“No podemos tener un modelo laboral análogo”: presidente de Telefónica

(Liderazgo - Empresas) Fabián Hernández lleva un poco más de una década en Telefónica, la compañía que ahora lidera en su filial de Colombia, pues la casa matriz está en España. ¿Qué responsabilidad tiene en sus manos? Aquí van algunos datos: suman 25.1 millones de clientes, de esos son 21.4 millones en dispositivos móviles, 3.7 millones en fijos y los que ya cuenta con fibra óptica alcanzan los 1.2 millones, que es el 83% de la base de clientes de banda ancha. Y en sus resultados financieros llegaron a cierre de su más reciente reporte, el 2023 completo, a ingresos totales de $ 7.12 billones con un Ebitda de $ 1.56 billones. Después de tanto ruido con la llegada del 5G, ¿cómo lee este empresario una industria necesaria en esta nueva revolución industrial? Esto fue lo que nos dijo en #EntrevistasElEspectador:

¿Cómo fue su camino para llegar a liderar la compañía, en la que además ha trabajado ya varios años? ¿Cómo fue eso y cómo hizo para llegar, pues, a tener el timón del barco?

Yo creo que hace parte de las posibilidades que ofrece un grupo como Telefónica, donde todos tenemos la gran posibilidad de desarrollar una carrera, de entendernos desde el punto de vista personal y profesional, en un entorno laboral, de también entender cómo se trabaja en equipo. Esto no es que una persona llegue a una responsabilidad de liderazgo, sino cómo un equipo lidera y lleva a cabo, digamos, las estrategias y los objetivos de una compañía, enfrentar los retos, yo creo que yo siempre me veo como uno más del equipo y es lo que represento.

¿Cuánto lleva usted en Telefónica?

Bueno, estamos acá desde el año 2013.

¿Cómo cerraron el 2023, un año muy apretado? Si no estoy mal, ya tienen 25 millones de usuarios en Colombia…

Sí, digamos, el año 2023 tiene como los dos sabores. Fue un año que fue de mucha aceleración, especialmente como lo está siendo este, con nuestro proyecto de fibra óptica, que es un producto que creo, estamos cambiando la vocación de competitividad del país con esta infraestructura digital, que eso es fundamental. Fue un año en el cual tuvimos también muchos impactos desde el punto de vista macroeconómico, las tasas de interés, el impacto que se tuvo de la tasa de cambio en los primeros en los primeros meses del año y obviamente al final un poco de ralentización de la de la actividad comercial como tal, de la actividad económica, pero que permitió, yo creo que en términos de ingresos, cerrar un año creciendo en términos de poder mantener un valor de Ebitda adecuado con la industria, pero sin duda alguna con un impacto macroeconómico, pero con el sabor positivo de que somos en este momento un operador que está activando el sector, que está acelerando, no obstante, el entorno que se tiene.

Al final del año pasado entrevistaba, justo aquí, en este espacio, al ministro TIC, y era previo a la subasta. Eso ya pasó, ustedes ganaron y pagaron por una porción y ya lanzaron 5G. ¿Cómo les ha ido con el asunto del 5G en Colombia?

Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que el 5G en Colombia es un hito muy importante. Es un hito que nos va a permitir generar un nuevo impacto en la conectividad y en el desarrollo de las tecnologías emergentes que pueden aplicarse con 5G, como es la fibra también. Y esto ha venido teniendo un desarrollo muy importante en el sentido de que ya estamos activando el ecosistema.

Nosotros pusimos todo un ecosistema a disposición de todas las empresas, de los usuarios, para que puedan aprovechar el 5G. El 5G obviamente va a tener en primer lugar un impacto más grande para las empresas. Los usuarios que hoy están conectados, en nuestro caso cerca de 600.000 usuarios conectados de manera permanente en nuestra red con 5G, están experimentando una calidad y obviamente unas prestaciones distintas.

Pero para nosotros el foco más grande es cómo las industrias aprovechan el 5G para poder incrementar sus ingresos, ser más eficientes, crear nuevos negocios, activar el talento al lado de las nuevas tecnologías que genera el 5G. Entonces yo creo que ahí es donde va a venir el mayor impacto. Estamos en estos primeros de cambio. Una vez pasada la subasta, empezando a desplegar en todo el país y obviamente cumplir con todos los retos que nos dejó la subasta.

