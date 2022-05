Emprendieron y su empresa acompaña a adultos mayores a sus citas médicas

Nicolás Torres, CEO; Nicolás Bernal, CTO y Alexánder Acosta, CMO. Foto: Cortesía

¿Qué es Medilabb? “Es la plataforma tecnológica enfocada en la generación de bienestar colectivo en salud, donde ayudamos a las personas con sus trámites médicos de la EPS, los acompañamos a sus citas y procedimientos médicos, les damos acceso de manera ilimitada 24/7 a consultas médicas tanto de medicina general como con médicos especialistas, donde estamos trabajando en democratizar el acceso a la salud virtual a través de nuestra suscripción mensual, en otras palabras es como pagar Netflix, pero a cambio de películas puedes solicitar todas las consultas médicas que quieras. Esto lo llevamos a las empresas colombianas donde a través de nuestra plataforma, los trabajadores acceden a consultas de medicina general y especialistas de manera virtual, sin necesidad de ausentarse de su jornada laboral, reduciendo hasta 76% costos asociados al ausentismo”.

Así nos presentaron este emprendimiento colombiano que, como la mayoría, nació después de identificar una necesidad insatisfecha. De esas vivencias diarias que criticamos mucho, pero poco solucionamos, tal vez porque no creemos que sea posible o simplemente porque no sabemos cómo. Así que aceptamos que nos contaran su historia y esto fue lo que nos contaron en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Nicolás Torres, CEO Fundador de Medilabb. 25 años, negocios internacionales, nunca se es muy joven ni muy viejo para emprender y cumplir los sueños.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

A partir de un favor para mis abuelos paternos que consistía en reclamar unos medicamentos, cuando fui a realizar este trámite me encontré con una fila larguísima y una serie de trabas para la entrega de dichos medicamentos, esto me hizo ver una oportunidad de negocio enfocado en ayudar a las personas, especialmente a los adultos mayores. Claramente, vi que podíamos ayudar a muchas más personas y no solo con la realización de estos trámites médicos sino también acompañándolos a las citas y procedimientos médicos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Saliendo a la calle y preguntándole a las personas, es decir, validando la idea. El secreto es mantener una comunicación constante con el cliente, es la clave.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Dinero propio y apoyo familiar.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Mejorar la calidad de vida de las personas con servicios enfocados en la salud y el bienestar.

6. ¿Soy feliz?

Lo soy, cada día que me levanto y soy consciente de que lo que estoy haciendo puede mejorar la vida de las personas.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Siempre y cuando me sienta feliz, no lo haría.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Siempre es duro y cada vez la empresa crece, se pone peor, pero la motivación y ser consciente de lo que se está haciendo, es suficiente para mantenerse de pie.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy a un 15%, el día que escuche de nosotros en cada esquina de cómo Medilabb le ha cambiado la vida para mejor, podré decir que ya lo hemos logrado.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Actualmente, estamos creciendo 100% semanal en nuestro servicio de acompañamiento médico, servicio que permite a las personas (tú, tus padres, abuelos o familiares) ir a sus citas o procedimientos médicos acompañad@s por un profesional de salud, el cual les brindará el cuidado que se merecen. Este servicio está teniendo una alta demanda no solo en Colombia, sino también en países como Estados Unidos, España y Australia donde colombianos que tienen sus padres o familiares en Colombia, nos contratan para acompañarlos a sus citas o procedimientos médicos.

Adicionalmente, estamos impactando a las empresas de Colombia que tengan un alto componente operativo y que tengan una cultura de bienestar, con nuestra solución atención médica en línea 24/7, la cual les permite tener una disminución del 75% en ausentismo, retención de talento humano de un 40% y aumento en el desempeño hasta en 50%. Llevamos bienestar a las empresas.

También puede leer: Ellas son las hermanas que crearon un negocio gastronómico artesanal y saludable

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Por supuesto que sí, al ser tecnológicos y abordar una problemática de la región, tenemos una oportunidad de llegar a muchos lugares y comunidades. Actualmente estamos abriendo mercado en Estados Unidos y Australia.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si ya lo hicimos, y lo volveríamos hacer siempre cuando ese nuevo socio se comprometa con trabajo y con aportar su experiencia para poder crecer de manera exponencial.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No ser impulsivo y ser más analítico en la toma de decisiones, ya que el no hacerlo sale muy costoso.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

No soy de seguir a otros personajes, en lo que creo es en crear algo que no solo cree beneficio propio, sino que pueda beneficiar a toda la sociedad.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Siempre pasa por la cabeza tirar la toalla, pero es donde sale la garra emprendedora para tener la capacidad de enfrentar los retos, siendo consciente que lo que se está haciendo es por un bien colectivo, por un bien mayor.

Lea también: Ella creó una fundación para cuidar la salud mental de las personas

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hemos participado desde la etapa de ideación en programas como ‘Bigdeal’ de la Universidad del Rosario, en el cual ganamos segundo puesto a nivel nacional; posteriormente en ‘Spint IT’ de Apps.co, en el cual obtuvimos el reconocimiento de mejor emprendimiento B2C. El año pasado participamos de Aldea de INNpulsa, y fuimos nombrados embajadores TIC.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Nuestro objetivo desde el comienzo ha sido ayudar a la población adulta, ha sido un retro grande hacer que esta población se familiarice con el uso de la tecnología, pero lo estamos logrando a través del acompañamiento continuo y eso nos hace creer que las nuevas generaciones serán impactadas de manera positiva con nuestras soluciones actuales y futuras.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Siendo la plataforma líder en soluciones tecnológicas de bienestar y salud, con el título de potencia en Latam.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Ha sido fundamental la confianza y el apoyo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que si, la idea siempre ha sido inspirar a otros jóvenes a que tomen este riesgo de emprender para que, de esta manera, podamos beneficiar a otras personas, ya sea con trabajos o a clientes con nuestras soluciones.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Sirvió para poder estructurar mucho mejor la idea, para poderla materializar. Fueron clave Nicolás Bernal para lograr desarrollar el MVP y la primera versión de la aplicación web. Había una necesidad de un profesional que nos ayudara con la parte visual y de marketing, para esto hallamos a Alexander Acosta, el tercer integrante que se unió al equipo; esto nos permitió crear una identidad visual que proyectara la propuesta de valor de la empresa así como tener un sitio web más amigable con el usuario, también comenzar la estrategia de marketing en medios digitales.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Somos una empresa comprometida en generar bienestar para nuestros colaboradores y clientes. Nos diferenciamos en el trato humano combinado con el aprovechamiento de la tecnología, buscando mejorar la calidad de vida de las personas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que el emprendimiento se basa en dos cosas, la persistencia y la resiliencia, para tener la capacidad de afrontar las crisis y volverlas oportunidades.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