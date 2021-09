Nicolás Arango no para de hablar. Va contando, con mucha velocidad, lo que ha sido su vida emprendedora, de los negocios que tiene y de cómo logró cambiar el curso de una empresa que no paraba de caer a una que ahora solo deja ver buenos resultados. Habla del poder de los datos, sí, los datos en el mundo digital, que son catalogados por muchos como el nuevo oro. En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, Nicolás escarba en su memoria y cuenta cómo empezó todo, cómo dejó esto de crear empresa para volverse empleado y se devolvió con el ánimo de transformar vidas desde su entusiasmado perfil de creador de negocios.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

44 años, estudié Ingeniería Industrial, tengo una especialización en Gerencia Estratégica y un MBA de Inalde.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Finalizando el año 2.017 tomé la decisión de renunciar a mi exitosa vida de empleado y volver a intentar la vida del emprendimiento, después de haber fracasado en el pasado. Lo intento asumiendo tres retos en paralelo: la maestría, la creación de una empresa de consultoría estratégica y me asocio como minoritario en PIT, una empresa originalmente en el mercado de la impresión administrativa, pero con un mercado en decrecimiento continuado durante los últimos años. Me reto a cambiar el flujo de la curva decreciente y transformar con mucha ambidestreza una empresa que vende tóner y presta servicios de outsourcing de impresión a sus clientes, visualizando apalancar desde lo impreso para transformar hacia el mundo digital, aportando competitividad 4.0 a través de tres servicios centrales: impresión, gestión documental y Data Management, viviendo todo el journey del cliente en la fabricación y consumo de la información, orientado a la toma de decisiones de valor.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empiezo como socio minoritario gerenciando y entendiendo el sector, un mundo que no conocía y en el que cada vez perdíamos más valor, entendiendo su raíz y la forma de conectarlo con mi emprendimiento paralelo proyectando un holding corporativo que trabajara por minimizar la tasa de fracasos empresariales en Colombia, conociendo que el 84% de las empresas fracasan antes de los 5 años de vida, y que cerca de 250.000 empresarios anuales se ven obligados a cerrar sus negocios. Identifico la raíz de la impresión de documentos, veo que al final son datos, entonces busco el journey de transformación del cliente: los datos son el nuevo oro, son la base de las decisiones argumentadas. La carencia de una información estructurada es la principal causa del fracaso mencionado, porque lleva a tomar decisiones erradas en el día a día de la empresa, entonces me apasiono por integrar todos los sistemas de fabricación de datos (información) interna, optimizarlos y ponerlos a un clic de distancia, optimizando el 23% de tiempo de las compañías y generando sostenibilidad para los equipos de trabajo, directivos y empresarios, es allí donde integro las tres líneas de gestión. Año y medio después era dueño único de la empresa y hoy recientemente tengo dos nuevos socios gestores: Catalina Murad y Jaime Peñaloza, quienes complementan de forma espectacular el equipo y sus capacidades.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Sacrifiqué más del 75% de mis ingresos pagando un costo de oportunidad grande durante los cuatro años que llevo construyendo, algunos ahorros y aún sigo pagando la adquisición de la otra parte, donde agradezco enormemente a Ricardo Ramírez, mi socio original, quien me apalancó la financiación de la venta y con todos los temas de pandemia, ha sido flexible y paciente en el reto adicional que esto nos trajo. Adicional a ello: bancos, mi hermano, financiación con terceros con modelos de bonos y proveedores han sido los otros apalancamientos financieros.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Entregamos herramientas para que las empresas-clientes, mejoren en dos dígitos su EBITDA y que como empresas pequeñas y medianas puedan tomar decisiones que aporten competitividad en el mercado gracias a estructuras más livianas, productos más exponenciales, competencias 4.0 en los equipos de trabajo lo que genera toma de mejores decisiones apalancados de la centralización de los datos y la democratización de la información para sus equipos. Alineación pura.

6. ¿Soy feliz?

Absolutamente, cada vez más cerca de cumplir mi misión de vida.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Considero que todo lo que representa marca en el mundo de los negocios tiene un precio, hoy ni lo pienso, en un futuro quizá, pero por ahora no está en los planes.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Más que duro lo definiría como interesantísimo, desde los 14 años empecé con la vena del emprendimiento por situaciones de vida, vendiendo en el colegio y en la universidad creé varias compañías, en una de ellas tuve una quiebra muy grande a los 26 años lo que me llevó a emplearme y patinar entre vida de empresario y vida de empleado. Hoy tengo experiencia en 14 emprendimientos, una sola quiebra, cinco empresas de la cual soy accionista activo y dos en las que gestiono en el día a día. Disfruto del reto que esto trae y me encanta relacionarme con empresarios y sus historias.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Nooooo, esto apenas comienza, falta impactar la sociedad como realmente me lo propuse y como hoy lo compartimos con mis diferentes socios y colaboradores, entregando conocimiento, herramientas y apoyo a miles de empresarios que lo necesitan y haciendo más fácil su gobierno y gestión.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Nuestros siguientes retos son innovación escalable a un clic de distancia con desarrollos expandibles, conseguir el capital de la expansión, fortalecer el equipo de trabajo, cobertura de Colombia, reconocimiento público por el aporte en el beneficio en sostenibilidad para nuestros clientes, mediano plazo con cobertura de Latinoamérica y a largo plazo, escalar a otros continentes.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente y cada vez más, la pandemia aceleró el proceso para ello.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Con un previo análisis exhaustivo, sí, hay miles de forma de hacerlo en mutuo beneficio, lo importante es definir la forma adecuada para las partes y garantizar la procedencia de los recursos del aportante, prestamista o inversionista.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Varias cosas:

a. Crecer a grandes escalas el equipo de ventas sin conocer el mercado (pricing, competencia real, tendencia del mercado, mapa de valor de ofertas).

b. Comprar una compañía sin el valor sustentado contable vs. el físico y su uso real de inventarios y activos fijos, teniendo estos un valor representativo dentro del valor comprado.

c. Sobredimensionarme en espacio físico.