Uno creería que para el despliegue de 5G necesitan desplegar infraestructura. Explíquenos un poco. ¿Esto es con la infraestructura que ya tienen y le mueven un check a la antena o tienen que cambiar las antenas? ¿Eso requiere inversión en antenas nuevas?

El despliegue de 5G requiere obviamente de un dimensionamiento específico de muchas partes de nuestra infraestructura, en la parte física de conexión de las antenas, pues poder tener todas las antenas conectadas con la transmisión adecuada para que pueda tener todo el impacto y la velocidad que se requiere, adicionalmente, pues que esa conexión sea con fibra óptica para que las prestaciones sean las adecuadas.

Requiere la adecuación también de la parte de acceso de nuestra red móvil, de la parte de todas las antenas, que es lo que se conoce. Y eso es bien importante porque ahí requiere inversión nueva y también en el despliegue en los sitios adicionales que nosotros queramos o que vayamos con ambición comercial y para cumplimiento de las obligaciones del Ministerio, pues generar nueva infraestructura en despliegue.

Entonces, este 5G viene con mayor inversión y es algo que va a generar en el país, yo creo, que un impacto positivo.

Justo esta semana el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros decía que para la cosecha cafetera que se viene, le pedían ayuda a la policía. ¿Por qué? Porque la inseguridad está lamentablemente tan dispara que la cosecha cafetería tenía que ser cuidada por la policía. Pues para que ni roben a los que están recogiendo el café, ni a los cafeteros que están vendiendo el café. Y lo de ustedes es en región, también el despliegue de infraestructura, en región. ¿Cómo están manejando el tema de la inseguridad?

Digamos el tema de la inseguridad, lo vemos desde dos puntos de vista: una parte de la que somos víctimas, que se da desde el punto de vista del hurto de cable. Hemos tenido un disparo de la actividad de hurto de cable grandísimo. Hemos contado, digamos, con el apoyo del Gobierno nacional vía el ministro de Defensa y vía el director general de la Policía, que han desplegado toda una ayuda y colaboración y frentes de trabajo conjunto con la industria para poder generar un impacto positivo en las personas que están desplegando infraestructura que permitan ese despliegue de infraestructura, que no se la roben. Y aquí digamos, las actuaciones concretas de la Policía en conjunto con nosotros han sido positivas para poder bajar ese impacto del hurto de cobre.

El otro punto es de seguridad, es que nosotros somos un habilitador para que obviamente la policía, el ejército, las personas estén conectadas y puedan hacer las denuncias. Yo creo que la tarea que quedó después de la subasta de 5G en cuanto a cobertura de carreteras va a ser importante, va a sumar mucho más a poder generar todos estos corredores de infraestructura para que la gente esté cada vez más conectada.

Si llega a necesitar alguna urgencia, pueda tener, digamos, ese acceso a una llamada de emergencia. Pero el tema de seguridad es un tema de todos. El tema de seguridad es un tema de que trabajemos conjuntamente con la Fuerza Pública, que trabajemos directamente y conjuntamente con el Gobierno, que nosotros como industria, como lo hemos venido haciendo siempre, aportemos también con la información, con los datos que tenemos para generar, y obviamente la tecnología también es base para soluciones de seguridad, donde también nosotros tenemos presencia y yo creo que sumado todo eso, pues yo creo que la forma impactar positivamente este flagelo.

Telefónica en datos: 25,1 millones de clientes en Colombia. 5 millones de hogares tienen su fibra óptica. 69 ciudades cubiertas y 94 a final de año con esa fibra. $7,12 billones en ingresos durante el 2023. $1,56 billones de Ebitda el año pasado.

Fabián, le quiero preguntar por la industria. El año pasado Tigo no la pasó bien, el ministerio TIC tuvo que entrar a ayudar para que saliera adelante y ahora estamos viendo algo en consideración mía, similar con WOM y su proceso de reorganización. ¿Está pasando algo en la industria que no estamos viendo los demás?

Yo creo que está pasando algo que ya desde hace rato nosotros veníamos advirtiendo y es como dos elementos: uno, esta es una industria fundamental para el crecimiento del desarrollo del país, que tenga como una infraestructura que va a habilitar la digitalización del país. Eso es fundamental desde el punto de vista individual, desde las empresas como el gobierno y la sociedad.

