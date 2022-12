‘Ostara’ y las dos amigas que crearon una comunidad de mujeres emprendedoras

Luisa Ospina y María Ximena González, las mujeres detrás de 'Ostara'. Foto: Cortesía 'Ostara'

¿Qué hacen ustedes? “Nuestro propósito es brindar espacios para el fortalecimiento empresarial, profesional y personal de cada una de las mujeres que pertenecen a esta comunidad a través de vitrinas comerciales, encuentros, talleres, rutas de fortalecimiento en alianza con la Cámara de Comercio, entre otros, y de esta manera cerrar brechas de género y fomentar el liderazgo de la mujer para una sociedad más equitativa y un futuro sostenible. Estamos legalmente constituidas desde el mes de marzo de 2022 y a la fecha contamos con la participación de 1.800 mujeres en la comunidad, esperando cerrar el año con la participación de 2.500 mujeres emprendedoras en nuestra base de datos. A la fecha contamos con 2 empleados vinculados por contrato laboral y 10 por prestación de servicios (director de producción, directora comercial, diseñadora, contador, entre otros), para un total de 12 personas trabajando en este proyecto. Los ingresos recibidos en el año 2022 oscilan aproximadamente en $350 millones. Ingresos que hacen posible la materialización de la feria de diseño y emprendimiento, la realización de talleres, encuentros y el funcionamiento de la empresa. Nuestro público son mujeres emprendedoras entre los 25 y 60 años, con emprendimientos pequeños y medianos en Colombia. Es una comunidad física, que tiene encuentros en nuestra vitrina comercial, 2 veces en el año, y talleres, conversatorios, capacitaciones durante todo el año. Las mujeres se inscriben en un link que tenemos en nuestras redes sociales, se unen a un grupo de Telegram y por una vez inscritas empiezan a recibir la información de todas las actividades que realizamos en el año. Con relación a las vitrinas comerciales deben inscribirse previamente a cada feria una vez salga la convocatoria que damos a conocer por redes sociales”.

Las dos mujeres detrás de todo esto son Luisa Ospina y María Ximena González, quienes respondieron nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y a continuación aparece su historia en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

1.¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Luisa Ospina, 32 años y estudié derecho. María Ximena González, 32 años y estudié diseño industrial y gráfico.

2.¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació con el fin de dar visibilidad a todas las marcas de mujeres colombianas, como parte de la reactivación económica. Con esto, creamos una comunidad de mujeres emprendedoras, en donde no solamente tenemos la feria, sino diferentes espacios y eventos para el fortalecimiento profesional, empresarial y el crecimiento personal de cada una de ellas.

3.¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Logramos hacerlo realidad uniendo fuerzas, nosotras como líderes de ‘Ostara’ junto con cada una de las emprendedoras que se iba uniendo. Además de la determinación que nos da trabajar con un propósito claro que es cerrar brechas de género y construir un futuro sostenible.

4.¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La plata la sacamos de nuestros bolsillos, con algunas ayudas que pedimos como préstamos y con el aporte que cada emprendedora hizo para que estos espacios se hicieran realidad.

5.¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando romper paradigmas y estamos creando una sociedad más equitativa, en donde la mujer tiene el liderazgo y la capacidad de tomar la determinación de romper con el status quo y el techo de cristal a través de su emprendimiento. Estamos cambiando la forma en que trabajamos, consumimos y producimos.

6.¿Soy feliz?

Somos felices. Aunque hay muchos retos y a veces no vemos la luz, siempre nos levanta y nos ayuda a seguir nuestra comunidad de mujeres emprendedoras y nuestro propósito.

7.¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por ahora no.

8.¿Qué tan duro fue para mí emprender?

La decisión fue fácil, ya que siempre hemos sido emprendedoras de una u otra manera. Lu había tenido una firma de abogad@s y Mar trabajó en diferentes start ups. Lo duro ha sido mantenernos en este camino, con los obstáculos que se presentan y la frustración que a veces se siente en la incertidumbre.

