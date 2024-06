La empresa de agro que cultiva y comercializa aguacate hass en Colombia

Juan Esteban Jaramillo y Emir Silva, los fundadores de Avovite. Foto: Avovite

“Avovite es una compañía que se encarga de cultivar, cosechar y comercializar aguacate hass. Por medio de su plataforma web, nuestros clientes pueden invertir en el campo desde la comodidad de sus casas, colegios o universidades y ser parte de la transformación del campo. Nuestra visión es liderar el desarrollo del sector agropecuariocolombiano, abriendo la posibilidad de que las ventas del aguacate hass estén al alcance de todos, implementando protocolos especiales y de tecnología de punta que cree valor para todos. Además, nuestra siembra está asegurada en caso de riesgos climáticos, geográficos y biológicos”.

Con estos datos, hablamos en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos con Juan Esteban Jaramillo, uno de los emprendedores detrás de esta idea de negocio y esto fue lo que nos contó.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 31 años y estudié Ingeniería Financiera. Esta formación me ha permitido tener una sólida comprensión de los mercados financieros, la administración de empresas y la planificación estratégica, lo cual ha sido crucial para el éxito de mi emprendimiento en el sector agrícola.

Desde el 2012 empecé a trabajar en el mercado agrícola, por lo tanto, tengo más de diez años de experiencia en este sector, lo cual me llevó a emprender este negocio.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació en 2018 cuando observé el potencial de crecimiento del mercado del aguacate hass. En enero de 2021, constituimos la empresa con el objetivo de producir este alimento en Antioquia, una de las pocas regiones en el mundo con las condiciones ideales para su cultivo.

La creciente demanda global de aguacate hass impulsó mi decisión de establecer este emprendimiento, aprovechando tanto el clima favorable como la tendencia alcista de su consumo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Durante dos años, me dediqué a buscar una finca apta e idónea para el cultivo de aguacate hass. Este proceso incluyó estudios de suelo, clima y ubicación, así como evaluaciones económicas. Finalmente, encontré una finca que cumplía con todos los requisitos necesarios para iniciar la producción.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La compra de la finca se financió a cuotas pagaderas durante tres años. Precisamente, para generar los recursos necesarios, implementamos el sistema de venta anticipada de aguacate hass, donde los clientes compran el producto por adelantado y reciben aguacates de nuestra producción durante 20 años. Este enfoque innovador no solo financió la compra de la finca, sino que también estableció una base de clientes leales desde el principio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con mi emprendimiento, que hoy marcha junto a mi socio Emir Silva, estamos logrando democratizar la exportación del aguacate hass mediante un modelo de negocio colaborativo que permite a cualquier persona, incluso con una pequeña inversión inicial de dos salarios mínimos, participar en un sector tradicionalmente reservado para grandes inversionistas y productores.