Así mismo, esta es una industria que es una industria muy exigente en términos de capital, requiere inversión permanente, requiere que nosotros estemos haciendo más inversión en desarrollo, tecnología, desplegar infraestructura. Entonces, la política pública que está interesada en este sector tiene que acompañar esto y nosotros desde hace mucho tiempo veníamos advirtiendo que la política, una política pública enderezada a tener cobros de espectro muy alto o subastas de manera muy onerosa, hace que se reduzca posteriormente la capacidad de inversión, la capacidad de poder recuperar esas esas inversiones.

Nosotros somos un sector que tenemos que mantener esas inversiones, que tenemos que adicionalmente enfrentar una dinámica de sector que siempre es deflacionario. Este es un sector que es deflacionario, luego con menores ingresos o menores ingresos por usuario, tenemos que recuperar inversiones más altas y con unas necesidades de cada vez de entregarle más a los usuarios. Entonces todas nuestras propuestas de valor, como es lógico, porque tenemos al cliente en el centro, es darle más datos, más velocidad, mayor cobertura.

Entonces, si a esto le sumamos unos precios altos de espectro, una situación macroeconómica de pronto genera un impacto muy alto en el precio del dólar que nos hace más costosas nuestras inversiones, de tasas de interés altas, pues es un momento en el cual la industria se ve golpeada de manera de manera importante y es lo que lo que ha venido pasando.

El hecho que haya más operadores no quiere decir que la competencia sea más sana.

Es lo que pasó, digamos, el impacto que tuvo el año pasado con Tigo, es el impacto que está teniendo WOM también, que este en un sector de mucha tensión, de mucha exigencia, mucha caja. Es lo que también se ve muchas veces en lo que pasó con Avantel. Yo creo hoy el Gobierno es mucho más consciente de esta situación. Es consciente que la política pública de costo de espectro la tiene que corregir y la corrigió de manera efectiva en los precios de los últimos precios de renovación de espectro dan cuenta de eso. Faltan cosas, pero dan cuenta de esa ruta. Entendió también que la subasta de 5G en una tecnología que era necesario haciendo inversiones, tenía que tener un precio adecuado, un precio de mercado. Nuestra posición como industria no es que no pretendemos que no se cobre el valor que tienen las cosas, sino que reconozca el valor del mercado y los retos del mercado para que pueda haber, digamos, una inversión adecuada, un repago de las inversiones y también un traslado de beneficios a los usuarios. Y eso en este momento se está, se está corrigiendo.

Entonces es importante que hoy por hoy esa situación de la industria sea reconocida por las autoridades, por el regulador, para que tenga una regulación adecuada, por también la estructura de competencia. Yo creo que ahí hay otro reto importante en la estructura de competencia. El hecho que haya más operadores no quiere decir que la competencia sea más sana. Hay que corregir temas de competencia y es lo que es el momento que tiene la industria, un momento macro complejo, un momento en el cual tenemos que acelerar y es donde tenemos que poner los incentivos adecuados para nosotros seguir desplegando los incentivos adecuados para nosotros seguir generando valor a los usuarios y acompañar al Gobierno nacional en su meta de conectar al 85% de la población, en una industria que, como cualquiera, tiene retos, que nos obliga a reinventarnos, a ser más eficientes o hacer cosas como la que hicimos con Tigo en red única.

Recuerdo que cuando se sentaron ustedes con la gente de Tigo a buscar unas alianzas estratégicas para optimizar el negocio, en ese momento hubo choques con Claro. Ellos les mandaban pullas, ustedes les mandaron pullas y me acuerdo que aquí hay como una discusión vieja y es la dominancia. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está el tema de la competencia y cómo está el tema de la dominancia en un negocio que no tiene tantos actores como uno quisiera?

Me quedó con la última parte y es tantos actores como uno quisiera. Yo creo que este mercado ha venido desarrollando una serie de actores que deben tener fórmulas desde el punto de vista de respuesta de política pública y de regulación, que permita la sostenibilidad de todos. Entonces, yo creo que hay cuatro actores relevantes, está Claro, WOM, que atraviesa por la situación que tiene Millicom (Tigo) y nosotros. Puede haber mucho más actores, pero el mercado en las economías de escala exige unos actores que sean mucho más, que puedan aprovechar las escalas que están, y esa es la respuesta que por ejemplo nosotros hemos dado con Tigo, con la red única, lo hicimos desde el año 2013 y ahora lo estamos haciendo con este proyecto de red única, donde nos permite optimizar mucho más nuestra inversión, generar un impacto grandísimo y aumentar cobertura un 30%, generar un impacto a 35 millones de colombianos con lo mejor de la red de cada de cada uno de los dos y poder generar mayor nivel de escalabilidad a la oferta de Claro.

