1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 32 años, estudié psicología y tengo una maestría en salud pública con enfoque en promoción de salud. Llevo 6 años en Colombia conociendo y conectando con la cultura y la comunidad.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Las personas carecen de oportunidades, no de habilidad. Por eso mi idea es compartir todo lo que en mi vida es un privilegio para lograr que se convierta en oportunidad y derecho para los demás. El inglés es un gran vehículo para aprender otras habilidades y desarrollarse, para conectar a nivel mundial y ampliar las oportunidades de empleo. Nosotros queremos ser una comunidad que apoye oportunidades para todos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Llegué a Colombia listo para generar un impacto. Sin embargo, cuando empecé a trabajar con los modelos tradicionales de las fundaciones, me decepcionó la implementación y el manejo. Por esta razón decidí buscar una manera para solucionar los problemas con los que me había cruzado.

Formamos una comunidad de aprendizaje a través de la inmersión cultural e intercambio de idiomas donde colombianos y extranjeros pueden aprender y desarrollarse juntos. Creamos un ambiente alentador donde todos somos estudiantes, profesores y aliados.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Primed Community comenzó con pocas personas que deseaban tener un impacto positivo y conectar con la comunidad. Financiamos el inicio del proyecto donando un porcentaje de nuestras ganancias a los proyectos sociales que facilitamos. Este modelo ha crecido dentro del Instituto Educativo Social y forma parte esencial de nuestra marca donde creemos que, entre todos, podemos proveer oportunidades de educación de calidad, especialmente para personas en situaciones de vulnerabilidad.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Basado en las necesidades que hemos visto, apoyamos a personas de comunidades (como la Comuna 13 de Medellín), para entrenarlos en inglés, habilidades para la vida y desarrollo personal. Con los conocimientos obtenidos en los cursos, los participantes adquieren la confianza de laborar en varios roles. Estamos logrando crear oportunidades de trabajo en la comunidad, por ejemplo, los storytellers, quienes hacen tours en su comunidad de una manera responsable generando ingresos económicos de una manera sostenible. También hemos ayudado a otras personas a conseguir empleo en el sector del turismo, desarrollar sus propios emprendimientos y entrar a otras posiciones como traductores, servicio al cliente, call centers y profesores. Muy pronto queremos ofrecer oportunidades de empleo digitales para las personas en situaciones de vulnerabilidad para que puedan trabajar tranquilamente desde su hogar.

Es muy reconfortante tener la oportunidad de compartir la hermosa cultura colombiana, así como ver que la comunidad se está volviendo bilingüe, tiene la dicha de conocer sobre culturas de todo el mundo, y siente que ha viajado a todas partes del mundo sin dejar el país.

6. ¿Soy feliz?

Estoy muy contento haciendo lo que creo que puedo hacer para cocrear un mundo mejor para todos. No es que el viaje no tenga sus pruebas y retos, pero estas experiencias nos dejan aprendizaje y nos fortalecen para el futuro.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Estamos en el proceso de conectar con aliados estratégicos para expandir la visión de la comunidad Primed nacional e internacionalmente. En este momento, y con el apoyo de Recon Colombia, estamos expandiendo los proyectos para que este emprendimiento sea una oportunidad para todos. No me veo entregando la empresa completamente, pero sabemos que logramos más en comunidad, así que la oferta de accionarios para expandir nuestro impacto siempre está en la mesa para aliados que compartan la visión.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender en el sector social es difícil ya que impone muchas exigencias y hacerlo durante una pandemia cuesta aún más. Sin embargo, nada que valga la pena lograr se hace fácilmente y los logros que tienen sus costos también tienen sus recompensas. Aún está duro, pero hay que preguntarse, ¿quiero una vida fácil o una de impacto?

