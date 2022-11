Emprender en cultura es posible y esta comunidad de escritores lo prueba

Su fundador dice que ya han "organizado más de una decena de recitales poéticos en 7 ciudades de 3 países". Foto: Pexels

Como muchos otros emprendimientos, este llegó a El Espectador por medio de un correo electrónico. “Me llamo Daniel Castaño y soy el director de Letras & Poesía, proyecto literario sin ánimo de lucro conformado por más de 60 autores de 13 países, que lleva más de 6 años apoyando a escritores independientes de España y Latinoamérica y que maneja diferentes frentes: (1) la web, donde se publican los escritos de nuestros autores y que ya acumula más de 1′000.000 de visitas; (2) la poesía recitada que promovemos a través de nuestro propio certamen de poetry slam audiovisual así como también en espacios propios de audiopoesía y audiorelatos en Spotify; (3) los eventos porque ya hemos organizado más de una decena de recitales poéticos en 7 ciudades de 3 países y (4) los libros porque ocasionalmente sacamos antologías nutridas por nuestros miembros”. Se leía muy bien así que le enviamos a Daniel, después de cumplir con los requisitos que pedimos en Emprendimiento y liderazgo, nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 25 años. Soy profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Siempre he tenido cierta sensibilidad hacia lo artístico y lo cultural, de hecho, además de mercadólogo, soy músico, por lo que entiendo de primera mano lo difícil que es depender de lo artístico, no solo por el reto que supone vivir de ello, sino también porque no basta con tener talento: a veces es necesario tener influencias para recibir apoyo. El sector literario no es la excepción y por eso en 2016 se me ocurrió esta idea, de conformar una comunidad de escritores global, en la que no importaran sus seguidores en redes, ni sus libros publicados, sino su excelencia literaria y que además ofreciera un valor agregado a sus miembros. Entonces la llevé a cabo, no solo buscando generar ese impacto cultural, sino también como una forma de retarme a mí mismo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Desde adolescente siempre fui cercano al marketing digital, por lo que aproveché mi conocimiento en WordPress para diseñar y montar la plataforma que tenía en mi cabeza, y allí empezó todo. Soy una persona muy metódica y creo que eso me permitió llevar a cabo las diversas ideas que me surgían en torno al proyecto. Algunas salían bien, pero otras no funcionaban y tocaba replantearlas. Para mi sorpresa, con nada de presupuesto invertido, pero con una propuesta modesta y bien comunicada, se empezaron a sumar cada vez más autores y se empezó a consolidar el colectivo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Los primeros años fue complicado cubrir algunos gastos fijos porque recién empezaba la Universidad y no trabajaba. Lo que pasó es que algunos autores me ayudaron a cubrir dichos costos y de no haber sido por ellos seguramente el proyecto se hubiera acabado. Ahora la situación es diferente, ya que estamos empezando a tener cierta sostenibilidad financiera gracias a la venta de libros y donaciones.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

De portales literarios está saturado el medio cultural, sin embargo, Letras & Poesía va más allá y le ofrece a sus autores miembros una experiencia diferente y auténtica a través de un modelo colectivo innovador y diferentes iniciativas en las que lo que importa es el talento. Por otra parte, presentamos para los lectores un contenido curado y de altos estándares producto de un proceso de admisión que asegura la incorporación de escritores con buena ejecución literaria. Nos hemos convertido en una ventana crucial para autores que ven en Letras & Poesía una oportunidad valiosa de llegar a un público mayor mientras colaboran con otros miembros.

6. ¿Soy feliz?