9.¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo estamos cumpliendo, todos los días hacemos algo que nos está llevando hacia allá. Nos hace falta un largo camino que estamos abiertas a transitar con toda la convicción y en comunidad.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigue todo el cronograma de feria para el 2023, talleres y espacios de fortalecimiento empresarial, profesional y personal y, como parte del 2023, la materialización de nuestro club house ‘Ostara’. Un espacio que soñamos, donde las emprendedoras puedan tener sus productos, su espacio de trabajo y un acompañamiento 360.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, es escalable. Pretendemos llevar la comunidad a diferentes ciudades y luego, a diferentes países de habla hispana por medio de una membresía. Al mismo tiempo, abrir vitrinas comerciales como lo es Feria ‘Ostara’ en las mismas ciudades y países donde empecemos a tener mayor afluencia de inscritas en la comunidad.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, obviamente teniendo en cuenta el tipo de negociación y que la persona o empresa conecte con el propósito de la marca. ¡Es fundamental para nosotras el propósito!

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volveríamos a hacer acuerdos verbales, no volveríamos a asociarnos por dinero con personas que no conecten con el propósito de la marca. Además, si bien somos una comunidad de fortalecimiento y apoyo al emprendimiento de mujeres, no volveríamos a tener malas negociaciones, en las que damos demasiado y no recibimos nada.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Como socias nos inspiran las mujeres detrás del podcast “Se Regalan Dudas” y como modelo de liderazgo Mía Perdomo y Andrea de La Piedra, CEO’s de Aequales.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Cada una fracaso en su momento, de una forma u otra, en sus anteriores emprendimientos, bien sea por sociedades fallidas o por temas económicos. En ‘Ostara’ hemos tenido, más que grandes fracasos, momentos en los que nos damos cuenta de que tal vez nos estamos desviando del camino y del propósito, como por ejemplo haber intentado hacer un espacio de feria en el centro de la ciudad o asociarnos con personas que no conectaban con el propósito de la empresa.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Una de nuestras frases favoritas es: “Estamos construyendo aquello de lo que queremos ser parte”, así que si, Ostara es una gran comunidad que nos apoya y todas las mujeres emprendedoras que pertenecen a esta constantemente nos ayudan e impulsan a seguir en el camino.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Una de las ideas más importantes de ‘Ostara’ es dar visibilidad a mujeres que han roto el techo de cristal y mediante sus emprendimientos, su creatividad y sus ideas han logrado tener emprendimientos basados en lo que las apasiona y bajo sus propios conceptos y reglas, esto es algo que permite a las nuevas generaciones tener ‘role models’ para guiar sus caminos de la forma que quieran hacerlo, sin presiones y sin limitaciones sociales. Por otro lado, somos una feria que fortalece el emprendimiento sostenible en temas no solamente de equidad de género, sino también, responsables con el medio ambiente y trabajo justo, todos estos cambios de paradigmas esperamos tengan un impacto para un futuro mejor.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Nuestra misión es llegar a conformar un movimiento global que permita a todas las mujeres emprendedoras apoyarse en ‘Ostara’ para sus procesos de crecimiento personal, profesional y empresarial. A través de charlas, talleres, conversatorios y encuentros con mujeres expertas en diferentes áreas que ayuden a sostener a cada mujer en este proceso de emprender y les den las herramientas para alcanzar su máximo potencial.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido un soporte total en todo este proceso, sobre todo emocionalmente.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, ese es nuestro propósito.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo ha venido creciendo con el paso del tiempo y cada persona que hace parte de este es fundamental para que ‘Ostara’ llegue a ser lo que soñamos. En este momento somos Luisa y María como líderes y fundadoras de la empresa, Valentina Petalosi que es la encargada de todo el tema de ilustración de nuestras redes y canales de comunicación y Juan Fernando como director de producción, el contador y algunas personas freelance que trabajan con nosotras en los diferentes eventos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello personal es la empatía y el propósito. Somos personas que nos centramos en un modelo de liderazgo basado en el ser humano y en el bienestar de cada persona que trabaja con nosotras y cada mujer que hace parte de nuestra comunidad.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que hay que tener los pies bien puestos en la tierra para darle alas a todas las ideas que tenemos y que el propósito es transversal a todas las negociaciones, proyectos, alianzas, inversionistas, etc., que quieran hacer parte de ‘Ostara’.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