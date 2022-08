Ellas crearon una tienda de plantas que promueve el cuidado de la naturaleza

Ellas son las emprendedoras que están detrás de una idea de negocio que educa y preserva el medio ambiente. Foto: Veronica Ramirez

“Nuestro e-commerce www.habibiplantitas.com tiene más de 600K visitas al año. Entre enero 2020 y abril de 2022 despachamos y entregamos más de 19K órdenes a nivel nacional que incluían más de 140K productos. En los últimos 4 años hemos comercializados más de 55.000 plantas naturales y 20.000 materas decorativas fabricadas en técnicas artesanales en Colombia como el mimbre, la cerámica y el tejido pellón y en los últimos 3 años, hemos impactado más de 650 personas con nuestros cursos de jardinería virtuales y presenciales.

En 2020 fuimos premiados como un Emprendimiento de Alto Impacto por Innpulsa Colombia y el Ministerio de Comercio y desde 2015 diseñamos productos para Diseño Colombia en sus dos versiones anuales en Medellín y Bogotá junto con el equipo de Artesanías de Colombia”, así nos empieza a contar su idea de negocio Carolina Noreña, una de las emprendedoras detrás de Habibi. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y así conocimos un emprendimiento que le apuesta 100% a la conservación del planeta.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 35 años y estudié Publicidad. Me enamoré de las marcas, de los productos que son pensados para aportar a la vida de los consumidores, del branding y del mercadeo y desde siempre supe que quería tener mi propia marca.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Habibi nació hace trece años y la idea fue de Marce, mi hermana y socia. Las personas de nuestra generación no tenían plantas naturales en sus casas, la naturaleza no estaba en su top of mind y decorar con plantas era asociado con la casa de la abuela. ¿Cómo hacer que las personas llevaran plantas a sus espacios? Diseñamos una línea de materas decorativas que todos quisieran tener y empezamos a comercializarlas con diferentes tipos de plantas que fueran fáciles de cuidar y pudieran vivir bajo las condiciones de luz de una casa o apartamento.

Empezamos con una sola referencia de matera, hoy tenemos más de 180 productos que incluyen plantas para el hogar, materas decorativas, regalos y productos de jardinería. Construimos toda una experiencia alrededor de las plantas que invita a los consumidores no solo a incluir naturaleza en sus espacios sino también a aprender a cuidarla (por medio del contenido educativo que promovemos).

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Habibi es hoy una realidad gracias a mucho trabajo, constancia y disciplina. Tuvimos una idea de negocio, nos pusimos una meta a largo plazo y desde el principio tuvimos muchísima claridad de a dónde queríamos llegar. Para emprender hay que tener mucha seguridad y confianza en un intangible y saber que eventualmente se materializará.

Cuando eres un emprendedor todos los días te vas a encontrar con situaciones retadoras que se deben solucionar en la inmediatez, pasan muchísimas cosas nuevas en las que no tenemos experiencia resolviendo y nos toca ponernos creativos para superarlas y cuando los momentos se ponen muy difíciles es cuando más debemos recordar esa meta superior y seguir trabajando, formándonos como personas y como líderes.

Yo no sé si Marce y yo éramos y somos las más “tesas”, de lo que sí estoy segura es que somos las más disciplinadas y ese trabajo diario de 13 años, ha sido el vehículo para tener hoy una empresa hermosa que pasó de tener dos emprendedoras a 8 empleados directos, una nueva socia que se nos unió hace un par de años y un equipo de empleados indirectos que supera las 30 personas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Esta parte es la más linda de la historia. Empezamos trabajando con un millón de pesos que tenía Marce ahorrado y lo invertimos en inventario. Con las ganancias de esas primeras ventas compramos más inventario y así fuimos creciendo con capital propio. Tuvimos una ventaja muy grande y es que en esa época vivíamos donde mis papás y trabajábamos allá mismo. Ellos nos apoyaron desde el primer momento e incluso nos destinaron un espacio de su casa por 3 años en el que manteníamos el inventario y alistábamos los productos.

