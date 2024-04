La herramienta tecnológica que permite cuidar a las mascotas en caso de pérdida

Él es Gerardo Vecino Carreño, uno de los emprendedores detrás de Qrarte Pets. Foto: Cortesía Qrarte Pets

“¿Alguna vez han escuchado sobre las placas con códigos QR para identificar a los animalitos? Imaginen por un momento que su mascota se pierde. Es una situación muy angustiante, ¿verdad? Bueno, las placas con QR pueden ayudar a que esto sea menos estresante. Estas placas funcionan como una identificación digital para nuestras mascotas. Si alguna vez se pierden, cualquier persona que las encuentre puede escanear el código QR y así acceder a la información de contacto de sus dueños y esta es una de las 15 funcionalidades que tiene la aplicación.

Lo mejor de todo es que estas placas son fáciles de usar. Solo necesitas escanear el código con un celular y listo. Así, podemos ayudar a nuestras mascotas a regresar a casa más rápido y seguras. Usarlas demuestra la responsabilidad y el amor que tenemos hacia nuestros animales, es como darles una especie de “poder” para encontrarlos si algo sale mal”, así llegó esta historia a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Decidimos ponernos en contacto con sus creadores y aquí está para ustedes contada por Gerardo Vecino Carreño, uno de los emprendedores detrás de Qrarte Pets.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

31 años, Ingeniería Electromecánica.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea de Qrarte Pets nace en el 2021 cuando quise desarrollar una herramienta tecnológica que permitiera cuidar a las mascotas en caso de pérdida. Soy un amante de los animales de compañía, tengo tres gatos y un perro y he tenido la triste experiencia de haber perdido una mascota, esta situación, fue la razón por la cual creamos esta aplicación, una herramienta tecnológica de fácil uso que permitiera que las mascotas tuvieran un reencuentro con sus dueños más efectivo y rápido.

De esta manera creamos un mínimo producto viable que con el tiempo hemos venido mejorando en su resistencia, modelo e imagen, son unas placas que tiene un código QR que vienen con diferentes avatares diseñados por nosotros, este código al escanearse en caso de pérdida, permite que las personas que tengan la aplicación activa, es decir sus dueños, puedan recibir una notificación en tiempo real de la localización de la mascota en sus teléfonos celulares, con cobertura global.

Hoy en día nuestra aplicación cuenta con múltiples servicios al cuidado de las mascotas y se encuentra en constantes actualizaciones, pues de manera permanente identificamos las necesidades de nuestros clientes e implementamos estas funcionalidades que mejoran las condiciones de vida de las mascotas al ponerlas a su servicio. Próximamente, incorporaremos un audio que permitirá que se habilite la voz de la mascota al momento de escanear el código QR, solicitando ser devuelta a su hogar o familia, de esta manera se generará sensibilidad con quien la haya encontrado para que sea devuelta a sus dueños.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Requería de una aplicación que se conectará con los códigos QR, así que utilicé el Mobile Backend Services que proporciona las operaciones requeridas por los clientes web y móvil en cada una de las funcionalidades. Ha sido diseñada bajo el modelo de Serverless a través de micro servicios en la nube. Cuenta con el respaldo de la infraestructura de Amazon y Google a través de Google Cloud Plaftform y Amazon Web Services.

Esta plataforma también integra los servicios transversales de las aplicaciones como seguridad, analítica y notificaciones. Además, diseñamos una placa en acrílico resistente al agua, mordeduras y rasguños, de 2.5 de diámetro, de muy bajo peso y fácil de ubicar en los collares de las mascotas. Esta placa cuenta con más de 80 diseños de avatar, que pueden asemejarse a las mascotas.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente de la capacidad que tenemos junto con mi hermano, los dos somos los programadores de Qrarte Pets, así que pusimos al servicio de nuestro emprendimiento todo el conocimiento que tenemos de programación y creamos la aplicación, sin costo.

Para la fabricación de las placas optamos por hacer una inversión con recursos propios, de tal forma que las ventas de las mismas pudieran reinvertirse en la fabricación de más placas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

En el análisis del mercado que hemos hecho, hemos identificado que el aumento de mascotas en los hogares colombianos viene creciendo desde el año 2015, así lo corroboran los datos entregados por el DANE, esto va de la mano con el aumento en casos de mascotas pérdidas, aproximadamente 1 de cada 3 mascotas se extravían, por esa razón nuestro producto se convierte en una ayuda frente a esta situación fomentando la responsabilidad y el cuidado por las mascotas.

El cambio que estamos generando con nuestra idea, es poner la tecnología al servicio y al cuidado de las mascotas, con una aplicación que les permite a sus usuarios interactuar y tener a la mano servicios funcionales que benefician la tenencia de mascotas. Hasta la fecha, hemos atendido a más de 3.000 clientes usuarios activos en nuestra aplicación.