El hecho de que Claro sea dominante no es negativo, es simplemente una situación objetiva. Nosotros no queremos que se castigue a Claro, pues porque es un actor relevante como lo somos nosotros. Lo que se quiere es que exista una regulación adecuada para que solucione ese problema y eso debe recorrer una ruta.

Sin duda alguna el regulador lo ha determinado. Hay un reto de dominancia, eso tiene unas regulaciones específicas. El hecho de que Claro sea dominante no es negativo, es simplemente una situación objetiva. Nosotros no queremos que se castigue a Claro, pues porque es un actor relevante como lo somos nosotros. Lo que se quiere es que exista una regulación adecuada para que solucione ese problema y eso debe recorrer una ruta.

Lo que sí hay que reconocer al final del día es que si una estructura de mercado no cambia, pasa lo que pasa con WOM, que luego de un esfuerzo grandísimo en inversión, un esfuerzo grandísimo en una propuesta de valor, el impacto que tiene es tener solamente el 5 % o el 6% del mercado. Entonces, desde el punto de vista de la visión de inversionista, claro que tiene que mantener un tren de inversión, pues hace que en un momento dado, con los impactos del sector, no sea sostenible y se presenten las situaciones de restricción que se tienen.

Yo creo que eso es lo que tiene que pensar de fondo el regulador, es lo que tiene que pensar de fondo el gobierno y que hemos venido, digamos, discutiendo para que la industria sea mucho más sostenible. Hay que tener una respuesta para los operadores de menor tamaño, pero de mucho impacto en las regiones. Nosotros no podemos decir que los operadores que están en las regiones no tengan una virtud importante, generan impacto grandísimo.

¿Qué cree que se debería hacer en esos casos?

Por eso yo creo que una política respecto de los ISP como la ha planteado el Gobierno y que trabaje de la mano con nosotros, es fundamental. Hay actores todavía locales que creo que tenemos que trabajar con ellos de la mano, está el caso ETB, que es un actor relevante en el mercado más importante del país.

Está EmCali, con la parte de telecomunicaciones, que también tiene una infraestructura de fibra realmente importante. Hay muchos actores que yo creo que es el momento de llegar y poner sobre la mesa las distintas infraestructuras, poderlas usar de manera compartida, poder transmitirle a los usuarios este beneficio y generar una solución a los ISP de las regiones y al final del día conectar con la mejor tecnología disponible a todos los colombianos.

Estamos en tiempos de reformas. Ustedes son intensivos en mano de obra, pero también son intensivos en desarrollo tecnológico. ¿Cómo ven ustedes la reforma laboral que propone el Gobierno?

Creo que el reto más grande que tiene Colombia y tienen todos los países en cuanto a los temas laborales, es poder tener una lectura adecuada del mercado laboral. Yo creo que el mercado laboral del cual nosotros teníamos al momento de la pandemia era uno y el de hoy es totalmente distinto. Lo que nosotros creemos que es bienestar para los empleados no necesariamente es lo que de verdad está exigiendo el mercado laboral.

Hoy un modelo híbrido es necesario, un modelo que tenga flexibilidad es necesario. Hoy, por más que yo le pueda otorgar beneficios a un empleado, no necesariamente es su modelo de realización profesional. Muchas veces quieren tener tres trabajos al tiempo para poder trabajar una parte de su conocimiento en la industria TC, otro en industria creativa, otro en la industria de servicio.

Las personas no quieren estar vinculadas ni contratos a largo plazo, ni nada, ya el vínculo les genera, por decir, escozor. Quieren flexibilidad y flexibilidad es: en salario, en horas de trabajo y también en proyectos.

Entonces yo creo que esa lectura es en la que todos nos tenemos que poner de acuerdo, que permita esa flexibilidad de mercado laboral, y que entendamos que sea una herramienta también para la formalización del trabajo, que sea una herramienta para el desarrollo del talento. Nosotros no podemos tener un modelo laboral para que sea totalmente, como lo diríamos en este sector, analógico, frente a una industria, a un mercado laboral que de verdad nos reta muchísimo.