Mis papás fueron muy pacientes y esa gran ayuda de tenernos en su casa nos dió el tiempo para que el producto mínimo viable estuviera rodando y la empresa facturando y creciendo. Habíamos podido ahorrar suficiente para independizarnos en ese tiempo y logramos crecer con nuestras propias utilidades hasta el año 6.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Lo principal y más gratificante es que estamos multiplicando la naturaleza y llevando vida a la vida de las personas. Hoy hacemos parte de una industria que es tendencia a nivel mundial, estamos acercando a las personas a la naturaleza y facilitándoles el proceso de incluirla en sus espacios con productos bonitos, fáciles de cuidar y que incluyen todas las instrucciones y herramientas para aprender sobre plantas y cómo mantenerlas bonitas. Algo que nos enorgullece mucho es que casi el 100% de nuestras materas decorativas son fabricadas en Colombia por diferentes comunidades de artesanos que van desde La Guajira hasta Amazonas.

Cambiamos ese chip de pensar que los productos bonitos y que funcionan por costo son los que vienen de afuera, en el país hay mucho talento y capacidad de producción de infinidad de productos.

6. ¿Soy feliz?

Soy feliz de mirar atrás y saber a donde hemos llegado, soy feliz de haber verificado que la constancia y la convicción todo lo pueden y soy feliz también de saber que por medio de nuestro sueño hoy logramos emplear un grupo maravilloso de personas al que queremos como nuestra familia y a quienes estamos impulsando a crecer con nosotros.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento no venderíamos el 100%, todos los socios coincidimos en que aún tenemos muchísimo que aportar a Habibi, muchos sueños por materializar, acá todavía hay muchas cosas espectaculares por hacer.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender ha sido algo muy retador para nosotras. Para organizar una empresa y hacerla crecer de una manera muy ordenada se necesitan conocimientos en varias áreas en las que no somos expertas y esto ha implicado mucha formación. Inicialmente con las uñas nos tocó ir sacando todo adelante como mejor podíamos y poco a poco no solo hemos ido construyendo nuestro equipo, que es la columna vertebral de esta compañía, sino que también nos hemos topado con grandes profesionales, que apreciamos muchísimo y nos han aportando tiempo, conocimiento muy valiosos y han sido parte fundamental en nuestro crecimiento. Sin duda, lo más duro de emprender es no contar con equipo directivo de alto nivel.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Durante estos trece años he cumplido muchísimos sueños a nivel profesional y sé que aún hay mil más por cumplir. Nuestro plan estratégico para el corto, mediano y largo plazo es muy retador y verlo materializado va a significar darle check a una cantidad de cosas, con las que como equipo hemos soñado por mucho tiempo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora estamos trabajando en seguirnos consolidando como el e-commerce No. 1 en Colombia en las categorías de plantas para el hogar y regalos. Queremos empezar a explorar el inicio de operación en otros países.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, en este momento nos encontramos probando el producto mínimo viable en el que sería nuestro segundo país de operación.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Recibiríamos capital inteligente de un grupo que no solo aporte plata para el crecimiento de Habibi sino que también vea el propósito que hay detrás de la empresa, lo comparta, vibre con nuestra idea y aporte en conocimiento.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Todo lo que hemos hecho, lo volvería a hacer porque es lo que nos ha traído hoy donde estamos. Creo que si en algún momento cometimos un error que nos costó tiempo, dinero o algo más, simplemente fue una herramienta para aprender. Ser emprendedor es hacerse en el camino y cuando uno construye desde cero es obvio que la va a embarrar, eso hace parte del proceso. Todo lo que hemos hecho es lo que hemos tenido que hacer.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Marce, mi hermana, me ha inspirado toda la vida, ella es muy curiosa y de la curiosidad nacen grandes ideas, creo muchísimo en las suyas y por eso decidí que este sería mi camino laboral. Hoy en día sigo las historias de grandes líderes, emprendedores y personas que han ido detrás de sus sueños y alcanzado grandes cosas, esto es inspiración pura. No me identifico con seguir a alguien puntual, creo más en la inspiración a través de la conversación, la observación, los libros y las buenas historias.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchos proyectos no nos han salido o no han sido exitosos, muchos productos que pensábamos que iban a ser un éxito en ventas no lo fueron. Muchas veces nos ha tocado decir que no a algo que queríamos decir que sí y con el tiempo hemos aprendido que estas situaciones no son fracasos, sino que hacen parte de un proceso; después de algo que no funciona viene algo que sí lo hará. Gracias a este entendimiento hoy trabajamos bajo dos premisas muy importantes: la creatividad y la innovación, sabemos que si un proyecto o producto no funcionan los dejamos ir y vamos por los siguientes. Pensar en tirar la toalla, muchas veces, pero afortunadamente es mayor el amor por lo que hacemos que siempre hemos superado todas las dificultades.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

