Ella crea masas de pandebono, almojábana, buñuelo y queso para preparar en casa

Ella es Lina Paola Ramírez, la emprendedora detrás de Eva Mazzita. Foto: Cortesía

estas son las palabras de su líder y fundadora Lina Paola Ramírez, ella pasó por 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y nos contó cómo la maternidad le cambió la vida y le permitió adentrarse en el negocio gastronómico con productos elaborados por ella misma y que promueven hábitos saludables:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Lina Paola Ramírez, tengo 39 años. Soy ingeniera financiera, con más de 10 años de experiencia en el sector financiero, con cerca de tres años de experiencia como madre y un poco más de dos años con mi emprendimiento.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Luego de muchos años desempeñando diferentes roles laborales, los cuales consideré “los mayores logros de mi vida”, recibí el mayor regalo y tesoro que pude imaginarme, me convertí en madre y empecé a desempeñar la labor más importante y hermosa que he tenido: ¡ser la mamá de Eva!.

Mi vida cambió radicalmente con la maternidad y a su vez mis prioridades… Ahora lo más importante para mí es mi familia y su bienestar. Empecé a preparar mazzita de pandebono para mi esposo y mi hija, como una alternativa para hacer algo rico en casa, sencillo de preparar y que pudiera estar segura de la calidad de sus ingredientes… ¡Y fue un hit, mi esposo la amó, a Eva le encantó y a mí me fascinó!

En 2020 cuando estaba en mi licencia de maternidad, la pandemia nos llegó de manera inesperada (como a todos), tuvimos la fortuna de estar bien de salud, pero los efectos económicos también llegaron a nuestro hogar. Quedé desempleada, y así, me encontré de frente con la oportunidad de iniciar este hermoso camino del emprendimiento y empecé a vender la mazzita de pandebono que preparaba en casa (ya había vendido de todo en el colegio, pero ya hacía muchos años de eso), y en agosto de 2020 creé Eva Mazzita.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Poco a poco las mazzitas empezaron a llegar a diferentes hogares de personas que conocía, amigos y familiares… inicialmente me compraban por ayudarme, pero después me seguían comprando porque les encantaban.

Esto me motivó aún más y empecé a manejar otras mazzitas, fue así como lanzamos las mazzitas de almojábana, buñuelo y quesito a los pocos meses. Poco a poco fuimos creciendo, llegando ahora a cerca de 3.000 hogares en diferentes ciudades del país.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente mi inversión fue mínima: utilicé mis ahorros para comprar insumos, pero como estaba empezando, compraba pequeñas cantidades; empecé amasando a mano, pero rápidamente evidencié la necesidad de contar con un equipo para esta labor, así que invertí cerca de $2.000.000 de pesos para realizar la compra.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

En Eva Mazzita formamos parte de una nueva generación de padres que nos preocupamos cada vez más por una alimentación nutritiva y por generar hábitos saludables en la infancia, haciendo cosas ágiles y sencillas; estamos multiplicando experiencias saludables en cerca de 3.000 hogares.

6. ¿Soy feliz?

