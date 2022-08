Los emprendedores que cocinan nuevos sabores en la gastronomía de Santa Marta

María José Manrique Vives, el chef José Quinto y Juan Miguel Manrique Vives, quienes lideran Agua de río. Foto: Cortesía Agua de río

“Nos inspira la naturaleza, los ríos y la Sierra Nevada de Santa Marta, lo cual nos lleva a crear una gastronomía alrededor del producto local con el fin de aportar a la economía de la ciudad. En nuestra carta tenemos comida casual como por ejemplo: croquetas de mar, mejillones en salsa de queso azul, tostadas de berenjena ahumada y flan de arequipe, los cuales son nuestros platos estrellas”, dice el chef José Quinto, samario, egresado del Sena y quien lidera, junto a los hermanos María José Manrique Vives y Juan Miguel Manrique Vives un emprendimiento llamado Agua de Río Café & Bistró. ¿Cuál es su historia? Aquí está, en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Somos dos hermanos, María José Manrique Vives, 27 años, y Juan Miguel Manrique Vives, 24 años.

María José terminó Administración de empresas y se especializó en turismo gastronómico y Juan Miguel está cursando Gestión Internacional de hotelería y turismo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nuestra idea nace a mediados del 2020 en plena pandemia, luego de haber lanzado dos emprendimientos desde casa para delivery, uno de coctelería (Escapista) y otro de pasabocas congelados (Delicias Marta), ambos pegaron muy bien en la ciudad; nuestro plan era desarrollar un proyecto gastronómico que incluía una casa antigua del Centro Histórico de Santa Marta. La apertura, inicialmente de un Café & Bistró, y como segunda y tercera etapa, de un Restaurante-Bar y un Rooftop.

Hoy, después de 2 años de gestación del proyecto, Agua de Río Café & Bistró ya tiene 10 meses de operación y estamos a pocos meses de abrir las puertas a un nuevo concepto, el Restaurante-Bar que lleva por nombre Casa Magdalena.

Agua de Río Café & Bistró es uno de los restaurantes que resaltan en la ciudad de Santa Marta, con una ocupación permanente, dirigida al mercado local y al turismo nacional e internacional. Ofrecemos un menú descomplicado y diverso, resaltando los ingredientes locales y un servicio por mesas rotativo, con un movimiento por turno de 2 horas máximo en cada mesa.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Inicialmente, empezamos a investigar de distintos temas, lo que habíamos visto, lo que le faltaba a la ciudad y lo que queríamos ver, quisimos que fuera un lugar fresco, relajado y sin pretensiones. Queríamos que fuera toda una experiencia, no solo enfocarnos en la gastronomía, sino poder ser referentes en servicio, ambiente y diseño. Así que empezamos a buscar los mejores en cada tema que compartieran nuestros gustos e ideas. Fue ahí cuando nos unimos con José Quinto, joven de 25 años con una inspiración por el producto local inimaginable, unimos nuestras ideas y se empezó a desarrollar un café acompañado con comida. Junto con Sofía Jaramillo, quien hoy en día es la Directora Creativa, nos encaminamos a desarrollar el concepto que buscábamos. Le decíamos: “nosotros te lo pintamos y tú lo coloreas”, igualmente, nos pusimos en contacto con Colette Studio, una firma que se destaca por diseñar restaurantes sin escatimar ningún detalle.

En febrero de 2021, iniciamos la obra de adecuación del espacio, el cual hoy en día es Agua de Río. Duramos 7 meses para tener todo listo, iniciamos pruebas junto a familia y amigos, buscando llegar a tener excelencia en cada producto que se iba a ofrecer, tanto alimenticios como bebidas y a su vez poniendo en práctica a cada uno de los colaboradores.

El 12 de octubre de 2021, Agua de Río abre sus puertas al público, y desde entonces hemos tenido una acogida muy especial que nos llena el corazón al ver este proyecto hecho realidad.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Con el apoyo de la familia, decidimos apostarle a nuestras ideas de negocio y se tomó la decisión de contar con recursos familiares que se han ido pagando con base en los ingresos del proyecto.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con nuestro emprendimiento hemos logrado generar empleo, hoy en día contamos con 21 colaboradores directos y 60 indirectos, brindando oportunidades a jóvenes sin experiencia, promover la cultura e incentivar el turismo gastronómico de Santa Marta, es decir, que no solo sea de fines de semana sino también durante todos los días de la semana. Es así como abrimos de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. y los domingos hasta las 4:00 p.m., salvo los puentes en los que el horario se extiende hasta las 10:00 p.m. y el lunes cerramos a las 4:00 p.m.

