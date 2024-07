Los emprendedores que crearon un puente digital para vender artículos de hogar

Ellos son Gregorio Gómez y Diego Bustos, los emprendedores detrás de "Bylmo". Foto: Bylmo

“Bylmo es una plataforma de comercio electrónico que conecta a fabricantes de todo tipo de artículos de hogar con los consumidores en todo Colombia. Si uno es un pequeño fabricante o carpintero de productos de hogar y quiere adaptarse a las nuevas formas de comercio que el avance de la tecnología exige, tiene que vender sus productos por internet.

Esto suena muy fácil pero en realidad no lo es, pues hay que crear una página web, hacer mercadeo digital, tomar fotografías de alta calidad para los productos, realizar envíos de los productos, atender a los clientes digitalmente, conectar pasarelas de pago a la página web y aprender a vender en marketplaces, entre muchas otras cosas. Para resolver esto existe Bylmo, una empresa que actualmente tiene nueve empleos directos, 310.000 visitantes mensuales en su página web, aproximadamente 2.600 artículos vendidos por mes y cuenta con 48 comerciantes vinculados”. Sin más preámbulo, aqui está la historia de Bylmo contada por Gregorio Gómez, uno de sus fundadores en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

29 años, Ingeniería Administrativa

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Bylmo nació en plena pandemia cuando las personas estaban encerradas en las casas y como estaban pasando tanto tiempo en su hogar querían mejorarlo y empezaron a comprar cosas de hogar mientras estaban encerrados. Esta emprensa nació para satisfacer esta necesidad, empezamos a vender productos colombianos de hogar por WhatsApp a conocidos, luego abrimos una cuenta de Instagram para poder hacer publicidad y luego abrimos nuestra página web.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Logramos hacer realidad Bylmo pasando del dicho al hecho, es decir, en vez de complicarnos en sacar un superproyecto adelante decidimos empezar rápido a solucionar el problema que habíamos encontrado, vendiendo por WhatsApp muebles de un fabricante local que nos conseguimos. Literalmente nos mandaba fotos de los muebles, nosotros las reenviábamos a nuestros conocidos y ellos nos hacían el pedido y luego nosotros le decíamos al fabricante que enviara el mueble a nuestro apartamento para luego ir a llevárselo a nuestros conocidos, así fue durante meses.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La plata salió de todos los ahorros que teníamos en ese momento, de haber trabajado en otras empresas y también conseguimos un par de familiares y socios inversionistas que nos pusieron un poco de capital.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con Bylmo estamos logrando conectar a muchísimos fabricantes de productos de hogar con compradores por todo el país, y lo mejor es que a precios muy económicos gracias a la tecnología. Entonces, aparte de abrirle las puertas a muchos fabricantes para que vendan sus productos, estamos haciendo que muchas personas puedan acceder a productos de altísima calidad, con diseños innovadores, y a precios muy competitivos.

6. ¿Soy feliz?

No me cambio por nadie. Me encanta lo que hago, todos los días vemos historias de familias en pueblos alejados que logran mejorar su hogar gracias a los productos de Bylmo, también, por otro lado, tenemos muchísimos pequeños fabricantes/emprendedores de productos de hogar que logran vender sus productos por toda Colombia gracias a Bylmo. Emprendedores que antes tenían una pequeña tienda y habían visto caer sus ventas porque ya la gente compra cada vez más por internet, se han visto beneficiados con nuestro negocio.

Gracias a Bylmo no solo están en internet, sino que han podido incrementar sus ventas a niveles que nunca antes habían tenido. Si pudiera volver a escoger qué hacer en mi vida, volvería a hacer lo mismo. Además, trabajo de la mano con mi socio (Diego), él es uno de mis mejores amigos desde la infancia, eso no lo cambio por nada.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Nunca digas nunca, pero por ahora no estamos pensando en vender a Bylmo, pues creemos que apenas estamos empezando y tenemos muchísimo para seguirle aportando a la empresa. Queremos volverla internacional y que impacte a millones de personas.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Más duro de lo que pensaba, hemos pasado por momentos muy difíciles, pero nunca hemos pensado en tirar la toalla. Para emprender creo que hay que estar obsesionado con la idea, y tener mucha capacidad para persistir y no desistir, porque la mayoría de emprendedores pasan por momentos donde quieren dejar el emprendimiento.

Rodearse de gente que está haciendo algo parecido, ayuda mucho porque uno se motiva mutuamente. También, si uno emprende con más personas, hay una menor probabilidad de fracaso, porque el o los cofundadores están ahí para halar con uno en los momentos más duros.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos lejos de cumplir nuestro sueño con Bylmo, hasta que no lleguemos a varios países e impactemos millones de hogares en Colombia y todo el mundo no vamos a parar.

