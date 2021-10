¿Monetizar el negocio digital? Sí. Buscando la respuesta creó sus emprendimientos

Sus negocios ya operan en República Dominicana, EEUU, Brasil, Perú y están buscando oportunidades en España y Portugal, sin embargo advierte que “emprender es muy duro, Colombia no es un país que ayude a ese proceso, se necesita de mucho empeño y capacidad de soñar para seguir adelante”.

Su nombre es Darío Palacio y es el creador de SINDYK, una compañía que trabaja en el negocio digital en medio de la era de la información. ¿Cómo ha sido el viaje del emprendimiento en el que lleva 12 años ya con varias empresas? En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos nos relata el paso a paso.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 45 años, soy administrador de negocios y llevo en el mundo digital desde 1998.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Llevo emprendiendo desde el 2009 en donde fundé a Digital Partners Group. Digital ha sido una especie de laboratorio digital en donde han nacido muchos proyectos, ejemplo: Kactoos. Kactoos fue, quizás, el primer social ecommerce de la región. En ese momento la intensión era conectar los mismos compradores de un mismo producto en un solo lugar para lograr un super descuento. Logré levantar capital en una etapa muy temprana, el proyecto murió a los 2 años. Luego fundé una agencia de UX y analítica llamada actualmente Multiplica. La vendí en el 2019. Paralelamente, fundé una plataforma de emprendimiento en etapa temprana llamada Startups Academy y tuvimos el apoyo directo de RutaN. Startups se activa en República Dominicana y se entrega a un gestor (actual dueño) en dicho país. El último proyecto es SINDYK. SINDYK nace de la oportunidad que se vislumbra en la industria de los medios informativos o generadores de contenido en donde requieren aumentar la audiencia (es decir, que más personas vean su contenido) y que luego dicho contenido se pueda monetizar en digital. Ambas cosas las esta logrando hoy SINDYK.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con muchísimo esfuerzo, empeño y dedicación. Obviamente esto no se logra hacer solo, se requiere de un equipo (compañeros de viaje) que se le midan al esfuerzo y al objetivo. Verdaderos guerreros. La testarudez es un factor innato en los emprendedores, pero definitivamente hay que ver y sentir la oportunidad.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Absolutamente todo este proceso de SINDYK ha sido por ‘boostrapping’. Es decir, los socios iniciales/fundadores hemos financiado poco a poco el producto/el equipo y la empresa.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos, y cada día lo vemos más claro, cambiando toda industria. Nuestros productos en SINDYK son verdaderas herramientas que solucionan, no sólo un problema, sino que le entregan a los generadores de contenido o medios informativos nuevos modelos de ingreso, haciendo que sean más saludables y sostenibles. Eso cambia por completo la industria.

6. ¿Soy feliz?

Llevo 12 años en ello... Algo tengo que estar recibiendo de estimulo para seguir de pie.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si, obviamente. Claro que estamos completamente abiertos a esa posibilidad. Esto ya lo he hecho anteriormente.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

¿Fue? ... es... es muy duro. Emprender es muy duro, Colombia no es un país que ayude a ese proceso, se necesita de mucho empeño y capacidad de soñar para seguir adelante.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aun no. Por ahora mi sueño es SINDYK sea una gran empresa, que genere mucho empleos de altísima calidad y que tengamos clientes en varios países. Me gustaría que SINDYK fuera una empresa muy prospera, no solo para sus socios, sino también para sus empleados, proveedores y comunidad. La prosperidad genera riqueza alrededor. Eso puede estar acompañado de una empresa grande y potente que quiera ser socia o comprar a SINDYK. Piano, nuestra referencia y competidor directo, recibió 88 millones de dólares de Microsoft. Soñamos con algo semejante para SINDYK.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Que SINDYK sea una empresa de talla mundial. Hoy logramos estar en varios países pero a una escala pequeña. Nos encantaría tener un gran socio que nos permita acelerar el proceso. Sabemos que tenemos dos productos increíbles que solucionan dos problemas grandes en la industria. Necesitamos que más empresas nos conozcan y apliquen nuestra tecnología para que su salud financiera mejore.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Complemente. Hoy tenemos clientes en República Dominicana, EEUU, Brasil, Perú y estamos buscando oportunidades en España y Portugal.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, recibiríamos y cederíamos obviamente, pero no de un desconocido. Tiene que ser alguien o algo que sea muy complementario, que vea lo que nosotros vemos. Que entienda la industria y que vea en SINDYK un potencial de ser referente de la industria a nivel mundial. He aprendido que los ‘socios’ de dinero son buenos, son necesarios, pero no suficientes.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No tendría un socio que sólo ponga dinero.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

