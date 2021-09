Una compañía que ya opera en Colombia, Brasil, Perú,Chile, México, Argentina y Ecuador donde conectan al mes unos dos millones de viajeros con 74 marcas de viajes. Así se podría resumir a Viajala, una compañía que lidera Catalina Jaramillo, hoy CFO y CoFounder, quien nos cuenta en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos cómo fue el proceso de crear empresa y lanzarse a viajar en la montaña rusa de la innovación satisfaciendo una necesidad con la que se encontró por experiencia propia.

Si está buscando más historias de emprendimientos y sus creadores y creadoras, están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 36 años, estudié Ingeniería Industrial en la universidad Nacional de Manizales y después hice una maestría en Gerencia internacional en IAE Grenoble en Francia.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Viajala lo iniciamos con mi esposo Thomas Allier cuando regresamos de Francia. Vivo en Medellín, a sólo 200 kilómetros de Pereira, ciudad donde vive parte de mi familia. Pero el viaje hasta allí dura siete horas o más debido a las malas condiciones de la carretera. En 2013, una pequeña aerolínea era la única que hacía el trayecto de avión en sólo una hora. Pero, al ser desconocida, no se enumeraba en las ofertas de las agencias de viajes locales que yo investigaba por internet. Nos dimos cuenta que no había una manera eficiente de buscar vuelos en Colombia, no existía una plataforma que incluyera la oferta de las aerolíneas regionales y de bajo costo. Entonces ahí decidimos crear Viajala.

Viajala es un metabuscador de vuelos y hoteles por internet para América Latina, que compara decenas de sitios de viajes (aerolíneas, agencias de viajes) en una sola página y permite al viajero reservar directamente con su proveedor deseado, sin cobro de comisión adicional. De esta forma el viajero ahorra tiempo y dinero planeando su viaje. Es un servicio gratuito para los usuarios.

El proyecto comenzó en el 2013 con otros 3 socios franceses, fuimos seleccionados por Start-Up Chile en donde recibimos 40.000 dólares de Capital. En el 2014 fuimos apoyados por Wayra Colombia y RutaN por medio de SocialAtom Ventures.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Viajala logramos hacerla realidad gracias a que los socios nos concentramos 100% en el proyecto, todos renunciamos a nuestros trabajos y nos dedicamos 100% a Viajala. Por otro lado, fue muy importante tener el apoyo del capital semilla de Startup Chile, Wayra Colombia, RutaN, SocialAtom Ventures y la inversión recibida por Altabix, una filial del grupo mexicano Hoteles City Express.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Antes de recibir el capital semilla, usamos los ahorros, las cesantías. Posteriormente levantamos capital por medio de aceleradoras, inversionistas y ángeles inversionistas, a la fecha Viajala a levantado casi 800.000 dólares de capital. La manera de pagarla ha sido entregando participación en la empresa.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

La forma de planear viajes. Viajala permite que el proceso de planeación de un viaje sea más fácil, rápido y efectivo. Permite al viajero conocer cuál es el costo del mismo tiquete aéreo o la misma habitación de hotel en diferentes aerolíneas y agencias de viaje. Así, en lugar de tener que buscar en cada una de las páginas por separado, el sitio reúne la oferta total permitiendo una elección transparente, con la tranquilidad de que el precio pagado es el más favorable.

6. ¿Soy feliz?

Muy, me encanta lo que hago y tengo 2 chiquitos que me llenan aún más de felicidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento me enfoco en crecer el negocio y generar valor para nuestros usuarios, socios y empleados; aunque pueda que se presenten oportunidades de consolidación en algún momento.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

No fue fácil al inicio, ir a vender a los clientes cuando aún no te conocen, necesitábamos un gran volumen de usuarios para poder firmar acuerdos con la aerolíneas y agencias; al mismo tiempo, sin inventario era complicado atraer usuarios. Al inicio de 10 puertas que tocabamos 9 decían que no, emprender ha sido como una montaña rusa, con bajos y altos.

