¿Necesita plata? Ellos le ayudan a buscar inversión para su emprendimiento

“Estamos revolucionando la manera en la que conectamos ángeles inversionistas con las startups de Latinoamérica”, dice Giovanni Quintero, un par de semanas después que nos contactara vía telefónoca para contarnos sobre el emprendimiento que lidera y que busca ayudar a otros emprendimientos en esta parte del mundo. “Estamos revolucionando la manera en la que las startups en fase semilla consiguen su inversión conectándolas con los ángeles inversionistas adecuados, ofreciendo un servicio de startup para startups, ya que conocemos de primera mano todo lo complejo que puede llegar a conseguir inversión”, agrega. Por eso en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos nos cuenta qué fue lo que hicieron y cómo su idea puede ayudar a personas que buscan recursos para crecer. Por el lado de la educación financiera está la clave, dice.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Giovanni Quintero, 36 años, Ingeniero de sistemas de la Universidad Simón Bolívar (Cúcuta) con especialización en Ingeniería de software de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. Soy certificado cómo ángel inversionista del programa de Endeavor Colombia.

Cesar Villalobos, 36 años, apasionado por la tecnología y por inversiones de capital de riesgo entre las cuales destacan criptos, startups y acciones. Trainer, coach, mentor, consultor, facilitador ágil y organizacional de empresas del sector público y privado.

Miguel Osorio, 36 años. Ingeniero de sistemas. Apasionado por la tecnología y la inversión en renta variable. MBA con enfoque en finanzas

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Al venir de una familia de estrato medio y pasar por una educación donde nunca se habló de inversiones, de startups y su importancia, y sobre todo que están al alcance de cualquier persona, descubrí estos mundos tan cautivadores y apasionantes. Al iniciar a crear emprendimientos me encontré de primera mano con lo difícil que es acceder a préstamos bancarios e incluso a préstamos dentro de la misma familia y compañeros para hacer crecer estos emprendimientos; y por otra parte como inversionista me topé con la barrera para llegar a opciones de inversión realmente interesantes fuera de las inversiones tradicionales como finca raíz y préstamos que en realidad ofrecen opciones que son poco atractivas para los inversionistas con gran apetito al riesgo. Allí nace la idea de conectar las startups y las inversiones. Nos sentamos con nuestros socios en 2019 y sobre una servilleta se plantea la idea de generar esa oportunidad para que cualquier persona en Colombia desde Punta Gallinas hasta Leticia tenga la gran oportunidad de ver, creer, apoyar y convertirse en socio de los próximos unicornios del país. Y en el otro lado de la ecuación brindarles esa opción ágil, fácil y sin tanto papeleo a las startups que construyen el futuro sin la necesidad de adquirir deuda y con la convicción de romperla con su startup. Por eso es que creamos InvestCoTM, con la convicción que estamos revolucionando la manera en la que conectamos ángeles inversionistas con las startups de Latinoamérica.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con nuestros socios iniciamos a desarrollar nuestro MVP, que busca llegar a las startups más representativas y escalables conectándolas con inversionistas a través de la plataforma, estuvimos trabajando muy fuerte y logramos poner en producción una aplicación web responsive desde donde bien sea emprendedores o inversionistas, pueden registrarse, ver las campañas de financiación y aplicar para poder invertir. En el camino encontramos grandes retos como el salir a vender y darnos a conocer en el medio, sin embargo eso significó en nuestro caso la oportunidad de llegar a la primera startup que cumplía con los requisitos para poder ser fondeada por ángeles inversionistas, y lo más importante: que creía en nosotros. Afortunadamente y con el apoyo de Dios encontramos ese primer emprendimiento, ¡y qué emprendimiento! (Un grupo empresarial, valorado en 10.000 millones de pesos, una de las 51 starter de Innpulsa), hicimos match a primera vista ya que estamos muy enlazados por nuestros valores y el más importante: la transparencia.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Desde el inicio y hasta este momento todo ha sido 100% con aportes de los socios directamente.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos revolucionando la manera en la que las startups en fase semilla consiguen su inversión conectándolas con los ángeles inversionistas adecuados, ofreciendo un servicio de startup para startups ya que conocemos de primera mano todo lo complejo que puede llegar a ser conseguir inversión. Generamos webinars espectaculares para educar a esos inversionistas (finca raíz, bolsa de valores, criptomonedas, negocios tradicionales) para poder iniciar a profesionalizarse en el ecosistema del capital de riesgo. Creemos que en las inversiones se necesita educación y que muy pocas personas tienen esa oportunidad de educarse. Brindamos esa opción para que cualquier persona en el país pueda tener acceso a los próximos posibles unicornios sin la necesidad de pagar un sólo peso para llegar a ellos.