En cuanto a nuestras ventas, nos complace informar que experimentamos un crecimiento del 20 % en comparación con el año anterior, alcanzando ventas por $40.000.000. Este logro refleja la confianza y preferencia que los clientes tienen por nuestra empresa.

6. ¿Soy feliz?

Sí, desde hace 14 años, con mi hermano Yair Carreño, venimos desarrollando opciones de emprendimientos tecnológicos para ponerlos al servicio de muchas cosas y siempre, por muchas razones, quedaban suspendidas. Qrarte Pets logró consolidarse como un producto completo que en la medida en la que identificamos las necesidades de los clientes podemos ir mejorándolo, así como también aumentar sus funciones, además, esto nos permitió conformarnos como empresa y nos ha llevado a participar en diferentes escenarios en donde somos referentes en la creación de un producto innovador.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento no pienso en venderlo, nuestro objetivo es posicionar la marca, el producto y extender el mercado. Este es un producto que no solo se puede utilizar en el país, sino que puede extenderse a otros países.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Como lo mencioné anteriormente durante años habíamos intentado crear un emprendimiento, pero siempre quedaba inconcluso porque las opciones para emprender en el país no son fáciles, la falta de conocimiento, los trámites que hay que hacer, los documentos que hay que tener listos, el acceso a la información, las limitadas asesorías de las diferentes entidades encargadas de promover emprendimientos, son tareas titánicas que en ocasiones hace que se vuelva difícil desarrollar empresa.

En el caso nuestro, el SENA con el programa Fondo Emprender, ha sido una de las pocas entidades que ha brindado una oportunidad a quienes tenemos una idea de negocio o un emprendimiento activo, orientándonos en varios temas importantes a la hora de crear empresa, así es como hemos logrado encontrar la ruta para consolidarnos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi sueño total aún no se ha cumplido, pero no puedo negar que vamos en el camino para lograrlo. Queremos posicionarnos más e impactar el mercado de productos y servicios innovadores con base tecnológica para mascotas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

La tecnología va corriendo a gran velocidad, es cambiante y cada vez tiene más acceso a las personas; por esta razón nosotros tenemos que estar siempre a la vanguardia tecnológica. La IA en nuestro producto ayudará a encontrar mascotas perdidas a través de la red de búsqueda, sin embargo, para que funcione se requiere reportar las mascotas perdidas en la aplicación. Este proceso es fácil y sencillo, podemos hacer que esta tecnología acorte los tiempos de búsqueda, para que la familia y las mascotas no sufran por la separación de sus animales.

¿Cómo funciona?, es una opción gratuita en la aplicación, que permite que una persona que vea en la calle una mascota perdida, pueda de forma sencilla tomar una foto y generar el reporte en el sistema de tal manera, que cualquier otra persona que la esté buscando pueda encontrarla consultando en el mapa de la aplicación.

Además, la aplicación cuenta con un modelo realizado con IA que hemos llamado “Wilson” (en honor a este héroe), que permite con solo subir una foto de la mascota, realizar la búsqueda entre los reportes, esta búsqueda la hace “Wilson” de manera automática. A su vez, si el usuario cuenta con la placa de Qrarte Pets y se pierde su mascota, puede ingresar al perfil de ella en la aplicación, ponerlo en modo “búsqueda” y automáticamente llegarán notificaciones enviadas por Wilson.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, el mercado de productos y servicios para mascotas está en crecimiento constante, así que encontramos una oportunidad de escalar en nicho. La tecnología ofrece herramientas de apoyo en tareas y actividades con mayor efectividad, en el caso de Qrarte Pets, creamos condiciones de seguridad y otros servicios que sirven de apoyo en los cuidados que se requieren al asumir la responsabilidad de tener mascotas en el entorno familiar.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Reconocemos que estamos en un mundo globalizado en el que las oportunidades de mercado también se dan en la medida en que hay inversión y efectivamente estamos abiertos, a que alguna persona identifique en Qrarte Pets una opción efectiva de inversión y quiera ser parte de nuestra Empresa, obviamente con las condiciones que garanticen todo lo que nosotros hemos venido visionando como empresa y en las metas establecidas de la misma, también existe la posibilidad de generar una sociedad, lo hemos pensado, teniendo en cuenta, que nuestro producto no solamente estaría para el servicio de las personas que se encuentran en el país, sino que también se extiende la posibilidad de expandirse a otros países.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Existe algo que no volvería a hacer y es dejar las cosas a la mitad, esto me ha llevado a hacer un autoanálisis frente a mis inseguridades y mis temores. Hoy siento que soy más arriesgado, creo más en mí y Qrarte Pets, ha sido una ventana para ver los procesos que he atravesado hasta hoy, trabajando a diario por potenciar mis capacidades.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

