Un negocio financiero con base tecnológica. De eso se trata PTM, un emprendimiento que comenzó con la venta de tarjetas prepago en aquella época donde era muy popular la compra de estas piezas para recargar el teléfono celular y conseguir algo de saldo necesario para hablar por teléfono celular. Luego, con la ayuda de la tecnología, pasaron a recaudo digital desarrollando una plataforma con crecimientos de doble dígito. PTM en los últimos tres años ha logrado, dicen sus representantes, un crecimiento del 70% año a año, donde con sus principales líneas de negocio son la billetera móvil Nequi y recargas de Claro.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, Sebastian Tobón Palacios hace un registro de la historia que fueron construyendo en esta compañía no solo escalable sino con visión regional de gran escala.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

38 años. Administración de empresas industriales, dos semestres de administración en Mannheim, Alemania, Ingeniería Administrativa en EIA, MBA con enfoque en estrategia en el TEC Monterrey, Máster en BI con OBS de la Universidad de Barcelona, especialización en Dirección General en Aden Business School, Dirección de Ventas en el Tecnológico de Monterrey, Revolución de las fintech en Wharton, Pensilvania y diplomado Retail en EAFIT. Trilingüe.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

PTM nace de la idea de mi papá y mi mamá, es y será una empresa familiar que surgió con la venta y distribución de tarjetas físicas prepago, posteriormente nos apalancamos de la tecnología creando una plataforma inicialmente para las recargas y donde hoy tenemos más de seis categorías con 80 productos. Adicionalmente un ecosistema financiero donde tenemos adquirencia, corresponsalía bancaria, microcrédito, entre otros.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Creo firmemente que se hizo realidad con un norte claro, definiendo a dónde se quería llegar y estando muy pendiente de las oportunidades de mercado. Y aún más importante, el trabajo en equipo, tener un grupo de personas con un objetivo en común y completamente alineados; siendo conscientes del desarrollo de las personas. Ese es y será uno de nuestros factores más importantes de éxito.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente surgió de un préstamo que le hicieron a mis padres, además de su esfuerzo incansable por salir adelante. Posteriormente ingresamos mi hermano y yo, quienes aportamos nuestros talentos y conocimientos para hoy ser lo que somos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos acercando las grandes empresas a los usuarios, esto lo logramos a través de nuestros comercios, por ello es por lo que nuestra visión es ser los mejores aliados de cada comercio y evolucionarlos. Creemos que las tiendas y comercios de barrio son ejemplo dentro de sus comunidades, por esa razón queremos desarrollarlos para darles más herramientas, no sólo en generación de ingresos sino también para que cada vez tengan un mayor portafolio y posicionamiento en su sector. Adicionalmente estamos ayudando a la comunidad en cuanto al desplazamiento para sus trámites, ahorrando tiempo y dinero.

Hoy tenemos más de 140 familias que trabajan con nosotros, pero adicional tenemos 16.000 comercios que también lo hacen donde constantemente ayudamos a esas familias aumentando hasta en un 20% su tráfico (en el sitio), además de generarles ingresos adicionales. También hemos contribuido al arreglo de fachadas que aumentan la estética de los negocios y su posicionamiento dentro de los barrios.

6. ¿Soy feliz?

Completamente, no hay nada más gratificante que ver que mi equipo de trabajo ha tenido una evolución personal y profesional, ese crecimiento es lo que más felicidad le puede traer a uno como líder. Esto mismo puedo verlo reflejado en las historias de nuestros clientes, viendo cómo algunos empezaron en oficios como celadores y hoy en día tienen sus propios negocios, propiedades y han venido progresando. Esas historias son las que nos hacen decir “vamos por el camino que es” y nos siguen retando a ir más allá, por eso siempre trabajamos desde el ser. Entonces sí, soy totalmente feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento no nos encontramos a la venta, queremos seguir creciendo, construyendo y contribuyendo. Ahora… si se presenta una oportunidad que le traiga beneficios reales a la empresa y a sus empleados, no podríamos ser egoístas y habría que considerarlo de manera conjunta.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Si bien yo llegué a la empresa cuando se encontraba en un punto de inflexión muy interesante gracias al trabajo de mis padres y mi hermano, yo llegué para contribuir con mis talentos a la construcción de lo que hoy somos y que juntos hemos alcanzado. Aunque la experiencia de comenzar completamente de 0 no la tuve en PTM, sí se me presentaron retos muy interesantes como Redy, donde la creamos con dificultades pero teniendo muy claro qué era lo que queríamos y cuáles necesidades estábamos supliendo. Es muy satisfactorio como generamos empleos y hoy tenemos más de 140 familias (ya que no los llamamos empleados). Hemos tenido altos y bajos, pero especialmente la pandemia fue una dificultad importante donde absolutamente todos pusimos de nuestra parte y junto a nuestras familias hemos venido creciendo juntos, lo que ratifica nuestro propósito de trabajar desde el ser, lo más importante es trabajar con las personas y para las personas. Los resultados son una consecuencia de ello.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo estamos cumpliendo, pero año a año nos proponemos nuevos retos. Logramos cumplir con las metas propuestas entre 2015 y 2020, los cuales eran muy ambiciosos. Ahora nos encontramos bien encaminados a los objetivos de 2025. Por ello nuestro anterior año fue “Superar nuestra mejor versión” y este es ir “Más allá”. Falta mucho por construir juntos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Año tras año nos gusta estar haciendo cosas innovadoras, no sólo a nivel de portafolio sino también en nuestros procesos internos. Siempre estamos muy al tanto de todo lo que se viene y las nuevas oportunidades que se presentan. Hemos venido trabajando en nuestro PTM 360, desarrollando todo a través del comercio, viendo muchas opciones desde el área financiera: préstamos, inversión, seguros y temas transaccionales. Queremos ir más allá, sin conformarnos con lo que hoy tenemos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, es una empresa que la hemos basado en tecnología y eso es lo que permite tener más de 13.5 millones de transacciones mensuales, ya estamos en Panamá y venimos con nuevos planes de crecimiento en otros países.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En este momento no estamos buscando inversionistas, sin embargo, si se da una oportunidad que sea en pro de la empresa y vemos que nos trae capacidades adicionales y nos ayuda a seguir trascendiendo, podríamos evaluar que entren terceros a la compañía, siempre en pro de la empresa, no por el dinero. Sin embargo, de momento venimos trabajando con nuestro equipo, nuestra junta asesora y gerentes.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