6. ¿Soy feliz?

Completamente, estos ecosistemas están creciendo y madurando y afortunadamente nosotros somos actores principales en esta aceleración que está teniendo el país. Qué más satisfacción que brindar valor a las startups y a esos ángeles inversionistas que se convierten en socios de estas.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Como toda startup e inversionista deseamos que se pueda generar un ‘exit’ impresionante en un futuro a mediano plazo, es decir, sí contemplamos esa posibilidad de venderla a actores que se acoplen a nuestros principios y valores, aunque por ahora estamos trabajando para crecer y fortalecernos en Colombia para poder llegar a otros países en Latinoamérica.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Nos gusta modificar esa palabra duro por hermoso, emprender ha sido hermoso, siempre ha estado en nuestro ADN emprender y de verdad hemos tenido muchos retos de los cuales hemos aprendido enormemente, nunca lo hubiésemos hecho si no fuera por el emprendimiento. Emprender nos muestra quiénes realmente somos como humanos ya que no es un camino recto sino al contrario, una montaña rusa que sube y baja, realmente espectacular.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Afortunadamente en InvestCoTM lo estamos viviendo. Deseamos tener nuestro primer unicornio, que salga el primer millonario por invertir en startups a través de InvestCoTM y que el número de ángeles inversionistas en el país crezca de una manera acelerada, la región requiere de más inversionistas que apoyen al gran talento que existe en Colombia y Latinoamérica.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Queremos seguir dejando huella, finalizar el primer fondeo exitoso es solo el primer paso, de ahí sigue el buscar las mejores startups del país y conectarnos con ellas para buscar nuevos inversionistas que quieran apoyarlas y que creen en lo que hacemos. Deseamos que nos conozcan en toda Colombia tanto startups, inversionistas y demás actores de estos ecosistemas para agregarles valor y generar alianzas con InvestCoTM. InvestCoTM nace y vive para conectar. Anhelamos que nadie se quede por fuera de este tren que se está convirtiendo en avión, porque el mundo de las startups crece de una manera acelerada en Latinoamérica.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Estuvimos en una incubadora dónde tenemos acceso a startups de Colombia, México, Argentina, Chile, Panamá, Nicaragua y otros países de Latinoamérica, la verdad es un común denominador estas necesidades en estos países y vemos cómo las startups están anhelando inversión para continuar con su crecimiento acelerado. Efectivamente InvestCoTM es escalable y nuestra visión es ser reconocidos como la mejor plataforma de financiación de inversiones en Colombia y la región.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

El desconocido (ángel inversionista, family office, fondo de inversión privado, etc) inicia a ser conocido cuando se le hace la debida diligencia. En InvestCoTM creemos en la sincronización de principios y valores ya que la cesión de acciones es como un matrimonio a largo plazo de una manera más compleja. Si el “desconocido” e InvestCoTM hacen match, sí estaríamos dispuestos a ceder acciones para crecer de una manera acelerada.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Esperar mucho tiempo para lanzar nuestro MVP. Lanzaríamos nuestros servicios con algo simple para aprender del mercado lo más pronto posible.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