Estamos cambiando la percepción de Santa Marta que tenía el turista a nivel nacional, que sentíamos que Santa Marta necesitaba mejorar su experiencia a nivel gastronómico.

6. ¿Soy feliz?

Creemos que decir feliz se queda pequeño frente a la satisfacción que se siente al poder servir para hacer felices a otras personas; nuestro objetivo es poder llenar de felicidad a cada cliente que entre por la puerta del restaurante.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Creemos que es una pregunta muy dura, después de todo el empeño y cariño que le hemos puesto a este restaurante. Para nosotros lo más importante es que nunca decaiga y siempre se pueda ofrecer lo mejor. Si llegáramos a vender tendríamos que estar muy seguros de que quedará en las mejores manos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Siempre hemos pensado que “el que no arriesga no gana” y que un barco en puerto está seguro, pero no para eso está hecho.

Lo más duro de emprender siempre es el inicio, pues se necesita generar confianza y credibilidad.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Creemos que superar las expectativas de nuestros sueños ha sido mucho más gratificante, ver todo lo que se ha logrado; siempre que se consigue un sueño vienen otros más grandes y la idea es siempre ir tras ello.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora sigue la segunda etapa, Casa Magdalena, un restaurante que viene de la tradición, intercambio e historia, una cocina con legado que realce el producto local, un restaurante inspirado en la casa de una abuela, donde todos somos bienvenidos, donde hay abundancia y donde nos sentimos en familia.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí, después de tener un modelo de negocio establecido y posicionado, la idea es generar nuevos conceptos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

¿Por qué no? Uno nunca debe cerrar las puertas a posibilidades que puedan llegar para hacerlo crecer como empresa y como personas, sin embargo, para la concreción de cualquier posibilidad es muy importante conocer muy bien con quién se hace el negocio, buscando garantizar la sostenibilidad y éxito del mismo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Estresarnos por los tiempos, todo llega, todo estará cuando deba estar, sin prisa pero sin pausa.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspiró Dani García, quien tras tener un restaurante con tres estrellas Michelin en Madrid, decidió cerrar sus puertas porque quería “servirle a miles en vez de a cientos”, y una vez lo hizo así volvió a obtener estrellas Michelin “Smoked Room”, sirviendo a muchas más gente, es por eso que nuestros conceptos se basan en traer propuestas que sirvan a muchos a precios asequibles y justos tanto para nuestros clientes como para nosotros como empresa, brindándoles una experiencia gastronómica.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Creemos que nunca, siempre tuvimos esas dosis de motivación que nos llevaban a visualizar nuestros objetivos y dejar los miedos, el cansancio y obstáculos a un lado.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No pertenecemos a ningún tipo de comunidad, nos basamos en lo que aprendimos en la universidad y en la trayectoria que llevamos, analizando el mercado de la industria de la restauración.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, nos hemos encargado de contratar jóvenes sin experiencia y formarlos nosotros mismos, haciéndolos exitosos en su trabajo y generando nuevas oportunidades de vida. También esperamos que otros jóvenes se motiven con nuestro ejemplo y emprendan sus propios proyectos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Nos vemos con un grupo de restaurantes que brindan experiencia gastronómica y buen servicio en Santa Marta y otras ciudades.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Nuestra familia ha sido todo el apoyo que hemos necesitado, nuestros amigos también nos han ayudado dándonos sus opiniones y aportando su entusiasmo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí lo haríamos, la sociedad hoy en día está muy enfocada en promover el individualismo, pero creemos firmemente que ayudar a otros a emprender beneficiará a nuestra ciudad y país trayendo bienestar y progreso para todos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo está conformado por Juan Miguel y María José Manrique Vives como propietarios; José Quinto, chef; Sofía Jaramillo, directora creativa; Colette Studio, diseñadores del espacio y un grupo de colaboradores, todos los cuales hemos estado comprometidos y motivados para sacar adelante este proyecto.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Ser sencillos, trabajar como si fuésemos un colaborador más y tratar a cada uno como si fuese parte de nuestra familia, porque son ellos quienes nos permiten hacer de este proyecto una realidad exitosa.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que hay que creer en nuestras ideas, que todo es posible mientras tengamos unas metas claras, la motivación requerida y llevemos adelante una buena ejecución de negocio.

