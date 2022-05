Madre e hija crean diseños para plasmarlos en accesorios para novias

Ellas son Hada Arias y Paula Moreno, las dos mujeres que exaltan la belleza de la naturaleza, a través de accesorios diseñados para novias. Foto: Cortes

“Creo que lo primero que me inspira es la naturaleza, las flores, una bella creación de Dios. Cada flor es preciosa, me gusta detallar desde la más diminuta hasta las más grande y suntuosas. Mis diseños de flores tratan de copiar esta belleza, cuando se secan o se caen, trato de sacar este molde, plasmarlo en troqueles, en seda u otros materiales de acuerdo a la flor, los pistilos se hacen en pedrería y alambre de bisutería, dándole paso a una creación hermosa.

Sigo a muchas diseñadoras de flores en España e Italia que realizan desfiles en pasarelas internacionales y me encanta, pero específicamente hay dos diseñadoras de prendas de vestir que admiro mucho, Carolina Herrera y Silvia Tcherassi, a veces pienso que mis flores quedarían divinas en sus creaciones. Algún día me gustaría poder crear para alguna de ellas en sus prendas de vestir o en sus desfiles”. Así inicia nuestra conversación con Hada Arias, la psicóloga que emprendió con una idea de negocio que inspira y cumple el sueño de muchas novias en Colombia. Ya ha impacto el mercado de Guatemala con sus creaciones y espera para este año abrirse más puertas, internacionalmente. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y este fue el recorrido que nos hizo por su negocio:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Hada Arias, 49 años, Psicóloga

Paula Moreno, 26 años, Administradora de Empresas y Técnica en Recursos Humanos.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nuestra idea nació de una forma muy graciosa. Nos reuníamos en la mañana a tomar el sol en la sala de la casa y a compartir un café, un día empezamos a hacer una pulsera y luego elaborábamos adornos con flores. Cuando las hacíamos para nosotros, las personas las veían y nos las compraban, las amistades cercanas.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Es más el sueño de algo que deseas y que disfrutas al realizarlo. Cada cosa se va desarrollando de manera gradual y cuando sabes que estás haciendo algo que hace feliz a las personas a las que les realizas un pedido, sus palabras de agradecimiento te impulsan y motivan a querer hacer cada día todo mejor y lograr este efecto en más personas; así sea con un presupuesto muy reducido. Me di la oportunidad de empezar a realizar más productos con mi hija.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Como lo mencioné anteriormente ahorrando un presupuesto. Con muy poco y a medida que me iban pagando los productos, invertía en más material, para poder realizar más productos.

Realmente no era mucho dinero era más como inversión a un hobbie, arte que disfrutábamos, y a las personas les gustaban mucho.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hacer felices a las mujeres que desean un tocado de novia o un accesorio bonito que está realizado a mano con cristales, seda, chiffon y brillantes, teniendo un sitio donde encontrarlo y dándole a Colombia un lugar dentro de esta industria fabricando accesorios tan bien hechos y diseñados como los que se encuentran en cualquier pasarela mundial.

6. ¿Soy feliz?

Claro, realmente este emprendimiento me hace feliz, en cada pieza que se realiza, es como si estuviera pintando o cantando, me relaja... y cuando el producto lo han enviado a hacer con diseño exclusivo, pensando en las especificaciones de la novia, me hace ponerme en contexto de acuerdo a sus deseos, estilo y sueños, eso es muy gratificante.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No creo. Es parte ya de mi generación, mi hija también comparte mi misma emoción frente a este arte y además como vender algo que es fuente de felicidad para uno y los demás.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Duro en el sentido que a veces el tiempo no alcanza. Soy madre de 4 hijos, psicóloga y debo sacar tiempo para mis pacientes y al mismo tiempo ser ama de casa. Me encanta leer, es parte de mis hábitos diarios, aparte de mi emprendimiento, entonces es una locura todo, el tiempo que debes invertir en cada cosa debes fraccionarlo, pero cada cosa la disfruto y la hago con mucho amor.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