Junto con Emir, trabajamos con el objetivo de abrir oportunidades de inversión en el sector agrícola para personas comunes. Este enfoque permite que nuestros clientes / inversionistas se beneficien de la rentabilidad del aguacate hass, que ha mostrado un crecimiento significativo.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy muy feliz. Ver cómo mi idea se ha materializado y está teniendo un impacto positivo en la comunidad y en nuestros clientes me llena de satisfacción y orgullo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Ya hemos recibido una oferta de compra, pero no la aceptamos. Por ahora, no tenemos intención de vender la empresa, ya que creemos en su potencial de crecimiento y en el impacto positivo que puede seguir teniendo a largo plazo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender fue medianamente complejo. La mayor dificultad no estuvo en la administración de la empresa, puesto que tenía experiencia previa en negocios agrícolas, sino en encontrar tierras aptas para el cultivo de aguacate hass. Sin embargo, con perseverancia y una búsqueda meticulosa, logramos superar este desafío.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, siento que he cumplido mi sueño. He logrado establecer una empresa exitosa y sostenible en el sector agrícola. Lo que me hace falta es seguir innovando y expandiendo nuestras operaciones para alcanzar nuevas metas y continuar creciendo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora, el objetivo es seguir creciendo y mejorando en todos los aspectos de la producción y comercialización de aguacate hass. Con mi socio, Emir Silva, planeamos expandir nuestra capacidad de producción, explorar nuevos mercados internacionales y continuar brindando productos de alta calidad a nuestros clientes.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, mi emprendimiento es escalable. Tenemos planes para aumentar nuestra capacidad de producción, expandirnos a mercados internacionales y seguir siendo una empresa que ayuda a la comunidad y mantiene su promesa de un cultivo sostenible.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No recibiría dinero de un desconocido. Nuestros clientes, inversionistas y proveedores deben cumplir con un riguroso proceso de conocimiento para evaluar su trayectoria y el origen de los recursos. Por ahora, no planeamos ceder parte de la empresa, prefiriendo mantener el control y la visión a largo plazo que hemos establecido.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a apresurarme en la búsqueda de tierras sin una evaluación exhaustiva. Aprendí que es crucial tomarse el tiempo necesario para asegurar que todas las condiciones sean ideales para el cultivo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Yo trabajo en el sector agrícola desde hace más de diez años, y quienes me inspiraron son los emprendedores agrícolas de plaza mayorista de Antioquia. Son personas exitosas, con valores muy sólidos, que tienen más de 20 – 30 años de experiencia y han logrado combinar innovación y sostenibilidad en sus negocios. Me gustaría seguir el ejemplo de aquellos que han desarrollado prácticas agrícolas avanzadas y han tenido un impacto positivo en sus comunidades.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, cuando estaba buscando el predio para el cultivo, casi tiro la toalla debido a los altos precios de la tierra y las condiciones de geolocalización no muy favorables. Sin embargo, perseveré y finalmente encontré la finca adecuada.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, formo parte de redes de emprendedores agrícolas y asociaciones del sector que fomentan el desarrollo y la innovación en la agricultura. Estas comunidades han sido un apoyo valioso en mi camino como emprendedor.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, lo que estamos haciendo trasciende y tiene el potencial de impactar a nuevas generaciones. El cultivo de aguacate hass puede durar más de 50 años, lo que lo convierte en un negocio sostenible y duradero que puede beneficiar a futuras generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años, me veo liderando una empresa aún más consolidada y reconocida internacionalmente, con una mayor capacidad de producción y nuevos mercados. Veo a mi empresa como un referente en la industria agrícola, innovando constantemente y manteniendo un compromiso con la calidad y la sostenibilidad.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido un pilar muy importante, brindándome apoyo emocional y financiero cuando lo he necesitado. Mis amigos también han sido un gran soporte, ofreciendo consejos y motivación en los momentos difíciles.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, por supuesto. Estoy dispuesto a ayudar a otros emprendedores a lograr sus metas, compartiendo mis experiencias y conocimientos para que puedan enfrentar los desafíos y alcanzar el éxito.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo ha jugado un papel fundamental en el éxito de la empresa. Actualmente, Rodrigo Páez, nuestro director comercial, es clave en la administración y desarrollo del proyecto, asegurando que todas las actividades se realicen de manera eficiente y efectiva. También contamos con un equipo comprometido de agrónomos, técnicos y trabajadores que son esenciales para el funcionamiento diario de la finca.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es la dedicación y el compromiso con la calidad y la sostenibilidad en la producción de aguacate hass. Lo que me diferencia del resto es mi enfoque en la innovación, la transparencia con los clientes y la creación de un modelo de negocio que beneficia a todas las partes involucradas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido la importancia de la paciencia, la perseverancia y la planificación en el emprendimiento. También he aprendido a valorar la importancia de contar con un equipo comprometido y el apoyo de la comunidad. Además, he entendido que la innovación y la adaptabilidad son claves para el éxito a largo plazo en cualquier negocio.