¡Nos permitimos equivocarnos! Por ello todo lo que hemos hecho lo volveríamos a hacer, porque hoy estamos donde estamos gracias a nuestros aciertos y errores, de los cuales hemos aprendido. Es un camino necesario.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Todo parte desde nuestro hogar, mi madre me enseñó mucho el tema de la disciplina, principios y valores; mi papá por su parte me enseñó la forma en la que se trabaja, siempre con energía y buena actitud. También me inspiró mucho la educación que he tenido, por eso me gusta tanto estudiar en varias universidades, nunca la misma, para tener diferentes experiencias provenientes de diferentes estudiantes, países y culturas.

Me ha gustado mucho Steven Covey, Robin Sharma y John Maxwell en temas de liderazgo, me encanta lo que escriben y lo que he aprendido de ellos.

Mis referentes van muy ligados a los deportes, siempre queriendo ir más allá y mejorarse uno mismo, superar su versión. Esto se logra entrenándose y mejorando día a día. Pequeños cambios logran grandes cosas.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

En mi etapa en Bancolombia durante una gerencia tuve un momento difícil en el que tuve un traslado horizontal y tuve dos opciones: verlo como algo negativo o como una oportunidad de aprendizaje, y dependía de mí. Hice un alto en el camino para ver cómo me podía reinventar y mejorar. Entender también que no es posible saberlo todo, es necesario también buscar personas que inspiren admiración y puedan brindar consejos. Lo más importante es persistir, insistir y nunca desistir; meterle toda la energía positiva con la convicción de que es posible sacar las cosas adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hemos estado en Andi del Futuro y estamos en Colombia Fintech, además tenemos una junta asesora que nos apoya. De igual manera ha sido mucho el trabajo en equipo con David, mi hermano, quien es una persona creativa que me potencializa en ese aspecto; por mi parte yo soy el ingeniero que piensa de manera estructural. Entendernos y trabajar en equipo ha contribuido mucho al trabajo conjunto y la compenetración.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

De hecho, ese es uno de mis más grandes propósitos, trascender. Decir el día de mañana que ayudé a ser mejores seres humanos y profesionales a las personas, ese quisiera que fuera mi legado. Por eso pienso que lo que hoy estamos haciendo sí está impactando. A nivel de empresa, con nuestros comercios aliados, contribuir a su desarrollo a través de nuevos ingresos, mayor tráfico, mejorar su contabilidad e incluso financiación, queremos tener una oferta muy completa para ellos. Y a nivel de nuestros empleados buscar que se formen más, que sean mejores seres humanos, mejores profesionales y que vayan más allá; liderar desde el ejemplo y generar en ellos un mejoramiento continuo siempre.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Queremos estar en muchos países, tener un impacto más globalizado, estar muy posicionados en Suramérica y Centroamérica. Quiero que seamos una de las principales Fintech del continente.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido fundamental, todo lo que tenemos es fruto de ellos. Mi papá contribuyó en el tema inicial de la empresa: la creación y relacionamiento, y hoy en día nuestro trabajo ha sido aprovechar todo eso y llevarlo más allá. Mi esposa y mis hijos son mi motivación, por ellos mejoro cada día; no sólo en la empresa sino también como persona, lo cual para mí es lo más importante, lo demás viene por añadidura y en consecuencia de eso.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Si, definitivamente. Me encantaría ser profesor, coach o mentor. Me gustaría retribuir enseñando lo que sé a otras empresas. De todos tenemos que aprender y lo que uno pueda contribuir ayuda mucho, y ojalá dejando mi propósito: que todas las personas quieran ir más allá.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

No seríamos lo que somos hoy sin el equipo, lo más importante es el ser y trabajar con las personas. Uno debe reconocer que todo lo que se ha logrado es por las personas y la familia que hoy somos. Todos trabajando alineados, con compromiso y queriendo ir más allá. No seríamos nada si no fuera por el equipo, estamos donde estamos por la cultura PTM. Todos hemos sido constructores de lo que hemos logrado. Acá entra claramente el potencial de las sinergias.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Norte claro, equipo feliz. Trabajar con las personas y con el ser, los resultados son una consecuencia.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

De todo, de todos y todos los días. De los clientes, de la familia PTM, de quienes trabajan a nuestro lado. Esto ha sido un aprendizaje constante, una escuela. Y aún nos falta mucho por aprender.