¡Mucho! Siento que soy supremamente afortunada al poder dedicarme a esta nueva profesión que me llena y poder en este proceso de ser madre presente. Este cambio de vida me ha llevado a encontrar un hermoso y gratificante equilibrio entre mi familia, mi desarrollo personal y profesional.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo considero como una posibilidad, sueño con que esta empresa sea a futuro el legado que le deje a mi hija, que ella se sienta orgullosa de lo que llegó a lograr su mamá.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido un camino de mucho aprendizaje, de muchos retos, pero sobre todo esto, ha sido un camino muy gratificante; he encontrado en este camino personas increíblemente generosas y familias que con mucho cariño han acogido a Eva Mazzita en sus hogares.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Siento que en este proceso cada día cumplo nuevos sueños y tengo nuevas metas…. Es un sueño que construyo día a día y se transforma constantemente.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Para el 2023 esperamos poder contar con nuestra planta de producción, generar más empleos formales y llegar a más ciudades y municipios del país.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Completamente, es un emprendimiento que empezó en Bogotá, actualmente llegamos a más de 30 ciudades y municipios del país, para el año 2023 esperamos ampliar aún más nuestra cobertura nacional.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No estoy completamente cerrada a la posibilidad de recibir inversión de un desconocido o incluso llegar a ceder parte de la empresa; sin embargo, considero que es primordial tener un primer contacto con esta persona, que llegue a convertirse de alguna manera en un “desconocido conocido”, que pueda identificar en esta persona los mismos valores y propósitos que tenemos en Eva Mazzita, que realmente esté interesado en invertir y trabajar en equipo por esta empresa, como yo lo he hecho hasta ahora.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Todo lo que he hecho me ha aportado y me ha permitido llegar hasta donde estoy ahora; sin embargo, procuraría creer más en mi desde un principio.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi mayor inspiración es mi hija, ella es el inicio de todo, su bienestar, su relación con los alimentos, y lo importante que es para mí ser un ejemplo para ella como madre y como mujer.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

He tenido momentos difíciles, de gran aprendizaje, en los que incluso llegué a dudar si debía seguir adelante o no, pero siempre tuve el apoyo de mi esposo, él cree en mí incluso en las ocasiones en que yo no lo hago.

Él me decía: “si quieres retirarte yo te apoyo, ¿pero estás segura que eso es lo que quieres hacer?” …y la respuesta siempre es: “¡no quiero retirarme, quiero seguir trabajando por este sueño!”.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte de una “Tribu” de mamás que fueron mis primeras clientes y en este camino de emprender en redes sociales como Instagram, he a conocido otras madres emprendedoras que me han tendido la mano, me han apoyado y ahora son grandes amigas.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Ese es el objetivo: multiplicar experiencias saludables en los diferentes hogares, aportar para que nuestra infancia tenga buenos hábitos de alimentación y esto a su vez se replique en sus hogares a futuro.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo feliz con mi familia, con muchos más sueños por cumplir, liderando una empresa sólida, con un equipo de trabajo consolidado y con un excelente clima laboral.

Veo a Eva Mazzita formando parte de la alimentación de miles de hogares, y de las meriendas en cientos de instituciones educativas y siendo como empresa una oportunidad de empleo para muchas familias.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia es mi mayor inspiración, mi motivación y mi apoyo. Mis amigos incondicionales, me han apoyado comprando mis productos, con su conocimiento y con su tiempo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, de hecho, en nuestra comunidad en Instagram buscamos compartirles contenido de valor y parte de él ha sido enfocado en emprendimiento. Yo he recibido mucho apoyo de personas con más experiencia y soy fiel creyente que eso mismo lo debo dar a otros.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Considero que para crecer hay que soltar y es esencial contar con un equipo. Actualmente hay una persona que me apoya en la producción, mi prima me ayuda con algunos temas administrativos y comerciales; gracias al trabajo conjunto Eva Mazzita ha ido creciendo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Eva Mazzita crea masas ya mezcladas y listas para cocinar en casa, de pandebono, almojábana, buñuelo y quesito, siendo la alternativa práctica, nutritiva y saludable para los padres y madres presentes, en la preparación de desayunos, loncheras y snacks para toda la familia, de manera fácil y rápida.

Gracias a que las mazzitas vienen listas para preparar, no es necesario agregar ningún ingrediente, pueden ser preparadas fácilmente en sartén, sanduchera, horno, wafflera y air fryer y no les incorporamos conservantes y son libres de gluten.

Sumado a todo lo anterior, al presentarse de manera didáctica la mezcla de ingredientes saludables y prácticos con las diferentes Mazzitas, se convierte esto en un importante vehículo nutricional hacia nuestra infancia.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido infinidad de cosas, entre ellas hay dos que quisiera resaltar:

1. El valor de la familia y de su apoyo incondicional.

2. Que como mujeres si es posible desarrollarnos en diferentes aspectos en nuestras vidas, ¡que ser madres, profesionales y tener éxito sí es posible!

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