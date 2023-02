Los cinco conceptos que todo emprendedor debe conocer

Entender el modelo de negocio es determinante para el emprendedor. Foto: Pexels

“Cuando alguien me dice que quiere emprender, le digo: hágale, eso es lo que me gusta oír, no hay que temerle, hay que rodearse de la gente que le puede ayudar a uno porque nosotros también tuvimos mucha ayuda también. Mi pasión es ayudarle a otros emprendedores”, nos dijo Martín Schrimpff, uno de los creadores de PayU, inversionista de más de 20 empresas con foco tecnológico y con crecimientos de hasta un 400 % en una de ellas, en una conversación hace varios años para El Espectador. Y sí, así se van haciendo muchos nuevos negocios, porque no todos nacen por oportunidad sino por necesidad.

Por eso, las recomendaciones que acaban de publicar los expertos de Innpulsa resultan necesarias no solo si usted está comenzando o incluso ya logró avanzar en sus primeros pasos del negocio. De acuerdo con la entidad encargada de potenciar el emprendimiento en Colombia, hay cinco conceptos que todo creador de empresa debe conocer, y esos son: Modelo de negocio, pivotar, B2B, B2C y B2G. ¿Cómo los definen? ¿Por qué son importantes?

De acuerdo con Innpulsa, el modelo de negocio se define como esa descripción de “cómo un emprendimiento dinámico crea, entrega y captura valor, por ejemplo, en contextos económicos, sociales y culturales. Además, se van validando conforme a su operación y forman parte de la estrategia empresarial. ¿Cómo voy a diseñarlo? ¿Qué voy a vender y con qué valor agregado? ¿Cómo lo monetizo? ¿Es rentable? Algunas herramientas a tener en cuenta: modelos Canvas, Lean Startup, Value Proposition Canvas”.

Sobre Pivotar, escriben lo siguiente: “Tu emprendimiento desarrolla este proceso cuando se validan los diferentes componentes del modelo de negocio, los que funcionan y los que no, de esta manera se pueden tomar decisiones a tiempo”. Y agregan: “Valida los procesos iniciales y evalúa su eficacia. Probablemente debas buscar nuevos mercados y/o cambiar el método de trabajo”.

Sobre B2B, B2C y B2G, que son “algunas formas de hacer relaciones y transacciones comerciales”, dicen. Respecto a B2B, explican: “Negocio a negocio. El modelo B2B se refiere a las operaciones comerciales directas entre empresas”. Por ejemplo, “venta mayorista”. Sobre el B2C, detallan: “Negocio a consumidor. Se refiere a la actividad comercial entre un negocio y un consumidor individual”. El ejemplo: “venta en línea conocido como e-commerce”. Y en cuanto a B2G, se refiere a “negocio a Gobierno”. Y el ejemplo de este último: las “compras públicas”.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