10 ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Queremos consolidar la operación en Colombia, darnos a conocer como una marca referente de productos y servicios de hogar en Colombia, algo así como un Mercadolibre pero 100 % enfocado a las necesidades del hogar. Luego de eso esperamos abrir la operación en otros países de América.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Es totalmente escalable porque somos una plataforma digital, de hecho estamos iniciando una fase de escalamiento porque ya terminamos los desarrollos que son los cimientos para poder escalar a miles de vendedores en la plataforma y millones de clientes.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No estamos cerrados a recibir inversión, pero no la recibiríamos de cualquiera. La recibiríamos de alguien que nos pueda contribuir a llegar más rápido a nuestros objetivos y que sepa de la industria o nos apoye con contactos que nos den un empujón.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Al principio nos volvimos un poco lentos en la toma de decisiones porque como teníamos poco capital, entonces sabíamos que una mala decisión podía significar la quiebra. Ahora sabemos que como estamos en la industria de la tecnología hay que tomar decisiones rápidas y ensayar las hipótesis que tenemos. No volveremos a ser lentos en la toma de decisiones e incurrir en la parálisis por análisis.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspiraron las grandes historias de emprendedores locales como Simón Borrero de Rappi, David Vélez de Nubank, o internacionales como Jeff Bezos de Amazon y Marcos Galperín de Mercado Libre.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Antes tuve un primer emprendimiento que ya no existe donde nosotros mismos fabricábamos muebles en madera, pero ese primer emprendimiento me dio muchos aprendizajes que me han servido para Bylmo.

En Bylmo hemos pasado por momentos muy duros, recién iniciados estalló el Paro Nacional de mayo del 2021 y ese paro casi nos quiebra, nos levantamos durante un mes seguido a llamar a todos los clientes uno por uno a explicarles en qué estado estaba su pedido, ya que muchas de las vías estaban cerradas y nos retrasamos muchísimo en la entrega de los pedidos. Muchos pedidos nos los cancelaron y en otros los clientes entendieron y esperaron más de un mes mientras se liberaban las vías.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Actualmente, no somos miembros de ninguna comunidad de emprendimiento, hemos pensado en inscribirnos a la Andi del futuro, teniendo en cuenta que sus costos no son despreciables.

Hemos estado muy metidos trabajándole a nuestro emprendimiento creando la plataforma que es hoy en día. De hecho, esta es la primera vez que tenemos contacto con la prensa, es algo en lo que tenemos que trabajar y que nos gustaría hacer más.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Totalmente, esta es una empresa que puede durar cientos o miles de años, en realidad el propósito es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas desde el hogar, que cada vez los hogares colombianos tengan mejores productos, que sean más dignos, y que las personas que habitan en estos se sientan cada vez mejor en los mismos. Entonces, mientras existan hogares, puede existir Bylmo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Hay que recalcar que no soy el único dueño de la empresa, trabajo con Diego que es cofundador y uno de mis mejores amigos desde la infancia también. Tenemos también familiares y amigos que nos han apoyado en el proceso, uno de ellos es mi hermano Mateo.

En diez años me veo en Bylmo si todavía tengo para aportarle, creo que uno debe estar en las empresas hasta el momento en que su contribución es valiosa, y si no lo es debe hacerse a un lado o estar desde otro rol. A Bylmo lo veo enorme, impactando millones de personas y con presencia por lo menos en 3 países.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos han jugado un papel clave porque me han apoyado desde el principio. Las personas que me rodean saben de las trasnochadas que hemos tenido, los días casi siguiendo derecho sin dormir y las angustias que hemos vivido. Todo esto no sería posible sin ellos, emprender es muy difícil, y ese círculo cercano de apoyo juega un papel vital para el éxito de uno como emprendedor.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Creo que aún no lo hemos logrado, este camino es largo y estará lleno de altibajos, pero siempre estaremos dispuestos a ayudar a otros en lo que podamos sin esperar nada a cambio. Ojalá más personas se atrevan a emprender, no importa que fracasen, solo por el aprendizaje vale la pena. La sociedad se desarrollará más rápido entre más personas hagan cosas diferentes.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Bylmo no sería posible sin cada una de las personas que han estado en el proceso, tenemos gente talentosísima que ha aportado demasiado a la empresa en áreas como la del servicio al cliente, ventas digitales, mercadeo digital, contabilidad y tecnología.

Una empresa es un grupo de personas muy talentosas que tienen objetivos en común. Para entrar en más detalle mi socio cofundador Diego es un teso en tecnología que trabaja con Patiño, Ana fue nuestra primera colaboradora y es la líder de servicio al cliente y trabaja junto con Carito y Estefa, Carolina se encarga del área comercial y trabaja con Juan, Caliche y Egla en el área administrativa y contable que trabajan con nuestras contadoras Tati e Ire, y Karen nuestra diseñadora estrella. Además un montón de personas que han pasado por la empresa o que nos apoyan transversalmente, sin ellos no sería posible.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Creo que siempre hay personas más talentosas que uno en todo lo que uno hace, yo solamente me considero una persona que no desiste, eso no significa que las ideas no iteren porque eso ya es terquedad, pero si creo en algo insistiré en sacarlo adelante hasta con la última gota de energía que tenga.

Esto no es algo diferente, pero también es muy importante asociarse con personas que sean complementarias en conocimientos y puntos de vista, por ejemplo, con Diego aunque tenemos una formación parecida (ambos somos ingenieros) pensamos muy distinto y somos buenos en áreas complementarias, eso nos ha ayudado demasiado a acelerar el crecimiento.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que emprender es duro, pero vale la pena. Que el emprendimiento es literalmente como la vida, lleno de altos y bajos, que una empresa es un grupo de gente talentosísima que tiene objetivos en común, por eso hay que procurar siempre contratar a los mejores aunque ganen más; y que emprender con gente y más con gente que uno conoce desde hace mucho tiempo hace el camino más ameno.