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aun estoy cumpliendo mis sueños porque se están desarrollando. Queremos llevar esta oportunidad a más comunidades en Colombia y expandir la profundidad de nuestra oferta. Creemos que tenemos una solución global a la educación, no solamente para poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, sino para mejorar el entrenamiento corporativo, los canales de aprendizaje y apoyar el desarrollo de emprendimientos locales.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos expandiendo nuestra comunidad de aprendizaje implementando el proyecto en Medellín, comenzando procesos e implementando pilotos en otros departamentos del país como Chocó, Bolívar, Amazonas, Cundinamarca y Caldas. Queremos conectar con aliados estratégicos que quieran llevar oportunidades a las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad o puedan aprovechar el inglés integrado con habilidades para la vida. Estos aliados pueden ofrecer responsabilidad social a su equipo, oportunidades de compartir su conocimiento, proveer educación y oportunidades de empleo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Somos 100% escalables, sostenibles, con impacto social comprobado y planes para compartir y expandir. Estamos en el proceso conectando con aliados estratégicos para expandir la oferta tecnológica, comercial y socialmente para alcanzar más poblaciones y seguir desarrollando nuestros servicios de aprendizaje y entrenamiento.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Todos pueden apoyar al desarrollo de la comunidad. Hemos recibido donaciones anónimas y siempre las destinamos al desarrollo de nuestro impacto social y a todos los proyectos que manejamos. Estamos escalando nuestro proyecto y conectando con aliados estratégicos que quieren contribuir y estar activos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Intentaría ser más eficiente respecto al tiempo, uno se da cuenta cuánto vale el tiempo cuando tiene muchos sueños para cumplir y solo una vida. También confirmaría mis teorías hablando con personas que me aporten una perspectiva realista; muchos emprendedores son soñadores y creen en el potencial, y si bien esto es lo que nos hace emprender, también nos puede cegar sobre la realidad.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Uno realmente aprovecha la vida cuando ve una enseñanza en todo. Cada persona, experiencia y situación tiene algo que enseñar y la vida nos puede inspirar continuamente. Personalmente no busco modelos a seguir, sino rasgos y atributos que me inspiran. Elon Musk me inspira mucho, pero también hay que recordar que todos somos humanos con debilidades que acompañan nuestras habilidades.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

El éxito en el emprendimiento es fallar mucho y rápido para así aprender y mejorar. Nadie es todo éxito y debemos recordar que lo que muestran las redes es publicidad personal. Cuando aprendemos de nuestros errores somos capaces de avanzar más y de fortalecer nuestros proyectos con los conocimientos de los demás. Alguna vez pensé en tirar la toalla y fue precisamente durante esta pandemia. Estos momentos son muy importantes en la formación de carácter. Reevalué todo lo que hemos hecho, deconstruí y reconstruí la visión a algo más fuerte, sostenible y con más impacto.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayude en este camino de emprender?

Si, somos una comunidad. Desde el nombre Primed Community (Comunidad Primed), hasta todos los documentos formativos y las comunicaciones de nuestro proyecto . Creemos que en comunidad somos más fuertes, sostenibles y capaces de crear y crecer. Hemos conectado con miles de personas y seguimos conectados con las comunidades donde hemos estado. También contamos con una red global de extranjeros.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Estamos contribuyendo a un cambio drástico en la educación. Desde nuestra plataforma y proyectos podemos proveer educación de calidad a poblaciones vulnerables de una manera más impactante, sostenible y económicamente viable que otros programas que han estado implementado. Además, estamos capacitando y cocreando con comunidades para que haya oferta local para el trabajo digno. El desarrollo y el aprendizaje evitan otros impactos negativos como la violencia, delincuencia y trabajo ilícito. Aliados que conectan con la comunidad también pueden facilitar este proceso, compartir aprendizaje y aprender desde la diversidad de Colombia.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Con canas y contento. Si seguimos así, creo que estaremos establecidos nacionalmente con los proyectos, e internacionalmente con contactos que conecten nuestra oferta de aprendizaje y contribución comunitaria con el mundo. Esto significa oportunidad para miles de colombianos y sostenibilidad desde lo local y comunitario. Me imagino bajando las horas de trabajo un poquito para disfrutar la vida y trabajando en mis proyectos personales aquí en Colombia.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La familia y amigos funcionan en varios roles como caja de resonancia, apoyo emocional, conectores a redes, jueces sin filtro y más. Son recursos inestimables que debemos cuidar y utilizar como podemos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Siempre estoy y estamos dispuestos a ayudar a proyectos que nos parecen viables y de impacto. Esto es lo que hacemos con emprendimientos locales para que puedan acceder a la oportunidad. Mucha gente me ha ayudado y me siguen apoyando. Somos una comunidad y nos inspira la filosofía de la minga.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Es difícil lograr cualquier cosa solo. En Primed Community reconocemos la importancia de la comunidad y del trabajo en equipo para tener impacto. Nuestra comunidad es diversa y se extiende desde nuestro equipo principal, hasta a los profesores, voluntarios, aliados estratégicos y comunidades donde estamos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Humilde y apasionado para crear oportunidades. No estoy aquí para lucirme, estoy aquí para traer luz a donde se necesita y apoyar el desarrollo de comunidades sostenibles. Tuve un accidente casi fatal en la India que me hizo reevaluar y tomar esta decisión de compartir mis privilegios para que sean derechos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Siempre estoy aprendiendo, pero creo que este proyecto me ha enseñado paciencia, disciplina, resiliencia y realmente quién quiero ser y cómo quiero impactar el mundo. Todos merecemos oportunidades para desarrollarnos.