No diría que cumplí mi sueño, lo sigo cumpliendo cada día. Cumplo los de muchas personas por medio de mi trabajo y mi emprendimiento, así que me hacen falta muchas cosas por cumplir, quisiera tener un sitio grande para mis diseños y poder expandirme a más países. Por ahora, mi hija está en Guatemala y ya hay muchas personas que conocen nuestro trabajo allí, y desean en su bodas tener nuestros productos (tocados, peinetas, liga, boutonnier para el novio, cinturones), todos hechos a mano.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Crecer y seguir cumpliendo los sueños de muchas novias y mujeres que quieren productos lindos, hechos a mano y personalizados de acuerdo al color de su vestido, sus gustos y donde encuentren cómo plasmar sus deseos y ensoñación.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, claro. De ahí mi deseo de llegar a más países y lograr dar abasto para atender a más personal.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, trabajo a mi ritmo, de manera tranquila y con mis normas, donde sé qué materia prima de calidad utilizo, cómo se trata al cliente con tranquilidad, respeto, cordialidad y muchas cosas que se reglamentan de acuerdo a mi objetivo con la empresa y hacer eso es abrir espacio a otros lineamientos desconocidos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Trabajar en algo que no me guste, Novias Hada ha sido mi despertar en mi parte laboral, es como tener ese bonito don que puedes disfrutar y entregar a otros.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Puede uno en un momento determinado pensar esto, como en todo. Pero cuando te apasiona algo, lo haces porque te causa felicidad más que por un negocio o emprendimiento en sí mismo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, solamente me apoyo en redes sociales y en mi página web.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, así es. Creo que emprender es una forma de trabajar y poder manejar nuestro tiempo, cuando somos madres y necesitamos tener disponibilidad en cualquier momento para nuestros hijos. En el caso de mi hija, a ella le ha gustado también esta actividad y sé que podrá dedicarse más adelante de lleno a crear y a estar más tranquila cuando sea madre o así no lo sea, haciendo este proceso parte de su independencia laboral.

A otras mujeres les puede servir esta experiencia, porque por medio de ella tendrán un referente para adquirir independencia económica: algo que todas deberíamos tener, y que es tan importante para la mujer y sus hijos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Con la misma visión y misión, siendo feliz en esta actividad y haciendo felices a las personas que contratan mis servicios.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El más importante, mi hija Paula, es la prolongación de mi existencia a través del tiempo, es la CEO en la empresa, es quien aporta ideas y diseña. Es mi socia en todo, mi cómplice, la modelo de la marca junto con mi hijo mayor Gian Carlo.

Mis familiares cercanos me siguen, me llaman o me escriben dando buenos comentarios de lo que hacemos en la empresa. Y en el caso de mis amigos sinceros, ellos son los primeros encargados de la publicidad, recomendándome, comprando mis productos, dando like a mis creaciones, comentando en mis productos, referenciándome, de ahí la importancia de tener estar rodeado por gente que tenga buena energía y apoye todo el proceso.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí. Creo que si todos viéramos el emprendimiento como algo bonito y que es lo más seguro, que depender de otra persona para trabajar, le pondríamos más empeño en hacerlo. La clave aquí es que el emprendimiento que se escoja sea algo que realmente haga feliz a la persona que lo quiere lanzar, que no sea algo aburrido o que dé pereza hacerlo, al contrario, deber ser algo que motive cada día a ser mejor, a prestar un servicio a la comunidad, con amor y calidad en lo que se haga.

Esto deberían impartirlo en los colegios, involucrarlo en la educación de los jóvenes como algo primordial, sería muy bueno que los chicos desde pequeños escucharan las historias y experiencias de emprendimiento, para que en su futuro sean de ayuda.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es: mi hija Paula ella crea y diseña igual que yo, mi hijo mayor Gian Carlo, que también ha sido modelo de la marca con mi hija. Espero más adelante que este equipo crezca, con mis hijos menores Christian, Dylan y más personas, cada uno es bello, cuando quieren aportar de manera hermosa con puntos de vista, llevando paquetes, poniendo publicidad en sus redes, diseñando historias, publicidad digital, post, anuncios, el apoyo de todos es importante... por eso cuando veas a un emprendedor, apóyalo, cada aporte es inmenso y significativo para nosotros.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Me diferencio por entregar productos personalizados, que se hacen como el cliente desea o sueña. Los accesorios que nosotros hacemos son hechos a mano cuidadosamente, con materiales de calidad.

Si el cliente desea un tocado de manera urgente puede encontrar en la tienda virtual www.noviashada.com productos pre elaborados, que puede adquirir de manera inmediata y llegaran a la comodidad de su casa. Si desea una cita personalizada, puede programarla para realizar su tocado o complemento de manera personalizada y darse la oportunidad de recibir un accesorio soñado.

Creo que el cliente puede tener varias opciones de servicio de acuerdo a sus tiempos y deseos, en precios es igual, se encuentra una línea Premium y una clásica, donde los precios varían y son asequibles a todos los presupuestos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que la experiencia más bonita es emprender y trabajar a gusto en una labor que tu disfrutes y te sientas satisfecho, porque esto te da una motivación de ser cada día mejor. Lo más hermoso es el agradecimiento de las personas por prestarles un servicio que ellos necesitaban, Novias Hada me ha permitido aprender en mi vida, que las labores se pueden fusionar con la satisfacción y el bienestar.

