Las cleantech, la tecnología y el emprendimiento para mitigar el cambio climático

El foco debe estar en la electrificación, las moléculas verdes, la economía circular y la captura y el almacenamiento de carbono.

Si hay algo esencial a la hora de lograr que el planeta sea un lugar más sostenible, es la innovación. Conseguir mitigar el impacto del cambio climático y adaptarse a él pasa por invertir e implantar las tecnologías limpias. Soluciones innovadoras que pivotan, según ha asegurado Amaya López-Durán, doctora en Físicas y responsable del Observatorio Industrial del Área de Sostenibilidad de BBVA, en torno a cuatro ejes: la electrificación, las moléculas verdes, la economía circular y la captura y el almacenamiento de carbono.

La electrificación, el ecosistema más maduro

La electrificación consiste en sustituir por fuentes renovables toda aquella energía que estamos generando con combustibles fósiles. Para ello son necesarias “tecnologías básicas que tenemos ya desarrolladas y que se están utilizando masivamente a día de hoy, como la energía eólica o la energía solar”, explica la experta. Teniendo en cuenta esto, ¿está la red eléctrica preparada? “La red eléctrica no está preparada. Hay que tener una red más resiliente”, asegura. Esta red “inicialmente se diseñó para que tuviese unos puntos de producción muy controlados” y “a día de hoy lo que hemos añadido a esa red eléctrica son distintos puntos de generación que hay veces que generan, otras veces que almacenan y otras veces que consumen”.

Entre las ventajas de la electrificación está la posibilidad de la movilidad mediante vehículos eléctricos o el autoconsumo de energía que permite –a través de la instalación de paneles solares– producir electricidad, controlar los precios, reducir la factura eléctrica y amortizar la inversión de las placas en poco tiempo.

El poder de las moléculas verdes

Las moléculas son una unión de dos o más átomos. Cuando se unen “eso se convierte en una especie de batería porque está almacenando energía en esa unión”, detalla la física. La molécula más pequeña posible es el hidrógeno, cuya ventaja es que cuando la molécula se queda libera vapor de agua no dióxido de carbono (CO2).

También existen las moléculas producidas a partir de los compuestos orgánicos procedentes, por ejemplo, de la basura de las ciudades. Gracias a ellas es posible generar gas natural. “Se diferencian del hidrógeno en que cuando se queman sí que liberan CO2, aunque antes de su producción el CO2 que ha absorbido de la atmósfera es mayor que el CO2 liberado”, pone de relieve. En tercer lugar, se encuentran las moléculas sintéticas, creadas en laboratorio, cuyo proceso de generación de energía es similar al de las biológicas.

Las moléculas verdes son clave “para aquellos sectores de difícil descarbonización, como pueden ser el del cemento, que necesita muy altas temperaturas, el acero, el transporte marítimo o el de la aviación, que necesitan unos combustibles especiales”.

Hablar de sostenibilidad es hablar de circularidad

La circularidad es otro de los ejes de las ‘cleantech’. “A día de hoy ya no se puede hablar de temas de sostenibilidad si no se habla de los temas de circularidad”, afirma, además de que el presente ya no va de “usar y tirar, sino usar y volver a utilizar”. En este sentido, la tecnología juega un papel muy importante a la hora de ofrecer soluciones que, según la experta, deben de basarse en un diseño “para que se pueda reutilizar, reparar o reciclar”.

Captura de carbono y almacenamiento de carbono para mitigar el impacto en el planeta

El cuarto eje de las tecnologías limpias implica el capturar las emisiones a la atmósfera durante los procesos de producción, “por ejemplo en una refinería de petróleo, cuando sale el CO2 de la chimenea, captamos el CO2 y a través de procesos químicos o físicos los fijamos o los almacenamos bajo tierra”, explica.

También es posible capturarlo “mediante ventiladores gigantes en mitad del desierto de Arizona, por ejemplo, que hacen pasar todo el aire de la atmósfera a través de esos ventiladores y van sacando el CO2 que tiene ese aire”.

Las ‘cleantech’ y la generación de empleos verdes

En opinión de la experta, “a día de hoy es imposible” reducir el calentamiento global sin electrificación, moléculas verdes, circularidad y captura y almacenamiento de carbono. Y con la aplicación de las ‘cleantech’ “estamos ganando todos, tanto la tecnología como los humanos y el resto de los seres vivos que están en el planeta”.

Todas estas tecnologías generan –y seguirán generando— puestos de trabajo en fábricas de baterías de coches eléctricos, en el sector de la construcción a través de la rehabilitación de los edificios o en las cadenas de producción de industrias como la del automóvil o la textil. “Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, para 2030 se generarán aproximadamente unos 38 millones de empleos verdes”, afirma la experta, quien además asegura que de cara a soluciones como la captura y el almacenamiento de carbono, se necesitan “geólogos para que te puedan decir dónde puedes enterrar ese CO2; o físicos y químicos para que te digan cómo estás capturando ese CO2”.

*Texto publicado originalmente en BBVA, replicado en El Espectador con autorización de BBVA Colombia.

*Título modificado y ajustado por el editor de EyL de El Espectador.

