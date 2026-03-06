Si hay una ruta para salir de la pobreza con emprendimiento, ¿qué pasos hay que seguir?

La propuesta de hoja de ruta funciona para todo tipo de emprendeores, pero para los más vulnerables, sería fundamental una ayuda de un mentor o guía.
Foto: Edwin Bohórquez Aya + Pexels
La semana pasada escribí un texto que buscaba ofrecer una serie de argumentos sobre si el emprendimiento es una palanca de esas que le podrían servir a Colombia para sacar de la pobreza a más del 30 % de la población que hoy, en pleno siglo XXI, todavía sigue en esa condición.
Por Edwin Bohórquez Aya
Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
