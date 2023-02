Madre e hija crean y diseñan platos hechos y pintados a mano

Ellas son Valentina Gómez y Janeth Acosta, las emprendedoras detrás de Arte Platonico. Foto: Cortesía Arte Platonico

“Nuestros platos son resistentes al calor del horno, del microondas y totalmente utilitarios. En Arte Platonico buscamos que la experiencia de tener arte sea completamente fascinante, nosotros no solo entregamos la obra, sino también un video que evidencia todo el proceso artesanal de cada pieza, donde se refleja el esfuerzo, el talento y la dedicación que requiere nuestro arte. Aunque nuestro proyecto es nuevo, es un sueño que llevamos trabajando hace muchos años y que con dedicación y esfuerzo hemos logrado una ejecución muy efectiva”. Estas son las palabras de Valentina Gómez, una de las emprendedoras detrás de una idea de negocio que busca darle un nuevo concepto al arte, haciéndolo funcional y entendiendo su importancia en cada pieza. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Somos mamá e hija.

Valentina Gómez, 27 años, estudié Negocios Internacionales en Australia y tengo estudios en Finanzas y Comercio Exterior, sin embargo, lo que me apasiona y estoy estudiando todos los días es Marketing Digital.

Janeth Acosta, 54 años, estudié Artes Plásticas en la Escuela de Artes y Letras y en la Academia Fábula.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nuestra idea de negocio nació después de haber creado juntas otros proyectos y darnos cuenta de que hacíamos un gran equipo. Mi mamá siempre ha sido una gran artista y uno de mis grandes propósitos en la vida es darle el reconocimiento que merece.

Decidimos combinar talentos y al final encontramos que la fórmula perfecta para nuestro éxito era sumar el don y la creatividad de mi mamá con mi talento para hacer marketing digital y deleitar al público con nuestro arte. Así fue como decidimos crear este nuevo proyecto Platonico con el que queremos llevar el arte hasta la mesa de millones de personas y crear una comunidad orgánica que admire lo que hacemos y que además nos provea de recursos para ser un negocio sostenible.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Disciplina, cadencia, enfoque, resiliencia y trabajo en equipo son los valores que han enmarcado la ejecución en Arte Platonico.

Logramos crear nuestro negocio trabajando duro todos los días, literalmente es un trabajo 24/7 en el que tenemos que aprender a desarrollar cada una de las actividades que requiere una empresa, aprendimos de logística, de contabilidad, de organización de tiempo, pero sobre todo entendimos que para el crecimiento de cualquier empresa es indispensable tener un gran equipo, afortunadamente nos hemos encontrado con excelentes personas en nuestro camino que más que proveedores son parte del equipo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Afortunadamente tenemos una familia increíble que nos apoya y cree en nosotras desde el primer día, mi papá (el mayor admirador del arte de mi mamá) y mi hermano son quienes nos han apoyado tanto en el ámbito financiero como en aspectos comerciales y en general en cada paso que hemos dado, esto nos ha permitido darle más propósito a nuestro proyecto y convertirlo en algo familiar.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con nuestro emprendimiento estamos logrando llegar a muchas personas que nos observan de diferentes maneras. Clientes que han embellecido sus hogares con nuestro arte, ya que el table styling y el table setting son tendencias que actualmente impactan el ambiente en los que las personas viven. Además, queremos darle un nuevo concepto al arte haciéndolo funcional.

Por otro lado, hay personas que se han interesado por aprender y tomar clases con nosotras, lo que hace que nazca el deseo y propósito de poder compartir nuestros talentos y pasiones con la comunidad tan linda y orgánica que hemos construido en este tiempo. Tenemos el objetivo de ofrecer cursos entre marzo y abril de este año.

6. ¿Soy feliz?

¡Soy, feliz! Platonico conecta directamente con mi propósito, me alimenta en todo sentido lo que hago. Conocimos la pasión desde que entendimos que como madre e hija no solamente somos excelentes amigas, sino que trabajando juntas hacemos un equipo invencible. Realmente somos muy felices y trabajamos apasionadas todos los días.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Es difícil tener una respuesta definitiva frente a esta pregunta, en este tiempo emprendiendo nos hemos dado cuenta de lo fructíferas que son las colaboraciones y relaciones con aliados valiosos y creo firmemente en seguir ese camino; buscando apoyo y apoyando a quien me necesite, pero creo que vender nuestra empresa no es una opción viable, me es difícil imaginar que alguien maneje mi empresa con tanta pasión y sentido de pertenencia como la que tenemos nosotras.

