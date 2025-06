Reforma laboral: una mirada al impacto para emprendimientos y pequeñas empresas

El sector de los restaurantes será uno de los que tendrá mayor impacto con la reforma. Foto: IDT

Es frecuente que, cuando se habla entre ciudadanos de a pie, poco se contemple lo que sucede en el seno del Congreso, pues la mayoría de las veces son discusiones que aparentan estar lejanas, pero cuando allí se apruba una reforma que toca a todos los que somos empleados, el interés se eleva de inmediato y por eso desde Emprendimiento y liderazgo de El Espectador, le preguntamos a Alejandro Useche, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, sobre el impacto que tendrá la reforma laboral en los emprendimientos, en los micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia, que representan más del 90 % del aparato empresarial y productivo del país y, por supuesto, en la generación y formalización de empleo, y esto fue lo que no dijo:

¿Cuál es el impacto de la reforma laboral en las micro y pequeñas empresas del país? ¿De estos emprendimientos?

Los puntos que se han aprobado hasta el momento de la reforma laboral pueden traer tanto beneficios como perjuicios para diferentes sectores de la economía del país. Si bien es cierto, el espíritu de la reforma es el de generar mejores condiciones para los trabajadores, por otro lado, también se podrían estar creando más dificultades para los empresarios en cuanto a costos y condiciones de contratación y de mantenimiento del personal a través del tiempo.

Entonces...

Considero que es necesario hacer un balance entre posibles beneficios y perjuicios de esta reforma laboral. Como tú lo comentas, seguramente uno de los sectores que está más preocupado de lo que está siendo aprobado es el de las pequeñas y medianas empresas, principalmente aquellas que por la naturaleza de los productos y servicios que ofrecen, tienen que trabajar en horarios nocturnos o en domingos y festivos, porque lo que se ha aprobado hasta el momento indica que va a haber un aumento del costo de contratación de los empleados en estas jornadas. Entonces, un primer punto importante de preocupación para pequeñas y medianas empresas es el que tiene que ver con los recargos nocturnos que se han aprobado.

Actualmente, la jornada nocturna comienza a las 9 de la noche...

Recordemos que esa franja es la que se va a comprender entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana. Pero, adicionalmente, también habrá unos sobrecostos para trabajo los domingos y los festivos. El recargo dominical, por ejemplo, subirá al 100% aunque de manera gradual, pero implica inmediatamente un aumento del costo de operación de este tipo de negocios.

¿Qué sucederá con sectores como hotelería o gastronomía, intensivos en mano de obra tanto en la jornada nocturna como los domingos y festivos?

Pequeños empresarios que estén en sectores que necesiten, por su naturaleza, por su actividad, trabajar por las noches, los domingos, los festivos, hablo particularmente de ciertos sectores del comercio, almacenes que estén abiertos por la noche, o en el caso de hoteles, de servicios de alojamiento, restaurantes, vigilancia, servicios de salud, pues ellos directamente son los más afectados porque van a tener que pagar unos sobrecostos que pueden ser importantes dada la cantidad de horas y de personal que tienen trabajando en estas jornadas. ¿Esto qué significa? Pues que un pequeño empresario con el presupuesto actual que tiene para contratar empleados, pues va a tener dos alternativas: Una, pues será con la misma plata, pues contratar menos personas, le alcanzará para menos, y esto va a significar entonces tener que reorganizar sus actividades, o, si quiere mantener la misma cantidad de personal, pues va a tener que incurrir en mayores costos, y eso al final se traslada al bolsillo del consumidor.

Sí hay un aumento de los costos laborales, ellos necesariamente se traducen en aumento de los precios de este tipo de servicios, lo cual al final es inconveniente para los consumidores, para el conjunto de la economía. Por otro lado, también tenemos que se va a cambiar la modalidad de contratos a término fijo por contratos a término indefinido una vez pasados cuatro años de duración de esos contratos a término fijo.

¿Y ahí cuál sería el impacto?

Esto, como lo había mencionado, pues suena bien para los empleados. Una persona que viene con contrato a término fijo, por ejemplo, anual, pues no tiene tanta estabilidad, trabaja un año, pero sabe que al final del año se vence el contrato, y quién sabe si se lo renueven el siguiente, pero si pasa por esta situación cuatro años, esta reforma lo que dice es que ya a partir del quinto es obligatorio que se pase a término indefinido. Ahora bien, esto implica entonces ya un cambio en las obligaciones por parte de los empleadores, porque quedan, por así decirlo, amarrados a los empleados que hayan completado esos cuatro años de trabajo por término fijo. De nuevo, pues esto puede ser positivo o negativo, depende, para el empresario, pero lo que sí implica es esa obligatoriedad de cambiar el tipo de contrato y, por así decirlo, de cambiar una modalidad un poco más flexible de contratación por una más rígida, y que ya lo obliga a mantener, a quedarse con esos empleados de ahí en adelante.

Entonces, desde mi punto de vista, puede traer beneficios para los empleados como una mayor estabilidad laboral, pero por otro, es una rigidez que se suma a las condiciones de contratación y de mantenimiento del personal por parte de las empresas, y ojalá no termine más bien en desincentivo a la contratación o en prácticas indeseables, como tener un empleado a término fijo por tres años, despedirlo y ya buscar a otro diferente. Eso más bien, creo que contribuiría a la inestabilidad laboral. Y, tercero, que creo que es muy importante, se van a cambiar también las condiciones del contrato de aprendizaje del Sena, dado que se convierte en un contrato laboral especial, y esto implica entonces mayores costos para las empresas de contar con aprendices, porque también, además de los pagos directos, pues va a repercutir en pagos de prestaciones durante su fase de práctica, afiliaciones a seguridad social, que repito, no es que sea malo, que bueno que los empleados, los practicantes lo tengan, pero hay que tener en cuenta que todo esto se traduce en mayores costos que, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, pueden representar la diferencia entre ser negocios rentables, entre poder mantenerse a través del tiempo, o no hacerlo.