El gran reto para las compañías es que tenemos que atraer al talento. Las personas no quieren estar vinculadas ni contratos a largo plazo, ni nada, ya el vínculo les genera, por decir, escozor. Quieren flexibilidad y flexibilidad es: en salario, en horas de trabajo y también en proyectos. La gente no quiere ser solamente director de esta responsabilidad, gerente de esta unidad, quiere ser estar vinculado a un proyecto y ese es el gran reto nuestro y sobre todo poderlos acompaña en todo en el proceso desde el punto de vista el mercado laboral y el reto que nos trae la inteligencia artificial.

Pienso un poquitico más en el futuro y digo: ¿Y entonces la reforma pensional? El gobierno está hablando de una reforma pensional con un sistema de pilares. ¿Cómo la leen, ustedes que se trajeron un pasivo pensional duro de Telecom?

Yo creo que hay dos elementos. Uno, que yo creo que lo ha estado hasta el momento puede tener muchos retos, pero ha funcionado en el sentido, como usted lo mencionaba, el pago de las pensiones. Eso se pagó, se zanjaron todas esas obligaciones. Hoy por hoy yo creo que lo que hay que ver a futuro es cómo generamos un modelo sostenible desde el punto de vista económico y se reconoce las nuevas formas de trabajo.

No somos expertos en el tema pensional. El secreto es cómo nosotros tenemos más personas aportando en la medida que van devengado, y eso pasa por la formalización y reconocer las distintas formas de trabajo y de remuneración que van aportando para generar una base sólida, para que en el largo plazo den los recursos para para el modelo de pensión que se quiere, es fundamental.

Es importante pues obviamente que el país reconozca mayores beneficios en cuanto a los montos mínimos de pensión, pero así mismo que tenga una visión de sostenibilidad.

Yo también creo que Colombia tiene un gran problema, realmente estructural, que es la informalidad. En la medida en la que más gente transite a la formalidad, vamos a tener la posibilidad de ahorrar más. Háblenos de IA. ¿Cómo la usan para su negocio, como la ven para la gente, cómo la proyectan?

Pues yo creo que aquí hay dos elementos que usted mencionaba muy bien. El primero es estamos en un momento, creo yo, muy retador o espectacular, como uno lo quiera ver. Tenemos muchos retos como sociedad en este momento, brecha digital, la brecha de hambre, la brecha de empleo, la de crecimiento, poder aprovechar una transición energética adecuada que genere valor en la la sociedad, estamos muy lleno de retos, pero nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta tecnología para resolver los retos.

Entonces yo creo que eso lo tenemos que ver como una oportunidad de cómo nosotros aprovechamos este momento de digitalización para cerrar esas brechas y la inteligencia artificial, de la que estamos hablando siete por 24, la tenemos que ver como una oportunidad, como una oportunidad para poder cambiar la visión de talento que se tiene en el país.

Es importante que la inteligencia artificial no sea solamente para unos pocos.

Es importante que la inteligencia artificial no sea solamente para unos pocos. En las universidades es donde más se tiene que pensar en inteligencia artificial, el reto que tienen las universidades es grandísimo. La inteligencia artificial va a reemplazar o a cambiar los modelos de educación. La inteligencia artificial va a impactar si o si los modelos de negocio de todas las industrias. Yo creo que eso es fundamental.

Y obviamente del Gobierno, la relación con el ciudadano mediada por la inteligencia artificial, pues nos va a permitir generar un impacto más grande. Pero para eso tenemos que tener una industria digital de infraestructura digital relevante, sino el desarrollo de esta infraestructura no se va a dar. Entonces ahí yo creo que la inteligencia artificial tenemos que saber qué es un recurso, qué es una tecnología que tenemos que aprovechar, que tiene que tener los mismos niveles de penetración que tiene cualquier servicio, tanto desde el punto de vista del tamaño de las empresas como de los de individuos y los gobiernos de manera de manera general, que nosotros como empresa lo tenemos que aplicar en muchos frentes, y que adicionalmente tiene un punto que a mí me parece importante y que desde Telefónica lo hemos venido posicionando: el componente de ética muy grande. Debemos tener el marco ético para la aplicación de la inteligencia artificial, qué pasa por la privacidad de datos, qué por la estructura de los algoritmos, qué por visiones de diversidad dentro de la inteligencia artificial, qué pasa por la ciberseguridad. Entonces, yo creo que todo ese marco, todos como sociedad, tenemos que ir construyendo.