Por otro lado, la empresa pudo pagar los primeros salarios después del año y medio de estar funcionando, antes sobreviviendo de los ahorros.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Debido a la pandemia, Viajala sufrió mucho por ser del sector de turismo, aún estamos en etapa de reactivación y seguir lanzando nuevos mercados.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Reactivar Viajala y hacer crecer nuestro spin-off, es un SaaS de automatización de campañas de marketing digital.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Viajala es bastante escalable ya que no vende a los usuarios, sino que los clientes son las aerolíneas, agencias de viajes. Hemos escalado la operación a varios países, gracias a las sinergias que teníamos con las marcas de viajes multilatinas como Avianca, LATAM, Costamar o Atrapalo. Actualmente operamos en Colombia, Brasil, Perú,Chile, México, Argentina y Ecuador donde conectamos al mes 2 millones de viajeros con 74 marcas de viajes.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Claro que sí, ya lo hicimos. Es mejor tener menor participación de una empresa que vale más.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Participar en programas públicos de emprendimiento en Colombia. Aunque salen de una buena intención, los requisitos para aplicar y de reporte terminan desenfocando más de lo que benefician esos programas.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

La nueva generación de emprendedoras mujeres que han creado unicornios, es decir empresas valoradas en más de US $1bn, como Melanie Perkins de Canva o en mi industria de viajes, Jen Rubio, fundadora de la marca de equipajes Away. Ellas nos enseñan el camino de lo que es posible.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

La pandemia fue un gran golpe para Viajala ya que los ingresos se redujeron a un 5% durante los 5 meses y medio de cuarentena. en lugar de tirar la toalla pensamos en reinventarnos y fue ahí que salió la idea de comercializar nuestro propio software de marketing.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Las aceleradoras como StartUp Chile y Wayra Colombia permiten seguir perteneciendo a esta comunidad y foros con emprendedores.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si, cada día los negocios online toman mayor importancia y esta tendencia seguirá aún más marcada para las nuevas generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años veo mi empresa líder en América Latina, estamos haciendo las cosas bien, cuidando que nuestro comparador sea transparente y con las mejores ofertas.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos me han apoyado, siempre muy orgullosos de lo hago. Tuvimos dos hijos desde que empezamos la empresa y van creciendo junto con Viajala.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, y me complace mucho cada vez que un emprendedor me escribe para asesorarle y darle consejos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Esta empresa la levantamos cinco socios fundadores y nos hemos mantenido solidarios durante los últimos 8 años para atravesar etapas difíciles incluyendo la peor crisis de la historia del turismo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Ser cuidadosa con los recursos, gastar de acuerdo al presupuesto para no quedarnos sin reservas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que puedo aportar más valor con una gran contribución como emprendedora que con pequeñas contribuciones en el mundo corporativo, todo el esfuerzo de uno se pierde muchas veces en burocracia y consideraciones políticas.

Adicionalmente las enseñanzas que me dejó le pandemia han sido:

-Es mejor ser radical y prepararse para los peores escenarios, en vez de hacerlo despacio y nunca estar un 100% preparado. Aprendimos a hacer un corte profundo y doloroso de una vez para no pasar un año entero cortando un poquito todos los días.

- La honestidad genera más confianza en los empleados. Esto hizo que el equipo abrazara la causa y se comprometiera con nuestra recuperación, porque veían seguridad no solo con el futuro que teníamos en mente sino con los esfuerzos que se hicieron en cada etapa.

- Más que solo la supervivencia, nuestro objetivo es seguir mejorando. Incluso podemos volver a tener ciertas cosas en la empresa, pero no volvimos porque reevaluamos la necesidad de tenerlas. La crisis aún sigue fuerte y no cambió mucho en estos meses de 2021, pero lo importante es que hemos cambiado nosotros.

Si conoces historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbenos al correo ebohorquez@elespectador.com o tgomez@elespectador.com