La comunidad más importante de la que hacemos parte son nuestras familias y amigos, ellos se han tomado esta empresa de manera personal y día a día nos apoyan con conocimiento, consejos, contactos y compras. Hacemos parte también del grupo de Emprendimientos de Alto Impacto de Innpulsa Colombia, una entidad de la que hemos recibido muchísimo apoyo y formación y con la que verificamos que los proyectos de emprendimiento del gobierno son muy poderosos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Llevar vida a la vida de las personas va mucho más allá de vender un producto. Si tu hoy compras o recibes una planta con las herramientas para cuidarla y verla crecer y tienes éxito en el proceso de verla desarrollarse, vas a haber desbloqueado una sensibilidad por la naturaleza por el resto de tu vida y ahí el trabajo ya está hecho. Vivir de cerca la naturaleza, así vivas en una ciudad llena de edificios, te va cambiar la perspectiva, te va hacer más consciente del cuidado del medio ambiente y esto impactará tu vida, tu generación y las venideras.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo liderando gran parte de la estrategia de la compañía y acompañando a toda esta familia no solo a desarrollarse a nivel laboral sino también en su desarrollo como personas y a nivel intelectual. Visualizo a Habibi como una gran comunidad de amantes de las plantas y la naturaleza con su operación muy consolidada en Colombia y de aquí a 10 años en dos o tres países más de la región. Nos visualizo generando muchos más empleos dignos y felices, una familia que trabaja, aprende y crece de la mano.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos han estado siempre ahí, creyendo, aportando con buenas ideas, aconsejando y lo más importante siendo embajadores y voceros de la marca y los productos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Absolutamente. Durante estos 13 años he recibido apoyo desinteresado de personas muy capacitadas que nos han ayudado a darle la vuelta a muchas situaciones. Soy una fiel creyente de que el conocimiento y la experiencia hay que compartirlos.

Me haría muy feliz poder ayudar a otros así como alguien me ayudó alguna vez a mí.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

March ha sido indispensable en todo este camino, fue la gestora de la idea de negocio, su amor por la naturaleza, los animales y esas ganas de saber el por qué de todo, la han llevado a ser hoy en día quien tiene toda la información importante bajo la cual creamos productos, generamos contenido e interactuamos con nuestra comunidad; Isa, nuestra otra socia, jugó un papel fundamental en la digitalización de la operación y esto ha sido indispensable para nuestro crecimiento acelerado, en los últimos tres años.

Mis papás han sido el mayor apoyo desde el momento cero, nos abrieron las puertas de su casa para empezar y nos dieron ese primer impulso que tanto se necesita. Durante estos trece años nos han ayudado en infinidad de tareas que no hubiéramos podido completar sin ellos. También los colaboradores que son y han sido parte de esta empresa, han jugado un papel muy importante, cada uno de ellos ha hecho posible que podamos llevar nuestra operación a cabo por medio de su trabajo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es definitivamente la dedicación combinada con el amor que siento por lo que hago. Algo que me diferencie es la disciplina y disposición de estar siempre ahí solucionando todo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Como diría alguien muy importante en mi vida: “de todo esto he aprendido a volar sin paracaídas”.