En estos momentos puede sonar de moda y no es así: Elon Musk me explotó la cabeza hace unos años por una cultura que es dejar de quejarse por no tener las cosas y crearse las oportunidades. Necesitaba unas formas más fáciles de pagar y creó su propia pasarela de pagos; quería apoyar el medio ambiente y andar en un carro que no lo afectara y creó una empresa de carros eléctricos; desea ir al espacio y generar otro planeta habitable para los humanos y creó su propia flota de cohetes espaciales. En realidad, crearse sus oportunidades y su destino es algo que sigo en Elon Musk.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Equivocarse es lo mejor que nos puede pasar ya que de esa forma aprendemos directamente para conocer caminos que no funcionan. Anteriormente tratamos de generar otro emprendimiento entre los mismos socios sin que las cosas se dieran, generando unas lecciones aprendidas impresionantes, la verdad todo eso nos generó más unión y comunión como equipo emprendedor. En InvestCoTM valoramos que cuando en las startups hay fundadores con emprendimientos fallidos en su pasado, nos genera grandes expectativas para el futuro.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Cámara de Comercio de Bogotá. AppsCo, Asostartups y Rocket-u. Por otra parte estamos generando la comunidad de ángeles inversionistas más completa y diversa de Colombia.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Estamos buscando generar más de 1000 empleos de calidad en Colombia a través de las startups que son fondeadas por medio de InvestCoTM para crear una sociedad colombiana regida por la formalidad y el empleo digno. Con nuestras startups estamos buscando generar un futuro impresionante en el país por medio de la innovación, la aplicación de las tecnologías de clase mundial y, por qué no, la creación de nuevas tecnologías inéditas en el planeta. El talento en Colombia es infinito.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Apoyando y asesorando a muchas startups para que crezcan de una manera acelerada y sostenible. Con InvestCoTM seremos los líderes en apoyar startups que se convertirán en unicornios de Latinoamérica creando ángeles inversionistas millonarios.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Todo el motor de esto es la familia, desde los principios, valores y aprendizajes que tengo vienen desde la base de mi familia como mi nona (abuela), mamá, papá, hermanos, tíos con todo ese ambiente familiar cucuteño que es espectacular y con el especial papel que en estos momentos tienen mi esposa e hijo con quienes he soportado de primera mano lo que conlleva emprender con todos sus retos y exigencias. Las bases vienen de mi familia, es lo primordial. El contexto en el que nos movemos es vital también ya que de allí parte todo lo que generamos, si nos rodeamos de los mejores nos convertiremos en uno de los mejores, y la verdad estoy muy orgulloso de compartir sociedad con mis socios. Estoy con los mejores.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Vivimos para apoyar a que otros emprendedores lo logren, sabemos todo lo que conlleva y si pensamos en gana-gana transparente, real y sincero se generan cosas extraordinarias.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo influye, afortunadamente estoy con los mejores: Miguel Osorio y Cesar Villalobos, grandes amigos, colegas e inversionistas, con quienes compartimos la misma visión y soñamos con hacer crecer a InvestCoTM más allá de las fronteras de Colombia.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Estamos hechos de emprendedores para emprendedores, no como grandes compañías que pueden ver a la startup como una más. En InvestCoTM buscamos agregar valor y conectar de verdad, si nosotros no podemos agregar valor a la startup procuramos conectarla con alguien que sí le pueda agregar valor.

Somos inversionistas que conocemos esas malas experiencias cuándo no existe transparencia en las inversiones, cuándo existen letras pequeñas, cuándo hay léxico complejo difícil de entender y sobre todo esa falta de acompañamiento en todo el proceso de una inversión, por eso mismo propiciamos un acompañamiento personalizado, transparente, humano, sin letras pequeñas, fácil de entender y procurando que el inversionista tome decisiones basadas en conocimiento y datos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que vale la pena emprender, que no tiene precio iniciar ese camino para agregar valor a la sociedad, que el universo nos necesita haciendo lo que realmente amamos hacer y que definitivamente todas esas acciones diarias que hacemos crean resultados extraordinarios.