Los socios que crearon un “spa” para promover la tenencia responsable de mascotas

Ellos son Andrés Guerrero y Angie Sánchez, los emprendedores detrás de Patunga. Foto: Cortesía Patunga

“Patunga es un proyecto que busca ofrecer servicios y productos de alta calidad que contribuyan genuinamente al bienestar de las mascotas. Con nuestra idea de negocio buscamos promover la tenencia y el cuidado responsable de los animales, por medio de servicios que incluyen alimentación adecuada, atención, educación, amor, compañía, salud y entretenimiento, entre otros aspectos importantes.

En la actualidad, contamos con alrededor de 200 clientes mensuales y generamos ventas aproximadas de $8.000.000 al mes, sin embargo, aún no hemos alcanzado el punto de equilibrio en términos de rentabilidad, por lo que seguimos trabajando en esa meta“. Hablamos con Andrés Guerrero, uno de los emprendedores detrás de esta idea de negocio, le enviamos nuestro formato de entrevista y aquí está su historia en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Somos dos amigos emprendedores:

Angie Sánchez, 23 años, estudia Veterinaria

Andrés Guerrero 35, Economía

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nace con el principal objetivo de ayudar a perros y gatos en situación de calle. Inicialmente, pensamos en una fundación, pero decidimos que no queríamos buscar ayudas de personas voluntarias, porque es un poco difícil conseguirlas, así que decidimos empezar a crear negocios rentables donde a futuro, las utilidades se conviertan en una ayuda para las mascotas en situación de calle.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Decidimos que se llamaría Patunga y soñamos con introducirla en la vida cotidiana de las personas. Patunga significa un estilo ideal de vida para un peludito, con un techo, amor, atención, comida, salud, deporte, entre otras. Creamos un plan de 15 años en el que este emprendimiento es el inicio de un sueño que tiene muchos otros negocios para ayudar a los peludos y además las utilidades siempre irán a mascotas en situación de calle.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Ahorramos dinero, Angie es bilingüe y trabaja para empresas internacionales en traducción y como asistente, yo me dedico al marketing digital y también trabajo para empresas extranjeras. Otra parte de la inversión fue con créditos bancarios.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

En este momento hemos logrado enseñarles a los clientes que con nuestro spa canino los perritos y gaticos no tienen por qué sufrir, pueden relajarse, y que incluso a veces se quedan casi dormidos en el proceso por lo riguroso que es y por lo que hacemos para que no se estresen. También, les enseñamos la importancia de tenerlos aseados, peinados, y les damos recomendaciones de cortes y procedimientos para que no que afecten su salud.

6. ¿Soy feliz?

Somos felices porque sabemos que vamos por un buen camino, emprender no es fácil, pero motiva ver sueños hechos realidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No porque soñamos con que sea el inicio de algo muy grande, además amamos lo que hacemos y más que buscar dinero queremos dejar un mensaje en las personas.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido difícil, muchas cosas por aprender, desde los arreglos locativos, hasta temas legales, permisos, salarios. Además, da algo de incertidumbre al inicio al pensar en los gastos mensuales y las obligaciones.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos empezando a cumplir el sueño, el objetivo final es lograr tener un campo para ayudar a muchos peludos, donde además podamos concientizar a la gente de lo importante que es darle una vida segura y feliz a los animales.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Después de posicionar nuestro spa en el mercado, queremos potenciar las ventas online de productos, lanzar una nueva sede, y crear un canal educativo gratuito en YouTube y un juego para niños y niñas para que desde pequeños entiendan cómo se debe tratar a las mascotas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, con franquicias a nivel latinoamericano.

12. ¿Para crecer, recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Recibir inversión sí, pero con unas reglas muy claras de la cultura de Patunga y su objetivo, ceder una parte también estaría contemplado, pero con ciertas limitaciones.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Contratar a personas no calificadas por darles la oportunidad de iniciar su vida laboral, el tema de manejo de las mascotas requiere de personas con mucha vocación y capacitación, no puede hacerlo cualquiera.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Jefferson Rescata, influenciador ecuatoriano.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Somos nuevos y sabíamos a lo que nos enfrentábamos, ha sido muy difícil, muchos días sin dormir, pero nunca hemos pensado en tirar la toalla.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Ese es el objetivo principal, dejar un legado en las nuevas generaciones para que entiendan la importancia de la tenencia de las mascotas. No se trata de un juego, sino de una responsabilidad que va más allá de sacarlos a pasear.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Con un campamento, varias sucursales, un canal de educación virtual que llegue a todo Latinoamérica, un juego de mesa y un GPS que favorezca a los peludos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Nos han apoyado muchos, son clientes nuestros junto con sus mascotas y nos motivan a diario a seguir adelante con un proyecto que habla por y para las mascotas.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sin dudar, apoyaría. Cuando uno inicia requiere de mucha ayuda y es difícil encontrarla, además intentamos apoyar a emprendedores que tengan productos de mascotas para vender en Patunga, es un gana-gana para todos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Un papel importantísimo, contamos con Yesid Jiménez, groomer principal, y Valeria Rojas. Su labor es clave para que este proyecto se mantenga y sobre todo no pierda su propósito, el amor y pasión que tienen por los peludos se nota y eso lo perciben los clientes, además de un compromiso con la marca y su posicionamiento en el mercado.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Un trabajo dedicado donde las mascotas se sientan tranquilas y felices, eso va de la mano con el trato de nuestros profesionales capacitados para que nuestros clientes no tengan preocupaciones con sus peludos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que nos falta mucha cultura con los dueños de peluditos, el amor solamente no basta, la educación es muy importante, pero a las personas les interesa saber más, solo no saben cómo buscar la información.