¿De verdad usted se imagina una ciudad como Bogotá, una Medellín, usando el Internet de las cosas?

Pues yo tengo una base objetiva para poder decir que ese sueño puede estar pasando en parte y puede pasar a una mayor escala. Nosotros hemos generado el despliegue de 5.5 millones de hogares de fibra óptica. Eso es red en todo el país, eso es presencia, hoy estamos en 69 ciudades, a finales de este año vamos a estar en 94 ciudades con fibra óptica.

Eso es la posibilidad de conectarse todo. Todo se puede conectar a partir de esa infraestructura. De eso ya tenemos conectados usuarios sobre esa red, cerca de 1.3 millones de usuarios conectados. Entonces esa es la oportunidad para que funcione no solamente la conexión a las casas, sino la conexión de todas las cosas.

Es ahí donde, por ejemplo, puede pensar soluciones para empresas. Hoy por hoy nosotros estamos desarrollando redes privadas, con la red de LTE, con la red de fibra y con la red de 5G, soluciones privadas en algunas industrias que le permite gestionar de manera industrial y autónoma toda su cadena de producción. El tema de flotas, el tema de poder nosotros generar soluciones específicas de Internet de las cosas en un colegio para temas de transporte. Eso hoy es posible.

Entonces yo creo que hoy es una realidad. Cuando uno mira ciudades como Medellín, como Bogotá, como Barranquilla y la penetración de fibra óptica que nosotros hemos llegado, es cerca o más del 50% de los hogares que tienen banda ancha. Entonces ahí hay una oportunidad ya grandísima para desarrollo el ecosistema. Nosotros tenemos una vertical de IoT bastante importante que el grupo Telefónica ha desarrollado no solamente en España, sino en América Latina. Tenemos ejemplos de puertos conectados, del sector minero conectado, de universidades conectadas con IoT y obviamente con toda la data que esto genera para cada vez generar mayor beneficio en los negocios, en los usuarios, en las propuestas de valor para toda la sociedad.

Cómo en el resto del 2024, contemplando la TRM, la tasa representativa del mercado, las tasas ya bajando, por fortuna ya el Banco de la República está soltando y está bajando, no se ve una muy buena ejecución presupuestal del gobierno, que eso pues en últimas le pega a todo el país. ¿Cómo ven ustedes, para Telefónica y en general para la industria, el resto del 2024?

Yo creo que es va a ser un periodo de mucho ajuste, como como lo mencionaba usted ahora, vamos a tener el ajuste que ojalá venga positivo por la reacción del consumo, por la bajada de las tasas de interés. Yo creo que eso es importante que se note lo más pronto, lo más pronto posible en los usuarios.

Sobre todo, los usuarios, porque eso es aumentar la capacidad de compra, la capacidad de ahorro, porque sin duda alguna todos las personas que tenemos una deuda con un interés más alto, pues vamos a tener un alivio. Y ese alivio pues va a generar que se pueda generar una mayor capacidad de consumo o de ahorro. Hay que volver a recuperar esa capacidad de ahorro.

Tiene que volverse a activar el sector de la construcción, que también es una encadenador de valor importante para para todos. Yo creo que el final de año debería venir cambiando la tendencia de la curva en los negocios y es lo que nosotros esperamos. Creo que también es un momento para que todas las políticas públicas y la regulación reconozca la situación que hay para que se hagan esas reformas que permita que seamos más digitales, que se hagan esas reformas, por ejemplo, lo que pasó ahora con la con la reforma de la ley de no llames o de no fregar a los a los usuarios como se le dice, es importante que pase, es importante que se genere ese bienestar en los en los usuarios. Todavía no tiene ese impacto. Nosotros hemos visto cómo este tipo de regulaciones tienen impacto positivo en otros territorios, como es el caso de Ecuador, en Chile, donde tiene mayor recorrido y genera beneficios.

Entonces yo creo que va a ser un año que va a tener ese ajuste, es un año de empezar a generar también esa confianza en el impacto que va a tener la tasa de interés y bueno, nosotros seguir desplegando fibra y acompañando la digitalización del país.