¿Cómo deberían maniobrar estos empresarios para no caer en la informalidad?

Ahora bien, en cuanto al impacto sobre la informalidad, creo que aquí hay varios puntos a considerar. Uno positivo es que se ha considerado en la reforma laboral permitir la cotización al sistema de pensiones por períodos cortos, incluso por semanas, y por montos inferiores a un salario mínimo. Esto tiene que ver con la informalidad, precisamente, porque muchos trabajadores informales no tienen contratos a un año, no ganan siquiera un salario mínimo, de manera que por ahora, en las condiciones actuales, estarían excluidos del acceso al sistema de pensiones.

Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que incluso si la informalidad sigue en los mismos niveles actuales, las personas que trabajan en oficios, actividades informales, podrían cotizar a pensiones. No obstante, por el otro lado, lo que tenemos es que la mayoría de puntos, que aunque pueden traer beneficios a los trabajadores, implican sobrecostos, mayores procesos, más condiciones para los empresarios que contratan a la mano de obra, de manera que la tendencia, y ojalá pues que esto no ocurra así en Colombia, la tendencia es que cuando hay sobrecostos, más procesos, más condiciones para contratar personal, pues se desincentiva la contratación, y por lo tanto se pueden generar incentivos a los trabajos informales o en condiciones que no son las óptimas para los trabajadores, pero que le permiten, sobre todo a los pequeños empresarios, contar con las personas que requieren para apoyar sus labores, a pesar de que no estén en condiciones plenamente formales. Entonces, yo creo que balanceando unas con otras, lastimosamente es probable que los sobrecostos, las mayores condiciones y las mayores rigideces que pueden estar generando en esta reforma, ojalá no sea así, pero pueden terminar en un desincentivo en alguna proporción a la contratación formal de empleados en el país, con todo lo que esto implica para sus ingresos y en general para el bienestar de nuestra sociedad.

Si pudiera darle un consejo a los emprendedores que hoy están en menos de 10 empleados y ahora se tienen que enfrentar al nuevo escenario laboral, qué les diría? Qué plan de acción les recomendaría?

Considero que es oportuno enviar un mensaje de optimismo, de tranquilidad y de esperanza en relación con los impactos que pueda traer esta reforma laboral. Si bien es cierto, como lo he comentado, esta reforma va a implicar para algunos sectores, para algunas actividades, unos sobrecostos y de pronto algunas mayores dificultades para contratar y mantener personal a través del tiempo, es necesario que también recordemos que el crecimiento del país, su desarrollo, su bienestar, la calidad de vida de todos depende del sector empresarial, que en inmensa medida está representado por pequeños y medianos empresarios.

En este fondo de ideas también es importante recordar que el éxito de las empresas depende fundamentalmente del trabajo, el compromiso, los valores, la capacitación de su talento humano y en ese sentido afianzar la idea de que el talento humano es lo central para el desarrollo de cualquier actividad en las empresas, por lo tanto, si podemos aportar para que nuestros empleados tengan mejores condiciones, pues es algo positivo.

Ahora bien, dentro de este mensaje considero central que emprendedores, pequeños empresarios puedan generar espacios de diálogo tranquilo y abierto con sus empleados en relación con lo que es esta reforma, con lo que va a implicar para ellos, pero también lo que está implicando para el bolsillo de las empresas. Si bien es cierto, los empleados seguramente estarán contentos de recibir unas mejores en sus condiciones, recibir unos pagos adicionales en horas extras, dominicales, cambios de contrato, de término fijo indefinido, etcétera, pues ellos también deben considerar que todo esto se puede dar solamente si el empresario que los contrata está en condiciones de hacerlo, es decir, que bueno que este sea un momento para generar diálogos, acuerdos constructivos entre empleados y patrones, empresarios, emprendedores, a favor no solo de las mejores condiciones de trabajo para los empleados, sino también de buenas prácticas que aporten al crecimiento, la sostenibilidad, el desarrollo del sector empresarial que es el que genera el empleo.

Había que actualizar la legislación laboral en Colombia, eso es claro, pero cómo sacarle el mayor provecho posible a la relación empleador- empleado y que no se vea afectada por el incremento de costos?

Creo que es conveniente que empresarios y emprendedores piensen en que lo que viene no solamente va a ser un aumento de los costos de contratación y, de alguna manera, solo dificultades para atraer y mantener al talento humano en sus empresas, sino que es una gran oportunidad para que ese talento humano con que contamos sea más eficiente y más productivo. Y esto se puede lograr a través de la educación, principalmente. Entonces, qué bueno que esas personas que apoyan nuestras empresas, que con sus habilidades, con su compromiso, están sacando adelante los emprendimientos, las micro, pequeñas empresas en el país, puedan también sentirse más valorados, no solamente por recibir una plata adicional, sino porque la empresa los ayuda para actualizarse, para mejorar sus habilidades, sus conocimientos, lo que al final no solamente redunda en mayores beneficios para el empleado, sino también en, como lo mencioné, más eficiencia y más productividad y más ganancias para las empresas que están creyendo en ellos e invirtiendo en ellos, en su talento humano.