De experiencias anteriores de emprendimiento, la principal para todos los negocios: tampoco volvería a pensar en el PyG como foco, se debe pensar es en el flujo de caja como sostenibilidad y en el EBITDA como valor corporativo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi inspiración viene de ver el problema de valores en muchas organizaciones sumado a la alta quiebra por falta de oportunidades para los empresarios pequeños, esto me motiva a crear mi compañía respirando honestidad, transparencia, respeto, prudencia, teniendo a Dios presente (aunque soy católico, valoro cualquier religión como el respeto a unos comportamientos morales y la existencia de un ser supremo no terrenal). Me gustaría seguir a Richard Branson.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Fracasé previamente y tiré la toalla por 15 años donde estuve decidido a ser empleado, pero volví a mi razón de ser una vez encontré mi misión en la vida. En el primer año de gerencia en PIT perdía plata continuamente y tuve un EBITDA de -14%, pero siempre enfocado en cómo seguía transformando el negocio y cómo optimizaba lo que tenía, sumado a cómo darle la vuelta al negocio garantizando mantener y crecer la línea que hoy sostiene la compañía. La tentación de haber regresado a la digna vida de empleado estuvo por mucho tiempo, pero la motivación por mi razón de existir y la persecución de mis sueños me ha mantenido firme en los proyectos emprendidos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

A varias, una red de empresarios, BNI (Business Networking International con 300.000 empresarios a nivel mundial), propiamente en el capítulo BNI Avance, donde con la ayuda de 40 empresarios nos ayudamos a referirnos y a fortalecer nuestros negocios. Pertenezco a la comunidad ALUMNI INALDE, una comunidad en la que tenemos varias fuentes de colaboración voluntaria al país y propiamente apoyo la línea de ALUMNI CONSULTOR PYMES, donde ayudamos con un grupo de 90 colegas a otros empresarios con juntas asesoras gratuitas durante un año buscando sostenibilidad corporativa, empleo digno, humanista y competitividad para el país. Con esta comunidad además hicimos una alianza con Consultoría en Trayectoria Mega de la Cámara de comercio.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sin la menor duda y trabajo para que trascienda, entendiendo las nuevas tecnologías de información y el nuevo oro del mercado que son los datos, entregamos metodologías, herramientas y talento a las organizaciones para facilitar la toma de las decisiones y optimizar el resultado de ello, poniendo la información estructurada y estandarizada desde la estrategia hasta la operatividad a un clic de distancia.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En más de 15 países, con una empresa donde su bandera humanista es el talento, la vida presente en equilibrio de sus colaboradores, entregando herramientas que entregan eficiencia a las medianas empresas, aportando en su competitividad, innovando de la mano de las grandes marcas de software en el mundo para entregar productividad corporativa, dirigiendo desde el gobierno corporativo y no desde la gestión.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Empiezo por la familia: apoyar la decisión, los sacrificios realizados desde el punto de vista económico, sacrificar viajes, apoyar emocionalmente los momentos retadores, animar las ideas, todos han sido elementos fundamentales para el proceso. Los amigos: han apoyado en juntas asesoras, conocimiento gratuito, en ocasiones referidos, en ocasiones son clientes y tanto familiares y amigos, en ocasiones han financiado parte del proyecto con algunos préstamos financieros.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Es mi pasión, ya lo hago y dispuesto a seguirlo realizando, como lo he compartido, participo en varias comunidades para ello y soy consciente que hay mucho más por hacer.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El principal papel, el de hacer que las cosas pasen: Viviana Suárez, Roney Plazas, María Fernanda Castillo, Stefany Valero y Sofía Uzcátegui, profesionales que han sido el principal talento movilizador del resultado buscado, se transformaron hacia lo que la organización necesitó, con mucha ambidestreza transformaron sus perfiles y el de sus equipos de trabajo a quienes también valoro enormemente. Recientemente se sumó talento muy importante como el de mis dos socios gestores actuales, Jaime Peñaloza y Catalina Murad.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Pensar en la integralidad de mi equipo, pensar en el beneficio de mi cliente, cumplir mi palabra, no pagar ni una cometa para conseguir contratos, transparencia y rectitud en todos los actos y el fomentar nuevas teorías y aplicaciones que generen valor en la transformación de mi entorno, siempre pensando en equipos alineados y motivados por su futuro y el de la empresa.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Anti-fragilidad (libro de Nassim Nicholas Taleb), solidaridad, tolerancia, planeación, consecución de recursos, análisis de decisiones, argumentación, conformación de equipos, la importancia del talento y la experiencia, el arte de gobernar con lo justo, el positivismo y el sentido de realidad son todas las enseñanzas que llegan con los años de perseverancia en el emprendimiento.