Sería imposible vender nuestro proyecto, ya que nuestro activo más valioso es nuestro arte.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es una montaña rusa, no es nada fácil, implica días enteros de trabajo, lidiar con éxitos, fracasos y mil emociones más en un solo día, definitivamente no es para todo el mundo, pero personalmente creo que emprender te permite conocer y experimentar una pasión diferente en la vida si lo haces con amor. Finalmente, no es fácil pero no quisiera tomar un camino diferente, quiero vivir apasionada por el resto de mis días y estoy convencida de que este es el camino correcto.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos viviendo este sueño, se vive día a día, paso a paso. Mi mayor objetivo con esta empresa es darle reconocimiento a mi mamá. Confió y tengo la convicción de que es la mejor artista y merece que su talento llegue a cada rincón del mundo. Ese es mi trabajo y mi reto diario como encargada del marketing digital.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora estamos enfocadas en mejorar todos los días en cada área de la empresa. Nos hemos capacitado con diferentes cursos en los últimos meses. Nuestro mayor objetivo en el momento es mejorar y aprender lo suficiente para llevar nuestro arte a nivel mundial.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Mi emprendimiento es totalmente escalable, dependemos de la creatividad y ya que tenemos una gran artista en el quipo, no tenemos límites para crear y seguir creciendo. Tener presencia a nivel mundial es uno de nuestros grandes deseos y objetivos en el momento.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En el momento contamos con el apoyo incondicional de la familia y no consideramos viable ceder parte de nuestra empresa, sin embargo, entendemos y conocemos la importancia de colaborar con otras marcas y personas que coincidan con nuestros objetivos y nuestro camino de emprendedoras.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

En Platonico ya había adquirido el conocimiento suficiente para entender que un seguidor orgánico bien segmentado era más valioso que mil seguidores que no lo son. La compra de seguidores o prácticas de crecimiento acelerado fue muy perjudicial para proyectos anteriores, realmente es un error irrepetible. Por otro lado, creo que algo muy importante dentro de una empresa es la logística de un producto, para nuestros próximos proyectos y para cualquier persona que quiera emprender, recomiendo investigar y priorizar todo el proceso de empaque, embalaje, envíos y en general todo el proceso logístico que requiere una empresa.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

La inspiración viene de muchos lugares, principalmente de mi mamá, de mi hermano y de la habilidad de ser resiliente que mi papá siempre nos ha transmitido. Somos una familia que cumple lo que se propone.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No creo que pueda llamarse fracaso. Sí hemos tenido momentos difíciles y hemos cometido errores, pero todo hace parte del crecimiento y del camino que un emprendedor debe que seguir. Lo importante es aprender y no cometer el mismo error dos veces.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No hacemos parte de ninguna comunidad de emprendedores en el momento, pero me encantaría conocer los espacios y grupos de emprendimiento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

El arte es algo que trasciende al tiempo, el arte no es moda, es atemporal, es único. Enfocarnos y transmitir el concepto de arte funcional para que evolucione a diario es uno de nuestros retos grandes.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años nos vemos con una mayor cobertura geográfica que supere los límites y las fronteras, llevando bienestar y nuevos conceptos a través del arte a diferentes personas del mundo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha jugado el rol más importante de todos, el apoyo incondicional, la retroalimentación constante y el acompañamiento en cada paso han sido esenciales para llenarme de motivación y empoderamiento todos los días.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Me encantaría poder crear mi marca personal como Valentina Gómez y ayudar a muchas personas desde mi experiencia y pasión como emprendedora y creadora digital. Es una de las misiones que tengo como persona.

20. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es un motor indispensable. Somos mi mamá y yo, la fuerza y unión que hemos cosechado a diario hace que nos sintamos capaces de lograr cosas grandes.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello personal se ve reflejado en la dedicación y pasión que le ponemos a cada obra de arte que realizamos. Se trata de hacer de nuestras piezas algo único, autentico y limitado.

Nuestro mayor diferencial se evidencia en la experiencia que le ofrecemos a cada cliente al recibir uno de nuestros productos, desde la belleza y autenticidad de cada pieza hasta el vídeo del proceso artesanal completo que se entrega junto al certificado de autenticidad.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido mucho de este proceso de emprendimiento, he aprendido sobre todo a ser resiliente, a celebrar las cosas buenas y a enfrentar las no tan buenas. Aprendí la importancia de hacer equipo y colaboraciones con personas con las que comparto objetivos o pasiones.

