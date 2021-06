Netflix mejora en tarea de incluir a más mujeres y minorías

En el 2020 los empleados hispanos aumentaron a 8,1% desde 6%. La compañía tenía más de 8.000 trabajadores de tiempo completo al cierre del año pasado frente a los menos de 3.400 que tenía en 2017.

Netflix ha mejorado en su tarea de incluir mujeres y minorías a su fuerza laboral durante los últimos tres años superando a sus pares de Silicon Valley, de acuerdo con el primer informe de la compañía de entretenimiento sobre diversidad e inclusión.

En 2020 las mujeres constituían 47% de su fuerza laboral frente a 40% en 2017. La compañía dijo que logró avances de tamaño similar para incluir empleadas en puestos de liderazgo y técnicos. Sin embargo, las mujeres todavía representan menos de 35% de las posiciones técnicas.

Netflix también dijo que a fines de 2020, un 8% de sus empleados eran negros, más del doble de la proporción de fines de 2017. Los empleados hispanos aumentaron a 8,1% desde 6%, dijo la compañía, que rastrea datos de raza y etnia únicamente en Estados Unidos. Por el contrario, sus datos de género son globales.

En los últimos años, las grandes corporaciones han priorizado la diversidad, especialmente en las industrias del entretenimiento y la tecnología, tanto en respuesta a la presión social como para mejorar su desempeño comercial. Netflix está haciendo programas para personas en 190 países y ha promocionado su contenido como multicultural. Pero para contar historias desde todas las perspectivas, se necesitan empleados que provengan de una amplia gama de orígenes.

Las empresas de tecnología han sido objeto de un escrutinio especial por ser desproporcionadamente masculinas, blancas y asiáticas. Si bien ese sigue siendo el caso para Netflix, las mujeres constituyen una proporción mayor de su fuerza laboral global que en Facebook Inc., Apple Inc. o Alphabet Inc., matriz de Google. Netflix también tiene un porcentaje de empleados negros o hispanos más alto que Google o Facebook, Apple todavía lo supera.

En general las filas de empleados de Netflix se han incrementado en los últimos años impulsadas por el crecimiento de suscriptores en todo el mundo y la demanda insaciable de contenido. La compañía, que se gestiona desde oficinas en Silicon Valley y Los Ángeles, tenía más de 8.000 empleados de tiempo completo en 2020, frente a menos de 3.400 en 2017.