y pertinente a las necesidades de nuestro segmento de mercado, montamos nuestra oficina, nos arriesgamos a dejarlo todo y atrevernos a dedicarnos el 100% al emprendimiento, siendo responsables y autónomos al construir nuestra propia rutina de trabajo.

Estamos cambiando muchas creencias frente a la posibilidad de emprender desde la psicología, inspirando a compañeros y a diferentes personas para que innoven y emprendan desde sus áreas de trabajo. Sobre todo y más importante, le estamos plantando la lucha al síndrome del "uff que pereza" que tenemos a veces las personas, impactando en la actitud de nuestros usuarios e invitándolos a ser proactivos y enérgicos en su día a día.

Asimismo, estamos ofreciendo soluciones en temas de formación y desarrollo de habilidades blandas a empresas y universidades, a través de talleres, experiencias personalizadas, programas de formación y cursos online.

Gracias a nuestro trabajo, en 2018 recibimos el Reconocimiento Fundación Bavaria por el primer voluntariado en divulgación de conocimientos psicológicos en América Latina, y estuvimos dentro de los 10 más grandes de la jornada nacional #meunocolombia. En 2019 resultamos ganadores de una competencia en Punta Cana (República Dominicana) de la Accreditation Council for Business Schools and Programs (en español Consejo de Acreditación de Escuelas y Programas de Negocios).

6. ¿Soy feliz?

A pesar de que cargamos con una gran responsabilidad, manejamos estrés, nos enfrentamos a la incertidumbre constantemente y quisiéramos que los resultados se dieran más pronto, siento que estoy en el lugar correcto y tengo un propósito por el cual trabajar con ánimo y entusiasmo en el día a día.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Actualmente no nos encontramos interesados en vender o renunciar a nuestro sueño, sin embargo, anhelamos con tener el nivel de madurez suficiente para recibir inversión y poder tener un gran crecimiento.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue, es y será siempre muy duro. Eso lo tengo claro debido al aspecto económico, porque no soy una persona con muchas facilidades financieras y he tenido que renunciar a la tentación de algunas ofertas laborales. También existen muchas creencias que te limitan y generan desconfianza al momento de emprender. En el momento de mi vida en el cual lo estoy haciendo es difícil no compararte con tus amigos que están trabajando y creciendo en su posiciones, mientras tú no sabes ni siquiera si llegarás al punto de equilibrio. Sin embargo siento que estoy en el lugar adecuado, donde aprendo, crezco y cultivo mis propios sueños.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sería ingrato decir que no, pero también engañador decir que sí. Creo que estoy en el proceso y hace falta mucho. Quiero crecer, prosperar, impactar y aportar a la construcción de una mejor sociedad. Soy ambicioso y creo que cumpliré mi sueño cuando una gran parte de las personas, a partir de nuestro trabajo, sueñen tanto en trabajar en el desarrollo de sus habilidades blandas y crecimiento personal, como en comprarse el ultimo celular o ir de fiesta. En ese momento podré morir en paz y decir que mi sueño es real y tuve el impacto que quería tener en el mundo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Mantener el compromiso y la motivación alta, ser resilientes y optimistas frente al futuro y enérgicos en el presente. A veces siento que cuando iniciamos, a pesar de no tener tantos logros y avances como ahora, teníamos la motivación más alta. Después de tantos golpes, frustraciones y esfuerzos para llegar a donde estamos, es necesario retomar esa gran energía del pasado y seguir adelante con la mejor actitud para aceptar con mucha alegría las victorias y derrotas que tengamos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Por supuesto que sí. El arte de vivir bonito con la mejor energía y actitud es algo que un gran numero de personas en el mundo desea con todo su corazón y nosotros queremos ser un apoyo para las personas en ese proceso

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Me gusta trabajar con amigos, es decir que con mis clientes, proveedores, aliados, inversionistas tenemos una relación de confianza y fraternidad. Claro, estamos dispuestos a ceder parte de la empresa con tal de verla crecer y cumplir su misión.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No seríamos tan impacientes y afanados. Probablemente el talón de Aquiles para muchos emprendedores es ser organizados y planeadores, aunque es cierto que esos también son aspectos para mejorar. Creo que algo que no volveríamos a hacer es dejarnos afectar tanto a nivel emocional por falta de paciencia y confianza en nuestro proceso.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Tenemos varias personas que nos han inspirado y de las cuales nos gustaría seguir varios de sus pasos, algunos nombres son:

· Javier Salas: director general de VM services.

· Julián Trujillo: mentor de la fundación Origen Red de liderazgo.

· Iván Triana: directores de la fundación Biblioseo.

· Juan Gabriel Ocampo: director del Programa de Psicología de la Universidad del Rosario.

· Cesar Osorio: profesor de la Universidad del Rosario

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

El fracaso es una constante que tratamos de mitigar, pero de la cual aprendemos y estamos en proceso de aceptar. Sí hemos tenido varios fracasos y ante la apertura de nuevas posibilidades pensé en tirar la toalla, pero cuento con un gran grupo de personas que me apoyan, me estiman y me ayudan a sobreponerme ante las dificultades.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Por supuesto que si. La Fundación Origen, junto con el centro de emprendimiento de la Universidad del Rosario, han sido las comunidades que mayor apoyo e inspiración nos ha dado a lo largo del proceso de emprender. Actualmente el Sena nos abrió sus puertas y estamos encantados con este nuevo ecosistema de emprendedores.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí. Nosotros sabemos que podemos aportar a la construcción de una mejor sociedad y queremos ser una alternativa llamativa para los temas de crecimiento personal, que se adecúe a las necesidades y aspiraciones de los jóvenes.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo agradecido y diciéndome: ‘valió la pena’. Trabajando en proyectos de alto impacto social. Veo a mi empresa teniendo muchas manos trabajando por un propósito superior, donde podamos hacer de PsicoTips un espacio para la realización de sueños y creación de nuevas oportunidades que le apuesten al potencial de las personas.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Un papel muy determinante debido a que para mí su consejo y opinión siempre es importante, por lo cual agradezco estar bien rodeado. Eso me ha posibilitado perseguir mis sueños con tranquilidad y confianza

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto. Llámenme y no lo piensen dos veces.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

PsicoTips y sus productos son en esencia trabajo en equipo, entre psicólogos, artistas y desarrolladores tecnológicos. La base somos Juan Camilo y yo, cofundadores, pero para poder hacer real la promesa de valor de nuestros servicios necesitamos artistas, creadores de contenido multimedia, entre otro tipo de aliados.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Creo que el mundo sería un mejor lugar si cada uno de nosotros da su capacidad máxima en su día a día. Por eso creamos PsicoTips, para impactar en la actitud de las personas. Me diferencia ver en la colaboración y en el potencial de todos la posibilidad de construir un mundo mejor. No somos salvadores ni personas que creen saber más que los demás. Somos soñadores que quieren trabajar por un propósito superior.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que nada es regalado, que las cosas son difíciles, que toca ser constante y paciente, y que si tantas ganas tengo de demostrar de qué estoy hecho, es el momento de ponerme a prueba con este gran reto que es PsicoTips.