El amor por los animales y mi hermano, él es el que me ha insistido siempre con este emprendimiento, ha sido persistente en este llamado y creo que cuando veo a alguien que cree tanto en mí como lo hace él me inspira a seguirlo.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, fracasé en varios proyectos, pero nunca dejé de insistir. Este camino no ha sido fácil, el desgaste emocional, mental, buscar las rutas para que crean en la funcionalidad de mi producto y sentir el rechazo, ha sido todo un reto. Hay muchos momentos que son complejos en este proceso, pero hoy no veo estas situaciones como fracaso, es así que para mi vida son impulsos que me motivan a seguir insistiendo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Aquí hay que darle un reconocimiento a las fundaciones, refugios y veterinarias, muchos de ellos, como defensores de animales, han ayudado muchísimo a la protección de las mascotas y para nosotros ha sido fundamental que conozcan nuestro producto, ellos también se han beneficiado comercialmente con el desarrollo de nuestra aplicación al identificar que pueden acceder e interactuar con la aplicación.

Esto ha sido fundamental para nosotros, incluso nuestra familia tiene una fundación y refugio en la ciudad de Paipa, en Boyacá, y con la venta de las placas nosotros aportamos a la alimentación de 43 perros que en este momento se encuentran ubicados en este lugar.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Quienes tenemos mascotas sabemos la conexión afectiva y emocional que se genera en las familias con estos seres. Sabemos que la pérdida de una mascota es muy dolorosa, así que poder aportar al reencuentro rápido y garantizar el bienestar de esta mascota es el mejor resultado de nuestro producto, promoviendo la responsabilidad para los tenedores de esta.

Nuestro producto puede impactar a las nuevas generaciones primero por el uso de la tecnología, pues estamos a la vanguardia incluyendo Inteligencia artificial, revisando cuáles son las necesidades, cómo se pueden conectar con la aplicación y de esa manera poder hacer las actualizaciones útiles en los servicios que se ofrecen para el cuidado de las mascotas.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Nos vemos en 10 años posicionados y como pioneros de temas tecnológicos a favor de los cuidados de las mascotas en Colombia y Suramérica, también con tiendas comerciales en diferentes lugares.

Las tendencias del mercado siguen demostrando que todo lo relacionado con animales de compañía o mascotas está en auge y permite el desarrollo de una economía importante en este sector, así que estamos convencidos de que Qrarte Pets se proyecta como una empresa líder en estos temas con una posibilidad alta de expansión de nuestro producto a nivel internacional.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Ha sido fundamental, han creado con nosotros esta empresa, ellos siempre son los primeros en validar lo que hacemos, nos retroalimentan y gracias a esto también tomamos decisiones que favorezcan nuestra idea de negocio.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Este es un tema que me apasiona, cuando las personas me preguntan cómo lo hicimos o cuál es el camino que deben tomar, pienso que si hay algo que nosotros hemos aprendido a lo largo de este proceso durante estos tres años ha sido tratar de ayudar a otras personas que están empezando, cuando nadie te extiende la mano o cuando nadie te orienta. Nosotros sí lo hacemos, porque reconocemos que en el camino hay oportunidades y todos podemos estar en ese, en esa gran bolsa de opciones que existen para generar economía, para generar respuestas y soluciones a lo que la gente necesita.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo está conformado por mi hermano Yair Carreño, que también es programador y co creador de Qrarte Pets, él le proporciona a la empresa todo su conocimiento en la infraestructura y arquitectura tecnológica, nunca me ha abandonado en este sueño, y en esta visión siempre ha estado conmigo.

Ximena Molina, también hace parte de nuestro grupo de trabajo, ella es psicóloga y su aporte es importante, pues pone todo el conocimiento en los temas de conexiones emocionales en relación con los animales de compañía y sus familias, para el servicio de nuestro producto.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello personal es la innovación permanentemente. Estamos a la vanguardia y como punta de lanza en los temas tecnológicos al servicio y cuidado de las mascotas, partiendo de las necesidades que nuestros clientes puedan tener. Lo que nos diferencia del resto, es la estructura tecnológica con la que contamos, además, tenemos múltiples servicios en una sola aplicación.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Muchas cosas. La persistencia es fundamental para no desistir a pesar de los fracasos, estos se van convirtiendo en nuevas oportunidades e impulsos que te activan para continuar buscando hasta encontrar lo que tú tenías visionado. Creo también que es fundamental el apoyo de la familia, ellos juegan un papel importante en el desarrollo de la empresa.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