A nivel familiar me han inspirado muchas personas. Mi bisabuelo, Darío Restrepo (fundador de Peldar) ha sido una gran referente por todo lo que lograron en su momento. También otros familiares como mi tío Juan Camilo Isaza (el mayor distribuidor y comercializador de neumáticos Pirelli en su momento) han tenido un gran impacto. A nivel de referencias, personajes como Walt Disney o el equipo de Google o Steve Jobs obviamente son referencias constantes. Ultimamente David Velez (de Nubank) a quien conozco personalmente y del que tengo una anécdota increíble cuando lo conocí en Silicon Valley en el 2011.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas, me he quebrado dos veces. Si, de forma constante es un sentimiento que aparece, sobretodo en momentos como el último año en donde muchos factores han sido modificados o cambiados.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, soy mentor de Endeavor, soy acelerado por Rockstart Colombia y Parallel18. Ahora pertenecemos a Scale Up Endeavor.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Pues más vale que sí. Hoy generamos empleos de altísima calidad en donde estamos desarrollando tecnología de punta. Ojalá pudieramos crecer más para generar más de este tipo de acciones. Por ahora me conformo con dejarle un buen legado a mi hija.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me encantaría tener la tranquilidad y seguridad económica para apostar en más y nuevos emprendimientos digitales. A título personal, mi gran sueño es crear un centro de innovación y enseñanza en donde el conocimiento sea aplicado a las necesidades de la industria y en donde cualquier persona, en un periodo máximo de un año, pueda salir a ser contratado por empresas del mundo. Tengo dos caminos para lograrlo, que SINDYK sea capaz de subsidiarlo, o que yo (a titulo individual) logre ejecutarlo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Todo. Han sido mi refugio, mis “porristas”, mi consuelo. Ellos son todo, principalmente la familia.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Lo hago de forma constante. Es vital que cada emprendedor ayuda a acortar o agilizar el camino al siguiente.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo lo es todo. Un gran equipo logra cosas extraordinarias. Mi socio, Juan Felipe Cadavid; nuestro CTO, Óscar Correa; nuestros desarrolladores Yair Arango y Diego Cano, nuestro Project Manager, Andrés Velez; nuestro apoyo administrativo Angélica Carmona, nuestros aliados comerciales en México, República Dominicana y Brasil. Rockstar Colombia, Endeavor, Parallel 18, nuestro equipo de contadores, nuestra abogada, nuestros clientes y aliados.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Visionario y optimista por naturaleza. Creo en la fuerza de las relaciones humanas y de las conexiones a largo plazo. Creyendo que, frase de Steve Jobs, los puntos no se conectan hacia adelante sino hacia atrás. Mi sello personal podría ser: Todos tenemos derecho a nuestro 15 minutos de atención y todos los mensajes, llamadas o emails, tienen que contestarse.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Creo que sí he logrado crear empresa, empleo y prosperidad en Colombia queda uno graduado para hacerlo en cualquier parte del mundo o de la galaxia. Lo otro es que la vida se compone de momentos. La verdad, aprovechar todo lo que se pueda de cada uno.