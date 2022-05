Él creó una empresa dedicada a la gestión logística de eventos deportivos

Este es el equipo Soccer Cup, de izquierda a derecha: Sebastián Bernal Ruiz (Gerente de ventas), Sebastián Sanabria Mora (Gerente de mercadeo), María Cristina Alvarado Hernández (Gerente de operaciones), Brayan Rodríguez Russi (Gerente de finanzas) y Yesid Rojas Poveda (Gerente general) Foto: Mariand

“En el año 2020 por la pandemia de Covid 19 toda nuestra operación en los campos pasó a ser digital, fuimos el más grande operador de torneos de vídeo juegos aficionado en el país desde casa moviendo más de 5.000 personas en tres meses de confinamiento fuerte no solo en Colombia sino con clientes de otros países pagando en dólares a través de Paypal; allí recibimos solicitudes de múltiples empresas para sus áreas de bienestar para sus empleados en casa. Así sobrevivimos y pudimos mantener el apoyo a nuestro personal administrativo, pago a todos los proveedores y retorno a los eventos presenciales sin contratiempos financieros.

Nuestra empresa se caracteriza por sobresalir en operación logística, convocatoria y procesos internos que permiten llevar calidad a nuestros clientes desde su primer contacto. Cada torneo de fútbol aficionado puede generar ingresos entre 60 y 150MM cada dos meses, torneos empresariales uno puede llegar hasta 180MM en dos meses igual y digitales entre 2 a 3MM. Realizamos entre 15 a 20 torneos en una mezcla de cada uno. La meta del año 2022 es tener un crecimiento del 30% respecto al año 2021 y un 20% al 2019. Tenemos unas finanzas saludables y nuestra mayor deuda ha sido un crédito con Bancolombia por 20MM para mantener el flujo en pandemia, el resto de crecimiento ha sido propio”.

Así nos lo fue contando Yesid Rojas Poveda, el gerente general de Soccer Cup, la idea de negocio que se enfoca en el fútbol y que ya cuenta con la participación de más de 120.000 personas a lo largo de eventos desarrollados y que además genera más de 200 empleos indirectos y directos con su operación en más de 8 sedes deportivas en el país. Lo entrevistamos en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

29 años, Ingeniería Industrial en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y Maestría en Gerencia Estratégica en La Universidad de La Sabana.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea de negocio era consolidar en torneos de fútbol los equipos de fútbol aficionado de cada ciudad para que pudieran enfrentarse entre sí, entrenar, retarse sin preocuparse por toda la logística que esto implica. Nació cuando vimos una oportunidad en logística y falta de buenos procesos en los torneos del momento en el año 2016 pues antes solo era un hobbie para obtener un dinero que ayudara en gastos y gustos.

Se crearon procesos, atención al cliente, eficiencia de precios y un equipo de trabajo que diera solución y respuesta a los requerimientos de capitanes de equipos aficionados cansados de malas administraciones, incumplimientos y hasta robos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Entendiendo los puntos que más afectan a un equipo de fútbol en un torneo de fútbol aficionado, dando valor agregado y entregando más que una cancha y un árbitro en un partido.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La inversión fue baja $5′000.000, netamente para publicidad y ventas ya que los equipos al inscribirse deben hacer abonos, lo que mejora el flujo de caja. En su momento el dinero salió de pruebas piloto y dinero personal.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando crear un ámbito de alta calidad en todo el entorno que atiende a los equipos aficionados de fútbol como si fuesen profesionales, estamos cambiando hábitos del mercado, hábitos en los proveedores y formalizando legal y tributariamente un mercado que hoy es aún muy informal.

6. ¿Soy feliz?

Todos los días hay felicidad y se debe buscar el momento feliz para ir a dormir.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No he pensado en eso aún, acabo de comprar el 100% antes de la pandemia.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue dejar un gran puesto como IT Supervisor para México y OSB Analyst para Colombia Perú y Chile en P&G, radicado en Ciudad de México.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, el sueño era tener una empresa que pudiera generar empleo, que cambiara un mercado en algo. Aún nos hace falta consolidar ciertos servicios y abrir mercado en otros países, pero es algo que ya está en la planeación.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Consolidar el mercado en otras ciudades, atender más empresas y abrir el primer servicio en otro país.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

En cada ciudad donde se juegue fútbol, habrá equipos aficionados dispuestos a jugar un torneo o empresas dispuestas a mover a sus clientes o personal a través de este deporte. Es un público segmentado gigante.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, se puede evaluar.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Pensar que un área es más o menos relevante en una organización.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis padres y mis primeros jefes en P&G me inspiraron. Me gustaría llevar el fútbol aficionado a experiencias combinadas con realidad virtual y digitales, aún no se conocen pioneros en esto.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, el día que no pude evitar que se despidiera personal administrativo por un ex socio y otra visión del negocio no como empresa sino como generador de dinero.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Se mantiene cercanía con las universidades, grupos en Facebook y la Cámara de Comercio de Bogotá.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, no es fácil emprender y lograrlo antes de los 30, vivir de ello e impactar a nuestros colaboradores jóvenes es un pilar de la empresa.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Generando más empleo en muchos sitios diferentes, con una empresa que se permita crecer y poder invertir como lo ha hecho en beneficio de todo el entorno.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El apoyo es constante y claro, alguna vez cada amigo ha ayudado en momentos difíciles.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Hoy lo hago, brindo asesorías gratis, fui docente de emprendimiento en una institución de educación superior pero por tiempo no pude continuar.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Son los responsables de que esto esté vivo después de la pandemia, su entrega incondicional a la empresa hace de esto pensar en cómo desarrollar su potencial todos los días. Tenemos a un equipo profesional en el área administrativa, dos ingenieros industriales, un financista, un profesional en mercadeo, cada uno administra los proveedores que hacen de esto posible como agencia de mercadeo, contaduría e impuestos, insumos, temas y fuerza de venta, etc. En la parte operativa todos los chicos tienen promedio de edad 23 años, estudiantes de derecho, ingenierías, diseño de interiores, algunos han llegado a ser profesionales y los conocemos desde antes de su grado, ingenieros, profesores, psicólogos, fotógrafos, somos una empresa multi carrera que contribuye en ingresos extras los fines de semana y trabajan en casa y en su vida regular mientras estudian. Es el más grande impacto que tenemos en la sociedad, ayudar a la juventud.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La disciplina y hacer las cosas con calidad. Me diferencia la persistencia y la capacidad analítica de negocios.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que detrás de cada proyecto, situación o cliente siempre hay un interés común y es allí donde nace el servicio y la venta (los clientes nos venden una necesidad, nosotros solo la cumplimos, ellos son los vendedores). Como persona, decir que sí se puede ser emprendedor...no es fácil, no es rápido, pero emprender no es la empresa que factura miles de miles de millones, es la que tiene colaboradores felices, clientes a gusto y proveedores contentos, además de contribuir en la parte social y económica del país...no importan los números, lograr eso es lo mejor.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