Inmensamente. Letras & Poesía está floreciendo y pensar en que yo fui el que sembró la semilla y el que la ha estado regando desde entonces me llena de mucha satisfacción y hace valer la pena todas las horas que le he dedicado al proyecto.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo descarto, pero sería muy cuidadoso para que los valores y el enfoque del proyecto no se desvirtúe en otras manos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido todo un sacrificio, por el tiempo que implica acompañar de forma cercana el proceso de decenas de escritores, el manejo de las plataformas y la generación de los contenidos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Este proyecto me ha permitido poner en práctica mi profesión y ha sido mi carta de presentación en el mundo laboral, lo que me ha permitido acceder a importantes oportunidades en otros sectores. Tener la oportunidad de liderar una iniciativa como la de Letras & Poesía es un sueño cumplido y es una de las cosas que más me llena de orgullo. No obstante queda mucho camino, este proyecto tiene mucho más para dar y en eso estamos trabajando, en su expansión de cara a los próximos años.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos logrando números muy importantes y este es un proyecto de nicho, entonces lo que estamos haciendo de cara al futuro es fortalecer la estrategia de comunicación, empezar a aparecer con más frecuencia en medios y de esa manera que otros escritores y lectores se enteren de lo que hacemos. De la misma manera, estamos trabajando en optimizar nuestro modelo editorial, que es el que nos permite sostenernos y el que hará viable una futura inversión.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sin duda. Letras & Poesía empezó siendo solo un blog y a lo largo de los años ha logrado ampliar su campo de acción. Entonces se hacen eventos, certámenes poéticos y se empiezan a incluir todo tipo de contenidos e iniciativas que demuestran el potencial de esta idea.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Claro que sí. Pero es muy importante que dicho inversionista respete la pureza de la idea, de que nunca el “negocio” esté por encima del talento. Que se respete el manifiesto del proyecto.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que todo lo que ha pasado en el proyecto, bueno y no tan bueno, ha sido clave para lograr este positivo presente. Entonces no lamento ninguna acción pasada.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiran las marcas auténticas e innovadoras. Me inspiran también las personas disruptivas que defienden sus “locas” ideas contra la marea y al final terminan logrando su cometido y generando impactos positivos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Hubo momentos difíciles donde lo fácil hubiera sido abandonar el barco. Se cometieron errores, sin duda. Pero el amor al arte siempre prevaleció y aquí estamos, casi siete años después, apoyando el trabajo de escritores independientes de más de una decena de países y liderando una iniciativa exitosa en el sector.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Lo bonito del mundo literario es que está confirmado por miles de comunidades y asociaciones artísticas, por tanto, es muy común que entre todos estos grupos nos demos la mano para apoyarnos y sacar adelante estas ideas.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Hay escritores que gracias al proyecto han podido ver escritos suyos publicados en un libro por primera vez. Hay otros cuyo principal fuente de exposición de sus obras es nuestro portal. Letras & Poesía se ha convertido en un espacio fundamental en la carrera literaria de los escritores que la integran. Tenemos varios miembros que ya acumulan hasta seis años de membresía, porque siempre han encontrado útil ser parte de esta comunidad y valoran sus beneficios. No cabe duda de que este es un proyecto que impacta la carrera literaria de autores de todas las edades, nacionalidades y estilos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Yo me veo dedicado a las tres cosas que más me apasionan: el marketing, la percusión y la literatura. Visualizo que en 10 años, incluso antes, Letras & Poesía será un referente global de la literatura independiente en español y se convertirá en un movimiento literario masivo que contrarrestará un poco esta decadencia cultural en la que nos encontramos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido claves con su apoyo y confianza. Apostar por la literatura puede ser para muchos un salto al vacío. Pero en mi caso lo que he recibido es aliento y estoy muy agradecido por ello.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, es muy gratificante para mí ayudar a escritores a potenciar su carrera literaria, también lo sería entonces apoyar a otros gestores literarios en sus iniciativas. Al final es el mismo propósito: trabajar a favor de la cultura.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Letras & Poesía funciona gracias a un pequeño grupo de colaboradores voluntarios de diferentes países que aportan desde su campo profesional al desarrollo del área de marketing y el área editorial. Su aporte es fundamental y sin ellos sería muy difícil encargarme de todo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy minucioso y no me llevo bien con la mediocridad. Considero que esa atención al detalle me ha permitido construir un proyecto que muestra coherencia entre su identidad y su ejecución.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que un proyecto exitoso no se construye de la noche a la mañana, que los errores no hay que verlos necesariamente como algo malo y que no hay nada más gratificante que construir un espacio que termina siendo útil para otros.

