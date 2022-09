Su emprendimiento está basado en la creación de joyas con leche materna

Viviana Martínez, creadora de Mama Joyas Oro Líquido. Foto: Cortesía Mama

Cuando a nuestro correo llegó un mensaje proponiendo una historia de una emprendedora que hacía joyas con leche materna, de inmediato llamó nuestra atención. ¿Qué decía? “La lactancia materna cada vez cobra más sentido en las nuevas madres, es así como surge esta idea de crear joyas conmemorativas de una etapa tan importante en la maternidad con piezas únicas. Queremos poner a tu disposición este contenido, esperando que sea de interés para ti y tu audiencia”, decía. Entonces nos pusimos en contacto con ellos y ahí nos encontramos con Viviana Martínez, quien cuenta su historia en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

33 años, estudié Locución y Medios audiovisuales / Dirección y producción de cine y Tv.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En MaMa Joyas Oro Líquido, honramos la lactancia materna a través de joyas elaboradas con leche materna y otros materiales biológicos. La idea surgió luego de vivir una crisis de lactancia con mi hija Guadalupe. Para mi embarazo me preparé demasiado y tuve un parto soñado, sin embargo, en temas de lactancia no hice mayor cosa y juré que al ser algo natural así mismo se daría y no, me equivoqué, me vi llorando y de tener a mi hija sin poder comer, investigué, me enamoré de la lactancia y me encontré que en España se hacía este tipo de joyería, busqué en Colombia y no encontré dónde hacer una joya de leche, así que decidí hacerlo yo, convirtiéndome en la primera empresa de joyas conmemorativas del país al elaborar joyas, a mano, con leche materna.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Investigué, estudié, hice muchas pruebas con mi leche materna hasta que me animé a lanzarme al ruedo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

No fue mucho el dinero con el que empecé, mi mamá fue quien me prestó el dinero. Con las ganancias le pagué.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Ser la pionera en Colombia en realizar este tipo de joyería conmemorativa, cumplir el propósito de MaMa Joyas Oro Líquido: promover la lactancia materna, protegerla, incentivar y honrar el vínculo más valioso entre mamá y bebé.

6. ¿Soy feliz?

Muy feliz, MaMa Joyas Oro Líquido me ha permitido tocar vidas y empatizar con mujeres que viven lo mismo que yo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Puede ser, MaMa Joyas Oro Líquido es una idea innovadora y disruptiva, si mantuviesen nuestras políticas y esencia podría ser una opción que no descarto.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Sensibilizar a las personas que desconocen del tema, manejar las caras de confusión o desagrado.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Una parte, aún falta mucho, seguir creciendo para aportarle más al país y seguir dejando huella y abriendo camino para el ecosistema que creé.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Planes de expansión y nuevos productos para ampliar el nicho de mercado.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Podría ser, es un tema de mucho cuidado, pero si trae beneficios para nosotros, si

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Nada, mi proceso ha sido el que necesitaba con cada reto.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi hija Guadalupe ha transformado mi vida, me siento poderosa y capaz de conquistar mis sueños, la crisis de lactancia que viví fue el despertar para mi propósito.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Aún no siento fracaso alguno, pero sí he pensado en “tirar la toalla”, creo que a muchos nos pasa, pero para el alma inquieta de un emprendedor estos pensamientos no nos paralizan.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hace poco hice parte de Brokling2Bogotá, una incubadora digital donde aprendí muchísimo y tengo apoyo.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Total, ya lo hace: mi hija de 4 años comprende el valor de la lactancia materna, sabe lo que hace mamá y quiere hacerlo a mi lado.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo como la pionera en joyas maternas, con una imagen y empresa sólida, como un referente, vinculada a diferentes iniciativas nacionales e internacionales relacionadas con el apoyo y promoción de la lactancia materna.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Vital, mi mamá no sé qué tanto haya comprendido y creído en el proyecto, pero confió y me prestó el dinero. Mi esposo fue el primero en escuchar la idea y ayudarme a ojo cerrado. Los amigos y familia, para algunos fue muy raro y de poca comprensión, pero poco a poco hemos ido derribando mitos y tabúes.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, siempre he estado presta a compartir mi conocimiento y experiencia para emprender!

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Un papel muy importante, somos una empresa familiar, el apoyo de mi esposo ha sido vital y hasta Guadalupe ha hecho su parte: a sus casi 5 años nos ayuda a empacar los kits.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

MaMa Joyas Oro Líquido tiene una esencia y cercanía con la comunidad que se ha construido desde que vimos la luz, el 8 de marzo de 2018, ser imagen de mi marca me ha permitido estar cerca de estas maravillosas mujeres que lo dan todo lactando a sus hijos, las entiendo y la empatía es algo que prima en nosotras.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que lo que no existe, yo lo hago posible; que soy capaz de lograr lo que me propongo con el corazón. Y, con esa misma garra, que me enfrento a cada reto, aprendo día a día. Conquistar retos también se vuelve en una habilidad nueva.

