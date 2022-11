Manzana verde, la startup que ofrece comida saludable a domicilio

Ella es Lorena Larissa Arias Fabián, una de las emprendedoras detrás de Manzana Verde. Foto: Cortesía

“Manzana verde es una startup que ayuda a las personas a llevar una alimentación saludable. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con Planes de Comida que están diseñados para cumplir un objetivo nutricional. Bajar de peso, subir de peso o mejorar la salud. Cada persona puede elegir su objetivo. Por eso nuestra comida es personalizada.

¿Quién prepara la comida? Nos asociamos con restaurantes, cocinas o dark kitchen que por las mañanas tienen horas libres. Ellos preparan la comida con las características que cada cliente necesita. El equipo de Manzana les proporciona la tecnología que requieren para llevarlo a cabo. Además hay un equipo asesorando todo el proceso desde la preparación de la comida hasta la entrega.

En Manzana verde ya somos 89 personas trabajando de forma remota de Perú, México, Colombia, Bolivia y Venezuela. Nuestra operación está en Piura y Lima en Perú, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara en México y Bogotá, Colombia. Actualmente ya son casi 10 mil personas que cuentan con un Plan de Comidas de Manzana Verde. Son personas que se están interesando por mejorar su alimentación y Manzana está para ayudarlos a lograr sus objetivos”.

Los responsables de esta idea son Lorena Larissa Arias Fabián y Carlos Enrique Andrade Liviapoma. Hablamos con una de sus fundadoras y esto fue lo que nos contó en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Larissa Arias Fabían. Tengo 30 años. Estudié Auditoría Financiera en la Universidad de Piura.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Recuerdo que desde pequeña siempre he vendido algo. Siempre he sido muy inquieta y soñaba con tener mi propio negocio algún día. Manzana verde es una startup que ofrece comida saludable a domicilio. Tenemos presencia en Perú, México y Colombia.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En la escuela fui la típica niña que le gustaba participar en clases. En la universidad no fue la excepción, me gustaba platicar con los profesores e incluso los agregaba a Facebook porque me interesaba la información que compartían. Y, precisamente, un profesor que tenía agregado me comentó que habría un evento sobre emprendimiento y me pasó la información. Fui y creo que ahí comenzó todo. Asistía a eventos, conocía gente con los mismos intereses y así fue tomando forma Manzana verde.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Conseguir plata, quizás, sea lo más complicado, pero todo va por etapas. Al inicio cuando comenzamos fueron inversores pequeños por así decirlo. Eran personas que se interesaron en nuestro proyecto y confiaron en nosotros. Además, nos acercamos a instituciones que apoyan el emprendimiento para recaudar fondos. Lo importante es hacer una inmersión en el mundo del emprendimiento porque ahí es donde conoces a personas con intereses e inquietudes similares o inversores.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Me hace feliz que, actualmente, Manzana verde está mejorando la alimentación de muchas personas. Estamos cambiando la idea de que la comida saludable es cara o poco accesible. Gracias a nuestro equipo logramos que la comida saludable también sea rica. Por lo general se piensa que lo saludable es insípido, sin sabor. Por eso cada día trabajamos para que más personas disfruten la comida saludable.

6. ¿Soy feliz?

Soy feliz. Me apasiona mi trabajo y estoy orgullosa del equipo que hemos formado. Sin embargo, creo que la vida no se trata de sentirse feliz siempre. Hay momentos en los que necesitamos estar tristes, enojados o con ganas de llorar. Y eso está bien. Porque es parte del crecimiento, de la enseñanza de la vida.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, no lo haría. Para mí Manzana verde es como mi bebé, como un hijo. Detrás del emprendimiento hay un gran equipo. Sé que cuento con líderes que harían un gran trabajo si en algún momento necesito desprenderme un poco, pero venderlo no.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender requiere de mucho trabajo e invertir mucho tiempo. No hay horarios. Emprender requiere levantarse temprano y ser alguien muy diligente con el uso del tiempo. Saber ocupar el tiempo es lo más importante en un emprendimiento.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Desde niña soñaba con tener mi propio negocio. Y lo estoy cumpliendo, pero con el paso del tiempo siempre surgen nuevas metas, nuevos desafíos. Toca conquistarlos y seguir creciendo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos trabajando porque Manzana se fortalezca para poder expandirse a otras regiones de los países en los que estamos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, por supuesto. La salud y el bienestar es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la OMS. La alimentación es clave para gozar de una buena salud. Los hábitos alimenticios en muchos países de América Latina no son favorables. Por ello, Manzana verde es escalable. Queremos llegar a más países y regiones para lograr que más personas cuiden su alimentación de forma práctica y asequible.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

A diario tomamos decisiones que pueden cambiar el rumbo del emprendimiento. Lo importante es analizarlas, ver los pros y contras, consultarlo con personas cercanas que puedan aconsejarte. No recomiendo tomar decisiones a la ligera por más atractivas que parezcan. Como comentaba, Manzana para mí es como un hijo, así que no se lo daría a cualquiera.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Tanto lo bueno y lo no tan bueno ha sido parte de mi crecimiento. Voy aprendiendo de cada situación. Todo es parte del aprendizaje, así que todo lo haría igual.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi familia siempre ha sido un pilar fundamental. Creo que de mis papás saqué el interés por los negocios. Hay personas clave en cada etapa. Lo importante es rodearte de personas que puedan decirte lo bien que estás haciendo, pero también lo que no está bien.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No los veo como fracasos, sino como un impulso de aprendizaje y madurez. He vivido momentos difíciles y he tomado decisiones difíciles. Pero tirar la toalla, no. Solo me sacudo, me relajo, pienso, lloro, me rio, platico con personas cercanas y a seguir adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Cuento con un grupo de amigos muy importante. Son personas que me ayudan a levantarme si atravieso alguna situación. Y eso es muy importante. Rodearte de personas que te cuiden, que te aconsejen, que te animen.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, creo que sí. Emprender era un sueño, ahora es una realidad. Quiero que las nuevas generaciones sepan que emprender es duro, pero que es posible. No importa si tienes o no dinero. Emprender tiene que ver con determinación. Y las nuevas generaciones deben saberlo. Los sueños se vuelven realidad cuando trabajamos por ellos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años veo a Manzana verde como una de las startups más influyentes de estilo saludable. Yo tendré nuevos conocimientos y experiencias. Seguramente Manzana verde también crecerá no solo en expansión sino en ofrecer todo lo necesario para llevar un estilo de vida saludable.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Son fundamentales en mi vida. Mi familia es lo más importante. Me han apoyado y han compartido momentos cruciales. También cuento con amigos que me muestran su apoyo y están para cuando los necesito. Es importante rodearte de personas que te recuerden que eres capaz de lograrlo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, definitivamente. Pienso en mí cuando era pequeña y lo agradecida que me sentí cuando hubo personas que me compartieron sus historias, sus aprendizajes. Sin duda es algo que me gustaría hacer.

21. ¿Qué papel juega mi equipo? ¿Quién es?

El equipo de Manzana verde es increíble. Estoy muy contenta de contar con un equipo talentoso, muy dedicado y que comparte la visión de Manzana.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Invertir mi tiempo en aprender siempre algo nuevo. Para mí es difícil usar el tiempo en ver series o películas porque siento que lo estoy desperdiciando. Me gusta enfocarme en mis metas y trabajar en ellas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Es posible cumplir los sueños a base de trabajo y dedicación.

